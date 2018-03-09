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كُتّاب وآراء
آيت إيدر ينتقد عدم نبش اليوسفي "التراجعات الحقوقية" في المملكة
عبّر محمد بن سعيد آيت إيدر، الزعيم اليساري أحد رموز الحزب الاشتراكي الموحد المعارض، عن استيائه من عدم تخصيص الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، خلال حفل توقيع مذكراته، جزءاً من كلمته للحديث عمّا يجري اليوم في المغرب، خصوصا على مستوى القضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.
آيت إيدر، الذي واكب ليلة العرفان بعطاءات الزعيم الاتحادي، قال في تصريح لهسبريس، بعد انتهاء حفل توقيع "أحاديث في ما جري": "لقد جمعتني فترات تاريخية معينة مع عبد الرحمان اليوسفي، غير أنه بالنسبة لي كانت هذه الفرصة مناسبة لإثارة الأحداث التي تجري اليوم".
وأوضح بن سعيد، وهو أحد قادة المقاومة وجيش التحرير، أن الحديث عن المراحل الصعبة التي مر منها المغرب، "كان يتطلب استحضار ما يقع اليوم للصحافة والأحداث التي رافقت حراك الريف"، وأعرب عن قلقه البالغ جراء "استمرار الشطط في استعمال السلطة والقمع اللاقانوني".
وأضاف: "لا يعقل في مغرب اليوم أن يقتحم 20 عنصراً أمنياً مقر مؤسسة إعلامية بطرق غير قانونية، كما لو أن البلاد تعيش حالة الطوارئ"؛ في إشارة إلى اقتحام السلطات لمقر جريدة "أخبار اليوم" لحظة اعتقال مديرها توفيق بوعشرين.
وحذر القيادي اليساري في تصريحه لهسبريس من تكريس "التراجعات الحقوقية"، والعودة بالبلاد إلى سنوات الجمر والرصاص ودهاليز معتقلات تازمامارت ودرب مولاي شريف.
وحول مضامين مذكرات اليوسفي وما جاءت به من حقائق ومعطيات، قال آيت إيدر إنه لم يقرأها بعدُ ليحكم عليها، لكنه لفت إلى أنه "ما دام مبارك بودرقة هو من قام بإعداد الإصدار، فيمكن أن لا تتطرق لجميع الحقائق التاريخية وما صاحبها من توترات وأحداث".
وكان اليوسفي قد تفادى في مداخلته الحديث أو التعليق على القضايا الراهنة بشكل مباشر، ودعا في المقابل إلى التصالح مع الماضي، وقال إن "قوة الأمم ظلت دائما في تصالحها مع ماضيها وحاضرها، وفي حسن قراءتها لذلك الماضي والحاضر حتى يسهل عليها بناء مستقبل بأكبر قدر ممكن من النجاح والتقدم".
وأكد أن الأجيال الجديدة في المغرب "ستحسن صناعة المستقبل ما دامت مستوعبة لكل الدروس الوطنية المنتصرة للحوار بدل العنف، والتوافق عوض الاستبداد بالرأي".
وعرفت أمسية الاحتفاء بـ"أحاديث في ما جرى" حضور كل من فيليبي غونزاليس، رئيس الوزراء الإسباني الأسبق الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي العمالي، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، والأخضر الإبراهيمي، الدبلوماسي الجزائري، بالإضافة إلى شخصيات مغربية رفيعة، في مقدمتها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ومستشاري الملك محمد السادس، أندري أزولاي وعبد اللطيف المانوني، وأعضاء الحكومة، ورؤساء المؤسسات الدستورية، وفعاليات سياسية ومدنية وحقوقية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (47)
تحية للشامخ بنسعيد آيت ادر
انشري هسبريس
الأستاذ اليوسفي من صفاته الإيجابية انه رجل رزين وشخصية محترمة لم يسبق له أن أساء لأحد..
عليه فمدكرته قد تتجنب كثير من الاحداث وقراءتها ستفيد الاجيال الحالية والقادمة ونتمنى ان نستفيد منها
اما عن اقتحام مقر صحيفة بوعشرين فكنت اتمنى ان لا يقع لان ذلك يسئ الى سمعة المغرب
وبدأ عهد الحراكات بدافع من الفقر والجوع والحاجة و التهميش والتراجع عن المكتسبات .
بما أن جلالة الملك جاء بنية صادقة للاصلاح و البناء وقام بمجهودات جبارة في هذا الشأن وبما ان أغلبية المنتمين للأحزاب لا يدخلون غمار السياسة بنية الإصلاح وإنما بنية الاستغلال (استغلال أي شيء لصالحهم وصالح ذويهم وأبناء أبنائهم وابناءهم..) فوجب على حكماء هذا البلد، اعتبارا لمكانتهم وعزوفهم عن الطمع في المناصب مثل اليوسفي وايت إدر وأمثالهم أن يطلبوا لقاء جلالة الملك و يطلعوه على حقيقة ما يجري بكل حياد. فدماثة أخلاق جلالته وتواضعه وحبه وغيرته على بلده بل وعلى كل البلاد الإسلامية والإفريقية، تجعله لا يبخل على هؤلاء بشيء من وقته. فليجربوا وليروا والله الموفق.
وكما كان جلالة الحسن الثاني ينهي حديثه بشيء من كلام الله ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون..)
في المجال الحقوقي،تم علمنة قوانين الاسرة، والحجر على بقايا التشريعات الاسلامية في المجتمع، ولكن تم اعطاء بعض الحقوق في مجال الصحافة والتجمع ولكن بالطبع بسقف وحدود تتبدل وتتغير.
بعد الربيع العربي،رجعت حليمة لعادتها القديمة،لتطل عليكم، بالتهم الجاهزة، ولكن الثورة قادمة، بخصوص العدالة الاجتماعية،فالمخزن اصبح يلعب على الحبل اليساري والاسلامي والقومي الامازيغي(علماني).
اذن هذا الشخص محق في كل ماقاله.
لن تكلم عن تاريخك ،لكن اكيد انك من الناس الذين اجتهدوا .
فلقد الف الباحث عبد الله كيكر كتابا جمع فيه كثيرا من الشهادات الصادمة عما قامت به مليشيات بن سعيد من اضطهاد المواطنين في منطقة سوس.
كما ان نفس الملبشيات استفزت القوات الفرنسية و الاسبانية مما ادى الى قصف الصحراويين الابرياء في واقعة المكنسة وضياع كثيرا من الارواح البشرية وكثيرا من رؤوس الماشية.
لولا حزم الحسن الثاني و بعد نظره الذي عارض هذا المشروع وافشله.
لكان حال المغرب مثل حال البلدان التي خضعت لاستبداد الحزب الواحد والبيروقراطية الاقثصادية
Ait Ahmed devrait aller se reposer. Il n'a rien ni à reprocher ni à conseiller .......
و لمذا لم تذكر القومية العربية الم يحكم الاستقلال بنبرة قومية عربية منذ الاستقلال إلى بداية التسعينات حتى لا يكاد الامازيغ يستطيعون ان يجهروا بالامازيغية في الشارع الا في قرى نايءة متى حكم الامازيغ منذ الاستقلال.
الامازيغ لم يصلوا الحكم بعد . كل ما نراه في الوزارة هم مستعربون لا غير.
انا ولدت في منطقة خنيفرة وجدي عربي من الصحراء وقاوم وجاهد مع زيان.
ليس لدي مشكل من يقول انه مستعرب ،وان اصله امازيغي،عقلي ليس عشائريا ولا قبليا، ولا اعتقد ان اي شخص في المغرب انه امازيغي او عربي مائة في المائة واثبات ذلك جينيا،لذلك انا لست متعصبا لاصلي.
اما المخزن ككيان سياسي فالتاريخ لا يرحم والحقائق لا تنكر،لا يهمني من يحكم ولكن يهمني العدل بين اهل المغرب فقط.
le grand résistant n'est nullement démocrate,son exemple est le pouvoir algérien qui a conduit l'algérie à une guerre civile de 10 ans avec des milliers de victimes,
Yousfi a du respect pour ses camarades dont le résistant cité,mais il ne se laisse pas déborder car il sait parfaitement que le pouvoir marocain s'est structuré d'une façon moderne, bien sûr avec un reliquat du makhzen,avec des cadres compétents qui dirigent le pays, alors que l'usfp est resté figé au passé à tel point que le vide politique crée a été bénéfique pour les islamistes obscurantistes arrivés à la tête du gouvernement ,aujourd'hui une certaine alliance entre les progressistes et les cadres ouverts permet de barrer la route aux fanatiques islamistes un danger réel pour le pays