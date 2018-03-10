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كُتّاب وآراء
بولحجول: لست انفصاليا وولي العهد أعجب بغنائنا
نفى بدر الدين بولحجول، الملقب بـ"مغني الحراك" والمتابع في حالة اعتقال على خلفية أحداث الحسيمة، تهمة الانفصال خلال مثوله أمام القاضي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وحاول بولحجول، وهو يقف أمام القاضي علي الطرشي بالقاعة رقم 7، دحض هذه التهمة بالتأكيد على أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن أعجب بالموسيقى التي يقدمها رفقة مجموعته.
وأضاف أن ولي العهد سبق له أن التقاه على هامش مشاركة فرقته الموسيقية في حفل بمدينة الحسيمة، مضيفا أنه أعجب بهم، وتمنى لهم حظا موفقا في مسارهم، حتى وإن كان لا يفهم الأمازيغية الريفية.
وأكد بولحجول، وهو ينفي عنه تهمة الانفصال، أنه شارك في مهرجانات موسيقية عدة داخل المغرب وخارجه، وقال: "سبق لي أن شاركت في مهرجان موازين إيقاعات العالم، ومهرجانات أخرى داخل المغرب، كما شاركت في مهرجانات بالخارج مثلت فيها الوطن، فكيف أكون انفصاليا؟!".
وتابع قائلا: "النيابة العامة تتهمني بالتحريض على الوحدة الترابية، وأنا أؤكد لكم أمام محكمتكم أني مغربي ولست انفصاليا". واستغرب كيف تم عرض صوره، التي يحمل فيها علم "جمهورية الريف"، فيما تم تجاهل صوره التي يحمل فيها العلم الوطني.
وتساءل في هذا الصدد: "لماذا عرضت صوري التي أحمل فيها علم جمهورية الريف، بينما التقطت لي صور عديدة مع الناس وأنا أحمل العلم الوطني ولم يتم الإتيان بها، ومن بينها صورة مع اللاعب منير الحدادي في إسبانيا؟".
وطالب بولحجول القاضي علي الطرشي بأن يستعين بقرص مدمج تتوفر عليه هيئة الدفاع، حتى يتيقن بأنه فنان، معبرا عن "استيائه من محاولة الزج به في السجن بسبب تهم خطيرة لا علاقة له بها، من قريب أو بعيد".
واستعرض بولحجول أمام "جنايات الدار البيضاء" تفاصيل مثوله أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نافيا ما جاء في محاضر التحقيق، ومؤكدا أنه وقّع عليها مجبرا دون أن يتمكن من الاطلاع على مضامينها.
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تعليقات الزوّار (8)
هؤلاء يحاربون الوطنيين ويكرمون الإنفصاليين الحقيقيين!!!
أذا كان هكذا فنظام كوريا الشمالية أكثر ديموقراطيا وانفتاحا منا.
مهزلة عظمى قد لا يشهد لها مثيلا في القرون القادمة. والسلام