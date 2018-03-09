طلبة: دبلوم "الحكامة والاقتصاد" يحتاج الاعتراف

نور الدين إكجان*

تعيش مدرسة الحكامة والاقتصاد بمدينة العرفان في العاصمة الرباط على وقع احتقان في صفوف الطلبة، بعد أن اكتشفوا أن المؤسسة لا تتوفر على اعتراف بالدبلوم الذي تقدمه، كما تسوّق في موقعها الرسمي على الأنترنيت.

فبمجرد التسجيل اكتشف الطلبة أن ما يتعلق بالاعتراف صحيح، عندما اطلعوا على الجريدة الرسمية، وسألوا المدير العام ليخبرهم بأن ملف الحصول على التعريف هو الموجود حاليا، حسب إفادات مصدر من مكتب الطلبة.

المصدر ذاته أضاف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المدرسة تسوق نفسها على أساس أنها ضمن المدارس التي حصلت على الاعتماد من لدن الدولة؛ لكن الواقع شيء آخر. فإلى حدود الساعة لم يتم التوصل بأي معطى يفيد ذلك".

وأكد أن مدرسة الحكامة والاقتصاد تعيش على وقع إضرابات متكررة من قبل الطلبة، بسبب غياب المدير عن مكتبه منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، إلى أن تفاجؤوا مطلع الأسبوع الجاري بعقده لاجتماع وانصرافه دون جديد يذكر في الملف.

في السياق ذاته، حاولت هسبريس الاتصال بإدارة المدرسة غير ما مرة؛ لكن الهاتف ظل يرن دون مجيب.

تجدر الإشارة إلى أن مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط أسست سنة 2009، وتدرس تخصصات العلوم السياسية وعلم الاجتماع والاقتصاد، وتجمع بين نظام المسالك المعتمد بمعهد العلوم السياسية بالعاصمة الفرنسية باريس ونظام مدارس التجارة البريطانية.