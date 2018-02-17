الملك محمد السادس يواسي أسر ضحايا حادث طنجة

هسبريس من الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لأسر وعائلات ضحايا الحادث بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين، الذي جرى اليوم السبت بين طنجة والميناء المتوسطي، مسقطا 6 قتلى و14 مصابا.

كما أعطى الملك، أيضا، تعليماته للسلطات المختصة قصد اتخاذ كل التدابير اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لأسر الضحايا، من قتلى ومصابين، معلنا تكفله الشخصي بمصاريف الدفن ومآتم العزاء وعلاجات الجرحى.