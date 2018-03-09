"خادمة زاكورة" تؤكد اتهامات مشغلتها بالتعذيب

هسبريس - عبد الإله شبل

استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، إلى الشابة لطيفة لفراجة، المعروفة لدى الرأي العام بـ"خادمة زاكورة"، التي تتهم مشغلتها بتعذيبها وتعنيفها.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الشابة لطيفة خضعت للتحقيق زهاء ثلاث ساعات، وجرى استجوابها حول ادعاءاتها واتهامها لمشغلتها الموجودة رهن الاعتقال بسجن "عكاشة"، وصرحت مجددا بأن مشغلتها وفاء قامت بتعذيبها وألحقت بها أضرارا جراء الحروق التي أصيبت بها، وأكدت كل ما ورد سابقا أمام الضابطة القضائية خلال الاستماع إليها، بعدما جرى نقلها إلى المصحة لتلقي العلاجات الضرورية.

وخلال استفسارها من طرف قاضي التحقيق حول إجراء مواجهة بينها وبين مشغلتها حول هاته الاتهامات، رفضت الخادمة ذلك، وأبدت تخوفها منه، بحسب مصادرنا دائما.

كما استمع قاضي التحقيق إلى ممثل عن جمعية "إنصاف" للتنمية الاجتماعية والتربوية، الذي أكد تشبته بتمثيله كطرف مدني في هذا الملف.

وجاء الاستماع إلى الشابة لطيفة لفراجة بعد تخلفها عن حضور أول جلسة لها أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف الأسبوع الماضي بسبب وضعها الصحي؛ إذ أكد الأطباء الذين يشرفون على حالتها أنها ما تزال في وضعية لا تسمح لها بالمثول أمام القاضي.

وكان قاضي التحقيق قد استمع، نهاية يناير الماضي، إلى "وفاء. ق"، الموجودة رهن الاعتقال بسجن عكاشة، التي نفت تعريض خادمتها لأي تعنيف أو حرق.

وأكدت مصادر الجريدة أن قاضي التحقيق واجه الموقوفة بصور تظهر حروقا على خادمتها لطيفة، غير أنها نفت أن تكون وراء ذلك، مشيرة إلى أن حالتها الصحية لم تكن تظهر عليها آثار حروق أو تعنيف، لافتة إلى أن الخادمة سبق لها إخبارها بأنها كانت تقوم بالكي في فترة سابقة.

وكان والد الشابة العشرينية قد أكد، في خروج إعلامي له بالدار البيضاء، أن الأسرة لن تتنازل عن حق ابنتها بالنظر إلى العذاب النفسي الذي عاشته، موضحا أن ابنته وإن كانت وضعيتها الصحية تتحسن، فإن الأسرة لن تتنازل عن القضية ولو عرضت عليها أموالا طائلة.

يشار إلى أن أسرة المشغلة الموجودة رهن الاعتقال رفضت أداء مبلغ مالي كبير يصل إلى 23 مليون سنتيم، هو تكلفة علاج الخادمة بعد إخضاعها لعمليات جراحية وعمليات تجميل، بالرغم من كون الأسرة سبق لها سداد مبلغ مالي للمصحة قدر في حوالي 7 ملايين سنتيم.