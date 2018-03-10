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الرئيسية | مجتمع | العثماني: صدّ الفساد يحتاج رؤية واستراتيجية وإرادة

العثماني: صدّ الفساد يحتاج رؤية واستراتيجية وإرادة

العثماني: صدّ الفساد يحتاج رؤية واستراتيجية وإرادة
وائل بورشاشن
السبت 10 مارس 2018 - 13:17

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن مكافحة الفساد تحتاج إلى رؤية واضحة إضافة إلى استراتيجية وإرادة.

وأضاف العثماني في سياق حديثه خلال حفل تكريمي لتخرج الفوج الأول من ماستر "الكشف والوقاية من الجرائم المالية"، نظم بملحقة رئاسة الحكومة في الرباط، أن "ورش تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، ورفع منسوب الشفافية والتخليق، وجهان لعملة واحدة ويتكاملان؛ وهما من التوجهات الاستراتيجية الكبرى للدولة حتى قبل مجيء هذه الحكومة".

وأبرز المسؤول أن "هذا التوجه جزء، كذلك ،من برنامج الحكومة الحالية، ونؤكد أن لنا إرادة سياسية قوية للمضي في هذا الورش وتخليق الحياة الاقتصادية ومكافحة كل أنواع الفساد الذي يعيق التنمية".

رئيس الحكومة قال في كلمته التي وجهها إلى الفوج الأول من الطلبة المتخرجين من ماستر "الكشف عن الجرائم المالية": "نخسر أمام الفساد ما بين 5 و7 في المئة من الناتج الداخلي الخام".

وأضاف أن كشف الفساد المتخفي يحتاج إلى خبرات، وأن "تكريم هذا الإبداع الذي يهمنا جاء في سياق دخول هذا الماستر في أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي من بين أهدافها تكوين الأطر ضد الفساد المالي والإداري على الأرض عن طريق خبرات متجددة تستطيع كشف التحايل على المال العام والخاص".

وذكر رئيس الحكومة، في كلمته، أن "مؤشر ملامسة الرشوة لترانسبارنسي قفز فيه المغرب تسع نقط، من 90 إلى 81"، واعتبر ذلك غير كاف.

كما زاد: "في التنقيط وصلنا إلى 40، وربما هذا من التأثيرات المعنوية للاستراتيجية الوطنية، وإخراج رسوم اللجنة الوطنية، وإشراك القطاع الخاص"، مضيفا أنه "من الممكن أن نتقدم في مجال مكافحة الفساد بإرادة متضافرة بين الجميع"، متعهدا بـ"الاستمرار في إرادتنا المجتمعية وليس السياسية فقط".

سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قال في الموعد نفسه: "أحيي الطلبة على هذا المسار المتميز، وأريد شكر رئيس الحكومة على مبادرة الالتقاء بالخريجين التي هي الأولى في عهد الحكومة الحالية".

وأضاف الوزير أن "عددا كبيرا من خريجي الفوج الأول من هذا الماستر قد توظفوا"، معتبرا أن "هذا نموذج تكوين لا بد أن تفتحه جامعات أخرى".

بينما توجه لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في كلمته، بسؤال إلى المشرفين على الماستر حول طلبتهم قائلا: "هل يعرفون الإنجليزية؟"، وأضاف أن التكوين يكون مدى الحياة، وأن خريجي هذا الماستر عليهم أن يُؤثروا في المجتمع، لا أن يتأثروا به"، معتبرا أن "الغنى يكون بالعلم".

وخاطب الداودي المتخرجين، أمام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالقول: "لا تحتاجون أن تظهروا شيئا باللباس والسكن، ولا يمكن أن تذهبوا بعيدا دون هذا التفكير، فأنتم في تنافس مع العالم".

محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، هنأ للطلبة على هذه المبادرة الإنسانية والأكاديمية، التي هي "تتويج لمجهودكم ومجهود آبائكم وأسركم والجامعة المغربية"، بتعبيره.

وأضاف أن وجود مثل هؤلاء الخريجين يؤكد أن الجامعة العمومية المغربية تلائم التكوين مع الشغل، وأشار إلى أن "جزء كبيرا من هؤلاء الخريجين يندرجون في سوق العمل بسرعة كبيرة جدا".

أما خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم، فكشف أن "5 أو 6 في المئة من الناتج الداخلي الخام يضيع في الفساد"، وقال: "إذا ربحنا 1 في المئة من هذه النسبة واستغلناه في تنمية البحث العلمي سيكون الأمر مهما".

وتوجه إلى الطلبة قائلا: "يجب أن تكونوا متيقنين من أنكم ستحتاجون، إلى جانب معرفتكم، قيمكم وحكامتكم الجيدة"، بحسب تعبيره.

وقال إدريس منصور، رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن عدد خريجي "ماستر الكشف والوقاية من الجريمة المالية 36 خريجا"، وأضاف أنه "يمكن للجامعة أن تبدع وتخلق مسالك تلبي حاجيات المجتمع المغربي في القطاع العام أو قطاع الصناعة والقطاع الخاص"، وذكر أنه "يمكننا زيادة عدد الخريجين وإحضار مكونين وخبراء عالميين"، وتوجه إلى رئيس الحكومة قائلا: "هذا يحتاج لتمويل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - أم فدوى السبت 10 مارس 2018 - 13:37
ما الجديد أسي العثماتي فيما تقول؟؟
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24
2 - رحيوي السبت 10 مارس 2018 - 13:40
صد الفساد يتطلب حاجة وحدة مفقودة في المغرب ولا يتوفر عليها الحزب الحاكم مع الاسف هي الحزم.
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29
3 - شوف تشوف السبت 10 مارس 2018 - 13:41
الهدرا ماتشري خضرة وما كينش شي ولد لمرا راجل ومزغرتا عليه أموا فهاد لبلاد ألي يقولك أنا قادر نحارب ونحيد الفساد والمفسدين وعندي إستراتجية خاصة وسنتفاعل مع هاذا المعطى في المستقبل القريب وما ينقصنا هو الوقت فربما في ظرف سنة سنكون في غنى عن شيئ إسمه الفساد ( وفيق أسي محمد براكا متحلم غير بوحدك تحاربوا الفقير فقوت يوموا هازي يمكن وتعديتوها لهيه ) السيد من طب النفس لفوبيا الأوهام طبيب خاصوا عرافة الله يتبثنا عالشهادة وخلاص كثروا عليه فلوسنا أولا غير كيهدرز وكيجيهم كولشي ساهل بالهضرة خاصنا غير نتيقوا بدهم زعما !!!!
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17
4 - الصقر قر السبت 10 مارس 2018 - 13:46
احترامي لسي العثماني كيفاش حتى وصلتي لأكبر منصب ف مملكتنا الهنية بدون أن تكون لديك إرادة ولا رؤية استراتيجية لعجب حتى لي دارين بيك واقيلا دون إرادة يعني أن الفساد كان أو باقي و غادي يبقا .شرح ليا أبا العثماني اش واقع بالتفصيل في برنامج ولو حتى ف الاداعة إلى مابغيتيش تبان بلغ سلامي لسي بن كيران
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20
5 - من المفسد السبت 10 مارس 2018 - 13:48
الكل يتكلم عن صد الفساد والمفسدين لحد الأن معرفتش شكون هو السبب في هد الفساد الكل يرمي الكرة للاخر والشعب ، يترامى ويتقاذف كالكرة من ادارة لادارة اما الصحة لها الله
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18
6 - ابو ملاك السبت 10 مارس 2018 - 13:58
انكم تقولون ما لا تفعلون مغلوب عن امركم الاستقالة ارحم لكم
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12
7 - oxygen السبت 10 مارس 2018 - 13:58
هادا هو حالنا على مر الزمن كلما أتى اي مسؤول الا ويبدأ يتشدق بالاستراتيجيديات والديناميات ووووو..... لمكافحة الفساد
والفساد نخر البلاد والعباد ولا حولة ولا قوةالا بالله
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10
8 - زهير السبت 10 مارس 2018 - 14:02
الكل يشتكي من الفساد .. الحكومة و الشعب عل حد سواء .. الفساد سببه الجميع و مسؤولية الجميع .. لنراجع سلوكنا إذا أردنا محاربة هذا السرطان !
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11
9 - une idée السبت 10 مارس 2018 - 14:03
on n'a jamais vu ou entendu le chef du gouvernement mettre les pieds dans les administrations de poids,poids lourds,c'est bien compris,
une petite idée:
mettre à la disposition des plaignants victimes des rachwas,un bureau composé d'avocats militants contre le fassad ,avocats payés par l'état,
commençons par la capitale ,avec 10 bureaux d'avocats militants,
alors montrez nous hanate yadikome
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3
10 - wood السبت 10 مارس 2018 - 14:16
لا يمكن القضاء على الفساد دون وجود الارادة لذلك ، فالفساد ليس مرضا يصيب المحتمع كما يدعي البعض او قدرا محتوما لبعض الشعوب دون أخرى ، بل هو اسلوب حياة اختارته أنظمة للحكم . فحتى الاعتقالات من هنا او هناك او زج الاشخاص في السجون لا تعدو تضليل للرأي العام . فلا معنى لبيع القرد و الضحك على من اشتراه او بالاحرى ادخاله السجن . فبدون شك لن يكون هناك فساد مطلقا في ادارة تحكمها قوانين واضحة و ملزمة و تشتغل بشفافية تامة و تتوفر على الامكانيات البشرية و المادية اللازمة اما غير ذلك فضحك على الدقون !!!
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7
11 - غير مدمج بالسلم 10 السبت 10 مارس 2018 - 14:30
من حمل شعار عفا الله عما سلف كبديل لشعار محاربة الفساد؟ صد الفساد يجب أن يبدأ بإعطائكم النموذج والقدوة بالرغبة في ضرورة الإصلاح وعدم مناصرة الفساد والمفسدين والتستر عنهم.. فعلى مستوى الفساد المالي من داخل حزبكم من تتقاضى أربعة أجور ومنكم رؤساء جماعات حوكموا بالسجن على خلفية اختلاس المال العام وهم الآن طلقاء يستظلون تحت مظلتكم الحزبية أيضا من داخل حزبكم من يدافع عن الجريمة بالتأثير على الجهاز القضائي والاستقواء بالحزب من أجل السكوت على القتلة والمفسدين بل أحيانا التهديد بالاستقالة من الحكومة والنزول إلى الشارع.. في حين الأمور التي تورط فيها غيركم تجعلون منها محور الفساد وجوهره، فعن أي صد وعن أي إرادة تتحدثون؟
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6
12 - يونس السبت 10 مارس 2018 - 14:57
كيت لي جات فيه السي العثماني لن يحارب أي فساد بكل أنواعه نرجوا ذلك من حكومة 2071م
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7
13 - wood a vous السبت 10 مارس 2018 - 15:05
و ما معنى ان قطاعك قاوم بكل ما اوتي محاولات الاصلاح التي بدأها السيد الوفا فحصاد....الم تقيموا الدنيا و لم تقعدوها انت و زملائك في محاولة لترك الامور على حالها....
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8
14 - wood a vous السبت 10 مارس 2018 - 15:38
كيف سيتم تفعيل استراتيجية محاربة الفساد و التجارب على الارض افرزت مقاومة شرسة لمكونات القطاعات المستهدفة....على سبيل المثال محاولات الوفا لإعادة الانضباط لسلوك رجال التعليم الذين يتغنون لمحاربة الفساد حيث تم ضبط استاذ في الدار البيضاء و هو منهمك على إعطاء الدروس باحدى المدارس الخاصة بينما مسجل من ذوي الشواهد الطبية طويلة الامد لدى الوزارة....حصاد بدوره جاء معلنا إتمام ما بدأه سلفه الوفا من ضبط الأستاذ و إلتزامه بسويعات العمل القليلة (16 ساعة في الاسبوع) لعله يعيد القطار الى السكة...لكنكم قابلتمهما بردة فعل شرسة....فتآمرتم و ناضلتم كما تدعون و نجحتم في اسقاطهما و نجحتم و لو الى حين....لكنهما على الاقل تمكنا من ابطال مسلسل الاضرابات و الاحتجاجات عبر سن معادلة الاجر مقابل العمل.....
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15 - Karim السبت 10 مارس 2018 - 16:10
الرؤية الاستراتيجية كاينة و لكن الإرادة الله يجيب.
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6
16 - الكسول السبت 10 مارس 2018 - 17:29
سبب توغل الفساد هو انعدام الإرادة السياسية و المؤسساتية لمحاربته، و الدور الذي وصلتم من أجله إلى سدة الحكم.و على فكرة فالفساد يحارب بإشراك الشعب في عملية البحث عن سبل استراتيجية لتنحية الفساد.و البداية والنهاية في إشراك مؤسسة رئاسة النيابة العامة لإنقاد البلاد من الفساد القاتل الذي يعشش داخل دوليب الدولة، و الذي توعد رئيسها السيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة و الوكيل العام لدى محكمة النقض، توعد بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء بقوة القانون و طبقا للأوامر الملكية، و قالها بعظمة لسانه يوم الجمعة 3 نونبر 2017م ، في حوار مطول نشر على جريدة الأخبار أجراه معه الصحفي محمد اليوبي.ها المعقول يا البياضق، نوضوا سارحو الناس إذا كنتم عاجزين. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.لكنك يا سعد، لماذا لا تريد التنسيق مع مؤسسة رئاسة النيابة العامة؟
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17 - Vladimir السبت 10 مارس 2018 - 17:48
عندما تجد أن رئيس الحكومة يقول علينا التصدي للفساد فهذا دليل على ضعف الحكومة كأنها تطلب من عامة الناس تخلصنا من الفساد. مع الأسف الخطاب الرسمي للسلطات التنفيذية العليا في البلاد تعترف بضعفها وتطلب منا تخليص البلاد من الفساد. شكون اللي عنده السلطة و القدرة واش انتم أم نحن الذين لا نصلح إلا للتبرع بالدم.
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18 - داخداخ الأحد 11 مارس 2018 - 08:35
ها الرؤية و ها الاستراتيجية و ها الارادة و فين المفسدين للتنفيد ،هنا مربط الفرس .
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