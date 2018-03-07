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الرئيسية | مجتمع | سجن "عكاشة" يمنع زيارة عن معتقل من الحسيمة

سجن "عكاشة" يمنع زيارة عن معتقل من الحسيمة

سجن "عكاشة" يمنع زيارة عن معتقل من الحسيمة
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 07 مارس 2018 - 17:15

تعرّض ابن خالة نبيل أحمجيق، المعتقل على خلفية حراك الريف، اليوم الأربعاء، إلى المنع من زيارة الموقوف بالسجن المحلي عين السبع المعروف بـ"عكاشة".

وأكد محمد أحمجيق، شقيق المعتقل، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إدارة السجن المحلي منعت ابن خاله من زيارة المعتقل احتياطيا، بالرغم من توفره على شهادة القرابة مسلمة من لدن السلطة المحلية بمدينة الحسيمة.

وأوضح المتحدث نفسه أن ابن خالته سبق له زيارة المعتقل في مناسبة سابقة؛ إلا أن "إدارة السجن تطاولت على القانون، وتستعمله بطرق انتقائية مع المعتقلين وأسرهم"، بتعبيره.

وأمام هذا الوضع، اضطر محمد أحمجيق إلى إلغاء زيارته إلى شقيقه المعتقل بالسجن المذكور رفقة باقي نشطاء حراك الريف، معبرا عن احتجاجه على المنع الذي طاله من لدن إدارة السجن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - ريف إي نو الأربعاء 07 مارس 2018 - 17:44
آهٍ ! كم إشتقنا لصوتك يا دينامو الحراك و أنت ترفع بكل حرقة ' اخرجنا واحتجينا من بيوتنا ديما جينا ، والعدالة لي بغينا و المخزن يقمع فينا و يد فاليد يا شباب العدالة الإنتصار في هذه المعركة ' لا زلت كل يوم أراجع مقاطع الفيديو والتي تثبث للعالم على مدى حضارية وسلمية المسيرات إن شاء الله سيأتي الفرج لك و لكل معتقلينا الأحرار
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4
2 - شباب الحرية الأربعاء 07 مارس 2018 - 18:26
التطاول على القانون حتى على السجناء الا يكفي مايعانوه
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-5
3 - أم محسن الأربعاء 07 مارس 2018 - 18:34
مازلنا بعيدين كل البعد عن دولة الحق والقانون الذي مازال حبرا على ورق يستعمل بإنتقائية لك الله يا وطني الحبيب
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10
4 - كمال الأربعاء 07 مارس 2018 - 18:54
اطلقو سراح هؤلاء الشباب يامن لا ضمير له. اراكم كتحشمونا قدام العالم.
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6
5 - حكيمة الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:10
((الى المعلق ريف اي نو ...))كلامك داه الواد واحنا بقينا مع الجواد ...داكشي للي قلتي ماعمروا ماغادي يكون باركا من الاحلام ....غادي يتعاقبوا الخونة وهاذ العناد ديالكم غادي يرجع عليكم حيت ما عمركوم ما تغلبوا المخزن ...اللي دار الذنب يستاهل العقوبة.
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-21
6 - لمعممششش صاحب البلوط الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:11
قانون الزيارات مكفول لإدارة السجن . فهي التي لها الصلاحية المطلقة في السماح للزوار بزيارة المعتقلين لسبب أمني محض . انا لست في موقع الدفاع عن الإدارة لكن هذه القرارات تلزم الزوار . فلا داعي إلى خلق مشكل تافه وابراز التعنت والتعصب المفرط بالانسحاب لأنه كيفما كانت الأحوال فهو معتقل مذنب ارتكب ما جعله يفقد حريته . فليتحمل مسؤوليته . وينتظر قرار المحكمة في التهم المنسوبة إليه.
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4
7 - عبدالله الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:12
الى الريفي إينو!!!!
شفتي غير لي بغيتي ، انا ديما تا نشوف الفيديو والصوت ديال القوات المساعدة لي تا ترجم بالحجارة او التهراس او السبان في العروبية وفِي امهاتنا ، اش من نصر تا تطلب او على من على المغاربة او منين انت يا رجل ؟ هل انت إسباني لي ضرببتو ريافة بالكيماوي.
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-18
8 - حكيمة الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:33
((الى المعلق كمال)) سير تكمش وادخل سوق راسك على دخول الحمام بحال خروجه كايسحاب ليكم ساهلة ماهلة باش يطلقوا سراح الخونة ديالكم.. مازال حتى محاكمتهم ما تحدد موعدها......شكون بغيتوا تكونوا حتى غادي يحشموكم انتما للي حشمتوابنا وبهذلتوا براسكم حراككم خونة مرتزقة كيبيعوا بلادهم من اجل المال متآمرين مع اعداء الوطن باش يخربوا المغرب ..مساكن جاو حتى لبلاد فليوا وجاهم الرواح ... انفصالين رافعين شرويطة بذل العلم الوطني المس بمقدساتنا وشخص الملك سب وشتم ونعث المغاربة الاحرار بالعبيد والعياشة ..وداعتداءات على رجال الشرطة والقوة العمومية وحرق مسكنهم وحرق سيارات المخزن ..لا تحلم تهم ثقيلة جدا موثقة بالصوت والصورة...لا الواد الزفراوي. ولا هولاندا ولا فرنسا ولا العالم كله مايقدرش يدخل المغرب عنده ملك و مملكة المغرب خط أحمر . المحاكمة ضرورية وكل ما تاخرت كيبانوا تهم اخرى جديدة وصحيحة تضاف الى الجرائم اللي داروا ...ومازال العاطي يعطي ...القانون يعلى ولا يعلى عليه ... احنا مرتاحين والحمد لله .شعارنا الله الوطن الملك..
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-17
9 - Lfadl الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:57
Ces révoltes qui ont grillés toutes les normes, ne veulent que ce qui leur convient , et tout ce qui n'arrange pas leurs désirs , est inadmissible, et se mettent à avilir les autorités et tout le monde . La direction de la prison a une responsabilité et gère la gestion selon non seulement la loi, les règlements, mais doit prendre des décisions qui souvent ne plaisent pas aux visiteurs, mais vont dans le sens des règlements. Ce plaignant a dans les veines le vice des plaintes et comme tous ses collègues n'ont d'autres savoirs vivre que de se plaindre et vouloir imposer leurs ce qui les arrange, même si c'est hors les lois et les règles . Cela prouve un esprit en constant dérangement et ne colle pas avec l'actualité ......et ce n'est pas étonnant !!!!!!!!!!
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-4
10 - حكيمة الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:59
ه‍ه‍هه‍هههه قاليك اشتاقوا لصوت دينامو الحراك صوته بحال شي صوت ديأب في الغابة كيقلب على شي فريسة ولكن مزيان حيت كيسموعوه غير الاغبياء ديالوا ...كيسحاب ليهم صوت وديع الصافي او محمد عبدالوهاب ههه مساكن كيبردوا على قلبهم ما خلاوا ما داروا كل مرة كيترهطوا ويكذبوا ويهددوا وسبوا الحكومة .كيسحاب ليهم دخول الحمام بحال خروجه ...زعما المخزن غادي يطلقهوم ويخاف هههه .اول مرة كنسمع للمطالبة بإطلاق سراح الخونة بدون محاكمه ..ههههه هاذي ما كايناش .... الاحكام تصدر اولا في حقهم. وبعد انتهاء مدة العقوبة .. يطلقوا سراح هم .... فهمتي
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-16
11 - Nihilus الأربعاء 07 مارس 2018 - 20:31
les arabs sont haineux, tu les vois écrire dans ces pages, comme s'ils sont les meilleurs et la terre est a eux, ils veulent dominer la terre des autres qui l'ont
invité comme musulmans à cohabiter avec eux
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-4
12 - السحاب العابر الأربعاء 07 مارس 2018 - 21:00
أعجبني جدا تعليق الأخت الفاضلة حكيمة..تلك هي المرأة المغربية الحرة... يعتقد الخونة بهرولتهم هنا وهناك و الاستقواء بالاعداء انهم بالغون مبتغاهم الغادر.. سحقا للذين استرخصوا بلادهم واخوانهم.. إنه وطني الغالي أرض أجدادي ولن نفرط فيه مهما كان وإن اقتضى الحال سنصدكم نحن أبناء الشعب وليس المغرب بالبلد الضعيف كما خيل لكم و الآن فقط اتضحت لكم قوة وطني واصبحتم تتخبطون هنا وهناك بعدما استنفذتم كل الوسائل الممكنة والغير ممكنة.. للعلم فقط فجدتي رحمها الله في الريف فقدت إحدى عيناها في الحرب إثر الهجوم الكيماوي الإسباني الغادر يا من يحنوا إلى الإستعمار الإسباني..أكيد أنكم من سلالة
(البياعا).. الله الوطن الملك
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-9
13 - حمدان الأربعاء 07 مارس 2018 - 21:30
الله يعطيك الصحة يا حكيمة...........
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-7
14 - marocain الأربعاء 07 مارس 2018 - 21:34
الله الوطن الملك...عاش الملك.....
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-4
15 - wood الأربعاء 07 مارس 2018 - 22:04
الانظمة التي تنتصر على شعوبها لا يفرح بها سوى الجلادون و المتسولون و ضعاف النفوس ، ففي نهاية المطاف مآلها الزوال و يلعنها اللاعنون !!!
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1
16 - مول الشبكة العنكبوتية الأربعاء 07 مارس 2018 - 22:24
الى المعلق الاول الريف إينو
اشتقت لصوته من وراء حدود هولندا ؟
تحركون الفوضى من أعالي البحار لكي تتفرجون علينا نتناحر
الا شتقاتي لصوته اجي للمغرب وسير عندو للعكاشة لكي يطربك
عقنا بكم وعرفنا مخابئكم وطرقكم التحريضية الصبيانية التي وضعت الكثير من الأبرياء في السجن
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1
17 - عقال الكرواتي الأربعاء 07 مارس 2018 - 22:27
ما زلنا وما زال الشعب في دار غفلونة...!!!
تحية إجلال وتقدير لصاحب التعليق الأول.
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-1
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