إدارة مشفى الزهراوي تتفاعل بخصوص "الدياليز"

هسبريس من وزان

تفاعلا مع مادة نشرتها جريدة هسبريس الإلكترونية معنونة بـ"شح الموارد البشرية والمالية يعمق آلام مرضى "الدياليز" في وزان"، قال الدكتور هشام وقاس، مدير المركز الاستشفائي الإقليمي أبو القاسم الزهراوي، إنه في إطار تحسين الخدمات الصحية بالمرفق العمومي تمت برمجة جملة من التدابير التي تهدف إلى الرقي بالقطاع الصحي والحد من عمليات توجيه المرضى إلى مستشفيات الجوار.

وأضاف وقاس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن رؤية جديدة تتم بلورتها، مشيرا إلى تعاقد إدارة المستشفى الإقليمي، بشراكة مع جمعية زينب لمساعدة مرضى القصور الكلوي، مع طبيب مختص في أمراض الكلي قصد تعويض الفراغ الحاصل في الأطر الطبية بمركز التصفية عقب استفادة الطبيبة الوحيدة من عطلة ولادة، مع تمكين الأطر التمريضية من الاشتغال في ظروف مناسبة.

وشدد المتحدث ضمن التصريح ذاته على أن من بين التدابير التي سترى النور تخصيص وفتح مصلحة لطب الأطفال، مستحضرا في هذا الباب عزم إدارة المستشفى توفير العنصر البشري من الأطر الصحية لضمان حسن اشتغال المصلحة، في أفق تقليص عمليه توجيه الأطفال بنسبة 50 بالمائة، ولافتا الانتباه إلى تجهيز قاعة عمليات لإجراء عمليات في تخصص العظام والمفاصل بهدف تجويد الخدمات والحد من تنقل المرضى بنسبة 80 بالمائة، على حد قوله.

واستحضر الدكتور ذاته تجهيز سيارة إسعاف بمختلف الأجهزة البيوطبية والأدوات الضرورية لضمان سلامة المرضى خلال عملية نقلهم إلى مستشفيات أخرى، إلى جانب فتح مصلحة جديدة لمكافحة الصدمات بمصلحة المستعجلات مجهزة بلوجستيك الدعم والمواكبة للحالات الحرجة.

في سياق متصل أكد المسؤول الإداري أنه، ودائما في إطار التفاعل الإيجابي مع المراسلات والنقد البناء، تم الشروع في إصلاح ممر بمصلحة المستعجلات كان يعيق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة عقب مراسلة سبق أن وجهتها جمعية البسمة الناشطة في مجال الإعاقة، عن تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، قصد تمكين هذه الفئة من حقها في الولوج على قدم المساواة مع باقي المواطنين، وهو ما استجابت له مندوبية وزارة الصحة وإدارة المستشفى الإقليمي بوزان.