وزارة النقل توصي بالحذر بسبب الأحوال الجوية

هسبريس من الرباط

قالت وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك إنه من المحتمل أن تعرف بعض المحاور الطرقية بعدد من أقاليم المملكة اضطرابات في حركة السير، موصية بتأجيل التنقلات نظرا للتدهور المرتقب للأحوال الجوية.

وأوضحت الوزارة ضمن مذكرة خاصة، تتوفر هسبريس على نسخة منها، أنه على إثر النشرة الانذارية التي صدرت عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص هطول أمطار عاصفية غزيرة بمعدلات قد تتراوح ما بين 60 و150 ميليمترا، فإن الوزارة تهيب بكل المسافرين تأجيل تنقلاتهم خلال هذه الفترة.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بأقاليم أكادير إداوتانان والصويرة وتارودانت وإنزكان آيت ملول وشفشاون ووزان والحسيمة وتاونات، وكذا أقاليم طنجة والفحص أنجرة والعرائش وتطوان والقنيطرة وسيدي قاسم وتازة والحاجب والخميسات وخنيفرة وآسفي وشيشاوة.

وأكدت الوزارة على ضرورة احترام السائقين لعلامات التشوير والحواجز، وكذا الامتثال لتعليمات السلطات المحلية وفرق الوزارة المتواجدة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية، قصد ضمان أمثل للسير والجولان، خاصة أثناء تنظيم حركة السير.

وأوصت الوزارة بضرورة "توخي الحيطة والحذر سيما بنقط عبور الطرق للأودية والشعاب"، إضافة إلى "عدم المغامرة بحياتهم وذلك بالمرور أثناء ارتفاع منسوب الأودية بالأرصفة القابلة للغمر"، مع "تجنب التنقل ليلا"، و"الاستعداد القبلي للسفر؛ وذلك بمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات"، وكذا "عدم الإفراط في السرعة وتجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة"، و"احترام مسافة الأمان بين المركبات".

وأعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية وأمطار رعدية، يومي الأربعاء والخميس، بالعديد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن رياحا قوية ستهم اليوم الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف الليل، أقاليم الجديدة وآسفي والصويرة واليوسفية وسيدي بنور والرحامنة ومراكش وتارودانت وطرفاية وتطوان، ستتراوح سرعتها بين 90 و110 كيلومترات في الساعة.