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كُتّاب وآراء
سجن "عكاشة" يمنع زيارة عن معتقل من الحسيمة
تعرّض ابن خالة نبيل أحمجيق، المعتقل على خلفية حراك الريف، اليوم الأربعاء، إلى المنع من زيارة الموقوف بالسجن المحلي عين السبع المعروف بـ"عكاشة".
وأكد محمد أحمجيق، شقيق المعتقل، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إدارة السجن المحلي منعت ابن خاله من زيارة المعتقل احتياطيا، بالرغم من توفره على شهادة القرابة مسلمة من لدن السلطة المحلية بمدينة الحسيمة.
وأوضح المتحدث نفسه أن ابن خالته سبق له زيارة المعتقل في مناسبة سابقة؛ إلا أن "إدارة السجن تطاولت على القانون، وتستعمله بطرق انتقائية مع المعتقلين وأسرهم"، بتعبيره.
وأمام هذا الوضع، اضطر محمد أحمجيق إلى إلغاء زيارته إلى شقيقه المعتقل بالسجن المذكور رفقة باقي نشطاء حراك الريف، معبرا عن احتجاجه على المنع الذي طاله من لدن إدارة السجن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
شفتي غير لي بغيتي ، انا ديما تا نشوف الفيديو والصوت ديال القوات المساعدة لي تا ترجم بالحجارة او التهراس او السبان في العروبية وفِي امهاتنا ، اش من نصر تا تطلب او على من على المغاربة او منين انت يا رجل ؟ هل انت إسباني لي ضرببتو ريافة بالكيماوي.
invité comme musulmans à cohabiter avec eux
(البياعا).. الله الوطن الملك
اشتقت لصوته من وراء حدود هولندا ؟
تحركون الفوضى من أعالي البحار لكي تتفرجون علينا نتناحر
الا شتقاتي لصوته اجي للمغرب وسير عندو للعكاشة لكي يطربك
عقنا بكم وعرفنا مخابئكم وطرقكم التحريضية الصبيانية التي وضعت الكثير من الأبرياء في السجن
تحية إجلال وتقدير لصاحب التعليق الأول.