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وزارة الداخلية تعلن رقمنة سجل الحالة المدنية

وزارة الداخلية تعلن رقمنة سجل الحالة المدنية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:05

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق سجل وطني للحالة المدنية عبارة عن نظام معلومياتي مركزي مندمج لتدبير مرفق الحالة المدنية.

ويرتكز النظام المذكور، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على ثلاثة مكونات أساسية تتمثل في بوابة الحالة المدنية، النظام المعلوماتي للحالة المدنية الذي يمكن موظفي الحالة المدنية من الضبط الأوتوماتيكي لجميع المعطيات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية وإسداء خدمات متطورة للمواطنين والشركاء وباقي الإدارات العمومية، إضافة إلى المركز الوطني لتخزين المعطيات الذي يرتقب إحداثه لربطه بمكاتب الحالة المدنية عبر شبكة معلوماتية خاصة؛ وذلك لتخزين المعطيات واستغلالها وتزويد مختلف القطاعات المهتمة بها.

وأضاف البلاغ ذاته أنه تم، في مرحلة أولى، "تجريب هذا النظام بمكاتب الحالة المدنية التابعة لجماعة الرباط، ونظرا لما خلفته هذه التجربة من نتائج ايجابية، سيتم تمديده على صعيد جهة الرباط – سلا – القنيطرة، في أفق تعميمه تدريجيا على باقي جهات المملكة وفق خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على حدة".

ووفق البلاغ ذاته، فقد أصبح بإمكان كافة المواطنات والمواطنين الولوج من خلال بوابة الحالة المدنية بالعربية والفرنسية، إلى فضاءات إخبارية تضم معلومات عملية وخدمات إلكترونية تتعلق بالحالة المدنية ومساطرها.

كما يمكن حاليا لكل مواطن وقعت له ولادة أو وفاة بمدينة الرباط، يضيف البلاغ ذاته، "أن يعبئ مطبوع التصريح الأولي عبر بوابة الحالة المدنية، حيث يعطى لهذا المطبوع رقم خاص، يمكن ضابط الحالة المدنية من الولوج إلى المعلومات المعبأة من طرف صاحب الطلب لمراقبتها والتأكد من مدى مطابقتها للوثائق المدعمة للتصريح التي يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة كذلك، على أن يتقدم المواطن للتصريح بالواقعة في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ وقوعها، مرفوقا بالوثائق اللازمة للتصريح بالولادة أو الوفاة وبنسخة من المطبوع السالف الذكر"، يختم البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - سعيد من الريف الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:26
هل سيعفى المواطن من التنقل إلى مسقط رأسه من أجل استصدار نسخة موجزة أو كاملة من رسم الولادة، وسيمكنه التوجه إلى اقرب جماعة أو مقاطعة من أجل استصدار نسخة الولادة الخضراء؟
إذا كان الجواب بالنفي فلا داعي لإهدار أموال الشعب في مشروع الرقمنة الذي لن يقدم أي إضافة.
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73
2 - samir الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:29
نريد أن يتمكن المواطن من سحب عقد الازدياد الاصلي من أية مقاطعة في المغرب بدل التنقل إلى مسقط الرأي ، إذا كان هذا فمرحبا وإذا لم يكن فيجب تداركه
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59
3 - Abdou Fesssss الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:45
لـماذا لم تحدو الداخلية حذو وزارة العدل. فبوابة وزارة العدل تتيح للمواطن طلب نسخة من سجله العدلي عبر هذا الموقع. مما يميز هذه الخدمة هي سرعة التنفيذ ، فبمجرد أن تطلب هذه النسخة يبعثون لك ب كود ، ثم تتوجه إلى المحكمة الإبتدائية القريبة منك تحمل معك 20 درهم وبطاقتك الوطنية وذلك الكود الذي حصلت عليه ويسلمون لك النسخة في الحين. بالنسبة للداخلية العملية تتطلب وقتا طويلا لأنهم يبعثون بالنسخة عبر البريد المضمون زائد مصاريف هذا البريد !!!!!
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15
4 - Abou majd الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:45
يجب تسريع تنفيذ البرنامج على الصعيد الوطني مشروع هام للغاية وسيكون له ما بعده لو اتم الوزير في هذه الولاية المشروع لكان احسن انجاز في تاريخ الوزارة
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7
5 - karim الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:47
الرجاء من السيد وزير الداخلية العمل على تبسيط اجراءات تسجيل الولادة او الوفاة على الجماعة دون اجبار المواطن على سحب نسخة الولادة من المقاطعة او القيادة ثم الادلاء بها الى الجماعة لتسجيلها . وهذه الامور هي التي تجعل بعض المواطنين يضربون صفحا عن تسجيل ولاداتهم او وفاياتهم غي الحالة المدنية
.
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10
6 - ali الأربعاء 28 فبراير 2018 - 15:07
الرابح الأول والأخير هو الشركة التي تعاقدت معها الداخلية لوضع هادا البرنامج الإلكتروني ومن سهل لها الأمر اليوم نحن أمام أطر تبحت عن طرق للاستفادة من خلال هاته العمليات المشبوهة أي الرشوة مع المحضوضين من الشركات ولله لايهمهم منطق الحداتة وتبسيط العملية لأننا هنا أمام أمر حساس وهو نظام الحالة المدنية فقوته هي في تلك الطريقة التقليدية المتبعة والتي تعد اعجازا غير قابل للاختراق ومحصن من التزوير فاتقوا الله في هادا الشعب وفي سرية معلوماته فببحتكم عن منطق الانتفاع الشخصي تناولته عن أهم شيء وهو حماية المعطيات الشخصية لكافة المغاربة الأولى بالتحديد والرقابة هي مجالات أخرى وكفا لعبا بالنار .
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-4
7 - Ben Lebsir الأربعاء 28 فبراير 2018 - 15:14
والله جميل حتى تنضف الادارات من اصحاب الرشوة والتعصب والتكبر والجلوس في المقاهي بدلا العمل
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14
8 - الحوار الاجتماعي الأربعاء 28 فبراير 2018 - 16:04
لماذا لم تعلن وزارة الداخلية عن رقمنة سجل لمعالجة مطالب الشغيلة الجماعية وفتح الحوار معها حذف السلمين 6 و7 وتسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين بالسلم 10
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-1
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