"البيجيدي" يعوض السلطات بإجازة "دعم رمضان"

هسبريس ـ محمد لديب

لم ينتبه مناصرو طارق رمضان البتة للتأخر الكبير للقيادي في حركة التوحيد والإصلاح المقرئ أبو زيد عن موعد الخامسة من مساء اليوم السبت، الذي حددته قيادات سبع جمعيات لانطلاق لقاء مناصرة الداعية الإسلامي، الذي يجري التحقيق معه في حالة اعتقال بفرنسا في قضية اغتصاب اتهمته بها فرنسيتان.

المقرئ الإدريسي أبو زيد اكتفى بالمجيء على الساعة السادسة والربع مساء لإلقاء السلام على بعض الحضور، وتسجيل "فيديوهات" بواسطة هواتف نقالة لبعض الحاضرات إلى اللقاء الذي لم يكتب له الانعقاد، ليسرع بالمغادرة لأسباب مجهولة.

وعلى عكس قيادي حركة التوحيد والإصلاح، حرصت قيادات سبع جمعيات على تسجيل حضورها في الموعد المحدد، لكن لم تتمكن من الولوج إلى مسرح محمد السادس بسبب عدم حصولها على الترخيص الإداري من سلطات عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، وفق مصدر مأذون من ولاية جهة الدار البيضاء سطات.

وأكد منظمو لقاء مناصرة طارق رمضان، في تصريح لهسبريس، أنهم حصلوا على ترخيص مقاطعة الصخور السوداء التي يرأسها نور الدين قربال، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية؛ وأشار عبد اللطيف الحاتيمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، إلى أنهم تلقوا خبر عدم انعقاد اللقاء من مدير مسرح محمد السادس بمنطقة "روش نوار".

وقال رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء في تصريح لهسبريس: "تم اعتقال طارق رمضان وارتكاب مجموعة من الخروقات في متابعته أمام القضاء؛ وهناك مجموعة من الاختلالات في ادعاءات السيدتين اللتين تتابعانه بها".

وقالت الجمعيات المساندة لطارق رمضان إن الداعية "يتعرض لحملة شعواء في أوساط بعض فعاليات المجتمع المدني الفرنسي تحديدا، تقصد النيل من سمعته وخدش مكانته من خلال استعمال سلاح الضعيف الجبان، ألا وهو القذف والاتهام بالاغتصاب من امرأتين فرنسيتين من أصول عربية".