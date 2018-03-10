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كُتّاب وآراء
هذه تفاصيل ثلاث إعفاءات ضريبية لفائدة كافلي الأطفال بالمغرب
أقرت الحكومة المغربية، في إطار قانون مالية 2018، عدداً من الإعفاءات الضريبية لفائدة الأشخاص الكافلين للأطفال بهدف تعزيز آليات تشجيع التضامن الاجتماعي لفائدة شريحة مجتمعية وجدت نفسها مهملة.
وأصدرت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بلاغاً حول هذا الموضوع أشارت فيه إلى أن الكافلين للأطفال في المغرب يستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المتعلقة بالتفويتات بغير عوض (الهبة) التي ينجزها الكافل في إطار كفالة تم إسنادها بناء على أمر صادر عن القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
كما سيستفيد الكافلون للأطفال في المغرب من الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأرباح الناتجة عن الهبة فيما يتعلق بالقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال وغيرها، في إطار كفالة تم إسنادها بناء على أمر صادر عن القاضي المكلف بالقاصرين.
وتمكن التدابير الضريبية التي أقرتها الحكومة أيضاً اعتماد نسبة التسجيل النسبي المخفضة 1.5 في المائة على عقود التفويت بغير عوض المنجزة بين الكافل والمكفولة. وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن هذه الأحكام على عمليات التفويت والهبة ابتداءً من فاتح يناير 2018.
حول هذا الموضوع، قالت نادية بنيس، رئيسة جمعية دار الأطفال الوفاء بمدينة فاس إحدى مؤسسات ائتلاف كفالة بالمغرب، إن "هذه الإجراءات تشجع عمليات التفويت عبر استفادتها من التخفيض الضريبي في الوقت الذي لا يمنح فيه القانون حق الإرث للمكفول".
وأضافت بنيس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الإجراءات "يمكن أن تساهم في تشجيع عمليات الكفالة بالمغرب لفائدة الأطفال المهملين، وتضمن لهم حقوقاً في حالة وفاة الكافلين عبر عمليات التفويت"، لكنها أشارت إلى أن القانون المنظم يحتاج إلى مراجعة بعد سنوات من الممارسة.
ويقصد بالكفالة، وفق القانون المغربي، الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه، كما يفعل الأب مع ولده، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث.
وبموجب القانون 15.01، يعتبر مهملا كل طفل من كلا الجنسين لم يبلغ سنه 18 سنة إذا ولد من أبوين مجهولين أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها، أو إذا كان يتيماً أو عجز أبواه عن رعايته وليس له وسائل مشروعة للعيش.
كما يدخل أيضاً ضمن هذه الخانة كل طفل كان والداه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد والديه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه على رعايته منحرفاً.
ويشترط القانون المنظم للكفالة أن يكون الزوجان الراغبان في الكفالة مسلمين وبالغين لسن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقياً واجتماعياً، ولديهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل، ولا يمنع القانون كفالة الطفل المغربي من طرف الأجانب لكن شريطة أن يكونوا مسلمين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
2)" ويقصد بالكفالة، وفق القانون المغربي، الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه، كما يفعل الأب مع ولده..."
أليس هذا تناقض؟ إبني في كل شيء إلا الإرث؟ هل هذا معقول أخلاقيا؟ كيف ستكون نفسية هذا الطفل عندما يحس بالتمييز و بأنه لا هو ابن لهذا ولا لذاك؟
ثم لماذا لا نفرض على الجمعيات الدولية من ديانات أخرى اللتي تبعث ليتامانا الملابس والكتب والحفاظات واللعب وووو ان يكونوا مسلمين؟ هل الصليب الأحمر مسلم؟ أليس هذا نفاقا حتى من المشرع نفسه؟
عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلاَّ لِلَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَفَرَّقَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. أخرجه أحمد
كيصعبو الامور داخشي علاش المتشردين غير دايعين
اعطينا مصدرا على إدعائك. لعلك قرأت خبر بيع "ساهام" و تريد الركوب عليه كعادة بعض اصحاب اديلوجية الستينات او الجيش الالكتروني المعروف.
- اولا، لا يوجد شئ اسمه جمعية ذات منفعة خاصة تخول الاعفاء الضريبي و انما جمعية ذات منفعة عامة
- ثانيا، كيف يمكن لشركة خاصة كبيرة لها الالاف من الموظفين في اكثر من 20 دولة ان تصبح جمعية.
هاتي برهانك ( البين على من ادعى). و المؤمن لا يكذب
و ان كان كلامك لا يقبله العقل، إلا انك و امثالك تستهدفون بعض البسطاء الذين لا معرفة لهم بمثل هذه الامور للتلبيس عليهم
اليك الجواب
اضن ان نيتك صاحة ’ لا تنسى ان عصابات عالمية تنتحل صفة الكافيلين لتحصل على اطفال ليس لرعايتهم انما للتجارة الاعضاء ( وشحال من واحد حاصلوه )
فهادي بعدا الدولة ماتسالهاش . لا يمكن ان تسلم طفل لاي واحد وخا الماني اولا امريكي انما مغربي ومسلم و مازال المراقبة دورية للتتبع مسار الطفل من طرف قاضي القاصرين
انا شخصيا متفق اللهم الجمعيات اولا ناس ماشي والديه
""...السؤال المحير للعقول كم سيستفيد هاذا المتكفل المعفي من الضريبة على الدخل في خالة تبنيه لطفل. والتكفل فيه شروط وواجبات من المحكمة والقاضي والجمعية المانحة وكثرة الأسئلة والمحاضر والمساطر والإجراءات القانونية وكأنك أتيت بطفل من السويد أو النرويج وربما لا تحضى بهاذا المخلوق العجيب إن لم تتوفر فيك الشروط اللازمة كم دخلك وأين تسكن وهل البيت ملكك وكأنه وريث شرعي وتتوفر فيه شروط الإقامة اللائقة كالقهر اللذي يعيش فيه الأطفال الأصليين فالدولة تبيعنا الوهم على الدخل .فلماذا هاذا الإمتياز التفضيلي لا يخص الأبناء الأصليين والزيجات حديثي الزواج"""
يجب التفريق بين شركة ساهام التي تم بيعها مؤخرا
وجمعية ساهام للاعمال الإجتماعية للتي حصلت على صفة المنفعة العامة والتي اعفيت بموجبها من الضرائب
للأسف بعض الاخبار خلطت بين الامرين ونسبت الاعفاء من الضرائب للشركة وهو امر غير صحيح