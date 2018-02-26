"التخوين والتجييش" يحبطان سعي الحكومة إلى تهدئة "حراك جرادة"

هسبريس ـ عبد الرحيم العسري

فشلت الوصفة التنموية التي قدمتها حكومة العثماني في إطفاء حالة الغضب التي تخيم على مدينة جرادة منذ حوالي أربعة أشهر؛ إذ سرعان ما عادت المسيرات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات بشكل قوي خلال نهاية الأسبوع الماضي، وأعلنت الساكنة رفضها الإجراءات المخصصة للنهوض بأوضاع "مدينة الفحم".

وكان العثماني قد حل رفقة وفد حكومي رفيع بداية الشهر الجاري بالجهة الشرقية، معلناً عن مجموعة من القرارات والتدابير الهامة والآنية، أبرزها السحب الفوري لرخص استغلال المعادن المخالفة لمقتضيات القانون، وإتمام عملية تفويت المساكن الوظيفية لفائدة العمال القاطنين بها، وعدد من المشاريع التنموية المتنوعة في إطار برنامج يهدف بالأساس إلى خلق آلاف مناصب الشغل لفئة الشباب.

في مقابل ذلك، أكدت ساكنة جرادة أنها "لن تتراجع عن مواصلة النضال إلى حين تحقيق بديل اقتصادي حقيقي ومحاسبة ناهبي ثروات وخيرات المنطقة المعروفين"، كما نددت بـ"غلاء فواتير الماء والكهرباء رغم التسهيلات التي منحتها لها السلطات، ومن ضمنها حذف الغرامات المتعلقة بتأخير الدفع بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم متأخرات، وتسهيلات في أداء المتأخرات وإعادة جدولتها واعتماد الفوترة الشهرية من خلال الكشف الشهري للعدادات، فضلا عن مراقبة العدادات من لدن المكتب الوطني للكهرباء".

وكان لافتاً خلال الخطوات الاحتجاجية الأخيرة عدم تقدم "قيادة الحراك" أو السماح لها بإلقاء الكلمة التوجيهية، بسبب اتهامها بـ"التراجع وخيانة حراك جرادة"، مباشرة بعد اللقاء الذي عقدته مع معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد.

وأوضحت مصادر محلية من جرادة، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحراك سيستمر بوجوه قيادية جديدة، ولكن الأمر لا يتعلق بتخوين نشطاء الحراك الذين قدموا تضحيات في وقت سابق"، وأوردت أنه "عندما طالبت لجنة الحوار بمهلة للتشاور مع الساكنة لتحديد مآل الحراك، خرجت الاحتجاجات تلبية لدعوات بعض النشطاء".

من جهته، اتهم عزيز الرش، عضو "لجنة الحراك" السابق، أحد النشطاء البارزين "جرى تخوينه"، تيارات سياسية راديكالية بـ"تجييش ساكنة جرادة للخروج إلى الشارع حين كان الجميع يتدارس ما جاءت به الحكومة"، وقال: "هذا أسلوب خبيث يهدف إلى ضرب مصداقية المناضلين"، بتعبيره.

وأورد الرش أن "هناك تيارات سياسية تُحاول الركوب على معاناة ساكنة جرادة خدمة لأهدافها السياسية، والهدف من ذلك هو ضرب مصداقية المطالب الاقتصادية والاجتماعية مقابل تحقيقها لمطالب سياسية في صراعاتها مع الدولة"؛ في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي، بحسب ما صرح به مصدر محلي آخر لهسبريس.