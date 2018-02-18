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الرئيسية | مجتمع | حقوقيون يطالبون بإرادة سياسية لمحاربة الفساد

حقوقيون يطالبون بإرادة سياسية لمحاربة الفساد

حقوقيون يطالبون بإرادة سياسية لمحاربة الفساد
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 18 فبراير 2018 - 22:43

تظاهر عشرات النشطاء الحقوقيين بمراكش، اليوم الأحد، للمطالبة بضرورة وضع حد لما وصفوه "معيقات سياسية وقانونية تحول دون القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية بالمغرب".

وأوضحت كلمة الوقفة الاحتجاجية أن الهيئات السـياسـيـة والنقابية والحقوقية والجمعوية الديمقراطية تحتج استنكارا للتطبيع الحكومي مع الفساد ونهب المال العام والرشوة والافلات من العقاب، "شعورا منها باستمرار هذه المظاهر التي يعرفها التدبير للشأن المحلي بالجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية والقطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والشبيبة والرياضة والسياحة والمراكز الجهوية للفلاحة وقطاع النقل والكهرباء والماء".

وقال محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، في تصريح لهسبريس، إن هذه الخطوة ليست سوى "نقطة نظام تندد بغياب الإرادة السياسية الحقيقية لتخلـيق الحياة العامة والتصدي للفسـاد ونهب المال العام والرشـوة واقتصاد الريع؛ ما شـجع ناهـبي المال العام والثروات الطبيعية والعقار العمومي والمياه السقوية على الاستمرار في ارتكاب جرائم في حق الوطن والمواطنين والمواطنات، وللمطالبة بوضع حد لذلك والإفلات من العقاب، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأضاف أن الغاية من هذا الشكل الاحتجاجي هي "الإشارة إلى أن التنمية الشاملة في حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية للقطع مع مظاهر الفساد والرشوة، وضرورة توفير استراتيجية وطنية للتصدي لهذه الظواهر ولاسترجاع الأموال المنهوبة"، مبرزا أن "المحتجين يطالبون بتوسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة المعنية بتخليق الحياة العامة، وتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، وتسريع وتيرة المحاكمات"، على حد قوله.

واعتبر الغلوسي أن مظاهر الفسـاد ونهب المال العام والرشوة ونهب الثروات الطبيعية وأراضي الدولة والجموع والأراضي السلالية جرائم مشينة وخطيرة تمس بالتنمية والاقتصاد الوطني وهيبة المؤسسات، وتساهم في خلق تفاوت اجتماعي ومجالي غير مشروع، داعيا إلى "ضرورة التصدي لهذه المظاهر بكل جرأة وقوة".

وكان البلاغ الداعي للشكل الاحتجاجي أشار إلى أن "التدابير والإجراءات القضائية المتخذة إلى حدود الآن تبقى محدودة وضعيفة الأثر"، مؤكدا أن الأحكام القضائية الصادرة "إما ضعيفة لا تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة وحجم الأموال المبددة والمختلسة، أو صادرة بشكل مخالف للقانون".

يذكر أن مدينة قلعة السراغنة عرفت هي الأخرى، صباح اليوم الأحد، تنظيم وقفة احتجاجية من طرف فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بهذه المنطقة، شاركت فيها فعاليات تنتمي لتنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - انور الأحد 18 فبراير 2018 - 23:01
الشعب انعدمت عنده التقة في اي مسؤول للاسف. نفس الشخص الذي يطالب بقمع المفسدين تعطيه السلطة و الفرصة يدير لمصايب. الا من اتقى ربه. ألم يعطي الشعب تقته للاخوان . و ما النتيجة. والوا . الزمارة و الصراع على السلطة.
كفلان كفرتلان كلشي داوي و المعقول خاوي.
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2 - ستيتو حمو الاثنين 19 فبراير 2018 - 00:07
الفساد جزء من الريع والريع اهم ركن للحكم والتحكم !!فلا يمكن حاليا ومن المستحيل في ضروف انعدام الإرادة السياسية ومع تكريس أساليب الفساد في كل القطاعات ومختلف المستويات ومع انعدم المساءلة والعقاب بسبب تغييب المنظومة القضائية وانعدم استقلالها .
لا أمل حاليا !!
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