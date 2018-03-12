أبٌّ لـ11 طفلا ينشد المساعدة لإنقاذ ابنتيْه من الشلل بإقليم وزان

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كُتّاب وآراء
أبٌّ لـ11 طفلا ينشد المساعدة لإنقاذ ابنتيْه من الشلل بإقليم وزان
اشتد عليه الحِمل ولم يجد غير خالقه ليشكي له همه وألمه؛ فالرجل، الذي كان مواظبا على الاشتغال عاملا مياوما، أضحى كهلا لا يقوى على تحمل المزيد لا سيما وإصابة ابنتيه الصغيرتين بمرض غامض أجهض على ما تبقى من أحلامه وطموحاته وجعل منه عاطلا متنقلا بين مشافي وزان والقنيطرة والرباط.
بوشتى صدقي مواطن مغربي، ينحدر من دوار أولاد حمو الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تروال من إقليم وزان، أبٌّ لـ11 طفلا، رقم كاف ليصيب أي مواطن مغربي بالذهول في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغلاء المعيشة لتوفير متطلبات الحياة.
وفي لقاء بوشتى بهسبريس، ظهر في الوهلة الأولى بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشكل، قبل أن يسرد لنا قصته ومرض ابنيته ابتسام وأسماء وعطالة البقية "وقلة الشي"، بكلمات متلعثمة وعينين تملأهما دموع الحسرة على جسد فقد ملامحه، اشتكى بوشتى الفاقة التي عجلت بوصوله إلى حافة النهاية.
بلكنة جبلية قحة، يتابع بوشتى حديثه لهسبريس عن معاناة يومية يتجرعها باستمرار عقب مرض ابتسام وأسماء جراء مرض غامض ينخر جسدهما العليلين ويهددهما بالشلل التام على حد قوله وما أكده الأخصائيون.
ويقول الرجل، الذي بلغ من الشيب عتيا، إنه اضطر غير ما مرة إلى الترحال والتنقل بهما بين وزان والقنيطرة لإجراء عدد من التحاليل المخبرية؛ غير أن شح الموارد المادية، التي لا تكفي حتى لسد رمق العيش وما يتطلبه العلاج من مصاريف لتشخيصه، حوّل حياته وحياة الفتاتين إلى جحيم لا يطاق. "كنشوف بنتاتي كيموتو وماقدر ندير والو.. الغالب الله"، يقول الأب المكلوم.
داخل غرفة، تحوي أكثر من 9 أشخاص فرّقتهم الأسماء والأعمار وجمعهم الفقر وقرابة الدم، تسكن أسرة صدقي المكونة من 13 فردا وسط منزل ترابي.. الصدمة تخيم على أهل البيت.
"الأطباء قالو خصهم التحاليل والشبكة ديال الراس، ولا طاقة لي لتوفير مصاريف العلاج"، يقول بوشتى قبل أن يضيف: "في الماضي، كنت بصحة جيدة قبل أن تنقلب حياتي إلى جحيم حقيقي وتسبب لي في مشاكل مادية زادت من تأزم وضعي النفسي والاجتماعي".
بدموع أبت أن تجف، يناشد الأب كل من بإمكانه تقديم يد العون: "ما عندنا لا حنين ولا رحيم من غير الله سبحانه... عندي عيال بزاف أصغرهم يبلغ 6 سنوات وأكبرهم 26 سنة، وزاد: "وأملي في الله أن تستعيد ابنتاي عافيتهما وأراهما من جديد على قدميهما".
للتواصل:
رقم الأب بوشتى صدقي 0653103302
رقم الابنة ابتسام صدقي 0621820066
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
والله هزلت
لماذا يا ترى لا نرى مثل هذه المناشدات والاستعطافات للمحسنين من اجل العلاج عند فقراء بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولاندا ووو
اعرف مغربيا يعيش في هولاندا وله ابن معاق ومريض بمرض خطير مزمن
أولا يعالج بالمجان طبعا كلما احتاج الى العلاج
ثانيا الدولة أعطت للوالد سيارة كبيرة خاصة يدخلها الكرسي المتحرك بسهولة
ثالثا الدولة خيرتهم بين مساعدة تخدمه او يخدومنه هم فصارت امه تتقاضى اجرة شهرية على خدمته
رابعا عندما ياتون الى المغرب في الصيف هناك مصحة مرتبطة بهولاندا باتفاق يذهبون اليها للعلاج مجانا ولو كان العلاج يقتضي بقاءه في المصحة أياما
والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ليسألن الله يوم القيامة أقواما عن امثال اخينا بوشتى وابنتيه
اللهم نفس كربة اخينا بوشتى وابنتيه واشفهما واشف كل مريض من المسلمين
اللهم امين
ورسولنا صلى الله عليه وسلم : داووا مرضاكم بالصدقة
ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته
ومن كان عنده مال فليساعد هذا الرجل لإنقاذ بنتيه من المرض
إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا
الا تمكنو هدا البنات من المشي مجددا لكم الاجر مدى حياتهم..
وكما قال الحبيب (ص) ما نقص مال من صدقة !!