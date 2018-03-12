نظام التعليم بالمغرب بين الاحتفال الرسمي ومظاهر الاحتفاء الشعبي

د.محمد شقير

أقرت جل مكونات المجتمع المغربي من طبقة سياسية ونخب اقتصادية وفئات شعبية بأن نظام التعليم بالمغرب يعاني من وضع مترد لم تنفع معه إلى حد الآن مختلف البرامج الإصلاحية التي وضعت من أجل تقويته وتجويده، والتي تمثلت في مناظرتي إفران في سبعينيات القرن الماضي أو وميثاق إصلاح نظام التربية والتعليم الذي بلور في منتصف تسعينيات من القرن 20، أو المخطط الاستعجالي الذي وضع في عهد وزير التربية والتعليم أحمد اخشيشن... فمختلف هذه الإصلاحات بإجراءاتها المختلفة لم تحد من نسب الأمية المرتفعة، والهدر المدرسي، وضعف المستوى التعليمي، في مجتمع حظي فيه التعليم دائما باهتمام خاص، وكان فيه للفئات المتعلمة والمثقفة وضع اجتماعي واعتباري مميز انعكس من خلال كل مظاهر الاحتفال التي كانت تحاط به هذه الفئات، سواء على الصعيد الرسمي أو الصعيد الشعبي.

- الاحتفال الرسمي بسلطان الطلبة

تفرد المغرب على المستوى العربي، إن لم يكن على الصعيد الجهوي والعالمي، بظاهرة سياسية خاصة تمثلت بالأساس بالاحتفال بسلطان الطلبة، الذي كان يقام كل سنة بكل من العاصمتين مراكش وخاصة فاس. "ففي ربيع كل عام من بدء ثلاثة قرون مضت يقيم طلاب العلم بفاس ومراكش "سلطنة" رسمية لها أبهة السلطان وجلال العلم، تدوم سبعة أيام؛ ثم في اليوم الثامن تتقوض وتنهار ويعود سلطان الطلبة بعد سلطنة أسبوع طالبا عاديا كما كان قبل أسبوع فقط". وقد أرجعت الرواية التاريخية إقامة هذا الحفل إلى السلطان مولاي رشيد، المؤسس الحقيقي للأسرة العلوية الحاكمة، مشيرة إلى أنه "عندما حصلت الاضطرابات بعد أن تضعضع السعديون كان بجوار مدينة تازة يهودي يسمى ابن مشعل من الأغنياء فجار على مقاطعتها وأصبح سيدها المطلق، وأن نفوذه امتد إلى فاس فأرغم الفاسيين على الاعتراف بسلطته المعنوية، وذلك بإرسال هدية كل سنة هي أجمل فتاة في المدينة يضمها إلى حريمه. وفي تلك الأثناء كان من طلبة جامعة القرويين بفاس مولاي رشيد العلوي، فلم تتحمل نفسه هذه الإهانة، خصوصا أن الفتاة التي عينت في تلك السنة لهدية اليهودي كانت شريفة من البيت العلوي، فقدم نفسه لمغامرة خطيرة، فتزين بزي الفتيات وتحجب وأرسل في موضع تلك الفتاة وأرسلت معها "شورتها" التي هي عبارة عن أربعين "طيفورا" في كل واحد منها طالب من رفقائه مسلحين، فرحب ابن مشعل بالفتاة على زعمه وأدخل "شورتها" إلى داره وبعد أن أقفل الباب قتله مولاي الرشيد وساعده الطلبة الأربعون وبايعوه بعد ذلك. فأراد مولاي الرشيد تخليد مبايعته وتكريم الطلبة الذين أعانوا سلطنة المغرب على الخلاص من يهودي جائر، فأصدر أمره بإقامة حفلة سنوية يتوج فيها طالب من طلبة الجامعة العظمى بفاس".

وقد تم تأكيد رواية التأسيس هذه من طرف أحد أبرز مؤرخي الأسرة العلوية، حيث "يقول نقيب العائلة المالكة المؤرخ ابن زيدان في الدرر الفاخرة نقلا عن كتاب فتح المنان في شرح قصيدة ابن الونان: أن مولاي الرشيد هو الذي سن نزهة الطلبة الجاري العمل بها كل سنة بفاس ومراكش زمن الربيع، وذلك أنه لما فتك بابن مشعل واحتوي على ما كان لديه من الذخائر جعل لمن كان في معيته من الطلبة نزهة فاخرة، وقد كانوا الخمسمائة. ومن يومئذ اتخذت عادة سنوية مدة حياته وبعد موته".

وكيفما كانت صحة هذه الرواية فقد شكل الاحتفال بسلطان الطلبة بالمغرب ظاهرة اجتماعية بامتياز كانت تحاط بكل مظاهر الاحتفاء الرسمي والدعم المادي من طرف السلطة المخزنية، ما تجلى من خلال عدة أبعاد سياسية من أهمها:

- تركيز هذا الحفل في مدينة فاس التي تضم أقدم جامعة بالمغرب وفي منطقة شمال إفريقيا والمتمثلة في جامعة القرويين.

- إقامة هذا الحفل في كل من مراكش وفاس اللتين تعتبران العاصمتين السياسيتين للمغرب؛ فهما بمثابة مقر للسلطة المخزنية؛ وأيضا لمختلف النخب سواء الفقهية أو التجارية أو السياسية أو الطلابية التي لها تأثير ونفوذ على الدوائر المخزنية.

- إقامة هذا الحفل من طرف الشريحة الأكثر وعيا في المجال السياسي والفقهي في ربوع المغرب، وهي شريحة الطلاب التي تشكل القاعدة الأساسية ليس فقط للدوائر المخزنية بل أيضا لمختلف دواليب الدولة التي تزودها بالأطر من كتبة وقضاة ومحتسبين وقواد وباشوات وغيرهم.

- إقامة هذا الحفل بمشاركة فعلية من طرف الدوائر المخزنية، سواء من طرف تزويد الحفل بمختلف اللوجيستيك الذي يتطلبه من خيام وجياد ومظل ومونة؛ بالإضافة إلى حضور السلطان وممثليه في هذا الحفل.

- مشاركة شريحة التجار في عملية المزاد العلني التي يتم من خلالها اختيار الطالب الذي سيكون سلطانا للطلبة نظرا لما لهذه الشريحة من نفوذ وتأثير على دواليب السلطة المخزنية؛ فهي مصدر الأموال التي تحرك هذه الدواليب؛ وهي الفئة التي تعد أكثر اطلاعا على ما يجري بالداخل وبالخارج نظرا لعلاقاتها التجارية مع مختلف المدن المغربية وشرائحها الاجتماعية من صناع وتجار وفقهاء ووزراء وكذا مموني وتجار المخزن وتعاملاتها الخارجية مع الدول سواء العربية أو الإفريقية، وخاصة الأوربية.

المظاهر المخزنية التي تحيط بهذا الحفل؛ إذ يتم اقتباس ومحاكاة كل المظاهر السياسية التي تميز النظام المخزني بالمغرب، سواء من خلال المراسيم أو التعيينات أو التنقلات التي يقوم بها السلطان داخل أرجاء المملكة؛ ذلك أن "مهمة هذه السلطنة فهي قيام سلطان الطلبة على رأس رعاياه في موكب رسمي حافل، بنزهة على شط وادي الجواهر بضواحي فاس أو مدينة مراكش. وهذا الموكب في هيئته المؤلف منها صورة مصغرة لموكب صاحب الجلالة ملك المغرب <>. ويقوم سلطان الطلبة إثر تعيينه بتأليف هيئة حكومته من نخبة أصدقائه الطلاب ومن بينهم وزير المالية ومحتسب بارع في الهزل والنكات الفكاهية". (2)

- الرمزية السياسية التي يتوشح بها هذا الحفل من خلال محاكاة وإعادة إنتاج نفس الطقوس التي تحيط بالسلطان كأمير للمؤمنين. ففي "أول جمعة تلي ذلك ترسل الحكومة المغربية لسلطان الطلبة كسوة فاخرة وتقوم بتنظيم موكبه الرسمي. وعند الساعة الحادية عشرة يتحرك هذا الموكب من المدرسة التي يتفق أن سلطان الطلبة ساكن بها، فيركب هو جوادا مطهما وترفع المظلة الملكية <> فوق رأسه ومن حوله الحراب تحملها الشرطة، وتتقدمه موسيقى عسكرية ثم قواد (المشور) فرسانا حاملين السيوف، وتتلوه حاشيته وجمهور غفير من رعاياه الطلبة مشاة على الأرجل، ثم أصحاب الطبول والمزامير، وتحيط بالجميع من اليمين إلى الشمال سلسلتان من الشرطة والعسس، ومقدمي الحارات، ويخترق الموكب الأزقة والشوارع سائرا بين أمواج صاخبة من الأهالي إلى أن يصل إلى جامع الأندلس فيؤدي السلطان به صلاة الجمعة".

- الحضور الفعلي للسلطان أو خليفته لهذا الحفل ومشاركته في مراسيمه وأطواره. "فإذا مضت ستة أيام وأقبل يوم الأربعاء، تهيأت أمة الطلبة حكومة وشعبا لاستقبال جلالة الملك أو خليفته – إن لم يكن هو في البلد –الذي يشرف مملكتهم الصغيرة في موكب عظيم ليقدم لهم هداياه الخاصة، وفي العشية ينتظر سلطان الطلبة مع هيئة حكومته سلطان المغرب المفدى، حتى إذا لاح موكبه عن قرب ترجل الأول عن فرسه، وتقدم إلى السلطان الأعظم مطأطأ رأسه، فيقبل يده الكريمة، ويرفع إليه الكتاب المتضمن طلبه الخاص الذي يؤمل من جلالته الأمر بتنفيذه، ثم يرجع إلى الوراء فيركب فرسه، ويتقدم إلى أن يقف قريبا. وهنا تتمثل الديمقراطية الحق في ملوكنا الذين ورثوها كابرا عن كابر. ففي هذه الساعة يتنازل سلطان المملكة المغربية فيتحدث إلى سلطان الطلبة بكل تواضع حديثا تمليه العاطفة وفوق ذلك يتنازل لسماع حديث دعابة ومزاح ممتع من محتسب سلطان الطلبة الحاذق في الفكاهة والمجون...".

لكن ببسط الحماية الفرنسية لنفوذها، وإدخال نظام تعليمي عصري يقوم بالأساس على إنشاء مدارس للأعيان (مدرسة أزرو، ومدرسة مولاي يوسف وغيرها...)، تم إلغاء حفل سلطان الطلبة بكل ما كان يحمله من دلالات رمزية، وسياسية، وشعبية.

- الاحتفال الشعبي بشرائح الطلبة

لقد ارتبط الحصول على الاستقلال في ذهن الكثير من المغاربة بفتح أبواب التعليم أمام أبناء الفئات الشعبية ومن مختلف الأعمار. وقد ساهمت المدارس الحرة التي أسسها بعض زعماء وأطر الحركة الوطنية في غرس وتقوية أمل التعلم لدى مختلف الشرائح الشعبية التي كانت تخص التعليم باهتمام خاص واحتفال نابع من ثقافة دينية مترسخة في الوجدان الجمعي. وهكذا كانت الأسر المغربية سواء في البوادي أو في الحواضر تحرص على تلقين أبنائها منذ صغرهم تعليما دينيا يقوم على حفظ القرآن، والكتابة على الألواح، حيث كانت الجماعة في القرى تقوم بـ"المشارطة" مع فقيه أو طالب ليقوم بهذه المهمة مقابل المأكل والمشرب والملبس، بالإضافة إلى أجر عيني أو نقدي، في حين كان السكان في الأحياء الحضرية يخصصون أجرا أسبوعيا لفقيه الكتاب (لاربعية)، بالإضافة إلى بعث وجبات غذائية من فطور وغذاء وغيره.

لكن إلى جانب ذلك، فاهتمام الأسر كان يقوم بالأساس على متابعة مسار أبنائها داخل الكتاب أو المسيد، وما كان يحفظونه من سور وأحزاب قرآنية. إذ إن حفظ أي جزء من هذه السور وكتابته على الألواح الخشبية يكون مناسبة الاحتفاء بالطالب وإحاطته بكل مظاهر الاحترام. وهكذا تكون "تخريجة" الطالب الأولى المتمثلة في استظهاره لجزء من سور القرآن مناسبة للاحتفال به من خلال إخراجه من الكتاب أو المسيد وهو يحمل لوحته المزوقة، محاطا بزملائه الذين يمشون وراءه وهم يرددون بشكل جماعي كلمات التبجيل والهتاف، إلى حين إيصاله إلى بيته، حيث يقابلون بزغاريد النساء، وكلمات الرحيب، بالإضافة إلى إكرامهم وإطعامهم؛ في الوقت الذي تتم مكافأة الفقيه ببعث صينية للطعام مع قالب سكر وشاي، ونفحه إكرامية مالية.

أما في "تخريجة" الطالب الثانية، والتي تتمثل عادة في حفظه للقرآن كله واستظهار ستين حزبا، فإن الاحتفال يكون أكبر وأفخم، إذ يكون مناسبة لإركاب الطالب على حصان يطوف به كل أرجاء الحي أو المدينة، محاطا بفرق موسيقية، وهتاف الطلبة من زملائه، بالإضافة إلى زغاريد النساء وإعداد ولائم تليق بهذه "التخريجة الكبرى".

وعلى الرغم من العصرنة التي عرفها قطاع التعليم مع بداية الاستقلال، فقد حافظت الأسر على عاداتها بالاحتفال بأبنائها سواء كانوا تلاميذ أو طلبة. إذ كان اجتياز التلميذ للقسم الخامس أو ما كان يسمى بالشهادة مناسبة لفرحة الأسرة وإقامة وليمة خاصة بهذه المناسبة؛ في حين كان الاحتفال أفخم متى حصل التلميذ على الثانوية أو شهادة "الباك". وهكذا تتم إقامة عرس خاص بالمناسبة يشبه إلى حد بعيد الأعراس التي تقام بمناسبة الخطبة أو الزواج، حيث استقدام الهدية بمختلف توابعها من عربة خيول، تحمل هدايا أفراد العائلة والجيران المقدمة للطالب أو عائلته، متبوعة بجوقة "الغياطة"، وأهازيج المدعوين والمدعوات والهتاف باسم الطالب المتفوق وتمجيد الشهادة الحاصل عليها. كما يشكل ذلك مناسبة لإقامة حفل فوق السطوح أو بناء "خزانة" أمام البيت، يستدعى له الضيوف، وتوزع فيه صحون الأطعمة من "سفة ودجاج"، بالإضافة إلى المشروبات والحلويات من "غريبة وكعب الغزال"...

من هنا يبدو من المنطق الغريب أن مجتمعا تجذرت فيه ثقافة الاحتفال بالعلم وشرائح المتعلمين طيلة عدة قرون أن يعاني نظامه التعليمي من أزمة بنيوية مزمنة، تتمثل انعكاساتها في النسب المخيفة للأمية الأبجدية، وارتفاع الهدر المدرسي، وتدني المستوى التعليمي، وانتشار مظاهر الغش في الامتحان، وتفكك منظومة الاحترام بين التلميذ والمعلم أو بين الطالب والأستاذ، وضعف المستوى الثقافي.... فهل هذا الوضع المتأزم يعود بالأساس إلى سياسة التخريب الممنهج التي سلكها نظام الملك الراحل الحسن الثاني منذ بداية الستينيات من القرن الماضي لاحتواء شراسة معارضة سياسية ركبت على هذا القطاع لمواجهة "حكمه الفردي"، أم أن ذلك يعود إلى تكالب بعض الفئات الغنية والميسورة على تسليع هذا القطاع وتحويله إلى آلية للكسب ومراكمة الأرباح دون امتلاك أي مشروع مجتمعي أو رؤية إستراتيجية شمولية تروم بناء الإنسان وشخصية مواطنية تتماشى والمنطق العقلاني لهذا العصر بمكوناته الفكرية والمادية والتواصلية، أو أن الأمر يتعلق بغياب أي إرادة سياسية لإصلاح حقيقي لقطاع التعليم والعمل على تعطيل ميكانيزمات تحول مجتمع الرعية إلى مجتمع المواطن حتى لو تطلب الأمر تأبيد هذا الوضع من خلال الإبقاء على تسييسه، وتكريس خوصصته...؟.

لكن، وكيفما كانت طبيعة المنظور لهذا الوضع التعليمي المتأزم، فيبدو أن أول مؤشرات حلحلته ترجع بالأساس إلى ضرورة إعادة الاهتمام الرسمي والشعبي بهذا القطاع، من خلال اقتباس روح الاحتفال بطلبة العلم التي كانت سائدة في مجتمعنا المغربي طيلة قرون، وذلك من خلال الانتقاء السنوي للنجباء والمتفوقين من التلاميذ والطلبة في مختلف المؤسسات التعليمية الخاصة والعمومية، وضمن كل الأطوار والمستويات التعليمية، إذ يتم اختيار في نهاية كل موسم دراسي بعض المتفوقين والمتفوقات داخل كل المؤسسات التعليمية المتواجدة في مختلف ربوع المملكة (مدارس ابتدائية، إعداديات، ثانويات، وكليات وكذا، المعاهد، والمدارس العليا...) لتخصيص حفل خاص بهم يكون على غرار حفل سلطان الطلبة التراثي، ليتم نقله على شاشات التلفزة بتغطية إعلامية تؤكد على أهمية التفوق العلمي في تطور الأمم واستثمار المادة الرمادية في تطوير البلاد، بالإضافة إلى تخصيص استقبال رسمي لمختلف هؤلاء من طرف رئيس الحكومة أو من طرف الملك، خاصة أنه سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن حاول في بداية حكمه إعادة إحياء حفل سلطان الطلبة، سواء من خلال التشجيع على مسرحته، أو على إقامته بشكل فعلي بظهر المهراز بفاس في سنة 1968، ومشاركته شخصيا في هذا الحفل.. كما حرص في نهاية حكمه على سن تقليد استقبال بعض الطلبة من المتفوقين والمتفوقات بمناسبة عيد العرش، ما حافظ عليه الملك محمد السادس من خلال استقباله لبعض الطلبة والتلاميذ المتفوقين والمتفوقات بمناسبة هذا العيد الوطني.