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جمعية "الأساتذة المجددين" ترى النور بخريبكة

جمعية "الأساتذة المجددين" ترى النور بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الاثنين 19 فبراير 2018 - 00:35

عقد عدد من رجال ونساء التعليم بخريبكة، الأحد، جمعا عاما تأسيسيا لـ"جمعية الأساتذة المجددين بالمغرب-فرع خريبكة"، أسفر عن انتخاب المصطفى سامح رئيسا للفرع، ينوب عنه كل من حسن نحال وعبد العزيز خياطي، وانتخاب سعاد كندر أمينة للمال، ينوب عنها عبد الفتاح السبطي، فيما عادت صفة الكاتب لعبد الرحيم سعيدون، ينوب عنه هشام الساقي.

وعرف الجمع العام التأسيسي انتخاب كل من ثورية الرشيدي، وعتيقة الكشاني، ومحمد بكالي، وعبد الواحد التام، ومحمد زيوري، ومحمد فناني، والشرقي عامر، وسعيد فجار، مستشارين، مع تأكيد أعضاء المكتب المسير على انفتاح الجمعية على جميع أفراد الأسرة التعليمية في مختلف الأسلاك.

المصطفى سامح، كاتب فرع خريبكة لجمعية الأساتذة المجددين بالمغرب، قال إن "الجمعية تروم العناية بالشأن التربوي المغربي بكافة مظاهره وتجلياته، وتطوير استخدام تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة في الميدان التربوي، وتطوير مستوى تكنولوجيا التعليم بالمؤسسات التربوية والتكوينية، وتطوير كفايات رجال ونساء التعليم في كل المجالات التي من شأنها الرقي بجودة التعليم".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الجمعية تهدف أيضا إلى "عقد شراكات مع كل الهيئات والمصالح المسؤولة والمهتمة بالمصالح المعنوية والاجتماعية لتبادل الخبرات والمعلومات، والعناية بالمدرسة المغربية من أجل تجاوز كل ما يعيق تطورها وانفتاحها وتحقيق أهدافها الوطنية، وإنشاء وتطوير مواقع إلكترونية وبرامج معلوماتية تربوية تعليمية".

وتسعى الجمعية، بحسب المصطفى سامح، إلى "تقديم مختلف الخدمات الإخبارية والاستشارات المهنية لأسرة التعليم باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، وتأسيس ورشات إنتاج الوثائق التربوية بنسختيها الإلكترونية والورقية، والمطالبة باعتماد الوثائق التربوية الرقمية كوثائق رسمية مقبولة، وتنظيم دورات تكوينية وتمكين الجميع من الاستفادة من مراجع ووسائل التكوين الذاتي المستمر".

وختم سامح تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية ستعمل جاهدة على "تقديم خدمات الدعم التربوي للتلاميذ باستخدام مختلف وسائل تكنولوجيا التعليم وتنظيم أنشطة الدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية، والمساهمة في محاربة الهدر المدرسي من خلال تنظيم حملات تضامنية لمساعدة أسر التلاميذ المعوزة، وتمويل وتبني وإنجاز مشاريع البحوث التربوية، والعمل على تطوير مستوى البحث التربوي ببلادنا من خلال تنظيم مسابقات محفزة ومساندة المبدعين الباحثين بما يلبي حاجياتهم ويسهل عملهم".

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