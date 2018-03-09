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الرئيسية | مجتمع | "خادمة زاكورة" تؤكد اتهامات مشغلتها بالتعذيب

"خادمة زاكورة" تؤكد اتهامات مشغلتها بالتعذيب

"خادمة زاكورة" تؤكد اتهامات مشغلتها بالتعذيب
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 09 مارس 2018 - 14:12

استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، إلى الشابة لطيفة لفراجة، المعروفة لدى الرأي العام بـ"خادمة زاكورة"، التي تتهم مشغلتها بتعذيبها وتعنيفها.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الشابة لطيفة خضعت للتحقيق زهاء ثلاث ساعات، وجرى استجوابها حول ادعاءاتها واتهامها لمشغلتها الموجودة رهن الاعتقال بسجن "عكاشة"، وصرحت مجددا بأن مشغلتها وفاء قامت بتعذيبها وألحقت بها أضرارا جراء الحروق التي أصيبت بها، وأكدت كل ما ورد سابقا أمام الضابطة القضائية خلال الاستماع إليها، بعدما جرى نقلها إلى المصحة لتلقي العلاجات الضرورية.

وخلال استفسارها من طرف قاضي التحقيق حول إجراء مواجهة بينها وبين مشغلتها حول هاته الاتهامات، رفضت الخادمة ذلك، وأبدت تخوفها منه، بحسب مصادرنا دائما.

كما استمع قاضي التحقيق إلى ممثل عن جمعية "إنصاف" للتنمية الاجتماعية والتربوية، الذي أكد تشبته بتمثيله كطرف مدني في هذا الملف.

وجاء الاستماع إلى الشابة لطيفة لفراجة بعد تخلفها عن حضور أول جلسة لها أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف الأسبوع الماضي بسبب وضعها الصحي؛ إذ أكد الأطباء الذين يشرفون على حالتها أنها ما تزال في وضعية لا تسمح لها بالمثول أمام القاضي.

وكان قاضي التحقيق قد استمع، نهاية يناير الماضي، إلى "وفاء. ق"، الموجودة رهن الاعتقال بسجن عكاشة، التي نفت تعريض خادمتها لأي تعنيف أو حرق.

وأكدت مصادر الجريدة أن قاضي التحقيق واجه الموقوفة بصور تظهر حروقا على خادمتها لطيفة، غير أنها نفت أن تكون وراء ذلك، مشيرة إلى أن حالتها الصحية لم تكن تظهر عليها آثار حروق أو تعنيف، لافتة إلى أن الخادمة سبق لها إخبارها بأنها كانت تقوم بالكي في فترة سابقة.

وكان والد الشابة العشرينية قد أكد، في خروج إعلامي له بالدار البيضاء، أن الأسرة لن تتنازل عن حق ابنتها بالنظر إلى العذاب النفسي الذي عاشته، موضحا أن ابنته وإن كانت وضعيتها الصحية تتحسن، فإن الأسرة لن تتنازل عن القضية ولو عرضت عليها أموالا طائلة.

يشار إلى أن أسرة المشغلة الموجودة رهن الاعتقال رفضت أداء مبلغ مالي كبير يصل إلى 23 مليون سنتيم، هو تكلفة علاج الخادمة بعد إخضاعها لعمليات جراحية وعمليات تجميل، بالرغم من كون الأسرة سبق لها سداد مبلغ مالي للمصحة قدر في حوالي 7 ملايين سنتيم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - غيلان قدور الجمعة 09 مارس 2018 - 14:26
الضحية فقيرة والمتهمة من أهل النفوذ وعليه سينتهي الملف بتنازل الضحية اما ترهيبا او ترغيبا كما يقع عادة في مثل هذه القضايا عندما يصطدم الفقر وقلة الحيلة مع أهل النفوذ والسلطة وهناك أمثلة كثيرة انتهت بالتنازل او البراءة او السراح او وقف التنفيذ .
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67
2 - محمد الجمعة 09 مارس 2018 - 14:59
يجب التحقيق في التهم:لماذا ترفض الخادمة مواجهة مشغلتها امام قاضي التحقيق؟؟؟حذاري من ان يكون وراء هذه القضية نصب واحتيال لابتزاز اسرة المشغلة؟؟
التعاطف مع الخادمة انساني ولكن يجب التاكد من ادعاءاتها....
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-45
3 - دشراعرابي الجمعة 09 مارس 2018 - 15:11
تلاتة أشهر موقوفة التنفيد هذا هو الحكم في حالة إصطدام الفقر مع النفوذ !!!!
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32
4 - مريم الجمعة 09 مارس 2018 - 15:23
لاحول و لا قوة الا بالله
الله يشافيك
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17
5 - لتدكير الجمعة 09 مارس 2018 - 16:37
سوف.لن.تخرج.المشغلة.من.الدنيا.حتى.تنال.
ماقترفته.اياديها.وزوجها.ومن.شارك.في.
هاده.الجريمة.شحال.منكم.تجبرو.وسءلي.
التاريخ.يا.مادام.
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9
6 - حكيمة الجمعة 09 مارس 2018 - 16:38
المشغلة ضروري تعاقب على فعلتها الشنيعة .حتى ولو نفت وادعت انها بريئة والخادمة هي من حرقت نفسها. ههه هاذي كذبة باينة المشغلة انسانة متسلطة وعدوانية ومغيارة...وفيهاش الإنسانية الضحية كتخدمها وتنقي لها زبلها واوساخ بيتها وتقوم بالعمل الشاق ليل نهار واامشغلة السبيطان تتفسح واخذة حريتها ما كتحطش ✋ يدها في الماء البارد... الأشغال الشاقة كلها على راس الخادمة..ورغم ذلك تكرفصات عليها وهلكاتها عصا وحرقات جميع اطرافها بدم بارد.... الخادمة واسرتها لا تتنازل عن القضية .المشغلة تاخذ جزاؤها والسجن هو مكانها حتى تكون عبرة لامثالها..
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16
7 - الى تعليق2 الجمعة 09 مارس 2018 - 19:23
الى تعليق 2 ,كيف تفسر بذكاءك الكبير ان عائلة المجرمة دفعت 7 مليون لعلاج ضحية العذيب والحرق بادوات ساخنة .الضحية محتاجة لعلاج نفسي طويل وليس مواجهة معذبتها فالقضية تعذيب ماشي مكامشة في الحمام
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3
8 - BACHIR الجمعة 09 مارس 2018 - 22:38
اين قانون "العمال المنزليون"
لازلنا مشرئبين. عن دخوله حيز التنفيد، فوالله إنهم يعيشوا التهميش وضياع الحقوق الكاملة +الحكرة+... لا تغطية صحية ولا اجرة يفرحون بها ولا عطل سنوية و.....
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2
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