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الرئيسية | مجتمع | "البيجيدي" يعوض السلطات بإجازة "دعم رمضان"

"البيجيدي" يعوض السلطات بإجازة "دعم رمضان"

"البيجيدي" يعوض السلطات بإجازة "دعم رمضان"
هسبريس ـ محمد لديب
السبت 17 فبراير 2018 - 21:05

لم ينتبه مناصرو طارق رمضان البتة للتأخر الكبير للقيادي في حركة التوحيد والإصلاح المقرئ أبو زيد عن موعد الخامسة من مساء اليوم السبت، الذي حددته قيادات سبع جمعيات لانطلاق لقاء مناصرة الداعية الإسلامي، الذي يجري التحقيق معه في حالة اعتقال بفرنسا في قضية اغتصاب اتهمته بها فرنسيتان.

المقرئ الإدريسي أبو زيد اكتفى بالمجيء على الساعة السادسة والربع مساء لإلقاء السلام على بعض الحضور، وتسجيل "فيديوهات" بواسطة هواتف نقالة لبعض الحاضرات إلى اللقاء الذي لم يكتب له الانعقاد، ليسرع بالمغادرة لأسباب مجهولة.

وعلى عكس قيادي حركة التوحيد والإصلاح، حرصت قيادات سبع جمعيات على تسجيل حضورها في الموعد المحدد، لكن لم تتمكن من الولوج إلى مسرح محمد السادس بسبب عدم حصولها على الترخيص الإداري من سلطات عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، وفق مصدر مأذون من ولاية جهة الدار البيضاء سطات.

وأكد منظمو لقاء مناصرة طارق رمضان، في تصريح لهسبريس، أنهم حصلوا على ترخيص مقاطعة الصخور السوداء التي يرأسها نور الدين قربال، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية؛ وأشار عبد اللطيف الحاتيمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، إلى أنهم تلقوا خبر عدم انعقاد اللقاء من مدير مسرح محمد السادس بمنطقة "روش نوار".

وقال رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء في تصريح لهسبريس: "تم اعتقال طارق رمضان وارتكاب مجموعة من الخروقات في متابعته أمام القضاء؛ وهناك مجموعة من الاختلالات في ادعاءات السيدتين اللتين تتابعانه بها".

وقالت الجمعيات المساندة لطارق رمضان إن الداعية "يتعرض لحملة شعواء في أوساط بعض فعاليات المجتمع المدني الفرنسي تحديدا، تقصد النيل من سمعته وخدش مكانته من خلال استعمال سلاح الضعيف الجبان، ألا وهو القذف والاتهام بالاغتصاب من امرأتين فرنسيتين من أصول عربية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الرياحي السبت 17 فبراير 2018 - 21:41
يظن الإخوانجية أن الضغط كما حصل في قضية حماد وخليلته سيطمس القضية لا إنه القضاء الفرنسي الشريف(وشلل فمك) اللذي يعتبر الناس سواسية كأسنان المشط بل هو أكثر غلظا على الأقوياء ولم يعتقل الرجل بدون قرائن صلبة
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2 - زرادشت السبت 17 فبراير 2018 - 21:55
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كم هو صعب جدا الدفاع عن الضلال.!!
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-2
3 - الصدوق السبت 17 فبراير 2018 - 23:15
هؤلاء الذين يتضامنون مع هذا الإنسان، هل تقصوا الحقيقة فوجدوا أن السيد هذا مظلوم، أم أنهم يناصرونه ظالما كان أو مظلوما ؟
ربما هي النعرة الدينية التي فعلت فعلتها.
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4 - النفاق المتفق عليه ! الأحد 18 فبراير 2018 - 00:11
القضاء الفرنسي له سمعة و لا يمكن أن يقوم بشيء يمس بهذه السمعة (أنظروا إلى جواد بوداود : تواجُد الإرهابي أبوعوذ في منزله لم يكفِ القضاء الفرنسي لإتهامه و سجنه كما فعل مع المتهَمَيْن اللذين حوكما معه في نفس القضية فأُطلق سراحه رغم الشحنة العاطفية عندما يتعلق الأمر باالإرهاب و رغم ضغط الرأي العام الفرنسي و ما أدراك ما الرأي العام الفرنسي !)
أما في ما يخص رمضان فإنه خوانجي من سلالة الخوانجية و سيبقى خوانجي ...
و اللواتي رفعن دعوة ضده فإنهن من الأخوات اللواتي تدمع فروجهن على أمثال رمضان (على غرار الحاضرات اللواتي قمن ، بِتسجيل "فيديوهات" بواسطة هواتف نقالة للمقرئ الإدريسي ... كما جاء في المقال ) ... شكون عارف آش فروسهم ؟
أنا لا أتعاطف مع أي طرف لأن آخر مكان للـ"تعبد" يخطر بباب عاقل يبحث عن "الروحانية" هو الفندق ... !
القضية فيها نكاح و الفقه الإسلامي كله يدور حول النكاح ؛ فلن يخرج المتأسلم من المأزق طالما لم يتخلص من عقلية النكاح !

ملاحظة : القانون الفرنسي لا يعرف شيئا اسمه "دعارة حلال" و الإغتصاب، إذا تبين أن هناك إغتصاب، يبقى إغتصاباً و الثمن معروف و محدّد ... إيوا نخليوه يدير شغلو !
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