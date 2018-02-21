سائق دراجة يحرق نفسه احتجاجا على "مخالفة"

هسبريس – محمد لديب

أضرم سائق دراجة نارية النار في جسده، بعد مشادات كلامية مع شرطة المرور بالمحور المداري "شيموكولور" بالمنطقة الأمنية أنفا وسط الدار البيضاء، بمحاذاة محطة لبيع البنزين.

وقال شهود عيان إن السائق أحرق نفسه باستعمال مادة مشتعلة، تتكتم مصالح أمن عن مصدرها، كرد فعل عن حجز دراجته بدعوى ارتكاب مخالفة مرور.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية يدعى عبد الجليل، وهو من مواليد سنة 1959 بمنطقة العطاوية في مدينة قلعة السراغنة.

وأسهم تدخل المواطنين، الذين تحلّقوا حول جسد الضحية، في إطفاء النيران المشتعلة في جسد عبد الجليل، مستعينين بقنينة إطفاء الحريق.

وفتحت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أنفا تحقيقا في الموضوع، منذ مساء أمس الثلاثاء 20 فبراير.