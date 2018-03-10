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بولحجول: لست انفصاليا وولي العهد أعجب بغنائنا

بولحجول: لست انفصاليا وولي العهد أعجب بغنائنا
هسبريس- عبد الإله شبل
السبت 10 مارس 2018 - 08:05

نفى بدر الدين بولحجول، الملقب بـ"مغني الحراك" والمتابع في حالة اعتقال على خلفية أحداث الحسيمة، تهمة الانفصال خلال مثوله أمام القاضي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

وحاول بولحجول، وهو يقف أمام القاضي علي الطرشي بالقاعة رقم 7، دحض هذه التهمة بالتأكيد على أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن أعجب بالموسيقى التي يقدمها رفقة مجموعته.

وأضاف أن ولي العهد سبق له أن التقاه على هامش مشاركة فرقته الموسيقية في حفل بمدينة الحسيمة، مضيفا أنه أعجب بهم، وتمنى لهم حظا موفقا في مسارهم، حتى وإن كان لا يفهم الأمازيغية الريفية.

وأكد بولحجول، وهو ينفي عنه تهمة الانفصال، أنه شارك في مهرجانات موسيقية عدة داخل المغرب وخارجه، وقال: "سبق لي أن شاركت في مهرجان موازين إيقاعات العالم، ومهرجانات أخرى داخل المغرب، كما شاركت في مهرجانات بالخارج مثلت فيها الوطن، فكيف أكون انفصاليا؟!".

وتابع قائلا: "النيابة العامة تتهمني بالتحريض على الوحدة الترابية، وأنا أؤكد لكم أمام محكمتكم أني مغربي ولست انفصاليا". واستغرب كيف تم عرض صوره، التي يحمل فيها علم "جمهورية الريف"، فيما تم تجاهل صوره التي يحمل فيها العلم الوطني.

وتساءل في هذا الصدد: "لماذا عرضت صوري التي أحمل فيها علم جمهورية الريف، بينما التقطت لي صور عديدة مع الناس وأنا أحمل العلم الوطني ولم يتم الإتيان بها، ومن بينها صورة مع اللاعب منير الحدادي في إسبانيا؟".

وطالب بولحجول القاضي علي الطرشي بأن يستعين بقرص مدمج تتوفر عليه هيئة الدفاع، حتى يتيقن بأنه فنان، معبرا عن "استيائه من محاولة الزج به في السجن بسبب تهم خطيرة لا علاقة له بها، من قريب أو بعيد".

واستعرض بولحجول أمام "جنايات الدار البيضاء" تفاصيل مثوله أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نافيا ما جاء في محاضر التحقيق، ومؤكدا أنه وقّع عليها مجبرا دون أن يتمكن من الاطلاع على مضامينها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - FRANCE السبت 10 مارس 2018 - 08:36
ا لانفصاليين هاهم في العيون والداخلة واسا وزاك وطنطان يرفعون علم بوزبل لااحد يسطيع منعهم وحتى التكلم معهم ظلم في حق بولحجول هذا التهمة خطيرة
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2 - غريب السبت 10 مارس 2018 - 08:37
إنفصاليوا البوليزاريو يقولون انهم صحراويون ينتمون الى الجمهورية المزعومة ونحن نقول لهم لا لا أنتم مغاربة وأجدادكم مغاربة مرحبا بكم في بلدكم المغرب، أما مناضلوا الحراك الشرفاء الذين طالما عبروا عن مغربيتهم ووطنيتهم فنقول لهم لا لا أنتم خونة وإنفصاليون، غريب أمر هذه الدولة.
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3 - أيوب المغربي السبت 10 مارس 2018 - 08:39
راه آ ولدي هاد الناس عارفينكم ماشي انفصاليين...لو كنتم حقيقة انفصاليين لتم التعامل معكم كما يتعاملون مع أميناتو حيدر وغيرها، يرحبون بها ويسلمون لها الأموال كلما عادت إلى الوطن بعد رحلة الطعن في مغربية الصحراء والترويج لأطروحتها أمام الأعداء، وعندما تحرق جواز سفرها يقومون بتجديده ويطلبون منها السماح..
هؤلاء يحاربون الوطنيين ويكرمون الإنفصاليين الحقيقيين!!!
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4 - Anir السبت 10 مارس 2018 - 08:49
يعني كل من حمل علم جمهورية الريف مصيره السجن؟
أذا كان هكذا فنظام كوريا الشمالية أكثر ديموقراطيا وانفتاحا منا.
مهزلة عظمى قد لا يشهد لها مثيلا في القرون القادمة. والسلام
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5 - محى العياشي السبت 10 مارس 2018 - 08:52
السي بولعجول حمل الرايات الانفصالية لجمهورية الريف وفي الحسيمة المدينة المغربية ضد إرادة سكانها يعد انفصال وإهانة إلى الشعب المغربي. المقصود من ذالك هو زرع الفتنة والفوضى في البلاد . اظف إلى ذللك انك فنان مرموق ومعروف تحمل راية الانفصال الدخيلة على الوطن في مدن ذات سيادة غير مقبول ويوحي انك مشارك بشخصك كفنان لاستمالة السكان . وعلى كل حال سواء أنكرت أمام المحكمة فإن التهم موثقة ضدك بالصوت والصورة. اللهم لا شماتة .
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6 - ريفينو السبت 10 مارس 2018 - 09:12
إدا كنت مغربيا لمادا تنعتون المغاربة بالعياشة اأما فيما يخص إعجاب ولي العهد بموسقتكم قبل الحراك .أما بعد الحراك أبنتم على حقيقتكم وأخرجتم ما في جعبتكم أما مشاركتك في موازين تريد فقط جني المال من تلك المهرجان.التهم الموجهة إليكم تابتة وأتناء ا ستنطاقكم عند قاضي التحقيق لم تنفوا تلك التهم وخلاصة القول البكاء وراء الميت خسارة
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7 - rifi السبت 10 مارس 2018 - 09:51
تهمتك باينة !انت ريفي ,ولهذا انك متهم لانك ريفي !رفع القلم وجفت الصحف ولمعشر العياشة واسع النظر .....!
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8 - amine27 السبت 10 مارس 2018 - 10:06
تحية كبيرة لجهاز الامن الدي احبط مخطط خطير لتقسيم المملكة انطلاقا من لريف سبحان االه البارحة كان الكل يسب و يشتم في المغاربة و يحمل علم الانفصال الان امام القضاء اصبح الكل وطني
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