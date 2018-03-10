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الرئيسية | مجتمع | هذه تفاصيل ثلاث إعفاءات ضريبية لفائدة كافلي الأطفال بالمغرب

هذه تفاصيل ثلاث إعفاءات ضريبية لفائدة كافلي الأطفال بالمغرب

هذه تفاصيل ثلاث إعفاءات ضريبية لفائدة كافلي الأطفال بالمغرب
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 10 مارس 2018 - 09:00

أقرت الحكومة المغربية، في إطار قانون مالية 2018، عدداً من الإعفاءات الضريبية لفائدة الأشخاص الكافلين للأطفال بهدف تعزيز آليات تشجيع التضامن الاجتماعي لفائدة شريحة مجتمعية وجدت نفسها مهملة.

وأصدرت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بلاغاً حول هذا الموضوع أشارت فيه إلى أن الكافلين للأطفال في المغرب يستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المتعلقة بالتفويتات بغير عوض (الهبة) التي ينجزها الكافل في إطار كفالة تم إسنادها بناء على أمر صادر عن القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

كما سيستفيد الكافلون للأطفال في المغرب من الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأرباح الناتجة عن الهبة فيما يتعلق بالقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال وغيرها، في إطار كفالة تم إسنادها بناء على أمر صادر عن القاضي المكلف بالقاصرين.

وتمكن التدابير الضريبية التي أقرتها الحكومة أيضاً اعتماد نسبة التسجيل النسبي المخفضة 1.5 في المائة على عقود التفويت بغير عوض المنجزة بين الكافل والمكفولة. وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن هذه الأحكام على عمليات التفويت والهبة ابتداءً من فاتح يناير 2018.

حول هذا الموضوع، قالت نادية بنيس، رئيسة جمعية دار الأطفال الوفاء بمدينة فاس إحدى مؤسسات ائتلاف كفالة بالمغرب، إن "هذه الإجراءات تشجع عمليات التفويت عبر استفادتها من التخفيض الضريبي في الوقت الذي لا يمنح فيه القانون حق الإرث للمكفول".

وأضافت بنيس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الإجراءات "يمكن أن تساهم في تشجيع عمليات الكفالة بالمغرب لفائدة الأطفال المهملين، وتضمن لهم حقوقاً في حالة وفاة الكافلين عبر عمليات التفويت"، لكنها أشارت إلى أن القانون المنظم يحتاج إلى مراجعة بعد سنوات من الممارسة.

ويقصد بالكفالة، وفق القانون المغربي، الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه، كما يفعل الأب مع ولده، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث.

وبموجب القانون 15.01، يعتبر مهملا كل طفل من كلا الجنسين لم يبلغ سنه 18 سنة إذا ولد من أبوين مجهولين أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها، أو إذا كان يتيماً أو عجز أبواه عن رعايته وليس له وسائل مشروعة للعيش.

كما يدخل أيضاً ضمن هذه الخانة كل طفل كان والداه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد والديه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه على رعايته منحرفاً.

ويشترط القانون المنظم للكفالة أن يكون الزوجان الراغبان في الكفالة مسلمين وبالغين لسن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقياً واجتماعياً، ولديهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل، ولا يمنع القانون كفالة الطفل المغربي من طرف الأجانب لكن شريطة أن يكونوا مسلمين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - عبدو السبت 10 مارس 2018 - 09:25
الشعب المغربي بأكمله يريد ان يعرف لماذا أعفيت مجموعة "ساهام" من الضرائب ولماذا سُميت بجمعية ذات منفعة خاصة اريد توضيحا من المعلقين الكرام وشكرا هسبريس
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156
2 - باحثة اجتماعية السبت 10 مارس 2018 - 09:26
1)"..هذه الإجراءات تشجع عمليات التفويت عبر استفادتها من التخفيض الضريبي في الوقت الذي لا يمنح فيه القانون حق الإرث للمكفول"...
2)" ويقصد بالكفالة، وفق القانون المغربي، الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه، كما يفعل الأب مع ولده..."
أليس هذا تناقض؟ إبني في كل شيء إلا الإرث؟ هل هذا معقول أخلاقيا؟ كيف ستكون نفسية هذا الطفل عندما يحس بالتمييز و بأنه لا هو ابن لهذا ولا لذاك؟
ثم لماذا لا نفرض على الجمعيات الدولية من ديانات أخرى اللتي تبعث ليتامانا الملابس والكتب والحفاظات واللعب وووو ان يكونوا مسلمين؟ هل الصليب الأحمر مسلم؟ أليس هذا نفاقا حتى من المشرع نفسه؟
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-55
3 - محب الخير السبت 10 مارس 2018 - 09:26
شيئ جميل جدا أن تقرأ مثل هكذا أخبار لأنها تساعد على رفع نسبة التكافل الإجتماعي و تشجع على فعل الخير. و نتمنى أن يسمح لهؤلاء الأطفال حمل اسم الأب و الأم الكفيلان لأن من يتكفل بطفل يتمنى أن يحمل اسمه كما سينتفع المجتمع و الطفل المكفول، و في ذلك حماية للطفل من الإحساس باللانتماء و حماية له من نظرات بعض المعتوهين في المجتمع. و نصر على المطالبة باعتماد التحاليل الجينية في فرض الإعتراف القانوني بالأبوة و ما يترتب عنها من نفقة و إرث على الذكور اللذين يتسببون في حمل النساء و يتهربون من المسؤلية أمام أبناء من أصلابهم و العلم الجيني أصبح قادرا على إثبات البنوة و تحديد الأب.
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20
4 - أمازيغ مراكشي السبت 10 مارس 2018 - 09:36
لماذا تبني الأطفال حرام في الإسلام رغم أن التبني عمل إنساني و قيمة إنسانية جد راقية و رغم ذلك فالتبني مكروه في ديننا السمح
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-80
5 - hmidou l canadi السبت 10 مارس 2018 - 10:05
استبشرت عند قرائة العنوان..ظننت أن المغرب أصبح مثل كندا..يعني يتم إرجاع الضريبة التي يدفعها كل مواطن عند شرائه كل شيء( وهو لايعلم أنه يدفع ضرائب عند شرائه أي شيء)..أو قلت على الأقل ضرائب الدخل بالنسبة للموظفين..لكن بعد القرائة تبين أن الإجراء يخص فئة جد قليلة تملك أمولا ولا قلوب لديها تجعلها تفكر في الكفالة أصلا..وهذا الإعفاء لايشجعها ولا فائده لها فيه..أفرادالحكومة محكومون من قبل الدولة..والدولة ..الدولة ،الكل يعرفها..شكرا للنشر..إن تم النشر..كلشي على الله ..
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38
6 - كريم السبت 10 مارس 2018 - 10:11
صافي الان ستبدا المتاجرة بالكفالة هذه الحلول الترقعية لم تعط اي نتيجة على ارض الواقع الحل هو العدالة الاجتماعية وتقسيم الثروة كما قال ملك البلاد في خطابات كثيرة. لا الانعاش الوطني ولا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولا المؤدونيات اشياء احدثت لمحاربة الفقر استولى عليها الاغنياء والمسؤولين والفقير ظل يراوح مكانه.
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32
7 - عابر سبيل السبت 10 مارس 2018 - 10:14
على كافل اليتيم ان يبتغي وجه الله في كفالتهم وليس الاعفاءات الضريبية ... لكنها تبقى خطوة حسنة في هاته البلاد .!
عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلاَّ لِلَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَفَرَّقَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. أخرجه أحمد
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30
8 - مغرب اليوم السبت 10 مارس 2018 - 10:40
كنا نتمني انكم ستقومون باعطاء منح لكافلي الاطفال لكننا صدمنا أنكم تفرضون ضرائب علي هاذه الشريحة الإجتماعية ولا حول ولاقوة إلا بالله لتكونوا من آكلي أموال اليتاما ظلما.
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9
9 - بهيجة السبت 10 مارس 2018 - 10:47
الله يرحم ليكم الوالدين اعطيوني شي عنولن ديال شي مركز لكي اتواصل معهم لكفالة طفل يتيم ولكم جزيل الشكر
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37
10 - Abousarah السبت 10 مارس 2018 - 10:57
لمادا مسلمين؟قوانين فيها نوع من الميز و العنصريه اتروكونا نرى الدين في تعاملاتكمِ
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28
11 - فاروق السبت 10 مارس 2018 - 11:42
نعم للفكرة تستحق التشجيع... الفكرة او القانون ماخوذ حرفيا عن الدول الاوروبية والغربية ... ومعمول به منذ عشرات السنين... هذا مايجب ان نقلد الغرب فيه ... الاشياء الايجابية وليس ما تنادي به بعض الجمعيات الغير حكومية والممولة لاغراض ليست بريئة هدفها ضرب القيم والاسلام باسم الحرية وحقوق الانسان ... كحرية الجنس بالتراضي واكل رمضان والمثلية والارث مناصفة بين الجنسين... هل هذه اصلاحات ؟ وبماذا ستفيد المجتمع ؟ انه فساد وافساد وتشجيع على المنكر والانحلال...
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6
12 - Azziza السبت 10 مارس 2018 - 11:52
الله يعطيك الصحة. كلام معقول.
كيصعبو الامور داخشي علاش المتشردين غير دايعين
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3
13 - عبيبييس السبت 10 مارس 2018 - 12:00
الى 1 - عبدو

اعطينا مصدرا على إدعائك. لعلك قرأت خبر بيع "ساهام" و تريد الركوب عليه كعادة بعض اصحاب اديلوجية الستينات او الجيش الالكتروني المعروف.

- اولا، لا يوجد شئ اسمه جمعية ذات منفعة خاصة تخول الاعفاء الضريبي و انما جمعية ذات منفعة عامة

- ثانيا، كيف يمكن لشركة خاصة كبيرة لها الالاف من الموظفين في اكثر من 20 دولة ان تصبح جمعية.

هاتي برهانك ( البين على من ادعى). و المؤمن لا يكذب

و ان كان كلامك لا يقبله العقل، إلا انك و امثالك تستهدفون بعض البسطاء الذين لا معرفة لهم بمثل هذه الامور للتلبيس عليهم
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4
14 - راحلة السبت 10 مارس 2018 - 12:13
استحسنت الفكرة في الاول ، لكن في الاخير خاب ظني حيث يشترط أن يكون الكفيل مسلما ،لمذا هذا التمييز ؟ انها فكرة خاطئة. كم من طفل تربى على يد أسرة غير مسلمة وكانت أخلاقه جد حسنة وكم من طفل ولد وتربى على على يد أسرة مسلمة لكن أخلاقه يندى لها الجبين.. وهذا ما أراه هنا في السويد أن الأطفال الدين يأتون من أفغانستان وبعض البلدان الإسلامية ويتم إيداعها الملاجئ تكون أخلاقهم احسن بكثير لأن الذين يهتمون بشؤونهم نصارى وكم من طفل ينحدر من أسرة مسلمة تجده يمتهن السرقة وبيع المخدرات حينما يصبح مراهقا. .أقول هذا عن تجربة وليس من مخي.
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-11
15 - فاروق السبت 10 مارس 2018 - 12:43
نعم للفكرة تستحق التشجيع... الفكرة او القانون ماخوذ حرفيا عن الدول الاوروبية والغربية ... ومعمول به منذ عشرات السنين... هذا مايجب ان نقلد الغرب فيه ... الاشياء الايجابية وليس ما تنادي به بعض الجمعيات الغير حكومية والممولة لاغراض ليست بريئة هدفها ضرب القيم والاسلام باسم الحرية وحقوق الانسان ... كحرية الجنس بالتراضي واكل رمضان والمثلية والارث مناصفة بين الجنسين... هل هذه اصلاحات ؟ وبماذا ستفيد المجتمع ؟ انه فساد وافساد وتشجيع على المنكر والانحلال...
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-1
16 - موحا السبت 10 مارس 2018 - 12:53
الى صاحبة التعليق 9 بهيجة، لم تدكري مدينتك. إسئلي عن مركز الأطفال المتخلى عنهم فهم موجودون في كل مدينة و خاصة داخل المراكز الأستشفاية الاقليمية و الجهوية.
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11
17 - شوف تشوف السبت 10 مارس 2018 - 13:10
السؤال المحير للعقول كم سيستفيد هاذا المتكفل المعفي من الضريبة على الدخل في خالة تبنيه لطفل. والتكفل فيه شروط وواجبات من المحكمة والقاضي والجمعية المانحة وكثرة الأسئلة والمحاضر والمساطر والإجراءات القانونية وكأنك أتيت بطفل من السويد أو النرويج وربما لا تحضى بهاذا المخلوق العجيب إن لم تتوفر فيك الشروط اللازمة كم دخلك وأين تسكن وهل البيت ملكك وكأنه وريث شرعي وتتوفر فيه شروط الإقامة اللائقة كالقهر اللذي يعيش فيه الأطفال الأصليين فالدولة تبيعنا الوهم على الدخل .فلماذا هاذا الإمتياز التفضيلي لا يخص الأبناء الأصليين والزيجات حديثي الزواج .
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9
18 - متكفلة السبت 10 مارس 2018 - 15:13
من فضلكم شكون فهم شي حاجة يوضح لنا اكثر
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5
19 - مغربية مغتربة السبت 10 مارس 2018 - 16:58
السلام عليكم انا من مدينة الرباط واقيم في الإمارات ولدي النية في تبني طفلة لان لدي بنت وحيدة تكون اختا لها.ولكن من أين البداية واين العنوان....شكرا مسبقا على المساعدة
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9
20 - عزيز السبت 10 مارس 2018 - 17:56
يجب وتشجيعا للتضامن تبسيط المساطر للادارية فيما يخص الكفالة كدلك فيما يخص مسالة تفويت عقار او مشابه دلك للمكفول . كدلك لدي تساؤل فيما يخص عدد الاطفال المسموح بكفالتهم . وهل يمكن التكفل بطفل من مركز ايواء خارج المنطقة الترابية مقر سكن المتكفل ؟
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6
21 - ماتكون نية السبت 10 مارس 2018 - 19:10
إلى 17 - شوف تشوفا السؤال المحير للعقول

اليك الجواب
اضن ان نيتك صاحة ’ لا تنسى ان عصابات عالمية تنتحل صفة الكافيلين لتحصل على اطفال ليس لرعايتهم انما للتجارة الاعضاء ( وشحال من واحد حاصلوه )

فهادي بعدا الدولة ماتسالهاش . لا يمكن ان تسلم طفل لاي واحد وخا الماني اولا امريكي انما مغربي ومسلم و مازال المراقبة دورية للتتبع مسار الطفل من طرف قاضي القاصرين

انا شخصيا متفق اللهم الجمعيات اولا ناس ماشي والديه



""...السؤال المحير للعقول كم سيستفيد هاذا المتكفل المعفي من الضريبة على الدخل في خالة تبنيه لطفل. والتكفل فيه شروط وواجبات من المحكمة والقاضي والجمعية المانحة وكثرة الأسئلة والمحاضر والمساطر والإجراءات القانونية وكأنك أتيت بطفل من السويد أو النرويج وربما لا تحضى بهاذا المخلوق العجيب إن لم تتوفر فيك الشروط اللازمة كم دخلك وأين تسكن وهل البيت ملكك وكأنه وريث شرعي وتتوفر فيه شروط الإقامة اللائقة كالقهر اللذي يعيش فيه الأطفال الأصليين فالدولة تبيعنا الوهم على الدخل .فلماذا هاذا الإمتياز التفضيلي لا يخص الأبناء الأصليين والزيجات حديثي الزواج"""
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4
22 - مغربيه السبت 10 مارس 2018 - 19:16
هدا امر اقره الله لادخل لبشر فيه تادبوا امام خالقكم
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1
23 - مغربي السبت 10 مارس 2018 - 19:36
الى رقم 1
يجب التفريق بين شركة ساهام التي تم بيعها مؤخرا
وجمعية ساهام للاعمال الإجتماعية للتي حصلت على صفة المنفعة العامة والتي اعفيت بموجبها من الضرائب
للأسف بعض الاخبار خلطت بين الامرين ونسبت الاعفاء من الضرائب للشركة وهو امر غير صحيح
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5
24 - Lwaldi السبت 10 مارس 2018 - 19:38
اغلب المعلقين لا يعرفون لمدا التبني حرام في الاسلام .انا متأكد ادا بحتو في الموضوع سيصدمون
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6
25 - Citoyenne du Monde السبت 10 مارس 2018 - 23:04
Il faut réparer cette injustice envers nos orphelins. Tout le monde connait l'origine de ce problème. C'est scandaleux et c'est dramatique pour les enfants qui sont mis à la porte dès que leur bienfaiteur meure!
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1
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