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كُتّاب وآراء
منتدى الوظيفة العمومية العليا يبحث عن وصفة للارتقاء بأداء الإدارة
عبر رسالة ملكية تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المانوني، انطلقت فعاليات المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي تنظمه وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الثلاثاء، بمدينة الصخيرات.
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن التظاهرة، التي تأتي تخليدا للذكرى الستين لصدور قانون الوظيفة العمومية ، "فرصة لتجديد الإصلاح عبر بوابة الوظيفة العمومية العليا".
وأشاد المسؤول بمضمون الرسالة الملكية، التي اعتبرها خارطة طريق لعمل الحكومة في هذا الورش الإصلاحي المهيكل، موضحا أن "كبار الموظفين هم من يفكرون في الإستراتيجيات الكبرى لإعادة هيكلة الوظيفة العمومية"، ومشيرا إلى "وضعية الإدارة العمومية، التي تبدو غير صحية في علاقتها بالمواطنين؛ تحفز الحكومة لإعادة النظر من أجل خدمة المرتفقين".
وأبرز العثماني أن البرنامج الحكومي،والذي يشكل خطة متكاملة للولاية الحالية، يتضمن توجهات واضحة لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خاصة ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الخدمات، وكذا فتح الباب للمواطنين لتقديم شكاياتهم عبر البوابة الوطنية للشكايات، والتي أطلقت منذ أسابيع.
محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قال إن "المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا فرصة لتدارس المشاكل وتقديم الحلول الواقعية والخروج بتوصيات، من خلال ورشات ستنظم بين مختلف المتدخلين"، مشيدا بمضامين الرسالة الملكيةالتي قدم فيها الملك محمد السادس رؤيته للإصلاح المنشود.
كما أبرز الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أن النقاش ينبغي أن يمتد من الموظفين السامين ويصل إلى عموم الموظفين، حتى تكتمل المشاورات حول إعادة النظر في منظومة الوظيفة العمومية بشكل شامل، إذ "ينبغي التركيز على العنصر البشري والتكوين المستمر، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية ومحاربة كل أشكال الفساد داخل المرافق العمومية"، بتعبيره.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن المنتدى الوطني يجمع كل القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، من كتاب عاميين ومدراء مركزيين ومفتشين عامين للوزارات، بالإضافة إلى انخراط الشركاء الاجتماعيين، من المركزيات النقابية وممثلي الجهات والأكاديميين، بغية استجماع مختلف الآراء والمقترحات تنزيلا للتوجيهات الملكية في هذا المجال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
مادا تنتظرون من موظف ينتظره الكراء والماء والكهرباء ودواء الوالدين والاطفال
يشتغل بذهن مهزوز ويتفادى المرور امام مول الحانوت حيت الكريدي عجز عن أدائه . هل تنتظرون من هدا الموظف ان يؤدي واجبه بتفان واخلاص .
بنكيران دار الاضراب عن الزيادة في الاجور ولاية كاملة ولو سنتيم زيادة بل بالعكس انقض على اجرة الموظف البسيط بالاقتطاعات وهاهو العتماني يسير على نهجه حيت سيتمم ما خططه بن كيران . لك الله يا مغربي
1 ) العدالة الاجرية وانصاف الموارد البشرية ؛
2 ) وضع استراتيجيات عمل واقعية وفعالة وميدانية ؛
3 ) ثم المساءلة والمحاسبة .
مثال على رقمنة الادارة كاستراتيجية عمل يجب ان تكون واقعية ؛ فتصوروا بجميع الكليات والمعاهد والجامعات مازل النتائج تعطى للطلبة بطريقة بدائية وتقليدية عوض رقمنتها واعطائها عن بعد بواسطة الانترنيت .
مثال على العدالة الاجرية ؛ بأي حق وعدل اجر الاطباء والمتصرفين اقل من المهندسين والقضاة والمنتدبين والمحررين القضائيين ورجال السلطة والامن والتشغيل فاين العدالة الاجرية ؟ وهل هؤلاء موظفون وهؤلاء غير موظفون ؟ معيار التمييز يجب ان يكون في امرين فقط وتخصص له تعويضات جزافية موحدة وهما : الساعات الاضافية والعمل بالليل فقط وماعدا ذلك فلاتمييز ؟ .
مثال على والمحاسبة : تزايد البناء العشوائي والاستهتار بعدم تطبيق القانون ؛ فعدم مساءلة الموظفين على عدم احترام القانون في العديد من المجالات والاخطاء المادية جعلت الفساد مشرع ومن الباب الواسع .
نريد مغربا تطبق فيه الحقوق وليس دستورا صوريا شكليا جاء نتيجة الخوف منالربيع العربي
الدولة الجزائرية قامت بتسوية وضعية موظفيها الحاصلين على شواهد عليا ونحن لا زلنا نعاني في مغرب الظلمات
أن الشعب لم تعد تنطلي عليه مثل هده الأكاذيب الصبيانية .....! !!!
في.المحافضة.كان.حارسا.فاصبح.يتحكم
في.ارشيف.الادارة.ويبع.ويشتري.فيه.
ومضفة.كانت.منضفة.فاصبح.لها.مكتب.
تبيع.الشواهد.بتمن.الدي.تريده.
نماديج.كتيرة.في.ادارات.كتيرة.
حارس.امن.حر.يسر.مستشفى.مدا.تريدن.بعد.
هاده.الوصفات.انتم.من.خلق.المرض.وهل.موضف.باقل.من.3000درهم.تسمونه.موضف.
Nos fonctionnaires manquent parfois des 3 en même temps, parfois un seul critère qui manque...
Que peut on attendre d’un fonctionnaire qui a passé la nuit ou une partie de la nuit au bar, ou qui ment ou qui triche, ou corrompu, ou qui arrive très en retard à son bureau ou ne vient pas du tout, ....
Ou recruté par piston sans qualification, ou protégé par des personnes bien placées....
Bon courage pour réformer tout ce monde
بالاجازة يفوق راتب المساعد الاداري
الذي توظف بالباك علمي اوادبي
ب3 ثلاث مرات.......؟!!!!!
وباي حق راتب الامي الذي لا يعرف
لا الكتابة ولا القراءة زاءد TPS يفوق
راتب المساعد الاداري الذي توظف
بالباك............!
انها الفوضى والا منطق في الاجور.......!!!
يجب تقريب اجور المساعدين الاداريين
الذين توظفوا بالباك باجور المتصرفين
علما انهم يمارسون
في نفس المكتب...نفس المهام
نفس المردودية........!!!
من هنا يبتدء الاصلاح.......!!!!!!
موظفين الصغار يعانون.....!!!!!
بفعل هذا الظلم الذي مورس عليهم