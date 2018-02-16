الشؤون الإسلامية: الأحد مطلع شهر جمادى الثانية

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الثانية لعام 1439 هـ هو يوم الأحد 18 فبراير 2018 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر جمادى الثانية بعد مغرب شمس اليوم الجمعة، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته.

الوزارة قالت إنها اتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا غياب رؤيته.

"شهر جمادى الأولى يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر جمادى الثانية هو يوم الأحد 18 فبراير 2018 م"، وفق بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.