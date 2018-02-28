استياء يرافق "تغييب القابلات" عن مباراة توظيف

هسبريس من طنجة

أثارت مباراة لتوظيف ممرضين وتقنيي الصحة حفيظة نقابيين اعتبروا أن ما صدر عن الوزارة الوصية فيه "إقصاء ممنهج ولا مسؤول في حق تخصص القبالة والمولدات، وتهديد للأمهات والمقبلات على الوضع على حد سواء".

عدي بوعرفة، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، استنكر، في تصريح لهسبريس، "تغييب مناصب في تخصص القابلات والمولدات من طرف الوزارة الوصية"، مسجلا في هذا الباب الخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع في موارده البشرية، لاسيما في ظل الرهان على تخفيض نسبة وفيات الأمهات والرضع.

وقال بوعرفة إن "الوزارة الوصية تفتقد إلى استراتيجية واضحة"، مشيرا إلى وجود خصاص يقدر بـ 9000 ممرض، مرجعا ذلك إلى "المغادرة الطوعية أو التقاعد، وكذا التوزيع غير العادل للأطر الصحية وتمركزها على مستوى مدن المحور الأول (الرباط والدار البيضاء)".

وأكد المتحدث أن فئة المولدات تشكل "شريحة عريضة ومهمة مهملة بالقطاع تفتقر إلى أدنى الحقوق، وتشتغل في ظروف صعبة بالنظر إلى حجم الخصاص"، وطالب وزارة الصحة بـ"ضرورة مراجعة هذه المسألة، وفتح مباراة في وجه هذه الفئة على قدم المساواة مع باقي الفئات الصحية".

وشدد المسؤول النقابي على أن هذه المباراة "تضرب عمق المسطرة القانونية، وتشوبها العديد من التساؤلات؛ الشيء الذي سيؤثر سلبا على عطاء ومردودية الموظف بالمنظومة الصحية"، داعيا إلى ضرورة إعادة الاعتبار للعنصر البشري باعتباره اللبنة الأساسية في المنظومة الصحية.

وأضاف المسؤول النقابي أن عودة بعض الأمراض والأوبئة، كالليشمانيا والجذام، "تؤشر على غياب استراتيجية واضحة من طرف المسؤولين المركزيين وتخبطهم في حلقة مفرغة"، مطالبا بـ"ضرورة إحداث وتفعيل ميثاق وطني ومجلس وطني للصحة، وكذا تنزيل توصيات المناظرات الوطنية وخطابات الملك محمد السادس لمعالجة الخصاص والحد من الفوارق المجالية"، وفق تعبيره.