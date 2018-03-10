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حقوق الإنسان في ذكرى خطاب 9 مارس .. إنجازات أم تراجعات؟

حقوق الإنسان في ذكرى خطاب 9 مارس .. إنجازات أم تراجعات؟
عبد السلام الشامخ*
السبت 10 مارس 2018 - 10:00

7 سنوات مضت على خطاب 9 مارس الذي قدّم فيه الملك محمد السادس وصفة سياسية لتجاوز حالة الانسداد التي وصلت إليها المملكة، في ظل الارتدادات التي خلّفها آنذاك "الربيع العربي" وميلاد حركة 20 فبراير، وكان لزاما تقديم مشروع مجتمعي لتغيير ملامح المملكة، خاصة في الجانب المتعلق بالحريات والحقوق، الذي استمدّ مرجعتيه من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

ويثير واقع الحقوق والحريات في المغرب، اليوم، تساؤلات كثيرة حول ما تحقق ولم يتحقق بعد إقرار دستور 2011، إذ يرى العديد من المراقبين أن هناك جوانب إيجابية طبعت مرحلة ما بعد "خطاب 9 مارس" وأسهمت في تحريك مياه كثيرة من تحت جسر واقع الحريات في المغرب، مع تسجيل بعض التراجعات، لا سيما على مستوى منسوب الثقة بين الدولة والجسم الحقوقي خاصة بعد أحداث الحسيمة وزاكورة وجرادة.

محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "دستور 2011، الذي عرضه الملك على الشعب، تضمن العديد من المقتضيات التي تخدم قضايا حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أنه "تمت دسترة عدد مهم من الحقوق التي طالبت بها هيئة الإنصاف والمصالحة؛ منها سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وإحداث هيئة لهذه الغاية، ومكافحة كل أشكال التمييز، وتجريم المعاملات اللاإنسانية القاسية".

وعن ما تحقق للمغاربة بعد مرور 7 سنوات على خطاب 9 مارس، لفت الحقوقي ذاته الانتباه إلى أن "انضمام المملكة إلى مجموعة من المعاهدات الدولية من شأنها تعزيز المسار الحقوقي بالمغرب، وتحفيز الدولة المغربية لمضاعفة جهودها في هذا المجال بسبب ما سيترتب عن هذا الانضمام من مسؤوليات اتجاه آليات المعاهدات والمساطر الأممية الخاصة، إذ صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري؛ وكذا البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب".

الزهاري شدد على أن "الدولة المغربية ستكون مساءلة من لدن المجتمع الدولي في حالة الإخلال بتعهداتها التي التزمت بها وهي تصادق سابقا على العديد من الصكوك والاتفاقيات في هذا المجال". وأشار إلى أن "الحركة الحقوقية ما زالت تسجل توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع مجموعة من الذين يخالفون السلطة السياسية في توجهاتها وأفكارها وسياساتها العمومية"، وفق تعبيره.

خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أكدت في تصريح لهسبريس أنه ''تم التخلي، طوال السبع سنوات الماضية، عن الالتزامات الدستورية التي تخص المسألة الحقوقية وتم تهميشها. ويظهر هذا التخلي من خلال منع الجمعيات والاعتقالات والمحاكمات المستمرة"، مشيرة بالقول: "ابتعدنا كل البعد عن الروح التي طبعت خطاب 9 مارس؛ لأننا لم نقف عند السؤال الحقيقي المتعلق بفصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة'".

وأردفت الفاعلة الحقوقية، الحائزة على الجائزة الأممية لحقوق الإنسان سنة 2013، أن "الوضع الحقوقي الحالي لا يبشر بالخير، والحل الوحيد لتجاوز هذه الحالة هو العودة إلى الضغط وتجاوز حالة الشتات التي تعرفها التعبيرات الحقوقية في المملكة".

وفي الاتجاه نفسه، سارت الحقوقية لطيفة البوحسيني بالقول إن "دستور 2011 شكل خطوة متقدمة في الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان مقارنة مع دستور 1996، إذ خطا المغرب خطوة متقدمة نحو الانفتاح الديمقراطي"؛ غير أنه تم تسجيل بعض النكوص، خصوصا على مستوى المناخ السياسي العام"، وفق تعبيرها.

ففي مجال حرية الصحافة، سجلت اليسارية ذاتها أن "الدولة تتجه إلى فرض أساليب ملتوية للتضييق على الحريات وتكميم أفواه الحقوقيين المزعجين"، وأثارت محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، معتبرة أن "اقتياده بتلك الطريقة إلى مقر الشرطة القضائية يثير تساؤلات كثيرة، وفيها رسائل واضحة؛ وهي أن الاعتقال ينتظر كل من حاول انتقاد بعض الأمور، بتعبيرها.

البوحسيني توقفت في تصريحها عند حق التظاهر والتجمع، موردة: "بدوره عرف تراجعات وفق ما عشناه مع حراك الريف لمدة 6 أشهر، حيث خرجت ساكنة الحسيمة بشكل سلمي تطالب بعدد من الحقوق التي تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ولم تنتبه الدولة إلى مطالبهم ووجودهم حتى قضي الأمر".

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - حلالة 59 السبت 10 مارس 2018 - 10:22
المشكل لا ينحصر في تفعيل ما جاء به الخطاب الملكي و لا في مطالب الشعب فكلاهما يواجهان بلوكاج من نوع خاص. و هذا البلوكاج هم المنتخبين الفسدة الجبناء الكسالا. لا يكترثون الى هموم الوطن. و أن معظمهم جهال و لو العكس فشتان بينهم و بين السياسة.هم من يدبحون الوطن و المواطن و لا أحد يحاسبهم.فسحقا لهم آكلي أموال الشعب و جعله الله في بطونهم سحتا يلهب أحشاءهم. الفسدة السفلة معطلي عجلة تقدم الوطن
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11
2 - Simmo السبت 10 مارس 2018 - 10:29
خطابات الملك فقط كلمات لا تغني ولا تسمن من جوع. سياسة المغرب المخزنية لا تحترم حقوق الانسان فمن تكلم علا أبسط حقوق العيش يرمى به في السجن أو يقتل .
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56
3 - المطلب السبت 10 مارس 2018 - 10:47
اخي الصحافي اخترت بعض الحقوقيين للاجابة على سؤالك وقد اجمعوا على تراجع المغرب في ميدان حقوق الانسان،المغرب يتجه الى الصوت الوحيد في الصحافة والاعلام والمجتمع المدني من احزاب ونقابات وجمعيات وحتى الافراد بتعاون الامن والقضاء خاصة. وهذا التسلط لاسكات اي صوت(نشاز) يزيد من الكره المدفون ،فان تلجم وتخرص صوت يريد حقه وتلفق له التهم نعم تعطي العبرة للاخرين ويزداد السكوت عن الحق وتصبح امام جيش من الشياطين الساكتين عن الحق المتربصين الفرصة للانتقام لان الاحساس بالظلم والتجبر والخوف من حتى الكلام لن يولد الا الحقد وحب الانتقام على الدولة ان تنتبه الى ان خير خلق الله هم من يريدون حقوقهم وحقوق الغير وان الاعداء يحيطون بنا وجيراننا فلا يمكن ان نجعل من شعبنا يطلب خلاصه عن طريق اعداءه فالدولة الظالمة يسلط عليها الله الاوجاع والمصاءب وتهان فالخارج كما تهين شعبها بالداخل لا بد من الاعتذار من كل من ظلم اعتقالا او سجنا في قوله فكرا او مطالبته بحق،لا بد من فتح افق للتنفس والحرية والا فالكارثة اثية لا ريب.
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32
4 - Hamido السبت 10 مارس 2018 - 11:12
اختنا خديجة نحبك في الله لمواقفك الشجاعة ودفاعك عن الحق .وعدم تنازلك كبعض أشباه المناضلين .كم نود أن يكون لنا نساءا من طينة الأخت خديجة الرياضي ونبيلة منيب .
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23
5 - علال السبت 10 مارس 2018 - 11:15
الخطء القاتل الذي سقطنا فيه نحن الشعب هو خروج فئة قليلة منا لتجابه الفساد فطحنها و طحننا معها .اشتكى بعضنا رغم أن أغلبنا مضرور من فساد الفيل فزادونا فيلة مع كامل الاسف وقعنا بضعفنا في الفخ
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38
6 - افضل من سويسرا السبت 10 مارس 2018 - 11:24
الحمد لله الحقوق اصبحت افضل من سويسرا السويد والنرويج :)
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18
7 - هماندوزي السبت 10 مارس 2018 - 11:35
العرب يفتقدون ثقافة الحرية وحقوق الإنسان وما لهم وما عليم وعلى هذا الأساس لم نستحقق هذه الحقوق لأننا لسنا مؤهلين لذلك ما دامت الشعوب العربية لا تحترم هذه الحقوق إذا مزيدا من الدكتاتورية لأنها الوصفة المناسبة لهذه الشعوب .ربما كلامي هذا سوف لا يعجب البعض ولكن هي الحقيقة.
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-22
8 - الطنز مسيلمة الكذاب السبت 10 مارس 2018 - 11:37
إذا وجدت فقيراً أو مظلوما في بلاد المسلمين إعلم بأن هناك من سرق رزقه أو ظالماً ظلمه كفى من الثرثرة والتحاليل الواهية الزائفة
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32
9 - متتبع السبت 10 مارس 2018 - 12:02
المعادلة التي تجمع بين الديمقراطية و الحرية حقوق الانسان لا يمكن ان تحقق في البلدان العربية ففي اوروبا استغرقت مايفوق 100 عام لكن على الاقل يجب على النخبة السياسية ان يكون لها وعي بهذه القيم و التركيز على التربية و التعليم بالنسبة للاجيال القادمة..اما مايسمى الربيع العربي لم يخلف ورائه الى ديكتاتو ريات اكثر مما كان عليهخ الحال..و الله اعلم
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4
10 - Mohamed السبت 10 مارس 2018 - 12:08
La constitution et les conventions internationales sont violées systématiquement par le régime qui est censé les appliquer et les faire respecter. Ce régime n'a d'autres projets à long terme que d'espérer que ses tactiques à court terme continuent d'être payantes.
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4
11 - امازيغ سوسي السبت 10 مارس 2018 - 12:28
المشكل هو ان هناك من لم يفهم المعنى الحقيقي لحرية التعبير والديموقراطية . فاختلطت عليه الامور ولم يعد يفرق بين الحرية والفوضى . فعندما يمتنع محامون الوقوف امام القضاء بسبب دعاوي من موكليهم يتهمونهم بالترامي على اموالهم فهده فوضى . عندما يخرج شخص ليدافع على بوعشرين مثلا ويحاول اعطاء تفسيرات لتوقيفه بالرغم من دلاءل وفيديوهات توثق جرمه فهده فوضى . عندما يحاول شخص منع القضاء من القيام بواجبه في قضية حامي الدين فهده فوضى . والامثلة كثيرة . هناك من يلخص حرية التعبير والديموقراطية في معارضة الدولة فقط . كزيان والجامعي وامثالهم وهدا ينم عن جهل كبير .
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-12
12 - مغربي السبت 10 مارس 2018 - 12:41
الكثير منا يرى ان سن المغرب قوانين جديدة تتماشى مع منظور المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان يشكل قفزة نوعية او خطوة الى الامام . هذا خطاء جسيم لان في نظري هذا يدخل في اطار بروباكنذا ذلك ان الواقع يؤكذ ذلك. ان قرار ارغاء مجانية التعليم والتوظيف بالعقدة وعدم الوفاء الحكومة بالتزاماتها وعدم تطبيق مدونة الشغل وعدم فتح حوار اجتماعي مع النقابات وكدا عدم تفعيل توصيات المجلس الاستشاري الاقتصادي والاجتماعي كل هذا يدل ان هناك تراجع مهول في مجال حقوق الانسان ...
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7
13 - هل نعيش فعلا ردةحقوقية؟ السبت 10 مارس 2018 - 12:44
بعد الاعتقالات العشوائية و بالجملة و التي شملت قيادات و نشطاء و إعلاميين و حقوقيين و مناضلين و غيرهم من جماهير الكادحين الذين صدحت حناجرهم بمطالب إجتماعية و إقتصادية في الحراكات الشعبية في الريف و و زاكورة و جرادة و أوطاط الحاج‎‏، يمكن القول أن المغرب يعيش على إيقاع ردة حقوقية و ديمقراطية و عودة من الباب الواسع لسنوات القهر و الجمر و الرصاص و تراجعا خطيرا و محفوفا بتبعات غير مطمئنة عن مستقبل ما سمي زورا و بهتانا بالانتقال الديمقراطي و الذي تم فيه الاجهاز من طرف حكومتي الباجدة عن كل المكتسبات الاجتماعية و الاقتصادية لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح و إثقاله بترسانة سياسات التفقير و التجويع و التراجع و القهر اللاشعبية.
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16
14 - هيهات ثم هيهات السبت 10 مارس 2018 - 13:39
الدولة تخير المواطن بالعبودية والأمن أو الحرية مع السجن
الفساد يدافع عن نفسه ولن يقدم امتيازاته مجانا للديمقراطية المكذوبة،المغرب يراد له ان يرزح 39مليون تحت رحمة الإقطاعين الذي لا يتعدى عددهم الألف أو الألفين.فيحاربون التعليم لتجهيل الناس كي يسهل استعبادهم في مصانعهم و ضيعاتهم.
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9
15 - تجزئة عاليات الرحمة دار بوعزة السبت 10 مارس 2018 - 17:27
لسوء حظنا اصبحنا لا نعرف هل نحن نظريا نتقدم ام نتأخر في مجال حقوق الإنسان ولكن تطبيقيا نستدرك اننا دائما في تأخر خصوصا عندما مازال بعض المسؤولين يظنون ان القانون لا يحمي المغفلين الضعفاء ولكن يحمي الغني النصاب وخير دليل هو ما يعيشه الان اول مقتني بقع ارضية بتجزءة عاليات الرحمة بدار بوعزة بعد تواطؤ الممثل التجاري للشركة مع الموثق Notaire لكي يدلسوا المقتنين الأوائل حتى يجدوا انفسهم اشتروا المتر المربع السكني ب18000درهم بحي الرحمة!!! حيث بجانبهم لا يتعدى 7000درهم. نتمنى من الجهات المسؤولة التدخل لايقاف ما يجري وعتق المساكين بانصافهم
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2
16 - د المجاطي السبت 10 مارس 2018 - 20:01
ليعلم الجميع ان فتوى حقوق الانسان المسيحية الاصل يستغله البعض لبث الفثنة لانها تدعى الى الحرية المفرطة والتسيب العارم كثقافة استعمارية لبث الفثنة في البلاد العربية من تعليمات الاستعمار الفرنسي وما اصبح عليه الشارع من انفلات امني بكثرة الحقوق المسشيحية التي لاعلاقة لها بالا سلام وتقاليد العرب والمغرب بها اصبحت المحاكم متساهلة مع المشرملين القاصر ين واكتضت السجون بحالات العود والترفيه مع وزارة الحريات واكتض الشارع بمليشيات المشرملين دواغش الشارع السلطة المتحكمة بالقوة والعنف في المواطنين الصالحين في انغدام تطبيق نضام الشرع والقانون المغربي الاصلي
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0
17 - علي ايت واحي السبت 10 مارس 2018 - 20:40
يجب على كل مسؤول صرح أو وعد الشعب أن يفي بذلك لأن ( دولة الحق و القانون ) تفرض عليه ذلك ..
قال تعالى : " و اوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا "
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0
18 - aytoussi الأحد 11 مارس 2018 - 00:25
لو مسؤولونا يطبقون ماجاء في الخطب الملكية فان بلدي ستتقدم الي مايصبوا له الملك نصره الله وشفاء يارب لكن الحقوق مهضومة البعض لايفكر الا في مصلحته هو وعائلته انا صحراوي من قبيلة دافعت بالغالي والنفيس عن الوحدة الترابية للمملكة من هذا المنبر اوجه ندائي وشكايتي لكل مغربي غيور علي هذا الوطن انا كنت اشتغل بمطار الرباط سلا وقد تعرضت لاعتداء عنصري شنيع من طرف زميل لي بالعمل بسبب شجار بسيط حول العمل ليتطور الامر بان اهانني في مغربيتي واهان جميع المغاربة الاحرار بان قال لي باننا نحن الصحراويين لسنا مغاربة ولاتعترف بمغربية الصحراء وقد اشتكيت لمدير الشركة وفي الاخير عوملت معاملة عنصرية كانني مغربي من الدرجة التانية وقد قتل لي المدير اشتغل او اترك العمل مما زعتني الظروف اترك عملي عن غير قصد لما اصبحت اتعرض له من تهديدات من طرف ذلك الشخص وبعض اصدقائه وقد راسلت مدير المطار بدون جدوي انا الان عاطل عن العمل لماذا كل هذا الحقذ اتجاه الصحراويين الوحدويين نحن والحمد لله اعطينا مالم يعطيه احد وقبيلتي ايتوسي لها تاريخ حافل بالامجاد للدفاع عن الوحدة الترابية وعاش الملك
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