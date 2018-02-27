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تأخر صرف الأجور يغضب أساتذة متعاقدين .. والأكاديميات تعد بالحلول

تأخر صرف الأجور يغضب أساتذة متعاقدين .. والأكاديميات تعد بالحلول
نورالدين إكجان*
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:00

في وقت تمكن الأساتذة المتعاقدون بجهة سوس ماسة من تحصيل مستحقاتهم المادية صباح اليوم الثلاثاء، لازالت أكاديميات جهوية عديدة تشهد تأخرا في صرف الأجور المتعلقة بـ6 أشهر من العمل، بعد أن عبر العديد من الأساتذة عن امتعاضهم من التأخير الحاصل بكل من جهتي مراكش تانسيفت وبني ملال خنيفرة.

أحمد بلوش، أستاذ بإقليم أمزميز، نواحي مراكش، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "المتعاقدين بجهة مراكش غارقون في الديون بسبب المماطلة في صرف مستحقات 6 أشهر من الكد والعمل، خصوصا أن أغلب الأساتذة أرباب أسر، ومنهم من يتنقل بشكل يومي من أماكن بعيدة صوب المؤسسات التعليمية؛ ناهيك عمن يزاوجون بين الدراسة بسلك الماستر ومزاولة التعليم، ما يقتضي مصاريف مضاعفة".

من جهته، أوضح أحمد كريمي، مدير أكاديمية مراكش تانسيفت، أن الأخيرة بصدد وضع اللمسات الأخيرة ليتم دفع الأجور في أجل لا يتعدى اليومين المقبلين، بعد أن تم تسليم الملفات إلى الخازن.

وأضاف كريمي، في تصريح لهسبريس، أن "التأخر الذي حصل مرتبط بميزانية كل أكاديمية، لكن جهة مراكشّ سرعت من وتيرة الملفات كي لا يتأخر الدفع الذي كان مبرمجا في بداية شهر فبراير الجاري".

بدوره، اشتكى مصطفى شرف من التأخر الحاصل في صرف الأجور في جهة بني ملال خنيفرة، موردا: "الأكاديمية تقدم وعودا للأساتذة كل مرة، على أساس تسوية الوضعية نهاية كل شهر. وآخر هذه الوعود كانت التوصل بالأجور قبل 20 فبراير، لكن إلى حدود الساعة لم نتوصل بأي شيء".

الأستاذ بايت عباس، التي تبعد عن أزيلال بحوالي 50 كيلومترا، أضاف في تصريح لهسبريس أن الأساتذة يعانون كثيرا بعد حجم الديون التي تراكمت عليهم، والظروف المزرية التي تعيشها الجهة، مضيفا: "أغلب الأساتذة يصلون إلى المدارس منهكين جراء وعورة المسالك وطول المسافات المؤدية إلى المؤسسات التعليمية، وانعدام مساكن للكراء، ما جعل العديد منهم يضطرون إلى السكن داخل الأقسام".

وفي تعقيبه على التأخير، سجل حميد الشكراوي، مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة، أن الأخيرة أحالت 2054 ملفا متعلقا بتسوية وضعية الأجور على المؤدي، وتم تدقيق 79 عقدة اعترتها مشاكل، وزاد: "سيتوصل المتعاقدون بأجورهم يوم غد على أبعد تقدير..فور توصلنا بالميزانية عملنا على دفع الأجور".

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - abdelali الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:12
هل نسيتم الاساتدة المتعاقدين في جهة الداخلة واد الدهب هم كدالك لا زالو ينتضرون ان تسرف مستحقاتهم المالية
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18
2 - مول البراكة الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:43
من رضي بالذل هذا سره، هل سبق لأي دولة أن اتخذت هذا القرار المدمر للمنظومة التعليمية التي هي السبيل الوحيد لنهضة الأمم؟ حتّى يقبل به الشعب أصلا يا أمة أضحكت من جهلها الأمم.التعليم خط أحمر يا باعة المبادئ و القيم و الشرف و الأخلاق.الشعب يريد التعليم للجميع، و الوظيفة العمومية حق من حقوق الإنسان المكفولة دوليا حسب المواثيق و الأعراف الدولية و الإنسانية.كيف للأجيال الصاعدة أن تدرس و تجتهد و هي ترى المستقبل مظلما و الوضع مقبل على الهاوية في ظل تقاعس القوى الحية بالمغرب تجاه ما يحصل في البلاد من فساد و استبداد و قتل للأمل في النفوس.
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29
3 - التعليم مهنة من لا مهنة له الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:50
إلى صاحب التعليق رقم واحد أنت أستاذ متعاقد و حامل لشهادة جامعىة و ترتكب خطأ إملائيا فادحا و مخجلا للغاية ولا تعرف كيف تكتب كلمة "تصرف" و عوضها نجدك في تعليقك أعلاه تكتب "تسرف". مؤسف... مؤسف...مؤسف، يبدو أن الأساتذة المتعاقدين لايهمهم في هاته المهنة سوى الأجور و الرواتب و إخفاء عطالتهم أو بالأصح "تبطاليت ديالهم" ‏‎ ‎
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-3
4 - عبد ربه الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:05
شكون يتفكرك ياالمش نهار العرس ...
راهم افكرو كيفاش "الوبيو" 6000 مليار ديال كاس العالم
وحدين خرين معرفت مع من عايشين يالله كايقدو تقاعد ديالهم هو الاول
المتعاقدين اكريديو عند مول الحانوت مول الحانوت غير كريدا السلعة
مايصبر عليك غير خوك المواطن
عيش نتا مع هاد القوم الظالمين في هده البلاد التعيسة
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11
5 - هاتين الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:15
السلام عليكم
صاحب التعليق رقم 3
قبل أن تنصب نفسك أستاذا في النحو و الإملاء لتصحيح أخطاء الآخرين صحح أخطائك أولا
نقول إرتكبت خطأً إملائيا ولا نقول ترتكب خطأ
فإن قلت ترتكب لا بد من قول ترتكب أخطاء إملائية
أردت أن تقول بأنك حقود فدخلت من باب الأخطاء ولم تفلح محاولتك
خسئت
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16
6 - زنباوي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:17
أكبر مسمار دقه بنكيران في نعش التعليم كان أساتذة التعاقد.... سجل ياتاريخ إنجازات العدالة والتنمية
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15
7 - رشيد الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:29
فلوس اللعب كاينة و فلوس الشعب بوحدها لي لي ماكايناش
تبت ايديهم وتبوا
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8
8 - لبلى الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:31
بركات بنكيران هو الي في عهده دارو التعاقد و مجزرة الاساتدة في مركز انزكان من طرف قوات القمع ستبقى وصمة عار
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9
9 - mhb omar الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:09
أصبح التعليم في خبر كان....حسبنا الله ونعم الوكيل...
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0
10 - الملاحظ الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:23
العجيب في هذه البلاد لماذا لا يعتصم الوزراء ؟ او ان رواتبهم الشهرية قليلة بالنسبة لأجور للأساتذة ؟《فكر تصتا》
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0
11 - عابر سبيل الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:24
هههه...بنكيران لجأ إلى الدين الخارجي لإغراق المغرب في التبعية للخارج ..ههه...وخلفه لجأ ويلجأ للدين الداخلي : تارة تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للشركات عن طريق البنوك التي تكفلت بأدائها للشركات عوضا عن الدولة واليوم يلجأ إلى "العمل ب"لكريدي"...ههه...يعني "خدم وراك كاتسال"...ههه لإغراق الدولة في مزيد من الزلط والملط.
ما هذا يا هذا ؟ لماذا تطفّل أصلا هذا الحزب على العمل السياسي و تدبير شؤون الدولة ب"الفاتحة" ؟ هل فقط لنيل نصيبهم من رواتب الوزراء ؟
افسحوا المجال لمن يملك الخبرة الكافية في التدبير يا حزب الشفوي .
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12 - Ahmed الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:33
صلاة الجنازة على التعليم بالمغرب رحمكم الله وهي جنازة شارك في قتلها المسؤولون عن هذا البلد..تعليم التخلويض والرشوة والزبونية..هناك من لا يعرف الجملة الاسمية من الجملة الفعلية وبقدرة قادر وجد نفسه في التعليم ،بينما الاكفاء كان مصيرهم الاقصاء الممنهج..كيف لهذا التعليم ان يرقى الى مصاف الدول التي تحترم شعوبها؟!!!!!!!!!!
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