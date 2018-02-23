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الرئيسية | مجتمع | الرميد: تقرير "أمنستي" يفتقد للموضوعية والنزاهة

الرميد: تقرير "أمنستي" يفتقد للموضوعية والنزاهة

الرميد: تقرير "أمنستي" يفتقد للموضوعية والنزاهة
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 فبراير 2018 - 16:20

أكدت السلطات المغربية أن المنهجية التي تعتمدها منظمة العفو الدولية في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تفتقد للموضوعية والنزاهة، لكونها تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للادعاءات.

وجاء في بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، التي يقودها مصطفى الرميد، أن السلطات المغربية، التي أخذت علما بما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2018-2017 حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، في الجزء المتعلق بالمغرب والذي قدمه فرع المنظمة في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، تسجل من خلال دراستها الأولية لهذا التقرير، "اعتماد منظمة العفو الدولية، مرة أخرى، على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة".

وأبرزت أنها بصدد دراسة تفصيلية لمضامين هذا التقرير لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما ورد فيه من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، تفعيلا لقرار الحكومة القاضي بالتفاعل مع التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وإحداث آلية دائمة للتعاطي معها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - البعمراني الجمعة 23 فبراير 2018 - 16:35
اذا كانت امنستي الناطق باسمها هو المدعو السكتاني بناقص من دفاعه أما اذا كان دفاعه عن المثلية هي الدفاع عن حقوق الانسان فبناقص من هذ الدفاع
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-11
2 - Taika الجمعة 23 فبراير 2018 - 16:43
langue de bois. c est pourtant la vérité de monsieur. il n ya pas ni démocratie ni de liberté d expression au maroc. tant que le citoyen est considéré comme sujet il n y aura de démocratie et pas de droit de l homme.le makhzenet vous a apprivoisé comme il a su toujours faire avec ses ministres.
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17
3 - AHEMAD الجمعة 23 فبراير 2018 - 16:57
جمعية لخراب وتدمير المجتمعات العربية والاسلامية
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-17
4 - Moussa الجمعة 23 فبراير 2018 - 16:57
We are sure that those organizations reports could be wrong but what’s really really troubling and sad is that if we ask our own people about human rights in our country, I guarantee you that their report will be much worse. We all agree we made progress , but we still have very very very long ways to go.
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10
5 - مول الحكمة الجمعة 23 فبراير 2018 - 17:03
اذا كنت " وزير كل شئ ووزير لا شئ " فلا يحق لك ابداء الراي او الدفاع عن مكانة المغرب لانك لست مؤهلا لذلك . انتهى الكلام ومعه حزب الا عدالة ولا تنمية.
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