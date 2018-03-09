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آيت إيدر ينتقد عدم نبش اليوسفي "التراجعات الحقوقية" في المملكة

آيت إيدر ينتقد عدم نبش اليوسفي "التراجعات الحقوقية" في المملكة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 09 مارس 2018 - 14:00

عبّر محمد بن سعيد آيت إيدر، الزعيم اليساري أحد رموز الحزب الاشتراكي الموحد المعارض، عن استيائه من عدم تخصيص الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، خلال حفل توقيع مذكراته، جزءاً من كلمته للحديث عمّا يجري اليوم في المغرب، خصوصا على مستوى القضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

آيت إيدر، الذي واكب ليلة العرفان بعطاءات الزعيم الاتحادي، قال في تصريح لهسبريس، بعد انتهاء حفل توقيع "أحاديث في ما جري": "لقد جمعتني فترات تاريخية معينة مع عبد الرحمان اليوسفي، غير أنه بالنسبة لي كانت هذه الفرصة مناسبة لإثارة الأحداث التي تجري اليوم".

وأوضح بن سعيد، وهو أحد قادة المقاومة وجيش التحرير، أن الحديث عن المراحل الصعبة التي مر منها المغرب، "كان يتطلب استحضار ما يقع اليوم للصحافة والأحداث التي رافقت حراك الريف"، وأعرب عن قلقه البالغ جراء "استمرار الشطط في استعمال السلطة والقمع اللاقانوني".

وأضاف: "لا يعقل في مغرب اليوم أن يقتحم 20 عنصراً أمنياً مقر مؤسسة إعلامية بطرق غير قانونية، كما لو أن البلاد تعيش حالة الطوارئ"؛ في إشارة إلى اقتحام السلطات لمقر جريدة "أخبار اليوم" لحظة اعتقال مديرها توفيق بوعشرين.

وحذر القيادي اليساري في تصريحه لهسبريس من تكريس "التراجعات الحقوقية"، والعودة بالبلاد إلى سنوات الجمر والرصاص ودهاليز معتقلات تازمامارت ودرب مولاي شريف.

وحول مضامين مذكرات اليوسفي وما جاءت به من حقائق ومعطيات، قال آيت إيدر إنه لم يقرأها بعدُ ليحكم عليها، لكنه لفت إلى أنه "ما دام مبارك بودرقة هو من قام بإعداد الإصدار، فيمكن أن لا تتطرق لجميع الحقائق التاريخية وما صاحبها من توترات وأحداث".

وكان اليوسفي قد تفادى في مداخلته الحديث أو التعليق على القضايا الراهنة بشكل مباشر، ودعا في المقابل إلى التصالح مع الماضي، وقال إن "قوة الأمم ظلت دائما في تصالحها مع ماضيها وحاضرها، وفي حسن قراءتها لذلك الماضي والحاضر حتى يسهل عليها بناء مستقبل بأكبر قدر ممكن من النجاح والتقدم".

وأكد أن الأجيال الجديدة في المغرب "ستحسن صناعة المستقبل ما دامت مستوعبة لكل الدروس الوطنية المنتصرة للحوار بدل العنف، والتوافق عوض الاستبداد بالرأي".

وعرفت أمسية الاحتفاء بـ"أحاديث في ما جرى" حضور كل من فيليبي غونزاليس، رئيس الوزراء الإسباني الأسبق الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي العمالي، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، والأخضر الإبراهيمي، الدبلوماسي الجزائري، بالإضافة إلى شخصيات مغربية رفيعة، في مقدمتها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ومستشاري الملك محمد السادس، أندري أزولاي وعبد اللطيف المانوني، وأعضاء الحكومة، ورؤساء المؤسسات الدستورية، وفعاليات سياسية ومدنية وحقوقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - etud de mngt الجمعة 09 مارس 2018 - 14:12
فعلا مذكرات اليوسفي لم تأتي بجديد .. كلما ذكر فيها كان معروفا عند الجميع.. فقد تفادى اليوسفي التحدث عن الاسرار و الكواليس خوفا من غضب القصر.
تحية للشامخ بنسعيد آيت ادر
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280
2 - العدالة للجميع الجمعة 09 مارس 2018 - 14:15
نحن في المغرب اليوم لا نحتاج فقط إلى المصالحة مع الماضي لكن نحتاج للقطع مع الممارسات التي تجرنا إلى واقع لا يختلف عنه كثيرا نحتاج لمجهود حقيقي لإرساء دولة الحق والقانون
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198
3 - Hamido الجمعة 09 مارس 2018 - 14:15
بن سعيد يا بن سعيد رجل قل نظيره في المغرب.كلامك في محله.لكن انت تعرف صديقك جيدا .فهو لا يتكلم كثيرا.وخصوصا انه كبر في السن ومريض .نتمنى له الشفاء.بدوري كنت أتمنى أن يتكلم عن ما يحصل في المغرب.وأعتقد انه حاول التوسط سرا في ملفات حقوقية كثيرة.
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133
4 - المخزن هو المخزن الجمعة 09 مارس 2018 - 14:17
لم افهم بعد ،الضجيج، في كتاب لسيرة ذاتية، خصخصة بعض القطاعات العامة، اقتسام الوزارت مع المخزن، فضيحة الفاسي في وزارته، بالطبع تم زيادة بعض الاجور في بعض القطاعات العامة ولكن ثورة فعلية، لمزيد من العدالة الاجتماعية ،لا يمكن لي كمحايد ان الحظها،نفس الشيء بعد الدستور الشكلي،المخزن واليات الحكم ،هما هما.
انشري هسبريس
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82
5 - المرنيسي الجمعة 09 مارس 2018 - 14:18
رأي الاستاد المقاوم بنسعيدله كامل الاحترام والتقدير .كمانرجو منه توضيح ماقاله عن كاتب السيرة السيد بودرقة الدي لم يتناول بعض الأحداث. ...ولمادا ...؟؟
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99
6 - المصطفى الجمعة 09 مارس 2018 - 14:19
وإن كنا نختلف معه في العديد من القضايا ‘ فنعتبر للرجل صدقه ومصداقيته ‘ ونظافة ✋.
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55
7 - ايت الراصد:المهاجر الجمعة 09 مارس 2018 - 14:22
يبقى الزعيم والمقاوم ايت ايدير بنسعيد صرحا انسانيا متشبثا بمبادئه التي هي من صميم الحقوق الكونية الانسانية الخير والحق والجمال..، ويبدو ان الزعيم عبد الرحمان اليوسفي قد اراد ان يقول ضمنيا ماقاله من قبله :عفا الله عما سلف ..مع ان كلاهما أكلت المخزنية الثوم بفمهما ؟! ..يبقى المناضل مناضلا حتى تتحقق المطالب الحقوقية..، نعم للتصالح مع الماضي والحاضر اذا كان هناك اعتراف واضح بالاخطاء وارجاع المظالم الى اَهلها وتوزيع عادل لخيرات الشعب المستضعف حتى تعم العدالة الاجتماعية ..،اما ان نكرر اخطاء الماضي على حساب المستضعفين في الحاضر ؟! فهذا لن يقبله الا متراجع عن نضالاته بسبب الطغيان الاستبدادي للحكام ومن يساندونهم من خدام الدولة ..فليتشبت الزعيم بمبادئه حتى لايكون واحدا منهم لان لاشئ يمكنه خسرانه خاصة عند تقدمه في السن ... ...فبالصمود يتراجع الاستبداد وبالتصالح والتعايش الهش يتم تكريسه مع الفساد ...
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101
8 - مستغربة مغتربة الجمعة 09 مارس 2018 - 14:23
وماذا عن تجاوزات اليوسفي نفسه في فترة رئاسته!!؟ ومن يحاسب مجلس اليوسفي المكلف بالمحاسبة!!؟
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51
9 - عبده/ الرباط الجمعة 09 مارس 2018 - 14:27
السي محمد بن سعيد ايت يدر: (. ما تحكش على الدبرة ) كما يقول المثل... فقد كنت في وقت من الأوقات. انت و السي عبد الرحمان اليوسفي من ضمن من حاولوا لانقلاب على الحكم الشرعي خلال حكم الحسن الثاني.... و الان وقد بلغت من الكبر عتيا فحاول ان ترتاح و تستغفر ربك و تسأله حسن الخاتمة .. فلا تذكرنا بجراح الماضي .... اما ما يجري الان بخصوص احداث الريف و قضية بوعشرين فاترك القضاء و العدالة تأخذ مجراها
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-217
10 - قال ليك.safi vert الجمعة 09 مارس 2018 - 14:36
اليوسفي يراعي(المصلحة)العليا للاولاداما البلاد.فقد ادركه الصباح .فسكتت شهرزاد عن الكلام المباح
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38
11 - جاك سبارو الجمعة 09 مارس 2018 - 14:38
هل كانت هناك مكتسبات اصلا حتى يتم التراجع عنها ؟؟؟كل ما في الامر كانت هناك توافقات بين روؤساء الاحزاب وليس زعماء والقصر لكي ياخد كل واحد نصيبه من الكعكة والتزام الصمت وترك الامور بيد من هم اصلا مالكي الامور في المغرب .....الدون كيشوت المغربي لايزال يصارع الطواحين ويرسم الانتصارات والزعامة بالورق فقط
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67
12 - امغار ناريف الجمعة 09 مارس 2018 - 14:46
محمد بن سعيد ايت يدر يبقى الرجل الصدوق في مواقفه لم يسبق ان اشتراه المخزن ابدا لانه حر لا يباع ولا يشترى امغار بيمازيغن دا مقران دائما كبير في اعين الناس العالم يحترم مواقفك البطلة والشجاعة ايها الشهم النبيل لا فض فوك ايها الرجل الكبير تمنياتي لكم بالصحة والعافية مع طول العمر واشهد انك قد ضحيت بكل ما تملك من قوة وشجاعة في سبيل تحرير الانسان
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74
13 - Oujdi From USA الجمعة 09 مارس 2018 - 14:49
و كذلك كيفية إستقلال المغرب و ماذا كان دوره الحقيقي في تمرير السلطة من H2 إلى M6 سنة 1999
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34
14 - merci الجمعة 09 مارس 2018 - 14:51
الجواب عن لماذا؟ هو أن سيدنا زاره وهو مريض
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13
15 - moh الجمعة 09 مارس 2018 - 14:56
النيابة العامة والشرطة القضائية يعرفان عملهما فقداتوا بتلك الاعداد الكبيرة لوضع بسرعة على الادلة والحيلولة دون اخفائها او تبديدها
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-23
16 - عريف الجمعة 09 مارس 2018 - 15:00
لم اجد ما اقول لايت يدر سوى ان الغيرة هبلتك وقد صدمت منذ حكومة التناوب واصبحت تهدي انصحك بتناول الدواء بانتظام واش انت غادي تفهم على اليوسفي الفرق بينك وبينه لا متناهي...
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-104
17 - هارون الجمعة 09 مارس 2018 - 15:01
المهم انه كتب ووثق . ويجب على الاخرين ان يحذوا حذوه ولا يكتفون بالثقافة الشفوية .
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-31
18 - الفاروق الجمعة 09 مارس 2018 - 15:06
آيت ايدر لا يقل عن اليوسفي تجربة سياسية. فسنه وتاريخه النضالي والسياسي يخولان له كتابة مذكرات بل تأليف كتب يمكنه الخوض في ما اغفل عنه زميله اليساري وان اختلفت التجارب على اعتبار أن الأخير رفض هو وأتباعه الانضمام إلى تجربة المشاركة في الحكم. بل أكثر من ذلك فهم اتخذوا لسنين طويلة موقع المنتقد المعارض لأي انتخابات دون المشاركة فيها. فما الذي يمنعه من تنوير الأجيال التي تسمع عن الانتهاكات التي عرفها المغرب في حقوق الإنسان إبان وحتى بعد ما يطلق عليه بسنوات الرصاص؟
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47
19 - كولميمي الجمعة 09 مارس 2018 - 15:10
اليوسفي يراعي المصلحةالعليا للبلاد وليس له مثيل في حزبه في النضال ولا التضحيات التي قدمها لهذا الوطن العزيز فجزأه الله خيرا على كل الأعمال الجليلة التي أسدها لبلده وأطال الله في عمره.
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-4
20 - ABDOU_de_CASA الجمعة 09 مارس 2018 - 15:21
الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي مناضل كبيــــر من الطراز العالي، معترف به وطنيا ودوليا.. وزعيم سياسي كبيـــــر ورجل محبوب ومحترم من طرف جميع المغاربة...

الأستاذ اليوسفي من صفاته الإيجابية انه رجل رزين وشخصية محترمة لم يسبق له أن أساء لأحد..
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12
21 - متتبع . الجمعة 09 مارس 2018 - 15:27
ان ذاكرة المقاومة وجيش التحرير كادت تنحصر في ثلاث شخصيات يسارية الفقيه البصري اخذ معه االاهم وحرمنا منه.والسيد اليوسفي قام بجزء من المتطلب على كل حال نطق بالقليل.الباقي اذن يتكلف به المناضل الفذ بن سعيد ايت يدر .
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22
22 - maghribi 7or الجمعة 09 مارس 2018 - 15:30
بن سعيد اكثر صراحة من اليوسفي مع احترامي لهم جميعا
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30
23 - الرحمني الجمعة 09 مارس 2018 - 15:39
اتعجب لبعض اليساريين كايت يدر بلغ من العمر عتيا ويتحدث وكأنه لن يموت بقى له ان يسأل حسن الخاتمة أما الدنيا فهو مدبر عنها
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-49
24 - سعيد الجمعة 09 مارس 2018 - 15:40
كنت من بين المثقفين إن صلح الوصف الذين يحترمون هذا الرجل و اليوم تأكدت أن ثقافتي به في غير محلها. الدولة تعرف جيدا من أين تأكل الكتف. إسم الرجل حمله أحد شوارع طنجة و كان بتاريخه العريق أن يرفض. الرجل تلقى زيارات متعددة عندما كان مريضا شافاه الله و شافى معه الجميع و الملك. الرجل سمح له بسرد تاريخه كما لم يسمح لعدوه البصري. هذه كلها أمور من بين أخري ثانوية أكدت لي أن الرجل اليوسفي قد سلخ منه جلده اليساري المعارض المدافع عن الفقراء. لهذا أعتذر سيدي اليوسفي فلم تعد أنت كما أنت. و حتى صمتك الكثير عار.
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10
25 - هشام الجمعة 09 مارس 2018 - 15:42
السي اليوسفي رجل حكيم صبور قليل الكلام يريد دائما ان تسير الامور الى الامام وعدم الالتفات الى الوراء
عليه فمدكرته قد تتجنب كثير من الاحداث وقراءتها ستفيد الاجيال الحالية والقادمة ونتمنى ان نستفيد منها
اما عن اقتحام مقر صحيفة بوعشرين فكنت اتمنى ان لا يقع لان ذلك يسئ الى سمعة المغرب
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-9
26 - KITAB الجمعة 09 مارس 2018 - 15:46
من قبيل الحمق الانتظار من شخصياتنا السياسية ؛ من خلال مذكراتهم؛ النبش في ملفات ما زالت ساخنة حتى ولو عاشوها وطواها النسيان كقضية المهدي بنبركة أو اختفاء أشخاص أو مصرع باها والزايدي... لن يحدث هذا ولا يمكن انتظاره من شخصية مقيمة بالمغرب منحتها الدولة امتيازات يسيل لها اللعاب فيلا إقامة مع مرتب شهري ب40 ألف درهم عدا السيارة وخدمات أخرى
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20
27 - عبود الجمعة 09 مارس 2018 - 15:46
لقد ولى عهد نضال الاشتراكية في صورة الاتحاد أو التقدم .
وبدأ عهد الحراكات بدافع من الفقر والجوع والحاجة و التهميش والتراجع عن المكتسبات .
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18
28 - صاحب دلو الجمعة 09 مارس 2018 - 15:46
بعد السلام والتحية وباختصار أقول:
بما أن جلالة الملك جاء بنية صادقة للاصلاح و البناء وقام بمجهودات جبارة في هذا الشأن وبما ان أغلبية المنتمين للأحزاب لا يدخلون غمار السياسة بنية الإصلاح وإنما بنية الاستغلال (استغلال أي شيء لصالحهم وصالح ذويهم وأبناء أبنائهم وابناءهم..) فوجب على حكماء هذا البلد، اعتبارا لمكانتهم وعزوفهم عن الطمع في المناصب مثل اليوسفي وايت إدر وأمثالهم أن يطلبوا لقاء جلالة الملك و يطلعوه على حقيقة ما يجري بكل حياد. فدماثة أخلاق جلالته وتواضعه وحبه وغيرته على بلده بل وعلى كل البلاد الإسلامية والإفريقية، تجعله لا يبخل على هؤلاء بشيء من وقته. فليجربوا وليروا والله الموفق.
وكما كان جلالة الحسن الثاني ينهي حديثه بشيء من كلام الله ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون..)
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-25
29 - Damir الجمعة 09 مارس 2018 - 15:59
Reprise en mains progressive de tous les acquis de la constitution de 2011. Devitalisation des partis et syndicats,mise au pas de la presse..Après les secousses du Rif qui ont mis à nu les dysfonctionnements du système on on s attaque aux empêcheurs de tourner en rond: (pjd et presse insoumise. Bref aucune vision mais la volonté de diriger seul. avec des faux semblants de démocratie. et une détérioration de l image de notre confronté à plusieurs défis hors Sahara.De ce point de vue Ait idée a raison. Youssouf reste prisonnier de son expérience .)
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9
30 - الحقيقة الضائعة الجمعة 09 مارس 2018 - 16:00
التاريخ الحقيقي هو ما يكتب عنك بهد وفاتك بطربقة محايدة ونزيهة. وما يظل راسخا في أذهان الشعب.بالنسبة لنا كجيل جديد فحقبة حكم اليوسفي تميزت بالخوصصة وفترة بنكيران بألغاء صندوق المقاصة.
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11
31 - مواطن الجمعة 09 مارس 2018 - 16:09
لا تستغرب ياشامخ كالسنديان فمن وضع يده في يد المخزن بعد اربعة احكام اعدام وقرر المقامرة برصيده السياسي لا يمكنه البوح باسرار ;يكفيك فخرا انك اول من اثار معتقل تازمامرت بالبرلمان وناضلت بشرف وعفة :لاتستغرب استاذنا الجليل فكي الوعي مهمة منوطة بالمدرسة والشارع والمؤسسات الرسمية وجمعيات المجتمع المدني /تبعر الزمان واهله/
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12
32 - نظرة اسلامية متواضعة الجمعة 09 مارس 2018 - 16:17
اولا،اليات المخزن هي كما هي،لم تتبدل الوزارات السيادية هي كما هي لم تتبدل، ولكن عصب هذا العصر هو المال،وزير الاقتصاد في عهد اليوسفي كان يساريا، ولكنه اسس لعهد رأسمالي بخصخصة بعض القطاعات،عكس حكومات بنكيران والعثماني،الذي كان مقربا من المخزن،والذين اسرفوا في رأسمالية متوحشة.
في المجال الحقوقي،تم علمنة قوانين الاسرة، والحجر على بقايا التشريعات الاسلامية في المجتمع، ولكن تم اعطاء بعض الحقوق في مجال الصحافة والتجمع ولكن بالطبع بسقف وحدود تتبدل وتتغير.
بعد الربيع العربي،رجعت حليمة لعادتها القديمة،لتطل عليكم، بالتهم الجاهزة، ولكن الثورة قادمة، بخصوص العدالة الاجتماعية،فالمخزن اصبح يلعب على الحبل اليساري والاسلامي والقومي الامازيغي(علماني).
اذن هذا الشخص محق في كل ماقاله.
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10
33 - marocain الجمعة 09 مارس 2018 - 16:24
السيد سماو عليه شارع و بغيتوه يقلق المخزن
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16
34 - moha الجمعة 09 مارس 2018 - 16:48
peut etre cause de la villa et les 10 million par mois
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7
35 - rachid الجمعة 09 مارس 2018 - 16:53
اكمل انت ما بداه زميلك في النضال .
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6
36 - مواطن مغربي الجمعة 09 مارس 2018 - 17:36
كثير من التلاميذ والطلبة في بداية الستينات انساقوا مع خطابات الزعماء السياسيين المحسوبين على اليسار الإشتراكي وأجنحته المنتنوعة والتي تدور في فلكه،فالتهموا الكتب والجرائد والمجلات التي تتبنى مبادئ الإشتراكية والشيوعية النهاما، كما تأثروا بخطابات ومناظرات المؤطرين الذين تسكنهم إيديولوجية موسكو ومحيطها،نفس الشيء ينطبق على جيل السبعينيات بحيث سار على هذا المنوال بفكر تحرري و ثوري في بعض الأحيان، ومع مرور الأيام وبسبب ظروف العمل والتعيينات لمختلف أطر وموظفي المغرب الذين كانرا بالأمس قواعدا للهيئات اليسارية ستشهد الساحة السياسية تغيرا جذريا ،لم يعد الصراع بين اليساريين " التقدميين" والمحافظين " الرجعيين" فحسب بل ظهرت أحزاب أخرى وبكثرة ولم يعد الحليم يفهم ،فكان لابد لكثير من مناضلي القواعد مواصلة البحث على الحق والحقيقة،وبالفعل وبشيء من العزلة في أماكن التعيين النائية سيهتدي الكثير منهم وبتجربة كبيرة مع الرشد، بفضل العطاء الرباني الحكيم إلى عبودية الرب والأنس بالله مع العزلة بالنفس وإعطاء الحق للأهل في حب كامل لكل خلق الله داعين المولى أن يهدى الجميع إلى نور الإسلام ونعمة الإستقامة.
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-5
37 - متتبع الجمعة 09 مارس 2018 - 18:02
le pays ne peut pas avancer avec des ideologies soit politique soit religieuse..c'est juste le milieu...et Mr Yousfi a compris cela qd il a pris le gouvernement de coalition qu'il est président pour tout les marocains..la réalité qu'on a le pouvoir n'est pas du math 1+1=2..et on peut demander cela a Mr Benkirane
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4
38 - Farid الجمعة 09 مارس 2018 - 18:17
نغم فأنت من طينة الزعماء التاريخيين الذين قاوموا الاستبداد و الرجعية.
لن تكلم عن تاريخك ،لكن اكيد انك من الناس الذين اجتهدوا .
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1
39 - من واجب السيد ... الجمعة 09 مارس 2018 - 19:34
..بن سعيد ان يعتذر لضحايا تجاوزات جيش التحرير الذي كان احد قادته جنوب المغرب بعد الاستقلال.
فلقد الف الباحث عبد الله كيكر كتابا جمع فيه كثيرا من الشهادات الصادمة عما قامت به مليشيات بن سعيد من اضطهاد المواطنين في منطقة سوس.
كما ان نفس الملبشيات استفزت القوات الفرنسية و الاسبانية مما ادى الى قصف الصحراويين الابرياء في واقعة المكنسة وضياع كثيرا من الارواح البشرية وكثيرا من رؤوس الماشية.
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-8
40 - ما ينساه السيد ... الجمعة 09 مارس 2018 - 19:58
...ايت ايدر هو ان مشروعه السياسي و الاقتصادي في الستينات كان هو الحزب الواحد والاقتصاد الاشتراكي مثل ما حدث في الجزائر.
لولا حزم الحسن الثاني و بعد نظره الذي عارض هذا المشروع وافشله.
لكان حال المغرب مثل حال البلدان التي خضعت لاستبداد الحزب الواحد والبيروقراطية الاقثصادية
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-7
41 - Lfadl الجمعة 09 مارس 2018 - 20:08
QUE DIEU PROTÈGE NOTRE PEUPLE, NOTRE PAYS, NOTRE MONARCHIE des mimes, grimaces , baveries, singeries et haines des infectés par un virus qui empoisonne leur vie , si mal , qu'ils se trouvent totalement désorientés et vont à contre sens de toutes logiques et réalités. A son âge ce Ait Ahmed devrait avoir atteint une maturité qui éclaircirait mieux son mental, mais malheureusement ils n'en est rien et continue à orchestrer Mounib et son club gauchiste, marxiste, contre notre Monarchie constitutionnelle. Croient_ils vraiment que le Peuple marocain les suivrait pour une république banane ? Ont_ils les compétences, le savoir de mener le pays démocratiquement comm3 s'en vantent , ou en feraient_ils une DICTATURE ,? .Le Peuple sait qui ils sont , ce qu'ils trament et n'écoute leur fait pas confiance , la preuve est que depuis belle lurette qu'ils chantent les mêmes idioties et personne ne les a
Ait Ahmed devrait aller se reposer. Il n'a rien ni à reprocher ni à conseiller .......
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-8
42 - الزبير ابن العوام الجمعة 09 مارس 2018 - 20:23
الى 32 نظرة إسلامية متواضعة
و لمذا لم تذكر القومية العربية الم يحكم الاستقلال بنبرة قومية عربية منذ الاستقلال إلى بداية التسعينات حتى لا يكاد الامازيغ يستطيعون ان يجهروا بالامازيغية في الشارع الا في قرى نايءة متى حكم الامازيغ منذ الاستقلال.
الامازيغ لم يصلوا الحكم بعد . كل ما نراه في الوزارة هم مستعربون لا غير.
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9
43 - الناصيري الجمعة 09 مارس 2018 - 21:15
في عهد اليوسفي لم يتحقق أي شيء فلماذا نكدب على انفسنا
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7
44 - الى الزبير بن العوام الجمعة 09 مارس 2018 - 21:26
بالطبع القوميات التركية والكردية كانت وبالا على الامة،وانا لا اعتبرها اصلا علميا،اننا خليط من العرقيات.
انا ولدت في منطقة خنيفرة وجدي عربي من الصحراء وقاوم وجاهد مع زيان.
ليس لدي مشكل من يقول انه مستعرب ،وان اصله امازيغي،عقلي ليس عشائريا ولا قبليا، ولا اعتقد ان اي شخص في المغرب انه امازيغي او عربي مائة في المائة واثبات ذلك جينيا،لذلك انا لست متعصبا لاصلي.
اما المخزن ككيان سياسي فالتاريخ لا يرحم والحقائق لا تنكر،لا يهمني من يحكم ولكن يهمني العدل بين اهل المغرب فقط.
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45 - زوزو الجمعة 09 مارس 2018 - 23:04
شخصيا ارى عبدالرحمان اليوسفىرجل سياسة خدمت البوروازية الاتحادية وميعت الحقل السياسى المغربى وخربت خزينة الدولة من خلال استنزافها عبر بوابتين1الانصاف والمصالحة 2 المغادرة الطوعية. كما ان الاقتصاد الوطنى فقد فى عهده دعامة قوية وجعلها بين يدى العامودى فى اطار الخوصصة.واما تداول مفاهيم جديدة فى عهده فحدث ولاحرج مثل خلق جمعيات المجتمع المدنى التى استنزفت هى الاخرى اموالا بلا فائدة وهلم جرا .
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46 - عين وعقل السبت 10 مارس 2018 - 10:08
تحية لزمان وتاريخ جريدة أنوال وكتابتها العميقة وأناسها الغيورين على مواطني وخيرات هذا الوطن .
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47 - jofoli الأحد 11 مارس 2018 - 08:41
grand résistant qui a lutté pour l'indépendance du pays,mais il ne peut atteindre la capacité clairvoyante de Yousfi,grand homme politique progressiste qui a sauvé le pays d'une éventuelle anarchie à l'algérienne,
le grand résistant n'est nullement démocrate,son exemple est le pouvoir algérien qui a conduit l'algérie à une guerre civile de 10 ans avec des milliers de victimes,
Yousfi a du respect pour ses camarades dont le résistant cité,mais il ne se laisse pas déborder car il sait parfaitement que le pouvoir marocain s'est structuré d'une façon moderne, bien sûr avec un reliquat du makhzen,avec des cadres compétents qui dirigent le pays, alors que l'usfp est resté figé au passé à tel point que le vide politique crée a été bénéfique pour les islamistes obscurantistes arrivés à la tête du gouvernement ,aujourd'hui une certaine alliance entre les progressistes et les cadres ouverts permet de barrer la route aux fanatiques islamistes un danger réel pour le pays
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