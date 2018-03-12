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الرئيسية | مجتمع | أبٌّ لـ11 طفلا ينشد المساعدة لإنقاذ ابنتيْه من الشلل بإقليم وزان

أبٌّ لـ11 طفلا ينشد المساعدة لإنقاذ ابنتيْه من الشلل بإقليم وزان

أبٌّ لـ11 طفلا ينشد المساعدة لإنقاذ ابنتيْه من الشلل بإقليم وزان
هسبريس من وزان
الاثنين 12 مارس 2018 - 04:00

اشتد عليه الحِمل ولم يجد غير خالقه ليشكي له همه وألمه؛ فالرجل، الذي كان مواظبا على الاشتغال عاملا مياوما، أضحى كهلا لا يقوى على تحمل المزيد لا سيما وإصابة ابنتيه الصغيرتين بمرض غامض أجهض على ما تبقى من أحلامه وطموحاته وجعل منه عاطلا متنقلا بين مشافي وزان والقنيطرة والرباط.

بوشتى صدقي مواطن مغربي، ينحدر من دوار أولاد حمو الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تروال من إقليم وزان، أبٌّ لـ11 طفلا، رقم كاف ليصيب أي مواطن مغربي بالذهول في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغلاء المعيشة لتوفير متطلبات الحياة.

وفي لقاء بوشتى بهسبريس، ظهر في الوهلة الأولى بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشكل، قبل أن يسرد لنا قصته ومرض ابنيته ابتسام وأسماء وعطالة البقية "وقلة الشي"، بكلمات متلعثمة وعينين تملأهما دموع الحسرة على جسد فقد ملامحه، اشتكى بوشتى الفاقة التي عجلت بوصوله إلى حافة النهاية.

بلكنة جبلية قحة، يتابع بوشتى حديثه لهسبريس عن معاناة يومية يتجرعها باستمرار عقب مرض ابتسام وأسماء جراء مرض غامض ينخر جسدهما العليلين ويهددهما بالشلل التام على حد قوله وما أكده الأخصائيون.

ويقول الرجل، الذي بلغ من الشيب عتيا، إنه اضطر غير ما مرة إلى الترحال والتنقل بهما بين وزان والقنيطرة لإجراء عدد من التحاليل المخبرية؛ غير أن شح الموارد المادية، التي لا تكفي حتى لسد رمق العيش وما يتطلبه العلاج من مصاريف لتشخيصه، حوّل حياته وحياة الفتاتين إلى جحيم لا يطاق. "كنشوف بنتاتي كيموتو وماقدر ندير والو.. الغالب الله"، يقول الأب المكلوم.

داخل غرفة، تحوي أكثر من 9 أشخاص فرّقتهم الأسماء والأعمار وجمعهم الفقر وقرابة الدم، تسكن أسرة صدقي المكونة من 13 فردا وسط منزل ترابي.. الصدمة تخيم على أهل البيت.

"الأطباء قالو خصهم التحاليل والشبكة ديال الراس، ولا طاقة لي لتوفير مصاريف العلاج"، يقول بوشتى قبل أن يضيف: "في الماضي، كنت بصحة جيدة قبل أن تنقلب حياتي إلى جحيم حقيقي وتسبب لي في مشاكل مادية زادت من تأزم وضعي النفسي والاجتماعي".

بدموع أبت أن تجف، يناشد الأب كل من بإمكانه تقديم يد العون: "ما عندنا لا حنين ولا رحيم من غير الله سبحانه... عندي عيال بزاف أصغرهم يبلغ 6 سنوات وأكبرهم 26 سنة، وزاد: "وأملي في الله أن تستعيد ابنتاي عافيتهما وأراهما من جديد على قدميهما".

للتواصل:

رقم الأب بوشتى صدقي 0653103302

رقم الابنة ابتسام صدقي 0621820066

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - فريد الاثنين 12 مارس 2018 - 04:59
أقول للحكومة ألا تتقين اللّٰه في هذه الأسرة وباقي الأسر المعوزة؟
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38
2 - مغربي حر الاثنين 12 مارس 2018 - 06:54
من وجهة نظري يجب أن يمنح هذا الأب وسام شرف من درجة مناضل نظرا لكفاحه وقدرته أن يعول أسرة كبيرة من 13 فرد رغم أنه فقير و مجرد مياوم ..... هذا في حد ذاته إنجاز لا يماثله إنجاز لأنه يتطلب قوة الجبال وصبر أيوب ..... إنه الإنسان المغربي يا سادة ... فلا تستغربوا !!!!!!!!!
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57
3 - أبكي الاثنين 12 مارس 2018 - 07:39
ولكن هادشي ماخصوش ينسيكم أننا خصنا النظمو كأس العالم ب 6000مليار باش نعرفو بالمغرب أجمل بلد فالعالم لمدة 30يوم. وخا عريان الخاتم المهم عند بلدي الجميل طبيعيا فقط.أتمنى الخسارة التامة لملف المغرب رغم أنه يؤسفني ضياع الملايير فالملفات السابقة والآن.
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4
4 - مغربي غيور الاثنين 12 مارس 2018 - 07:59
أولا شكرا لهسبريس على هذه الالتفاتة لان هذه الحالات تحتاج الى من يوصل صرختها خارج قبو الاهمال وضيق الحياة تحت كنف حكومة لا تبالي مستغلة بحسابات سياسية و امور اخرى بعيدة عن ما يحتاجه هذا المواطن البسيط من ابسط متطلبات الحياة الكريمة . والصحة و الحق في العلاج الذي يضمنه ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعتبره هذه الحكومة وسابقاتها من الحكومات المتعاقبة ليس من الامور الضرورية بل هو من الامور التي يتمتع بها فقط الأغنياء و اصحاب الوساطات في المغرب وحتى هذه الشريحة غالبيتها تعالج خارج أرض الوطن ، حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
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4
5 - فرناس الاثنين 12 مارس 2018 - 08:17
نحن في القرن 21 حيث تتوفر كثير من وسائل تحديد النسل .والانسان الضعيف ماديا لا يستعين بهاذه الوسائل للحد من كثرة الاولاد المرضى و المتسكعين وهاذه نتيجة حتمية لهولاء الاطفال المجني عليهم لجهل مركب للوالدين بحالتهم المادية التي لا توفر التربية والعيش الكريم لهولاء الابناء الضحايا ..وتاتي مرحلة الاستجداء وطلب المساعدة. لماذا لم تتخذا الحيطة يقول المثل الشعبي: (خفف البصل يتمار)
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6
6 - ام لطفلة مريضة بالسكري الاثنين 12 مارس 2018 - 08:25
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي هاتين الفتاتين ..أحس بهذا الأب ولكن لماذا تطلب من الدولة ومن الناس المساعدة؟ ادعو الله هو القادر على كل شيء. ^....قل ادعوني استجب لكم ^ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ^غريب أمرنا نقطع المسافات لطرق أبواب البشر مثلنا. ..والقريب أن نطرق باب الله فابواب رحمته مفتوحة في كل وقت. ....إذا أردنا أن نسعى فلنسعى الله هو رحيم بنا وهو القادر على رفع البلاء عنا فقط نحسن الظن بالله. ....
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3
7 - خريبكي الاثنين 12 مارس 2018 - 08:42
الصندوق لي كان مخصص للحالات الكوارث والطوارئ في المغرب دارو به كلاب المال. راه دابا غادي يدوز لحساب بنكي ديال برلماني قال ليكم واحد نهار صوتو عليا او مايكون غير الخير. الله الله كون ديرو الخير ديروه غير ف ابناء ديالكم بعدا
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3
8 - حسن الرباط الاثنين 12 مارس 2018 - 08:45
يا سبحان الله . الجميع ملزم بتشجيع هذا المناضل من اجل إنقاذ الفتاتين البريئتين . هذه مسؤولية الدولة والحكومة والوزارة والعمالة والجماعة وجميع المسؤولين والميسورين ونحن جميعا. الله أسأل أن يعجل بشفاء الفتاتين وأن ييسر امورهما إنه على ذلك قدير. آآآآآآآمين.
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2
9 - صوت العقل الاثنين 12 مارس 2018 - 09:01
أولا نتمنى الشفاء للبنتين . ثانيا كيف يمكن لأب فقير أن ينفق على أسرة مكونة من 13 فردا . صراحة هناك خلل كبير في الثقافة التي تؤطر الإنجاب . مفارقات عجيبة حقا : معدل الخصوبة في الأوساط الثرية منخفض جدا مقارنة مع مثيله في الأوساط الهشة !!! حلل و ناقش
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9
10 - محب المدينة الاثنين 12 مارس 2018 - 09:04
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

والله هزلت

لماذا يا ترى لا نرى مثل هذه المناشدات والاستعطافات للمحسنين من اجل العلاج عند فقراء بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولاندا ووو

اعرف مغربيا يعيش في هولاندا وله ابن معاق ومريض بمرض خطير مزمن
أولا يعالج بالمجان طبعا كلما احتاج الى العلاج
ثانيا الدولة أعطت للوالد سيارة كبيرة خاصة يدخلها الكرسي المتحرك بسهولة
ثالثا الدولة خيرتهم بين مساعدة تخدمه او يخدومنه هم فصارت امه تتقاضى اجرة شهرية على خدمته
رابعا عندما ياتون الى المغرب في الصيف هناك مصحة مرتبطة بهولاندا باتفاق يذهبون اليها للعلاج مجانا ولو كان العلاج يقتضي بقاءه في المصحة أياما

والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ليسألن الله يوم القيامة أقواما عن امثال اخينا بوشتى وابنتيه

اللهم نفس كربة اخينا بوشتى وابنتيه واشفهما واشف كل مريض من المسلمين
اللهم امين
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3
11 - بورحيم مبارك الاثنين 12 مارس 2018 - 09:18
وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
ورسولنا صلى الله عليه وسلم : داووا مرضاكم بالصدقة
ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته
ومن كان عنده مال فليساعد هذا الرجل لإنقاذ بنتيه من المرض
إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا
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2
12 - لبنى الاثنين 12 مارس 2018 - 09:28
الي بغا صداقة جارية هي هدي ..
الا تمكنو هدا البنات من المشي مجددا لكم الاجر مدى حياتهم..
وكما قال الحبيب (ص) ما نقص مال من صدقة !!
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5
13 - passager الاثنين 12 مارس 2018 - 09:32
أقول للحكومة ألا تتقين اللّٰه في هذه الأسرة وباقي الأسر المعوزة؟
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-1
14 - 11 عشر ولد الاثنين 12 مارس 2018 - 09:34
انا لا اريد ان اصخر من هد الرجل ولاكن في عصرنا هدا انه رقم كبير جدا .اكبرهم 26 سنة اي انه تزوج في بداية التسعينات ونادرا ما نجد متل هدا العدد في زيجات هده السنوات سواء في البوادي او المدن اكبرهم 26 واصغرهم 6 تصورو عشرين سنة والتربية في الدار
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2
15 - خالد الراوي الاثنين 12 مارس 2018 - 10:15
السلام عليكم انا شخصيا التقيت هاتين الفتاتين ووالديهما في مستشفى الاختصاصات في الرباط والله دمعت عيناي عند رؤيتهم .اين وزارة الصحة والله يستحقون المساعدة
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