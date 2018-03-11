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كُتّاب وآراء
أخصائي نفسي ينبه إلى خطورة وعواقب العنف في التربية المغربية
كثيراً ما أرى أن العلاقات بين الآباء وأبنائهم وبناتهم في مجتمعنا مضطربة وغير سليمة، ويسودها القلق وتفتقد إلى الراحة والطمأنينة والشعور بالمتعة عند لقائهم مع بعضهم البعض. هذه العلاقات تمشي تقليدياً في اتجاه واحد: "الحاكم" و"الطائع" ولا حق في مراجعة أوامر الحاكم. بمعنى آخر، نرى غياب العدل والإنصاف والديمقراطية في هذه العلاقة.
وكم أحزن حين أرى كيف يقدم الآباء على تعنيف الأبناء بمختلف الطرق: العنف المعنوي والجسدي "السّْبّانْ، المْعْيورْ، الغْواتْ، قْليبْ الطّابْلَة"، الضرب، الطرد، الحرمان المادي، الحرمان من عدة أشياء، الأشغال الشاقة، خاصة التي تتعرض إليها الإناث، وتحريم التعبير عن الرأي بحيث صار هذا الحق في العرف الأبوي السائد: "قلة الأدب باشْ تْرْدّْ الهْدْرَة".
إن فِكر الطفل لا يستوعب ولا يتقبل هذا التناقض العجيب "هل أنْجَبوني لِيُعنِّفونني؟" في حين إنه ينتظر ممن أنجبوه الرحمة والمحبة والحنان والعطف والسعادة والتشجيع والتقدير! يكاد الطفل المسكين أن يصاب بـالفصام حينما تعنفه الأم بقسوة وهي تكرر عليه هذه العبارة المدمرة: "سيرْ الله يْعْطيكْ الموتْ أوْلدْ الحرام"، أو لما يتشاجر معه أبوه وكأنه عدو له وليس فلذة كبده!
هذا السلوك يولد سلسلة صدمات مزمنة في دماغ الطفل المغربي وتظهر عليه بشكل مزمن أعراض مرض "الإجهاد اللاحق للصدمة"، ولهذا تجد المغربي حساس و"مُهتاج عاطفيا" ويهيج في جل الأحيان بسرعة لأهون سبب وبدون سيطرة على عواطفه كلما حدَّثته عن شيء يقلقه (حيث يتذكر بشكل لا شعوري الذكريات الصادمة التي عاشها من قبل ولذلك فـرَدُّ فِعله الهائج هو في الحقيقة ليس ضدك بل ضد شخصية الآباء والأمهات الذين يراهم متجسدين فيك).
ونرى هنا تحليلا سريعا للنزاعات التي تسود في كل علاقات المغاربة، "دائما تُجسّدُ للآخر أباه أو أمه أو ابنه".
فما هي الأسباب التي تقف وراء ممارسة العنف الأبوي ضد الأبناء وفلذة أكبادهم؟
1-غياب ثقافة إعداد الزوجين للزواج والحياة الأسرية وتغييب مفهوم مؤسسة الزواج
2-غياب تكوين وتأهيل الزوجين حول دور "المربي"
3-غياب ثقافة البحث عن طرق التربية وما هي التربية السليمة
4-غياب الاستطلاع حول نوعية شخصية الطفل وتطورها حسب مراحل نموه "من هو هذا الإنسان الذي أنجبناه؟" على الأقل يجب التعرف على هذا الإنسان! كيف لي أن أربي إنسانا بدون استعداد ولا معرفة؟ هل المعلم يدخل القسم بدون تكوين وإعداد واستعداد؟ "واشْ هِي أجي وبْقا تْولدْ؟!!"
5-الإنجاب بدون تهيئ وبدون تخطيط وغياب الاستعداد لاستقبال الطفل من الناحية التربوية (تطوير قدرات التربية) وكذلك من الناحية المادية التي يتم القفز عليها بعبارة "الوْلادْ يْجيوْ بْرْزْقْهومْ"
6-غياب مدارس أو معاهد لتكوين الآباء ومرافقتهم في تربية أبنائهم.
7-استغلال الدّين من طرف الآباء لممارسة الحُكرة حسب قاعدة "السخط والرضاء" المتعلق بـ "سخط ورضاء الله". وهذه من أعظم الآليات لتهديد الأبناء وإرهابهم!
8-الانتقام من الأبناء بشكل غير شعوري: عندما يرى الآباء أنفسهم في مأزق مع أبنائهم من الناحية التربوية ويجدون صعوبات كثيرة في مرافقة وتفهم أحوالهم وحين تشتد عليهم التحديات المادية والمعنوية مع كثرة الأطفال، تراهم في حالة قلق مزمن. ولتغطية شعورهم بالفشل يلجأُ الآباء إلى اتهام أبنائهم بأنهم سبب وأصل معاناتهم ويَصُبّون عليهم نيران العنف والحُكرة، ويزداد الأمر تعقيدا عندما يشعر الآباء بالذنب بسبب عنفهم فيرددون حينئذ "صافي تْهْنِّتو دَبا، هادْ شّي لِكْنْتو تْقْلْبو عْليه" للهروب من الشعور الأليم بالذنب.
9-غياب ثقافة معاقبة الآباء على ممارسات العنف والانتهاكات ضد الأبناء، حيث ما تزال القوانين وآليات تنفيذها عاجزة عن صيانة "حقوق الأبناء".
كل مغربي ذاق آلام العنف في صغره جيلاً بعد جيل، والكل يتذكر سخطه على ظلم الآباء أثناء الطفولة والمراهقة. فلماذا يعيد المغربي إنتاج المآسي نفسها التي عاشها مع فلذة كبده عندما يصبح أباً أو أماً؟
*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي والعربي
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
جيل ديال دابا لكارو لحشيش قرقوبي دعارة كلشي.
سبب غياب الرادع لهي لعصى أمعلم فهمتي ولا ﻻ...
وفي الحقيقة ان القرءان حسم في هذا الموضوع ، والايات كثيرة يكفي ان نستعرض بعضا منها :
يقول الله تعالى :
( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُون ) المائدة
(وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ) العنكبوت .
في الاية الاخيرة ...لا يقصد بها الشرك بالله !! بل القيام بفكر او عمل دون سابق علم من الابن به !! لمجرد ان الاب قال به !! والحق ان يقتنع الابن ايمانا منه بمصداقية وعلم ما يطلي منه من فكر او توجه قبل المصادقة عليه !!.. هذا لان الله يعبد عن علم .
السلام
La violence ne mene qu'à la violence et à la fin tout le monde est perdant
Meme la religion est pliene de violence
Comparez nos Imames aux prettres catholiques
La violence jaillissent des bouches de nos Imames, de nos ecoles de nos parlementaires , ministres .. et meme de notre natures
لقد أصبحت أحتقر نفسي بنفسي لأنني لم أجد أبوين يعلماني معنى احترام الذات واكتساب الثقة وأمثالي كثر بالتأكيد!
.mais on doit a un moment donne punir les mauvaises actes et surtout il fait donner l’exemple
ليست الام اما , حين تربي الابن ضد والده ... والعكس صحيح.
هاته الظاهرة القاتلة منتشرة في العقلية الشمالية وخاصة تطوان .
جل المغاربة (و أنا منهم) تلقوا تربية غير سليمة تماما. تربية مبنية على العنف الجسدي و المعنوي و النفسي.
التربية التي ليست مبنية على الحب اللامشروط، لا يمكن ان تكون سليمة، و ما ذام استعمال كلمة الحب في مجتمعاتنا حشومة و طابو، فلن يحدث تغييرا في العقليات.
آباؤنا ربونا كما ربوهم آباؤهم بطريقة غير سليمة.
زِد على ذلك ان العقل الباطن أو اللاوعي، يجعلنا نعامل أبناؤنا دون شعور بنفس الطريقة المتخلفة و البدائية.
التربية الدينية أيضا سبب مهم في تشنجهنا و همجيتنا. فكيف يعقل ان يكون اجبار الطفل ضربا و هو في سن العاشرة من اجل إجباره ليصلي، امر جميل و محمود.
يجب علينا الاعتراف ان جزء كبير من شخصيتنا ليس مبني على أسس سليمة ان أردنا تغيير أنفسنا، لكي يكون أبناؤنا أحسن منا.
و شكرًا
هذا راجع الى عدم التشبت بتعاليم الاسلام الاسلام و هي ترتكز على إحترام الاخر و تقدير الوالدين و توقيرهما لان رضى الله من رضى الوالدين
الان لابي 9 ابناء كلهم لديهم تربية حسنة
الكل متزوج ومستقر في عمله الخاص
لايوجد احد منا يستعمل المحرمات :
التدخين .شرب الخمر.القمار.خيانة الازواج.
استنتح من تربية جدتي :
الاطفال الصغار لاتترك لهم فرصة الاختيار
ان تركت له فرصى الاختيار سيفشل في دراسته وفي مستقبله المهني
لان الطفل يفضل اللعب على حساب الدراسة
منذ أسبوع فقط نشرت هسبريس مقالا حول المجتمع المغربي في ذلك الوقت حيث كان كان يسود الفكر الخرافي و السحر و الشعودة و الرذيلة و المخدرات بأنواعها و معظم الرجال مدخنين
شعورك هذا ينتاب كل جيل و يسمى في الفلسفة اليونانية nostos
أي الحنين إلى الماضي
العنف ليس حلا ، الرسول (ص) لم يتبث عنه حتى معاتبة طفل
لنرتقي قليلا واش دري د سبع سنين تا هو عقدتوه بالعنف
و تفريغ مكبوتاتكم و غضبكم في الأطفال
لم يربى وانما جل طفولته عاش العقوية تلو الاخرى.
رايي المتواضع هو نوعية الجيل الدي يمتله والدينا،فهم الاياء الممتلين لما بعد الاستعمار البغيض
اللدي خلف مايناهز ال90 في الماءة من الجهل والامية داخل المجتمع المغربي.
وكما يقال ،فاقد الشيء لا يعطيه .فالتربية علم وفن
لدا الابوين الجاهلين الفاقدين لادوات التربية وهي العلم والحوار يعبران عن عجزهما بالضرب والسب والصراخ ولوم الاطفال.
ادعو للتوقف عن الدفاع عن هدا السلوك القبيح
اللدي هو ضحيته الطفل واللدي رفع عنه خالقه القلم
ومعاقبة كل من يعنف الاطفال سواء اب او معلم اططغيره
فكيف لهؤلاء الدين تلقوا تربية حسنة... ان ينجبوا اولاد اليوم بدون تربية؟؟
كيف لواحدة تلقت تربية حسنة ... تجدها النهار و ماطال و هي من دار لدار مجمعة مع الجارات على النميمة و طالقة ولادها فالزنقة ؟؟ لا تربية لا متابعة ؟
هذا الجيل الدي تبجلون فيه ... هو الذي خلف لنا جيل ممربيش اليوم
معك حق سيدي المحلل ... تربيتنا عقيمة .. تكرس العنف و الكره