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الرئيسية | مجتمع | أخصائي نفسي ينبه إلى خطورة وعواقب العنف في التربية المغربية

أخصائي نفسي ينبه إلى خطورة وعواقب العنف في التربية المغربية

أخصائي نفسي ينبه إلى خطورة وعواقب العنف في التربية المغربية
جواد مبروكي*
الأحد 11 مارس 2018 - 02:00

كثيراً ما أرى أن العلاقات بين الآباء وأبنائهم وبناتهم في مجتمعنا مضطربة وغير سليمة، ويسودها القلق وتفتقد إلى الراحة والطمأنينة والشعور بالمتعة عند لقائهم مع بعضهم البعض. هذه العلاقات تمشي تقليدياً في اتجاه واحد: "الحاكم" و"الطائع" ولا حق في مراجعة أوامر الحاكم. بمعنى آخر، نرى غياب العدل والإنصاف والديمقراطية في هذه العلاقة.

وكم أحزن حين أرى كيف يقدم الآباء على تعنيف الأبناء بمختلف الطرق: العنف المعنوي والجسدي "السّْبّانْ، المْعْيورْ، الغْواتْ، قْليبْ الطّابْلَة"، الضرب، الطرد، الحرمان المادي، الحرمان من عدة أشياء، الأشغال الشاقة، خاصة التي تتعرض إليها الإناث، وتحريم التعبير عن الرأي بحيث صار هذا الحق في العرف الأبوي السائد: "قلة الأدب باشْ تْرْدّْ الهْدْرَة".

إن فِكر الطفل لا يستوعب ولا يتقبل هذا التناقض العجيب "هل أنْجَبوني لِيُعنِّفونني؟" في حين إنه ينتظر ممن أنجبوه الرحمة والمحبة والحنان والعطف والسعادة والتشجيع والتقدير! يكاد الطفل المسكين أن يصاب بـالفصام حينما تعنفه الأم بقسوة وهي تكرر عليه هذه العبارة المدمرة: "سيرْ الله يْعْطيكْ الموتْ أوْلدْ الحرام"، أو لما يتشاجر معه أبوه وكأنه عدو له وليس فلذة كبده!

هذا السلوك يولد سلسلة صدمات مزمنة في دماغ الطفل المغربي وتظهر عليه بشكل مزمن أعراض مرض "الإجهاد اللاحق للصدمة"، ولهذا تجد المغربي حساس و"مُهتاج عاطفيا" ويهيج في جل الأحيان بسرعة لأهون سبب وبدون سيطرة على عواطفه كلما حدَّثته عن شيء يقلقه (حيث يتذكر بشكل لا شعوري الذكريات الصادمة التي عاشها من قبل ولذلك فـرَدُّ فِعله الهائج هو في الحقيقة ليس ضدك بل ضد شخصية الآباء والأمهات الذين يراهم متجسدين فيك).

ونرى هنا تحليلا سريعا للنزاعات التي تسود في كل علاقات المغاربة، "دائما تُجسّدُ للآخر أباه أو أمه أو ابنه".

فما هي الأسباب التي تقف وراء ممارسة العنف الأبوي ضد الأبناء وفلذة أكبادهم؟

1-غياب ثقافة إعداد الزوجين للزواج والحياة الأسرية وتغييب مفهوم مؤسسة الزواج

2-غياب تكوين وتأهيل الزوجين حول دور "المربي"

3-غياب ثقافة البحث عن طرق التربية وما هي التربية السليمة

4-غياب الاستطلاع حول نوعية شخصية الطفل وتطورها حسب مراحل نموه "من هو هذا الإنسان الذي أنجبناه؟" على الأقل يجب التعرف على هذا الإنسان! كيف لي أن أربي إنسانا بدون استعداد ولا معرفة؟ هل المعلم يدخل القسم بدون تكوين وإعداد واستعداد؟ "واشْ هِي أجي وبْقا تْولدْ؟!!"

5-الإنجاب بدون تهيئ وبدون تخطيط وغياب الاستعداد لاستقبال الطفل من الناحية التربوية (تطوير قدرات التربية) وكذلك من الناحية المادية التي يتم القفز عليها بعبارة "الوْلادْ يْجيوْ بْرْزْقْهومْ"

6-غياب مدارس أو معاهد لتكوين الآباء ومرافقتهم في تربية أبنائهم.

7-استغلال الدّين من طرف الآباء لممارسة الحُكرة حسب قاعدة "السخط والرضاء" المتعلق بـ "سخط ورضاء الله". وهذه من أعظم الآليات لتهديد الأبناء وإرهابهم!

8-الانتقام من الأبناء بشكل غير شعوري: عندما يرى الآباء أنفسهم في مأزق مع أبنائهم من الناحية التربوية ويجدون صعوبات كثيرة في مرافقة وتفهم أحوالهم وحين تشتد عليهم التحديات المادية والمعنوية مع كثرة الأطفال، تراهم في حالة قلق مزمن. ولتغطية شعورهم بالفشل يلجأُ الآباء إلى اتهام أبنائهم بأنهم سبب وأصل معاناتهم ويَصُبّون عليهم نيران العنف والحُكرة، ويزداد الأمر تعقيدا عندما يشعر الآباء بالذنب بسبب عنفهم فيرددون حينئذ "صافي تْهْنِّتو دَبا، هادْ شّي لِكْنْتو تْقْلْبو عْليه" للهروب من الشعور الأليم بالذنب.

9-غياب ثقافة معاقبة الآباء على ممارسات العنف والانتهاكات ضد الأبناء، حيث ما تزال القوانين وآليات تنفيذها عاجزة عن صيانة "حقوق الأبناء".

كل مغربي ذاق آلام العنف في صغره جيلاً بعد جيل، والكل يتذكر سخطه على ظلم الآباء أثناء الطفولة والمراهقة. فلماذا يعيد المغربي إنتاج المآسي نفسها التي عاشها مع فلذة كبده عندما يصبح أباً أو أماً؟

*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي والعربي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - Ahmed de Rabat الأحد 11 مارس 2018 - 02:19
ملي جابو لينا هاد الدراسات سوسيولوجيا خربو لينا المجتمع ..حنا كبرنا في الاحترام و الكفاح و كانت العصا و العقوبات القاسية لكن طلعنا رجال و النساء طلعو عيالات ديال بصح كانو كيقولو لينا ولد فلان ماشي ولد فلانة بحال اليوم الفاهم يفهم
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6
2 - تخربيق تزربيق الأحد 11 مارس 2018 - 02:43
كبرنا بلعصا لمن يعصى والديه ولحمد لله جيل دهبي جيل سبعينات وستينات وثمنينات كبرنا بخير لا بلية ولا إدمان.
جيل ديال دابا لكارو لحشيش قرقوبي دعارة كلشي.
سبب غياب الرادع لهي لعصى أمعلم فهمتي ولا ﻻ...
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31
3 - Moghrabi الأحد 11 مارس 2018 - 03:02
ما عمرني شفت شي طبيب نفسي ساخط على المجتمع المغربي وممارساته مثل هاد الدكتور ودائما التحليل ديالو عندو واحد الخلفية و حكم مسبق.. واسي الطبيب واش الآباء ديالنا كانو كيجيبوها من فم السبع وضحاو بالغالي والنفيس باش نعيشو ما كاين لا إعانة ديال الدولة لا هم يحزنون وتجي انت تصورهم كودزيلات... راه كل مجتمع عندو سلبيات وإيجابيات حاول تركز على حلول بنيوية وتناقش الصعوبات اما تشريح الواقع المغربي فقط لمجرد نشر الغسيل ليس حلا
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58
4 - وديعه الأحد 11 مارس 2018 - 03:20
السلام عليكم ....الاباء ( اغلبيتهم ) الا بعض الاستثناءات يظنون انفسهم ( قديسون ) !! لهم الاوامر وطرق التربية وللاولاد الطاعة والولاء !! ...والامر الاشد خطورة هو الزام الاطفال مسيقا بمنهج فكري اوحد !! هو المفروض قهرا من ( الاباء ) !!

وفي الحقيقة ان القرءان حسم في هذا الموضوع ، والايات كثيرة يكفي ان نستعرض بعضا منها :

يقول الله تعالى :

( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُون ) المائدة

(وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ) العنكبوت .

في الاية الاخيرة ...لا يقصد بها الشرك بالله !! بل القيام بفكر او عمل دون سابق علم من الابن به !! لمجرد ان الاب قال به !! والحق ان يقتنع الابن ايمانا منه بمصداقية وعلم ما يطلي منه من فكر او توجه قبل المصادقة عليه !!.. هذا لان الله يعبد عن علم .

السلام
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-7
5 - Aknoul الأحد 11 مارس 2018 - 03:47
Bravo Monsieur pour l'article
La violence ne mene qu'à la violence et à la fin tout le monde est perdant
Meme la religion est pliene de violence
Comparez nos Imames aux prettres catholiques
La violence jaillissent des bouches de nos Imames, de nos ecoles de nos parlementaires , ministres .. et meme de notre natures
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-12
6 - راس الكورة الأحد 11 مارس 2018 - 03:56
لقد أصبت في الصميم وأدركت الآن أنني لطالما احتقرت نفسي إلى يومنا هذا بسبب هذه التربية الفاشلة لأبوين ساديين. إن لقبي "راس الكورة" لم يجئ من عبث، إنه اللقب الذي كان يناديني به من كان يجب عليه بأن يصفني بأحسن الأوصاف: أبي!
لقد أصبحت أحتقر نفسي بنفسي لأنني لم أجد أبوين يعلماني معنى احترام الذات واكتساب الثقة وأمثالي كثر بالتأكيد!
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64
7 - رشيد الأحد 11 مارس 2018 - 04:30
مجتمع سادي و متخلف على جميع المستويات بكل ما تحمله كلمة متخلف من معنى. انتهى
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39
8 - انسان الأحد 11 مارس 2018 - 04:54
يقولون ان الموت صعب ولكن الحياة اصبحت اصعب منها في وقتنا الراهن فمذ صبئ الانسان وهو يجري وراء كسرة خبز بكرامة تقيه من مد اليد فترئ الام منهمكة في كل مايسعد الاسرة ناسية كل الاشياء الاخرئ اما الاب فتجده يعمل ليل نهار كالحمار او اشد وقعا لتلبية كل حاجايت الاسرة بنكران دات قل نظيرها ما يجعل الحياة تعرف كل هاته الاختلالات مما يجعل من الامر شيءا عادئ وطبيعي .
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19
9 - yass الأحد 11 مارس 2018 - 06:02
لانه اريدَ بالمغربي ان يكون عبدا لا مواطنا كاملا ،وفاقد الشئ لا بعطيه ،اما المثال الذي ذكرت،هل المعلم يدخل القسم بدون تكوين و اعداد و استعداد؟نعم اصبح يدخل القسم بالكونطرا ،بدون لا اعداد ولا استعداد ولا هم يحزنون.كل ما ذكر الكاتب اتفق معه لكن في بيئة سليمة من الناحية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.لا في غابة ياكل فيها القوي كل شئ ويترك الفتات للضعيف ،ماذا تنتظر من شخص هضمت كل حقوقه ؟نعم انه الواقع المغربي بكل تجلياته (الاستثناء المغربي )كما يقولون ...!!!!
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39
10 - anas الأحد 11 مارس 2018 - 06:28
ولا تحليل ولا شيء ....لم تقل شيئا ايها الخبير ....بقيت في مرحلة تشخيص ضغيفة جدا ومعممة.
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-2
11 - تيزي النيف الأحد 11 مارس 2018 - 06:33
انها الحقيقة التي يجب الاعتراف بها..اتمنى ايضا ان توفر الدولة ظروف الحياة لكل مواطن من عمل ومسكن وحقوق اخرى التي سوف تساهم في توفير شروط التربية السليمة للابناء وخلق تفاهم بين الاجيال بدون الرجوع الى تقاليد عفا عنها الزمن ...
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10
12 - Abdellatif الأحد 11 مارس 2018 - 06:40
Je suis d’accord avec vous
.mais on doit a un moment donne punir les mauvaises actes et surtout il fait donner l’exemple
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7
13 - mechibilla الأحد 11 مارس 2018 - 08:13
يجب التطرق الى حالة المطلقات والمطلقين, حيث يحرضن او يحرضون ابنائهم وبناتهم على الجانب الاخر ضد الاب او الام.

ليست الام اما , حين تربي الابن ضد والده ... والعكس صحيح.

هاته الظاهرة القاتلة منتشرة في العقلية الشمالية وخاصة تطوان .
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26
14 - أم يحيى الأحد 11 مارس 2018 - 08:17
كلام صحيح وتحليل في المستوى هذا واقعنا للأسف
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21
15 - Rio الأحد 11 مارس 2018 - 08:41
شكرًا جزيلا لك مرة اخرى. لقد أصبت (كما تصيب دائما) كل النقط التي تحدثت عنها. و أنا أتمتع بقراءة مواضيعك.
جل المغاربة (و أنا منهم) تلقوا تربية غير سليمة تماما. تربية مبنية على العنف الجسدي و المعنوي و النفسي.
التربية التي ليست مبنية على الحب اللامشروط، لا يمكن ان تكون سليمة، و ما ذام استعمال كلمة الحب في مجتمعاتنا حشومة و طابو، فلن يحدث تغييرا في العقليات.
آباؤنا ربونا كما ربوهم آباؤهم بطريقة غير سليمة.
زِد على ذلك ان العقل الباطن أو اللاوعي، يجعلنا نعامل أبناؤنا دون شعور بنفس الطريقة المتخلفة و البدائية.
التربية الدينية أيضا سبب مهم في تشنجهنا و همجيتنا. فكيف يعقل ان يكون اجبار الطفل ضربا و هو في سن العاشرة من اجل إجباره ليصلي، امر جميل و محمود.
يجب علينا الاعتراف ان جزء كبير من شخصيتنا ليس مبني على أسس سليمة ان أردنا تغيير أنفسنا، لكي يكون أبناؤنا أحسن منا.
و شكرًا
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14
16 - فاعل خير الأحد 11 مارس 2018 - 08:49
إن هذا الامر يطرح نفسه في المجتمعات الغربية و بشدة ناهيك عن تبادل السب و الشتم بين رب الاسرة و الأولاد و في بعض الأحيان تصل الى إعتقال أحد الطرفين أو كلاهما معا
هذا راجع الى عدم التشبت بتعاليم الاسلام الاسلام و هي ترتكز على إحترام الاخر و تقدير الوالدين و توقيرهما لان رضى الله من رضى الوالدين
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6
17 - مغربية الأحد 11 مارس 2018 - 09:00
اي طفل،بل اي انسان ومهما بلغ من العمر،لابد من سلطة عليا يخاف منها،فنحن الكبار نخاف الله،لذلك لابد للصغار ان يخافوا من عقاب الوالدين!!في المدرسة مثلا،الطفل الذي لا يخاف من معلمه،لا يحصل على نقط جيدة،يقول له الاستاذ سانقص لك نقطة لأنك لم تنجز تمارينك،،،اخصم نقطة او نقطتين او ثلاث،في الغد لن ينجز ما طلب منه،لأن العقاب البدني غير موجود،وفي اخر السنة سينجح...الخوف ضروووري للطفل،وبدون خوف سيفعل ما يحلو له!!!
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-19
18 - Mohammed الأحد 11 مارس 2018 - 09:01
يا كاتب المقال بكلامك هدا عن التفاهم معا الأطفال و الاستماع اليهم و تركهم يفعلون ما يشاؤون . ليس كل مرة تسلم الجرة و ليس دائما الأطفال يكونون قابلين للاستماع . يجب على الأطفال أن يعلموا من هو قائد السفينة و من يجب الاستماع له و احترامه و الا سوف يحول المنزل الى منطقة نزاع كما يقع في الشرق الأوسط . نحمد الله أننا تربينا بالعنف و الصراخ و ليس الكلام النابي . لحد الآن نحب آباءنا كما ربيانا . و الا لكنا رميناهم في الشارع بسبب الفشوش الزائد . ( من ليس لديه أطفال سيقول يجب تربية الأطفال بالتفاهم ) . و السلام عليكم
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-2
19 - Hamido الأحد 11 مارس 2018 - 09:18
العنف متواجد وبكثرة في الأوساط الفقيرة.والضحية هو الطفل.وللأسف سينتج ضحايا جدد وهناك صمت الدولة عن ما يحدث وتخليها عن مسؤولياتها.هناك مآسي تحدث داخل البيوت المغربية.كم يسهل ان ننعت الشباب بالمشرملين وقطاع الطرق دون أن نبحث عن الأسباب .والحقيقة أن من يمارس العنف هو غالبا ما يكون ضحيته.ففي المجتمعات المتطورة يكون تدخل الدولة أمر أساسي في الحفاظ على النشء.لأن الطفل/الضحية عندما يكبر يكون عرضة للانحراف ولن يسيء لأسرته فقط وإنما يسيء للمجتمع كذالك.
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22
20 - تربية جدتي الأحد 11 مارس 2018 - 09:47
تقول جدتي الله يرحمها لابي دائما هذا المثل (بكيه قبل ماتبكي عليه)
الان لابي 9 ابناء كلهم لديهم تربية حسنة
الكل متزوج ومستقر في عمله الخاص
لايوجد احد منا يستعمل المحرمات :
التدخين .شرب الخمر.القمار.خيانة الازواج.

استنتح من تربية جدتي :
الاطفال الصغار لاتترك لهم فرصة الاختيار
ان تركت له فرصى الاختيار سيفشل في دراسته وفي مستقبله المهني
لان الطفل يفضل اللعب على حساب الدراسة
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6
21 - محمد الصابر الأحد 11 مارس 2018 - 10:52
فلماذا يعيد المغربي إنتاج المآسي نفسها التي عاشها مع فلذة كبده عندما يصبح أباً أو أماً؟ هذا هو السؤال الجوهري، والجواب عند أغلب المغاربة هو أنهم لايعرفون غير ماتربوا عليه من فلقات وتعلاق وضرب وجرح،وهم لايرضون أن يعترفوا بذلك، زد على هذا أنهم يقولون: وماذا صار بنا،نحن اليوم في أحسن حال. وهذه هي المأساة،لان فاقد الشيئ لايعطيه. فالتربية البديلة الغائبة عند كبار اليوم هي مانراه من متابعات لاطفالهم بالعصا والسمطة والسبان، والعكس صحيح عند بعض البليدات من الامهات عندما تفشش بناتها وأبنائها وهي تقول:هم أحسن ماعندي. وهذا الفشوش الزائد قد يؤدي الى الانحطاط في السلوك والقيم. السؤال الذي لم يطرحه الطبيب هو مامهمة التلفزيون التربوي؟ومادورالجمعيات والفقهاء في هذه التوعية؟ فحتى تستقيم التربية في البيوت لابد من رصد الحالات واعادة تمثيلها واستجواب أصحابها من لدن تقنيين في السيكولوجيا داخل المدارس لربط اتصالهم بالاسر العنيفة أو المفشوشة؟ وهذا التخصص نحن في حاجة اليه اليوم لانه ستعين البوليس على التقليل من الجريمة والاغتصاب ويعين الاولياء على تصحيح التصور في السلوكيات وسيبني للشباب مستقبلا عوض الحبس.
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11
22 - Al3afwo الأحد 11 مارس 2018 - 11:13
هذه التحليلات النفسية السامة هي التي دفعت بالتعليم الى الانحطاط .وبالحياة الاسرية الى العنف .نحن كبرنا في هذا الجو الذي تتحدث عنه ايها المحلل الزعتوري ،والحمد لله هانحن احسن بكثير من هذه الاجيال التي تتبجح بحقوق الطفل .
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1
23 - إلى رقم 2 الأحد 11 مارس 2018 - 11:42
أشمن أجيال ذهبية مالكوم صنعتو الصوارخ
منذ أسبوع فقط نشرت هسبريس مقالا حول المجتمع المغربي في ذلك الوقت حيث كان كان يسود الفكر الخرافي و السحر و الشعودة و الرذيلة و المخدرات بأنواعها و معظم الرجال مدخنين
شعورك هذا ينتاب كل جيل و يسمى في الفلسفة اليونانية nostos
أي الحنين إلى الماضي
العنف ليس حلا ، الرسول (ص) لم يتبث عنه حتى معاتبة طفل
لنرتقي قليلا واش دري د سبع سنين تا هو عقدتوه بالعنف
و تفريغ مكبوتاتكم و غضبكم في الأطفال
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16
24 - عابر سبيل الأحد 11 مارس 2018 - 11:54
ما أحوجنا إلى هكذا مقالات...
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10
25 - واه هوا الأحد 11 مارس 2018 - 12:17
انا بعدا غي تزوجت او تولدو عندي دراري مكين غير - انتقام انتقام-
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-15
26 - البعمراني الأحد 11 مارس 2018 - 12:29
لن يرضى عنكم هذا المحلل حتى تتبعوا البهائية التي يعتنقها وألا كل شيء سلبي حتى في مقالته القادمة
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3
27 - منير الأحد 11 مارس 2018 - 12:58
هذا الطبيب ربما يحكي لنا قصة أبيه معه أو قصته هو مع أبناءه، لا أفهم كيف يستعمل أسلوبا إنشائيا و منهجا تبسيطيا في موضوع علمي كهذا، ما مدى صدقية ما يقول؟ هل أحالنا على مصادر إطلاقاته؟ هل لديه دراسة سوسيولوجية موثقة عن حالة الطفولة بالمغرب ؟ كيف لنا أن نصدق بحثه هذا اللاعلمي؟
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-9
28 - حسن مكناس الأحد 11 مارس 2018 - 13:36
السلام عليكم... اهم شيئ في نضري ان يكون الابوين على درجة كبيرة من الاحترام بينهم... ولو في عز الازمات الاسرية... وان يكونا قدوتين باستقامتهم... واداء فراءضهم... و الدعاء للابناء.. والله يستجيب... بارك الله فيكم و في اولادكم... الصلاة والسلام على أشرف المرسلين
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11
29 - ERRAJI الأحد 11 مارس 2018 - 14:10
اتفق معك دكتور يجب اولا ازالة خرافة ان كل واحد كايتزاد برزقو من المناهج التروبية رغم ان اصلها من الدين لا يوجد رزق ولا هم يحزنون على الكل ان يتحمل مسئولية ما ينجب والا فمصير ابنائكم سيكونون طعاما للحيتان في البحر اتمنى ان يصل الناس الى هده الحقيقة للي هي انك الى درتي شي حاجة راه درتيها مادرتي والو راه مكاين للي غايعطيها ليك بمعنى ان الارزاق مجرد اكاديب ومعتقدات سخيفة فالغرب اللدي تحرر من خرافات الاديان وصلو الى القمة وابناء المسلمين السدج ها ابنائهم يموتون في البحار فاعملو العقل بدل النقل يرحكمكم الله
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3
30 - Youcef الأحد 11 مارس 2018 - 15:12
انا اتفق مع هدا التحليل،فالضرب هو وسيلة من وساءل العقوبة وليس التربية وكانما الطفل المغربي
لم يربى وانما جل طفولته عاش العقوية تلو الاخرى.
رايي المتواضع هو نوعية الجيل الدي يمتله والدينا،فهم الاياء الممتلين لما بعد الاستعمار البغيض
اللدي خلف مايناهز ال90 في الماءة من الجهل والامية داخل المجتمع المغربي.
وكما يقال ،فاقد الشيء لا يعطيه .فالتربية علم وفن
لدا الابوين الجاهلين الفاقدين لادوات التربية وهي العلم والحوار يعبران عن عجزهما بالضرب والسب والصراخ ولوم الاطفال.
ادعو للتوقف عن الدفاع عن هدا السلوك القبيح
اللدي هو ضحيته الطفل واللدي رفع عنه خالقه القلم
ومعاقبة كل من يعنف الاطفال سواء اب او معلم اططغيره
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3
31 - You-berbère الأحد 11 مارس 2018 - 16:49
مقال سيغير كل حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي رأس على عقب .
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1
32 - رابي الأحد 11 مارس 2018 - 16:50
انتباه...انتباه...العنف ضد الاطفال وفي اي فضاء جزء منه يتم تحت غطاء ((المعقول)) او ((كود كود..) او (انا كنعراف غير نيشان )....انها من اساليب التغطية عن الجهل بمعنى التربية وتبرير عدوها المركزي (العنف بكل اشكله).الرافة باطفالنا الاعزاء دكورا واناثا ليست بيد من هو في حاجة الى (اعادة التربية).انها من الاشكالات المعقدة المنتجة للاجيال المعوقة او المصابة باعوجاج ما...انها الكارثة ومنها نتكبد اكبر الخسائر
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6
33 - oussama الأحد 11 مارس 2018 - 16:58
لمن يقول ان جيل الستينات ، السبعينات و التمانينات ... ربوا تربية جيدة
فكيف لهؤلاء الدين تلقوا تربية حسنة... ان ينجبوا اولاد اليوم بدون تربية؟؟

كيف لواحدة تلقت تربية حسنة ... تجدها النهار و ماطال و هي من دار لدار مجمعة مع الجارات على النميمة و طالقة ولادها فالزنقة ؟؟ لا تربية لا متابعة ؟

هذا الجيل الدي تبجلون فيه ... هو الذي خلف لنا جيل ممربيش اليوم

معك حق سيدي المحلل ... تربيتنا عقيمة .. تكرس العنف و الكره
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8
34 - azedin الأحد 11 مارس 2018 - 18:12
يجب أن يكون ربان واحد للسفينة يتمتع تارة بليونة وفي كتير من الوقت بصرامة يا سيد الخبير
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3
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