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الرئيسية | مجتمع | طلبة: دبلوم "الحكامة والاقتصاد" يحتاج الاعتراف

طلبة: دبلوم "الحكامة والاقتصاد" يحتاج الاعتراف

طلبة: دبلوم "الحكامة والاقتصاد" يحتاج الاعتراف
نور الدين إكجان*
الجمعة 09 مارس 2018 - 11:10

تعيش مدرسة الحكامة والاقتصاد بمدينة العرفان في العاصمة الرباط على وقع احتقان في صفوف الطلبة، بعد أن اكتشفوا أن المؤسسة لا تتوفر على اعتراف بالدبلوم الذي تقدمه، كما تسوّق في موقعها الرسمي على الأنترنيت.

فبمجرد التسجيل اكتشف الطلبة أن ما يتعلق بالاعتراف صحيح، عندما اطلعوا على الجريدة الرسمية، وسألوا المدير العام ليخبرهم بأن ملف الحصول على التعريف هو الموجود حاليا، حسب إفادات مصدر من مكتب الطلبة.

المصدر ذاته أضاف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المدرسة تسوق نفسها على أساس أنها ضمن المدارس التي حصلت على الاعتماد من لدن الدولة؛ لكن الواقع شيء آخر. فإلى حدود الساعة لم يتم التوصل بأي معطى يفيد ذلك".

وأكد أن مدرسة الحكامة والاقتصاد تعيش على وقع إضرابات متكررة من قبل الطلبة، بسبب غياب المدير عن مكتبه منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، إلى أن تفاجؤوا مطلع الأسبوع الجاري بعقده لاجتماع وانصرافه دون جديد يذكر في الملف.

في السياق ذاته، حاولت هسبريس الاتصال بإدارة المدرسة غير ما مرة؛ لكن الهاتف ظل يرن دون مجيب.

تجدر الإشارة إلى أن مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط أسست سنة 2009، وتدرس تخصصات العلوم السياسية وعلم الاجتماع والاقتصاد، وتجمع بين نظام المسالك المعتمد بمعهد العلوم السياسية بالعاصمة الفرنسية باريس ونظام مدارس التجارة البريطانية.

* صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - midou الجمعة 09 مارس 2018 - 11:43
لقد قام اطر هذه المؤسسة بزيارة اقليم تاونات وقاموا باختيار نخبة الاقليم وقاموا بشرح شروط الولوج اليها. والتبس علينا الامر . نطلب من الذين يعرفون المزيد عن هذه المؤسسة لانها تهم مستقبل التلاميذ وشكرا. لقذ قاموا بعزل التلاميذ عن طريق النيابة. نورونا الله يجازيكم بخير.
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7
2 - yassine الجمعة 09 مارس 2018 - 12:03
انا كنتمنى ديروا روبورطاج و لا مقال حول اشكال تشغيل مهندسي الدولة و ديك الفكرة الغبية ديال 10 000 مهندس كل سنة شكون جابها او واش دارت شي نتيجة ، كاينين شعب لا مهنى لها و لا افق حتى الى كان منصب شغل كيكون واحد كل تلات سنوات في حين كتلقى 200 متخرج فديك الشعبة من خلال تلاتة ولا اربع مدارس .. زائد واحد مشكل كبيير فالمؤسسات لتابعة للجامعات لمكتعرفش تفرق بين مهندس او ماستر حيث 99% ديال الاساتذة و المديرين ماشي مهندسيين او معمرهم داروا سطاج اولا زيارة لشركات ..
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4
3 - عمر الجمعة 09 مارس 2018 - 12:27
النفقات الشهرية للدراسة بعهذه المؤسسة تتجاوز 6000 درهم وذبلومها غير معترف به
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9
4 - محمد الجمعة 09 مارس 2018 - 12:41
مدرسة الحكامة والاقتصاد مشروع كان طموحا لكنه راح ضحية سلسلة من تصفية الحسابات مقرونة بسوء تدبير جعل المشروع يصير يتيما بعد التخلي عنه من حامليه ليتم الزج به في جامعة محمد السادس للتخلص منه... مؤسف أن نرى كيف انهار مشروع ضخت فيه أموال ضخمة لمؤسسات عمومية وبذلت فيه مجهودات معتبرة بهذه الطريقة المخزية...
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5 - محمد ايوب الجمعة 09 مارس 2018 - 13:59
توضيح لا بد منه:
يخلط الكثيرون،من الطلبة ومن غيرهم،بين اعتراف الدولة بمؤسسة ما وبين منح شواهد تلك المؤسسة المعادلة الرسمية..فالاعتراف لا يعني أتوماتيكيا أن دبلوم المؤسسة يتوفر على المعادلة مع دبلومات الدولة..وهذا الجهل يؤدي بالطلبة واسرهم الى مىسي تتمثل في صرف الاموال ليكتشفوا في الخير الفراغ..نصيحتي للجميع هي:كل مؤسسة تدعي أن لدبلومها معادلة على الطالب وأسرته ان يطالبوها بالادلاء برقم الجريدة الرسمية التي صدر بها قرار منح المعادلة وذلك قبل الاقدام على ىالتسجيل باية مؤسسة للتعليم العالي الخاص أو للتكوين في أي مجال..الدبلوم الذي لا معادلة له رسمية يمكن أن يفيد الطالب في العمل بالقطاع الخاص أما بالوظيفة العمومية فلا والف لا..وكثير من المؤسسات الخاصة تستغل جهل الطلبة واسرهم فتخفي عنهم غياب قرار المعادلة لدبلوماتها وتظهر فقط رخصة الاعتراف..نصيحتي للجميع: لا تغرنكم اللافتات الموضوعة على كثير من المؤسسات الخاصة،طالبوها برخصة الاعتراف وبقرار المعادلة الرسمي،كما أن وزارة التعليم العالي تصدر سنويا تقريبا قائمة بمؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها والتي تتوفر دبلوماتها على المعادلة الرسمية.
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18
6 - abdou tanger الجمعة 09 مارس 2018 - 16:33
لي صديق له ولد حاصل على الإجازة والماستر من مدرسة حرة.المشكلة الطالب عاطل عن العمل من 4 سنوات. والأجازة المحصل عليها لم تقبل للمشاركة في مبارة المعلمين المتعاقدين. الشيء الذي صدم الطالب والعائلة ككل.
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5
7 - عبد الله الجمعة 09 مارس 2018 - 17:46
المدرسة تأسست بإرادة عليا لتكون مؤسسة نخبوية رائدة في التكوين في مجالات العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتم التخلي عنها بسرعة كبيرة بإرادة عليا كذلك لأسباب مجهولة لا يعلمها إلا المتنفذون بالإضافة إلى الأخطاء التسييرية للإدارات المتعاقبة...
الحقيقة هي أن مدرسة الحكامة والاقتصاد لم تعد تحظى "برعاية عليا" حقيقية عكس الجامعة الدولية للرباط التي توفر لها إمكانيات هائلة ودعم سامي مطلق من أعلى الجهات في الدولة...
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