تردي صحة "خادمة زاكورة" يؤجل جلسة القاضي

هسبريس - عبد الإله شبل

تخلفت الشابة لطيفة لفراجا، الخادمة المتحدرة من مدينة زاكورة، عن حضور أول جلسة لها أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبحسب معطيات جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الخادمة لطيفة كان منتظرا أن تحل اليوم، فاتح مارس، للمثول أمام قاضي التحقيق في هذه القضية التي أثارت الرأي العام الوطني.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الخادمة تغيبت عن أولى جلسات التحقيق بالنظر إلى وضعها الصحي؛ إذ أكد الأطباء الذين يشرفون على حالتها أنها ما تزال في وضعية لا تخولها المثول أمام القاضي.

وأوردت المصادر نفسها أن الدفاع الذي يمثل جمعية إنصاف للتنمية الاجتماعية والتربوية، التمس من قاضي التحقيق تأخير مثولها أمامه أسبوعا آخر، إلى حين تماثلها للشفاء.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد استمع، نهاية يناير الماضي، إلى "وفاء. ق"، التي توجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة، على خلفية اتهامها بتعريض خادمتها للتعذيب، ونفت ذلك.

وأكدت مصادر هسبريس أن قاضي التحقيق واجه الموقوفة بصور تظهر حروقا بجسد خادمتها لطيفة، غير أنها نفت أن تكون وراء ذلك، لافتة إلى أن الخادمة سبق أن أخبرتها بأنها كانت تقوم بالكي في فترة سابقة.

وكان والد الشابة العشرينية قد أكد في خروج إعلامي له بالدار البيضاء أن الأسرة لن تتنازل عن حق ابنتها، بالنظر إلى العذاب النفسي الذي عاشته، موضحا أن وضعية ابنته في تحسن، غير أن الأسرة لن تتنازل عن القضية ولو عرضت عليها أموال طائلة.

يشار إلى أن أسرة المشغلة الموجودة رهن الاعتقال رفضت أداء مبلغ 23 مليون سنتيم، تكلفة علاج الخادمة التي قدرتها المصحة المعالجة لها بعد إجرائها عمليات جراحية وعمليات تجميل لها، بالرغم من كون الأسرة سبق لها سداد حوالي 7 ملايين سنتيم.

وبحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الأسرة راسلت بشكل رسمي المصحة المذكورة مؤكدة أنها غير معنية بالتكاليف المحددة، معللة ذلك بأنها لم تتم استشارتها في العمليات التي أجريت للخادمة لطيفة.

وكانت الخادمة لطيفة قد تعرضت لاعتداء وصف بـ"الشنيع" من لدن مشغلتها، بحسب ما ذكرته أمينة خالد، رئيسة جمعية "إنصاف" للتنمية الاجتماعية والتربوية، مشيرة إلى أنها تعرضت لحروق وتكدس للدم في معظم جسدها، مما جعل مشغليها ينقلانها إلى إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء التي أشعرت الجمعية، وتبين أن المشغلين لهما سابقة مماثلة مع خادمة أخرى.