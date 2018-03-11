أخصائي نفسي ينبه إلى خطورة وعواقب العنف في التربية المغربية

جواد مبروكي*

كثيراً ما أرى أن العلاقات بين الآباء وأبنائهم وبناتهم في مجتمعنا مضطربة وغير سليمة، ويسودها القلق وتفتقد إلى الراحة والطمأنينة والشعور بالمتعة عند لقائهم مع بعضهم البعض. هذه العلاقات تمشي تقليدياً في اتجاه واحد: "الحاكم" و"الطائع" ولا حق في مراجعة أوامر الحاكم. بمعنى آخر، نرى غياب العدل والإنصاف والديمقراطية في هذه العلاقة.

وكم أحزن حين أرى كيف يقدم الآباء على تعنيف الأبناء بمختلف الطرق: العنف المعنوي والجسدي "السّْبّانْ، المْعْيورْ، الغْواتْ، قْليبْ الطّابْلَة"، الضرب، الطرد، الحرمان المادي، الحرمان من عدة أشياء، الأشغال الشاقة، خاصة التي تتعرض إليها الإناث، وتحريم التعبير عن الرأي بحيث صار هذا الحق في العرف الأبوي السائد: "قلة الأدب باشْ تْرْدّْ الهْدْرَة".

إن فِكر الطفل لا يستوعب ولا يتقبل هذا التناقض العجيب "هل أنْجَبوني لِيُعنِّفونني؟" في حين إنه ينتظر ممن أنجبوه الرحمة والمحبة والحنان والعطف والسعادة والتشجيع والتقدير! يكاد الطفل المسكين أن يصاب بـالفصام حينما تعنفه الأم بقسوة وهي تكرر عليه هذه العبارة المدمرة: "سيرْ الله يْعْطيكْ الموتْ أوْلدْ الحرام"، أو لما يتشاجر معه أبوه وكأنه عدو له وليس فلذة كبده!

هذا السلوك يولد سلسلة صدمات مزمنة في دماغ الطفل المغربي وتظهر عليه بشكل مزمن أعراض مرض "الإجهاد اللاحق للصدمة"، ولهذا تجد المغربي حساس و"مُهتاج عاطفيا" ويهيج في جل الأحيان بسرعة لأهون سبب وبدون سيطرة على عواطفه كلما حدَّثته عن شيء يقلقه (حيث يتذكر بشكل لا شعوري الذكريات الصادمة التي عاشها من قبل ولذلك فـرَدُّ فِعله الهائج هو في الحقيقة ليس ضدك بل ضد شخصية الآباء والأمهات الذين يراهم متجسدين فيك).

ونرى هنا تحليلا سريعا للنزاعات التي تسود في كل علاقات المغاربة، "دائما تُجسّدُ للآخر أباه أو أمه أو ابنه".

فما هي الأسباب التي تقف وراء ممارسة العنف الأبوي ضد الأبناء وفلذة أكبادهم؟

1-غياب ثقافة إعداد الزوجين للزواج والحياة الأسرية وتغييب مفهوم مؤسسة الزواج

2-غياب تكوين وتأهيل الزوجين حول دور "المربي"

3-غياب ثقافة البحث عن طرق التربية وما هي التربية السليمة

4-غياب الاستطلاع حول نوعية شخصية الطفل وتطورها حسب مراحل نموه "من هو هذا الإنسان الذي أنجبناه؟" على الأقل يجب التعرف على هذا الإنسان! كيف لي أن أربي إنسانا بدون استعداد ولا معرفة؟ هل المعلم يدخل القسم بدون تكوين وإعداد واستعداد؟ "واشْ هِي أجي وبْقا تْولدْ؟!!"

5-الإنجاب بدون تهيئ وبدون تخطيط وغياب الاستعداد لاستقبال الطفل من الناحية التربوية (تطوير قدرات التربية) وكذلك من الناحية المادية التي يتم القفز عليها بعبارة "الوْلادْ يْجيوْ بْرْزْقْهومْ"

6-غياب مدارس أو معاهد لتكوين الآباء ومرافقتهم في تربية أبنائهم.

7-استغلال الدّين من طرف الآباء لممارسة الحُكرة حسب قاعدة "السخط والرضاء" المتعلق بـ "سخط ورضاء الله". وهذه من أعظم الآليات لتهديد الأبناء وإرهابهم!

8-الانتقام من الأبناء بشكل غير شعوري: عندما يرى الآباء أنفسهم في مأزق مع أبنائهم من الناحية التربوية ويجدون صعوبات كثيرة في مرافقة وتفهم أحوالهم وحين تشتد عليهم التحديات المادية والمعنوية مع كثرة الأطفال، تراهم في حالة قلق مزمن. ولتغطية شعورهم بالفشل يلجأُ الآباء إلى اتهام أبنائهم بأنهم سبب وأصل معاناتهم ويَصُبّون عليهم نيران العنف والحُكرة، ويزداد الأمر تعقيدا عندما يشعر الآباء بالذنب بسبب عنفهم فيرددون حينئذ "صافي تْهْنِّتو دَبا، هادْ شّي لِكْنْتو تْقْلْبو عْليه" للهروب من الشعور الأليم بالذنب.

9-غياب ثقافة معاقبة الآباء على ممارسات العنف والانتهاكات ضد الأبناء، حيث ما تزال القوانين وآليات تنفيذها عاجزة عن صيانة "حقوق الأبناء".

كل مغربي ذاق آلام العنف في صغره جيلاً بعد جيل، والكل يتذكر سخطه على ظلم الآباء أثناء الطفولة والمراهقة. فلماذا يعيد المغربي إنتاج المآسي نفسها التي عاشها مع فلذة كبده عندما يصبح أباً أو أماً؟