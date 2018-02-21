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الرئيسية | مجتمع | سائق دراجة يحرق نفسه احتجاجا على "مخالفة"

سائق دراجة يحرق نفسه احتجاجا على "مخالفة"

سائق دراجة يحرق نفسه احتجاجا على "مخالفة"
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 15:10

أضرم سائق دراجة نارية النار في جسده، بعد مشادات كلامية مع شرطة المرور بالمحور المداري "شيموكولور" بالمنطقة الأمنية أنفا وسط الدار البيضاء، بمحاذاة محطة لبيع البنزين.

وقال شهود عيان إن السائق أحرق نفسه باستعمال مادة مشتعلة، تتكتم مصالح أمن عن مصدرها، كرد فعل عن حجز دراجته بدعوى ارتكاب مخالفة مرور.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية يدعى عبد الجليل، وهو من مواليد سنة 1959 بمنطقة العطاوية في مدينة قلعة السراغنة.

وأسهم تدخل المواطنين، الذين تحلّقوا حول جسد الضحية، في إطفاء النيران المشتعلة في جسد عبد الجليل، مستعينين بقنينة إطفاء الحريق.

وفتحت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أنفا تحقيقا في الموضوع، منذ مساء أمس الثلاثاء 20 فبراير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مغربي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:12
الضغط يولد الإنفجار
و النفس عزيزة عند الله
كيف نحل المتراجحة ؟
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46
2 - جايكم يوم الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:18
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حكارة منافقين. خليته صحاب الطومبيلات وشفارة صحاح وتابعين مول بسكليط.
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-37
3 - اموش الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:19
الى جاو المغاربة يحركو ريوسهم على قبل المخالفات راه ماهدي يبقا حتى واحد فالمغرب.,,,دبا هاهو جابها فراسو.
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69
4 - حسن الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:20
تخلف والجهل يسعدا الفقر في الوطن العربي
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34
5 - حسن المغترب الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:20
مسكين الله اشفيه، الى مدار مخالفة من حقه احتج، و لكن الى دار مخالفة من حق الشرطة حجز الدراجة،.
اتدكر صيف 2015، قمت بكراء سيارة صغيرة مع العائلة و كانت درجة الحرارة جد مرتفعة ، فإدا باحد الاضواء الخلفية في الخلف تعطل جراء الحرارة ، اوقفني شرطي المرور فقط تسلم سياقة اجنبية مني طلب 500 درهم للمخالفة ، و ب 10 دراهم قمت باصلاح المصباح
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-25
6 - اللهم هاد منكر الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:21
ان لله وان اليه راجعون البقاء لله ام بنسبا لبعض رجال الامن فحسبي الله ونعم الوكيل فيهم
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6
7 - مواطن الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:23
المشكل ليس في المخالفة وانمااسلوب الموظف اتجاه المخالف لو كانت معاملة انسانيةتحترم ادمية المخالف دون شطط ومرعاة ظروف هداالمواطن لن نصل إلى هده الكارثة
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65
8 - إبراهيم امريرت الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:27
أولا هذاالسيد إلى مات ألله ارحمو وإلى باقي ألله ايشافيه واااا عباد ألله واش دابا غير خليني ندير مابغيت ولا نحرق راسي ارتكبت مخالفة خلصها مبقيت كنفهم والو في هذه البلاد ايوى كولشي ينوض ايدير الفوضى
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38
9 - خبز الدار ياكلو البراني الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:36
الله يشافيه مسكين او الله يهدي بعض رجال الامن يعتبرون ما يقولون كانه قرآن منزل لايستوجب النقاش رغم انهم على خطاء ، وان اشتكيتهم فلا ياخدون بكلامك بل يقولون لك ادفع المخالفة و اشتكي او اشتكيه لله ان ظلمك. و هذا ما وقع معي شخصيا . فيجب تعيير هذا السلوك وتتبيت كاميرات مراقبة عوض المهاينة النظرية .
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7
10 - عبدالحق الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:50
اتمنى ان يتحرر المسؤولون المغاربة من العقلية الفاشية وان يتم اعتماد مقاربات تربوية متقدمة في حل مشاكل المغاربة،عوض المقاربات الامنية والزجرية المادية،...فالضغط لايولد الا الانفجار،وقد تنوعت وكثرت مؤخرا وسائل قمع الحريات.
مغربنا يرعاه الله والمفسدين يقودونه الى الهاوية.وخوفي على انتفاض امة جاهلة
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7
11 - عبدالله الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:55
بغيتو الديموقراطية وتشجعون الفوظى يا شعب طلع تاكل التفاح شكون لي قالها ليك.
والله او تغيرو العقلية ديالكم الى غادين تبقاو واقفين الى يوم الدين.
اما ندير ما بغيت او نحرق راسي ، او في من جات دابا؟ غادي يقاسي طول حياته والندم بعد الفضيحة لا ينفع بشيء.
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12
12 - الرباطية الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:56
اقول هذا الكلام والله على ما اقول شهيد ذات يوم اوقفني شرطي دون أن يرى مخالفة و انما بنى تصوره على وهم أنه رأى السيارات واقفة في الاتجاه المقابل و انا مارة و لما شرحت له انني جئت من طريق آخر بدأ يستفزني و يقول جبدي جبدي الوراق بطريقة فظة و نظر إلى حزام السلامة و بدأ يبحث عن مخالفة و في الأخير لما كان كل شيء مظبوط قال لي سيري سيري بطريقة قبيحة جعل كل اطرافي ترتعد و لو كان معي عصا لضربته بها اقول هذا بالجزاف لأنني لا أضرب بالعصا و لكن هناك بعض الشرطة ليس كلهم يستفزون المواطن حتى يطلع منه أشياء ما كانت لتحدث اولا تصرفهم المقيت
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22
13 - الرحمني الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:10
اقول لأصحاب السيارات زودوا سياراتكم بكاميرات ثمنها اقل من ثمن المخالفة وتصور من الامام والخلف كل ب600درهم
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16
14 - الادريسي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:10
رجال الامن والدرك في بعض الاحيان يظلمون الناس.اما عن المخالفات فتجب على الكل ولكن للاسف في بلادنا السعيدة تطبق على الفقير والمسكين فقط.فيها الباك صحبي والمحسوبية والزبونية وزيد وزيد.انهم ليسو شرفاء ولا نزيهين في عملهم لا يقومون بواجبهم .الله اخليكم خليونا ساكتين.
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5
15 - citoyen maghribi الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:22
C'est malheureux d'arriver à s'immoler à cause d'une infraction à la circulation! Ce monsieur est fragile psychologiquement ,il n'a pas su gérer son stress! C'est malheureusement devenu courant au Maroc, le ressenti de la Hogra pousse certains à commettre l’irréparable! au lieu de relativiser,de prendre du recule, ils commettent un acte qui les laissent handicapés à vie avec des souffrances terribles,s'ils ne meurent pas suite à leur acte irréfléchi.
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0
16 - باحث عن الحقيقة الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:24
فرحنا وصفقنا كثيرا للتغييرات التي احدثها السيد عبد اللطيف الحموشي على جهاز المرور في الامن الوطني ، وثمنا كذلك ان تكون لشرطي المرور السلطة اللازمة في تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء وان ادارة الامن الوطني تتكفل بحماية رجل الامن وضمانة سلامته لاداء واجبه .. لكن يبدو ان بعضا من رجال المرور قد فهموا الامر على خلاف المطلوب حيث بدأنا نلاحظ ونشاهد باعيننا في المدارات وعلى الطرقات تشددا عظيما من شرطة المرور وخصوصا العنصر النسوي ، تشددا قد يخرج بمنظومة السهر على تطبيق الامن والقانون الى منظومة : نحن هنا كي نعاقب حتى وان كنا غير متأكدين من وقوع المخالفة . فشرطي المرور انسان وهو معرض للخطأ لكن هذا المفهوم لا يقبله الشرطي حينما يواجه به من قبل المواطن ويقدم نفسه كأنه الملك المعصوم من الخطأ ، وقد يكون المواطن على صواب ولكن لفقده سلطة القرار في حينه وصعوبة اثبات مايدعيه قد يحولان عقلانيته وصبره الى برميل ينفجر
لهذا نرجو من مديرية الامن تعميم ان تطبيق القوانين نعم لكن المرونة واللطف في تطبيق القوانين افضل بكثير لانها طريق الى احترام متبادل
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11
17 - Hicham الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:34
انا شخصيا جاني منتج مشيت لبريد باش نجيبو مع 2:00 موضفة قالت ليا سير حتال غدا حنتاش مفيهاش لي خدم مركز بريد سيد برونصي حدى عمالة راه هاد بلاد غادا الهوية مشكل فالاول و الاخير من الشعب مابغيش ابدل عقلية كنحكرو على بعضيتنا بحال دوك قرودة فالغابة
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2
18 - Faris الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:54
هل سمعتم يوما ان الشرطة او الدرك الملكي قاموا بتوثيق مخالفة مرور في حق احد الامراء او الاميرات او المقربين منهم؟
الجواب بكل صراحة وموضوعية هو: لا ابدا.
هذا فقط لاثبات الزبونية في بلادنا.
الرجاء هسبريس نشر الرد بكل حياد.
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