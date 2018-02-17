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كُتّاب وآراء
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الملك محمد السادس يواسي أسر ضحايا حادث طنجة
السبت 17 فبراير 2018 - 12:16
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لأسر وعائلات ضحايا الحادث بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين، الذي جرى اليوم السبت بين طنجة والميناء المتوسطي، مسقطا 6 قتلى و14 مصابا.
كما أعطى الملك، أيضا، تعليماته للسلطات المختصة قصد اتخاذ كل التدابير اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لأسر الضحايا، من قتلى ومصابين، معلنا تكفله الشخصي بمصاريف الدفن ومآتم العزاء وعلاجات الجرحى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - يونس السلفي السبت 17 فبراير 2018 - 12:25
نسأل الله أن يرحمهم برحمته
إنسان يخرج من بيته لكسب قوته اليومي
فإذا به يموت في رمشة عين
نسأل الله حسن الختام
إنسان يخرج من بيته لكسب قوته اليومي
فإذا به يموت في رمشة عين
نسأل الله حسن الختام
2 - abou ryan and sofia السبت 17 فبراير 2018 - 12:26
we need to live , we need highway, we need hospitals , we need jobs , we need to spread the money for all moroccan people That's enough!!!!!!
3 - اعصيم سمير السبت 17 فبراير 2018 - 12:26
حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة.اللهم ارحم هؤلاء الشهداء واغفر لهم .واسكنهم فسيح جناتك رفقة الصديقين والشهداء.انا لله وانا اليه راجعون.
تعليق غير لائق
-98
4 - مغربي السبت 17 فبراير 2018 - 12:29
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل وارتحل الرائد بالجميع المقاييس في الخدمة المغاربة في السراء و الضراء وبشار المجالات دون كلل تو ملل وبالنكران الذات .
تعليق غير لائق
-107
5 - جمال ناصر السبت 17 فبراير 2018 - 12:29
ان لله وان اليه راجعون.كل نفس دائقة الموت
تعليق غير لائق
117
6 - رشيد زين العابدين السبت 17 فبراير 2018 - 12:34
وكما العادة مواساة وتكفل ودفن وكأن المشكل يكمن هنا وفقط،في حين كان من الأجدر فتح تحقيق معمق ومحاسبة كل من يتلاعب بأرواح المغاربة وخصوصا البسطاء منهم.
تعليق غير لائق
138
7 - مواطنة1 السبت 17 فبراير 2018 - 12:40
الحادث يمكنه أن يقع في اي بلد من بلدان العالم ولا يحتاج لمن يذكر المسؤولين بالقيام بالواجب. ... يجب أن يقوم كل واحد منا بعمله والا سوف يحاسب. .... المهم ما أريد قوله هو اننا في المغرب ما دمنا لن نقوم بعملها حتى ننتظر الأوامر فهذا شيء مخز ولا يليق ببلد يطمح لتنظيم كأس العالم 2026.
8 - panzer السبت 17 فبراير 2018 - 12:42
نريد نصيبنا من الثروة نريد تكاليف الحياة . لانريد تكاليف الدفن. انا اعطوني رزقي غير في الدنيا نهار نموت بناقص من دوك مصاريف الدفن لوحوني فالزبالة هااانية الا ذبح الخروف مابقا عندو لاش يسول فالبطانة ديالو اش غادي ادار بيها
تعليق غير لائق
103
9 - يوسف السبت 17 فبراير 2018 - 12:45
الله يحد الباس و يرحم المتوفين و يرزق اهلهم الصبر و يشفي الجرحى و نفتخر بملكنا العزيز الله يطول عمره و يسدد خطاه و يحفظه و اتمنى من المسؤولين مراقبة نقط العبور و العمل بكل وسائل السلامة الم تكن هذه خسارة بشرية و مادية على عكس مكان العبور ما يحتاج الا حارس و حاجز من الحديد و ان كان معبر غير قانوني يجب العمل على توعية الساكنة المجاورة للسكك و تحرير مخالفات لمخالفي القانون لانه من صالح المواطن من الدرجة الاولى لكي لا تحصل مثل هذه الآفات
تعليق غير لائق
-35
10 - المتكرر السبت 17 فبراير 2018 - 12:47
السلام، رحم الله الضحايا، كم مرة ستتكرر هده المآسي هدا هو السؤال ، أين هو قنون السير أين هو التحسيس أين هي بطاطا. الله يخد الحق من كان السبب وأولهم الدولة و هائلاء المسؤولون الغير المؤهلين ، لو جيءتم براعي اغنام يسير هدا القطاع لكان احن بكثير منكم.
11 - طنجاااوي السبت 17 فبراير 2018 - 13:11
في طنجة الشهادة ضرورية قبل ركوب طرونسپور المعامل
12 - يعقوب السبت 17 فبراير 2018 - 13:27
نريد حقنا في ثروات البلاد وفي تكاليف الحياه..ومحاسبه المسؤولين عن الحادثه...
13 - Allali السبت 17 فبراير 2018 - 13:37
ALLAH yarhamhom wa yachafi les blessés, il n’y a pas 36 explication pour ce dra , un seul ni plus ni moins, c’est nous les marocains, comme ce chauffeur qui n’a pas respecté la loi, s’il a respecté la loi il ne va rien perdre, sinon, voilà le résultat, la question est pour quoi on ne respecte pas les lois, le chauffeur qui a cette mentalité marocaine de traverser avant le train pour gagner combien de temps, 5,10,15,20 minutes et après, il croit qu’il est plus intelligent que les autres ou plus rapide que les autres, c’est cette mentalité que les marocain doivent corriger, même chose pour les chauffards des taxis qui grillent les feux rouges pour faire un voyage de plus que les autres, les chauffeurs des cars aussi, pour le numéro 8, si tu penses qu’un jour tu va recevoir ta part de la fortune, je vais te dire que ce jour n’arrivera jamais, de quelle fortune tu parles, l faut que tu bouges au lieu de passer ton temps derrière les pc en attendant qu’un miracle tombe du ciel,
14 - طنجاويييييي السبت 17 فبراير 2018 - 13:56
بصراحة هنا في طنجة الأمن لا يعمل اول المحسبة خاص يحسبو الأمن لأن الأمن لا يقوم بواجبه السائقين ديال نقل العمال لا يحترمون اي شيء يفعلون ما يشاؤن في الطريق ولا يحترمون لا إشارة المرور ولا شيء وكل المسؤولية تحط على عاتق الأمن يأخذون المال من ارباب العمل للسائقين الذين يعملون في نقل العمال الله وما هذا منكر المخزن هو المسؤل الأول عن هذه الحوادث الله يرحم الموتى ويشفي الجرحى ورزق الصبر لأسر الضحايا يا رب
15 - بن حمان السبت 17 فبراير 2018 - 14:11
الله يرحم من ماتو ويصبر عائلتهم مكان لاشكون المسؤل لا والو الحادثة من قدر الله و الله مقدر لهم باش يموتو بدالك السبب و فيهداك الوقت و هداك الزمان وفي داك المكان اننا مسيرين لا مخيرين المكتوب ما عندو هروب و اللانسان العاقل يطلب الله الله يلطف بينا بما جرات به اللاقدار فلا يرد القدر الا الدعاء فالانسان يطلب اللطف من القدر ماشي من المسؤل كل شيئ ديال الله انتها الكلام
16 - متأمل السبت 17 فبراير 2018 - 14:13
الوزارة الوصية هي من تتحمل هذه الحادثة المؤلمة لأنه لا يوجد في عين المكان إضاءة ولا حراس على الممر ولا إشارة الوقوف كما أكد بعض السكان لقناة دوزيم.اللهم ارحمهم واجعل مثواهم الجنة بفضلك وجودك يارب العالمين آمين.
17 - الهاشمي السبت 17 فبراير 2018 - 14:36
إن لله وإن إليه راجعون، اللهم إرحمهم وأرزق ذويهم الصبر والسلوان، لماذا التصويت بالسلب عن بادرة ملك البلاد فهو بمثابة أب لكل المغاربة يتفاعل مع أفراحهم وأحزانهم، النقد البناء للرقي بالوطن محمود أما النقد الغوغائي مذموم.
18 - خالد من بلد يقف في السكة السبت 17 فبراير 2018 - 14:45
الى مواطنة 1
كلامك فيه النقيضين، اولا بدأتي تعليقك بان الحادت يمكن أن يقع في اي بلد و لا داعي للتعليقات التي تدعوا المسؤلين للقيام بالواجب لانهم يقومون به من تلقاء انفسهم، و بعد ذالك تعترفين ان المسؤولين لا يقومون بواجبهم الا بعد الأوامر الملكية، زكي معانا و كولي لينا واش انتي معانا و لا معاهم.
كلامك فيه النقيضين، اولا بدأتي تعليقك بان الحادت يمكن أن يقع في اي بلد و لا داعي للتعليقات التي تدعوا المسؤلين للقيام بالواجب لانهم يقومون به من تلقاء انفسهم، و بعد ذالك تعترفين ان المسؤولين لا يقومون بواجبهم الا بعد الأوامر الملكية، زكي معانا و كولي لينا واش انتي معانا و لا معاهم.
19 - عبدالله السبت 17 فبراير 2018 - 14:55
الله يرحمهم او يدخلهم لجنته انشاء الله.
عاذ السعاية ديال التروة ولاو تا يخلطو الصباح مع الليل ، اش جاب واحد قاطع السكة الحديدية علو مسووليته او الدولة او التروة .
باراكا من التبرهيش الى ما قادنش على كتابة حاجة زوينة خليو التواصل الاجتماعي عليكم في التيقار راكم ماشي في مستواه ، شوهتو بِنَا الله يعفو عليكم من السعاية والبكاء او يزيدكم شوية ديال التفس تنوضو تخدمو على راسكم او تخلصو شوية ديال الضراءب للدولة باش تبني ليكم الطريق فين تمشيو.
عاذ السعاية ديال التروة ولاو تا يخلطو الصباح مع الليل ، اش جاب واحد قاطع السكة الحديدية علو مسووليته او الدولة او التروة .
باراكا من التبرهيش الى ما قادنش على كتابة حاجة زوينة خليو التواصل الاجتماعي عليكم في التيقار راكم ماشي في مستواه ، شوهتو بِنَا الله يعفو عليكم من السعاية والبكاء او يزيدكم شوية ديال التفس تنوضو تخدمو على راسكم او تخلصو شوية ديال الضراءب للدولة باش تبني ليكم الطريق فين تمشيو.
20 - عمر من طنجة السبت 17 فبراير 2018 - 15:06
إن لله وإن إليه راجعون. تعازينا لي عائلات الضحايا
21 - عادل السبت 17 فبراير 2018 - 15:21
ارى العديد من الأشخاص تتكلم عن حقها في ثروة البلاد، ماذا قدمتم لهذا البلد حتى تطلبوا حقكم ؟ و عن اَي ثروة تتكلمون ؟ نوض تخدم على رأسك و رينا حنت يديك و براكا من الهدرة خاوية...و ما تقوليش ما كايناش الخدمة نتوما كتبغيوها باردة هادا ما كان
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