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منتدى الوظيفة العمومية العليا يبحث عن وصفة للارتقاء بأداء الإدارة

منتدى الوظيفة العمومية العليا يبحث عن وصفة للارتقاء بأداء الإدارة
هسبريس ـ حارث بنوالي (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:00

عبر رسالة ملكية تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المانوني، انطلقت فعاليات المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي تنظمه وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الثلاثاء، بمدينة الصخيرات.

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن التظاهرة، التي تأتي تخليدا للذكرى الستين لصدور قانون الوظيفة العمومية ، "فرصة لتجديد الإصلاح عبر بوابة الوظيفة العمومية العليا".

وأشاد المسؤول بمضمون الرسالة الملكية، التي اعتبرها خارطة طريق لعمل الحكومة في هذا الورش الإصلاحي المهيكل، موضحا أن "كبار الموظفين هم من يفكرون في الإستراتيجيات الكبرى لإعادة هيكلة الوظيفة العمومية"، ومشيرا إلى "وضعية الإدارة العمومية، التي تبدو غير صحية في علاقتها بالمواطنين؛ تحفز الحكومة لإعادة النظر من أجل خدمة المرتفقين".

وأبرز العثماني أن البرنامج الحكومي،والذي يشكل خطة متكاملة للولاية الحالية، يتضمن توجهات واضحة لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خاصة ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الخدمات، وكذا فتح الباب للمواطنين لتقديم شكاياتهم عبر البوابة الوطنية للشكايات، والتي أطلقت منذ أسابيع.

محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قال إن "المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا فرصة لتدارس المشاكل وتقديم الحلول الواقعية والخروج بتوصيات، من خلال ورشات ستنظم بين مختلف المتدخلين"، مشيدا بمضامين الرسالة الملكيةالتي قدم فيها الملك محمد السادس رؤيته للإصلاح المنشود.

كما أبرز الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أن النقاش ينبغي أن يمتد من الموظفين السامين ويصل إلى عموم الموظفين، حتى تكتمل المشاورات حول إعادة النظر في منظومة الوظيفة العمومية بشكل شامل، إذ "ينبغي التركيز على العنصر البشري والتكوين المستمر، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية ومحاربة كل أشكال الفساد داخل المرافق العمومية"، بتعبيره.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن المنتدى الوطني يجمع كل القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، من كتاب عاميين ومدراء مركزيين ومفتشين عامين للوزارات، بالإضافة إلى انخراط الشركاء الاجتماعيين، من المركزيات النقابية وممثلي الجهات والأكاديميين، بغية استجماع مختلف الآراء والمقترحات تنزيلا للتوجيهات الملكية في هذا المجال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - عمر الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:16
50 سنة وانتم تبحثون عن الوصفات في جميع المجلات ولم تقدموا اي شيء للمواطن المقهور سوى القوانين والزيادات والضراءب والدعاءر وتغيير في الاوراق من البطاقة الوطنية الى الحالة المدنية وكل شيء بضياع المال والكثير من الوقت باقي مابغيتو تحشمو وتاقوا الله في الشعب.
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47
2 - Khalid 222 الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:24
النهوض بالإدارة ليس هو مراجعة النصوص القانونية والإدارية أو تشجبع الإدارة الرقمية وإنما البحث عن تلقيح للعقلية المريضة لدى بعض الموظقين وخصوصاً المسؤولين منهم، فيدرج ضمن اللقاحات الضرورية قبل التعيين في المسؤولية.
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29
3 - م المصطفى الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:29
الوصفة المفيدة والناجعة أن تقوم الحكومة رفقة بعض الموظفين من مختلف القطاعات الوزارية، أن تقوم قلت بزيارة لبعض الدول الأروبية وتطلع عن كثب على الأداء الجيد الذي يقوم به كل موظف على حدة شعاره القيام بالواجب واحترام المواطن. زد على ذلك تحفيزه إن كان يستحق التحفيز وتوفير المناخ المناسب للقيام بمهمته.
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14
4 - Samira الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:30
الارتقاء بالادارة ينطلق من اصلاح الحالة الاجتماعية للموظف
مادا تنتظرون من موظف ينتظره الكراء والماء والكهرباء ودواء الوالدين والاطفال
يشتغل بذهن مهزوز ويتفادى المرور امام مول الحانوت حيت الكريدي عجز عن أدائه . هل تنتظرون من هدا الموظف ان يؤدي واجبه بتفان واخلاص .
بنكيران دار الاضراب عن الزيادة في الاجور ولاية كاملة ولو سنتيم زيادة بل بالعكس انقض على اجرة الموظف البسيط بالاقتطاعات وهاهو العتماني يسير على نهجه حيت سيتمم ما خططه بن كيران . لك الله يا مغربي
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27
5 - عبد العزيز الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:35
وصفة الاصلاح الاداري :
1 ) العدالة الاجرية وانصاف الموارد البشرية ؛
2 ) وضع استراتيجيات عمل واقعية وفعالة وميدانية ؛
3 ) ثم المساءلة والمحاسبة .
مثال على رقمنة الادارة كاستراتيجية عمل يجب ان تكون واقعية ؛ فتصوروا بجميع الكليات والمعاهد والجامعات مازل النتائج تعطى للطلبة بطريقة بدائية وتقليدية عوض رقمنتها واعطائها عن بعد بواسطة الانترنيت .
مثال على العدالة الاجرية ؛ بأي حق وعدل اجر الاطباء والمتصرفين اقل من المهندسين والقضاة والمنتدبين والمحررين القضائيين ورجال السلطة والامن والتشغيل فاين العدالة الاجرية ؟ وهل هؤلاء موظفون وهؤلاء غير موظفون ؟ معيار التمييز يجب ان يكون في امرين فقط وتخصص له تعويضات جزافية موحدة وهما : الساعات الاضافية والعمل بالليل فقط وماعدا ذلك فلاتمييز ؟ .
مثال على والمحاسبة : تزايد البناء العشوائي والاستهتار بعدم تطبيق القانون ؛ فعدم مساءلة الموظفين على عدم احترام القانون في العديد من المجالات والاخطاء المادية جعلت الفساد مشرع ومن الباب الواسع .
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11
6 - الريع الاكبر الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:40
إصلاح الأدارة يبدأ بإلغاء تقاعد وامتيازات الوزراء والبرلمانين. وعدم توزيع المناصب العليا حسب المحسوبية والزبونية وأبوك صحبي.من غير هذا الأجرءات غير تنضحكوا على الشعب.
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22
7 - عبد الله عبد الله الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:41
الذي نحتاجه ليس كثرة النصوص القانونية وكثرة التشريعات بل الذي نحن في حاجة اليه هو الضمير الحي الضمير الذي يفكر في الفقير قبل الغني ويفكر في اخيه الانسان وهل تناول طعام العشاء او نام بدونه ؟ اما كثرة القوانين فالرفوف مملوءة بها.
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12
8 - عماد أبو الدنيا الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:44
ان اهم شيء يجب على الوزارة ان تغيره هو ان تنزل للادارة العمومية وتشاهد الخصاص في الأشياء الشخصية الادارية للموظف الإداري هو من يشتري الاوراق وكدلك الأدوات من جيبه ليخدم المواطن لدا وبعض الاحيان يشتري طونير لدا لايمكن إحداث التغيير إلا بالنزول من الأسفل إلى الاعلى
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7
9 - حمورابي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:56
كرهت مغرب الكلام صرت ابحث عن وطن اخر فيه العدالة والحقوق والمساواة..
نريد مغربا تطبق فيه الحقوق وليس دستورا صوريا شكليا جاء نتيجة الخوف منالربيع العربي
الدولة الجزائرية قامت بتسوية وضعية موظفيها الحاصلين على شواهد عليا ونحن لا زلنا نعاني في مغرب الظلمات
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7
10 - متولي لزعر الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:15
عييتو ما ديرو فالوصفات مزال مطلعات شي أكلة شهية......المهيم نتمناو من الله الخير.
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4
11 - قاعة الانتظار الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:38
ننتظـــــر تفـــعيل القـــرارات وكــــذا الجـــواب على مراســـلاتنــــــا المـتـــكررة يــا ايــها المــسؤولــــون بالجـــماعــة الحضــرية وعمــــالة ســـلا تنـــفيذا للتعــليمـات المــولوية الســــامية
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2
12 - Ben Lebsir الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:01
نصف الوضيفة في المغرب لاتملك مواصفات الموضف تركتهم الرشوة والزبونية والوراتة وووووووو لايفقهون شيئا كان سائق قائد حتى اصبح كاتب له او موضف كيف تريدون تغيير العقلية الوضيفة في المغرب سيبة لابد من امتحان اجباري
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13 - بودواهي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:01
تعبنا جدا من هده الخطابات الجوفاء و هده الخرجات المخزنية الفارغة التي الهدف منها الاسترسال في بيع الأوهام دون الدخول في السيناريوهات الجادة لإخراج المغرب من هده الأزمات المستفحلة و على جميع الاصعدة ...!!!
أن الشعب لم تعد تنطلي عليه مثل هده الأكاذيب الصبيانية .....! !!!
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4
14 - عربي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:03
لا تنتظروا من موظف يتقاضى 2 ريالات أن يقدم شيئ أكثر من شرود ذهنه كليا وراء الزيت والبوطا والماء والضوء والتطبيب والكريدي...سؤال ؟ هل من يتقاضى أقل من 3000dhs يمكن أن نسميه موظف؟! هل يدفعونه للرشوة أم ماذا؟ لن يكون هناك تغيير دون عدالة أجرية واجتماعية.
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4
15 - موضف الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:29
اي.موضف.باي.مواصفات.تريدنه.موضف.
في.المحافضة.كان.حارسا.فاصبح.يتحكم
في.ارشيف.الادارة.ويبع.ويشتري.فيه.
ومضفة.كانت.منضفة.فاصبح.لها.مكتب.
تبيع.الشواهد.بتمن.الدي.تريده.
نماديج.كتيرة.في.ادارات.كتيرة.
حارس.امن.حر.يسر.مستشفى.مدا.تريدن.بعد.
هاده.الوصفات.انتم.من.خلق.المرض.وهل.موضف.باقل.من.3000درهم.تسمونه.موضف.
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16 - Haut Fonctionnaire الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:29
Un bon fonctionnaire = compétences et savoir-faire valeurs morales اخلاق + travail عمل+
Nos fonctionnaires manquent parfois des 3 en même temps, parfois un seul critère qui manque...

Que peut on attendre d’un fonctionnaire qui a passé la nuit ou une partie de la nuit au bar, ou qui ment ou qui triche, ou corrompu, ou qui arrive très en retard à son bureau ou ne vient pas du tout, ....

Ou recruté par piston sans qualification, ou protégé par des personnes bien placées....

Bon courage pour réformer tout ce monde
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17 - العدالة الاجرية......! الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:29
باي حق راتب المتصرف الذي توظف
بالاجازة يفوق راتب المساعد الاداري
الذي توظف بالباك علمي اوادبي
ب3 ثلاث مرات.......؟!!!!!
وباي حق راتب الامي الذي لا يعرف
لا الكتابة ولا القراءة زاءد TPS يفوق
راتب المساعد الاداري الذي توظف
بالباك............!
انها الفوضى والا منطق في الاجور.......!!!
يجب تقريب اجور المساعدين الاداريين
الذين توظفوا بالباك باجور المتصرفين
علما انهم يمارسون
في نفس المكتب...نفس المهام
نفس المردودية........!!!
من هنا يبتدء الاصلاح.......!!!!!!
موظفين الصغار يعانون.....!!!!!
بفعل هذا الظلم الذي مورس عليهم
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0
18 - محمد الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:45
ستتمخضد عن هذه التظاهرة استراتيجيات عدة وعن كل من هذه الاستراتيجيات لجن للتتبع تنسق أعمالها اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والتتبع والإشراف الهيكلي والاستراتيجي هذه اللجنة بدورها تخضع لرقابة اللجنة الدستورية للوظيفة العمومية والتي تنقسم بدورها إلى لجان قطاعية تتكون من عشرين مجلسا وطنيا ومجالس إقليمية تبني شراكات استراتيجية مع لجان محلية تنبثق عنها لجن وتمثيلية عن كل درب وحومة...
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19 - Marock الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:51
المناصب في الإدارة المغربية يتولاها الذين ورثوها بما أسماه الملك بالعقليات..وهذه العقليات تورث مقربيها لتبقى الإدارة المغربية رهينة بفكر العقليات...العقليات من العقل ويعني الدماغ و المخ...الله يسترنا حتى نذهب إلى دار الحق...الموظف الطاهر الكفؤ الحامل للشهادات ينتظر من العقليات إدماجه..
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20 - عبد الله الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:13
اين هم ممثلو وموظفو الجماعات الترابية في هذا الورش او هذه المنتديات وهم اولى بالحضور نظرا لارتباطهم اليومي بالمواطنين؛ مشاورات ناقصة بدونهم ام ان الامرلا يعنيهم؛ ليس بهاته الطرق يمكن ان نصلح ادارتنا العمومية او ان نرقى بالخدمات الادارية للمواطنين ولا يجب ان تقتصرالاجتماعات والمشاورات في المركز على الاقل يجب تنظيم لقاءات ومنتديات بمقرات جهات المملكة ؟؟؟؟؟!!!!!!
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21 - عواد الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:15
إلى صاحب التعليق رقم 17 حول العدالة الأجرية...كنت على يقين انك ستعلق على هذا الموضوع بنفس الكلمات والجمل والركاكة التي لا تطاق وبغل وكراهية لم نرى مثلها قط لباقي الفئات....حسبي الله ونعم الوكيل
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