سجن "عكاشة" يمنع زيارة عن معتقل من الحسيمة

هسبريس من الدار البيضاء

تعرّض ابن خالة نبيل أحمجيق، المعتقل على خلفية حراك الريف، اليوم الأربعاء، إلى المنع من زيارة الموقوف بالسجن المحلي عين السبع المعروف بـ"عكاشة".

وأكد محمد أحمجيق، شقيق المعتقل، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إدارة السجن المحلي منعت ابن خاله من زيارة المعتقل احتياطيا، بالرغم من توفره على شهادة القرابة مسلمة من لدن السلطة المحلية بمدينة الحسيمة.

وأوضح المتحدث نفسه أن ابن خالته سبق له زيارة المعتقل في مناسبة سابقة؛ إلا أن "إدارة السجن تطاولت على القانون، وتستعمله بطرق انتقائية مع المعتقلين وأسرهم"، بتعبيره.

وأمام هذا الوضع، اضطر محمد أحمجيق إلى إلغاء زيارته إلى شقيقه المعتقل بالسجن المذكور رفقة باقي نشطاء حراك الريف، معبرا عن احتجاجه على المنع الذي طاله من لدن إدارة السجن.