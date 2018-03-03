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أطفال مشفى بمراكش يستفيدون من وجبات إفطار
السبت 03 مارس 2018 - 02:10
استفاد 144 شخصا من نزلاء جناح الأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ومرافقيهم، الجمعة، من وجبة خفيفة وزعت على مرضى السرطان من طرف جمعية "أولاد الخير" للأعمال الاجتماعية.
وتشكل هذه المبادرة طقسا أسبوعيا اعتادت الجمعية على تنظيمه كل يوم جمعة بمستشفى محمد السادس. وهذه هي المرة السابعة التي يستفيد فيها الأطفال المصابون بمرض السرطان من هذا الإفطار.
يذكر أن جمعية "أولاد الخير" نظمت خلال شهر فبراير حفلا فنيا وترفيهيا لفائدة الأطفال المصابين بالسرطان بمستشفى محمد السادس بمراكش، وزعت خلاله هدايا وحلويات على هذه الفئة من الأطفال. كما أشرفت على تنظيم حملة تحسيسية تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية.