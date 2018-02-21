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كُتّاب وآراء
سائق دراجة يحرق نفسه احتجاجا على "مخالفة"
أضرم سائق دراجة نارية النار في جسده، بعد مشادات كلامية مع شرطة المرور بالمحور المداري "شيموكولور" بالمنطقة الأمنية أنفا وسط الدار البيضاء، بمحاذاة محطة لبيع البنزين.
وقال شهود عيان إن السائق أحرق نفسه باستعمال مادة مشتعلة، تتكتم مصالح أمن عن مصدرها، كرد فعل عن حجز دراجته بدعوى ارتكاب مخالفة مرور.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية يدعى عبد الجليل، وهو من مواليد سنة 1959 بمنطقة العطاوية في مدينة قلعة السراغنة.
وأسهم تدخل المواطنين، الذين تحلّقوا حول جسد الضحية، في إطفاء النيران المشتعلة في جسد عبد الجليل، مستعينين بقنينة إطفاء الحريق.
وفتحت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أنفا تحقيقا في الموضوع، منذ مساء أمس الثلاثاء 20 فبراير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
و النفس عزيزة عند الله
كيف نحل المتراجحة ؟
اتدكر صيف 2015، قمت بكراء سيارة صغيرة مع العائلة و كانت درجة الحرارة جد مرتفعة ، فإدا باحد الاضواء الخلفية في الخلف تعطل جراء الحرارة ، اوقفني شرطي المرور فقط تسلم سياقة اجنبية مني طلب 500 درهم للمخالفة ، و ب 10 دراهم قمت باصلاح المصباح
مغربنا يرعاه الله والمفسدين يقودونه الى الهاوية.وخوفي على انتفاض امة جاهلة
والله او تغيرو العقلية ديالكم الى غادين تبقاو واقفين الى يوم الدين.
اما ندير ما بغيت او نحرق راسي ، او في من جات دابا؟ غادي يقاسي طول حياته والندم بعد الفضيحة لا ينفع بشيء.
لهذا نرجو من مديرية الامن تعميم ان تطبيق القوانين نعم لكن المرونة واللطف في تطبيق القوانين افضل بكثير لانها طريق الى احترام متبادل
الجواب بكل صراحة وموضوعية هو: لا ابدا.
هذا فقط لاثبات الزبونية في بلادنا.
الرجاء هسبريس نشر الرد بكل حياد.