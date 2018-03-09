24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:14
|06:40
|12:42
|16:00
|18:36
|19:51
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الناصري .. فنان فطري
- نصائح جدوان
- مناداة حقوقية بتشديد عقاب المدانين بالبيدوفيليا
- محاورة مع قرائي حول الفكر المسيحي
- عدنان يُدون مشاهداته في مونتريال الكندية .. ألفة وجمال وحنين
عدنان يُدون مشاهداته في مونتريال الكندية .. ألفة وجمال وحنين (5.00)
"كليبات" مغربية تثير سخرية فيسبوكية .. والتدلاوي: جراثيم فنية (5.00)
- شركة بريطانية تكتشف حقلا جديدا للغاز في المغرب - (69)
- العُثماني: لا انتخابات مبكرة .. والحكومة ستُكمل ولايتها إلى 2021 - (57)
- مسيرة إقليمية حاشدة في جرادة .. وإضرابات تشعل "عاصمة الفحم" - (53)
- الدكتاتور فرانكو يحرم شابة مغربية في سبتة من الجنسية الإسبانية - (39)
- "كليبات" مغربية تثير سخرية فيسبوكية .. والتدلاوي: جراثيم فنية - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طلبة: دبلوم "الحكامة والاقتصاد" يحتاج الاعتراف
تعيش مدرسة الحكامة والاقتصاد بمدينة العرفان في العاصمة الرباط على وقع احتقان في صفوف الطلبة، بعد أن اكتشفوا أن المؤسسة لا تتوفر على اعتراف بالدبلوم الذي تقدمه، كما تسوّق في موقعها الرسمي على الأنترنيت.
فبمجرد التسجيل اكتشف الطلبة أن ما يتعلق بالاعتراف صحيح، عندما اطلعوا على الجريدة الرسمية، وسألوا المدير العام ليخبرهم بأن ملف الحصول على التعريف هو الموجود حاليا، حسب إفادات مصدر من مكتب الطلبة.
المصدر ذاته أضاف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المدرسة تسوق نفسها على أساس أنها ضمن المدارس التي حصلت على الاعتماد من لدن الدولة؛ لكن الواقع شيء آخر. فإلى حدود الساعة لم يتم التوصل بأي معطى يفيد ذلك".
وأكد أن مدرسة الحكامة والاقتصاد تعيش على وقع إضرابات متكررة من قبل الطلبة، بسبب غياب المدير عن مكتبه منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، إلى أن تفاجؤوا مطلع الأسبوع الجاري بعقده لاجتماع وانصرافه دون جديد يذكر في الملف.
في السياق ذاته، حاولت هسبريس الاتصال بإدارة المدرسة غير ما مرة؛ لكن الهاتف ظل يرن دون مجيب.
تجدر الإشارة إلى أن مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط أسست سنة 2009، وتدرس تخصصات العلوم السياسية وعلم الاجتماع والاقتصاد، وتجمع بين نظام المسالك المعتمد بمعهد العلوم السياسية بالعاصمة الفرنسية باريس ونظام مدارس التجارة البريطانية.
* صحافي متدرب
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
يخلط الكثيرون،من الطلبة ومن غيرهم،بين اعتراف الدولة بمؤسسة ما وبين منح شواهد تلك المؤسسة المعادلة الرسمية..فالاعتراف لا يعني أتوماتيكيا أن دبلوم المؤسسة يتوفر على المعادلة مع دبلومات الدولة..وهذا الجهل يؤدي بالطلبة واسرهم الى مىسي تتمثل في صرف الاموال ليكتشفوا في الخير الفراغ..نصيحتي للجميع هي:كل مؤسسة تدعي أن لدبلومها معادلة على الطالب وأسرته ان يطالبوها بالادلاء برقم الجريدة الرسمية التي صدر بها قرار منح المعادلة وذلك قبل الاقدام على ىالتسجيل باية مؤسسة للتعليم العالي الخاص أو للتكوين في أي مجال..الدبلوم الذي لا معادلة له رسمية يمكن أن يفيد الطالب في العمل بالقطاع الخاص أما بالوظيفة العمومية فلا والف لا..وكثير من المؤسسات الخاصة تستغل جهل الطلبة واسرهم فتخفي عنهم غياب قرار المعادلة لدبلوماتها وتظهر فقط رخصة الاعتراف..نصيحتي للجميع: لا تغرنكم اللافتات الموضوعة على كثير من المؤسسات الخاصة،طالبوها برخصة الاعتراف وبقرار المعادلة الرسمي،كما أن وزارة التعليم العالي تصدر سنويا تقريبا قائمة بمؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها والتي تتوفر دبلوماتها على المعادلة الرسمية.
الحقيقة هي أن مدرسة الحكامة والاقتصاد لم تعد تحظى "برعاية عليا" حقيقية عكس الجامعة الدولية للرباط التي توفر لها إمكانيات هائلة ودعم سامي مطلق من أعلى الجهات في الدولة...