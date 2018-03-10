العثماني: صدّ الفساد يحتاج رؤية واستراتيجية وإرادة

وائل بورشاشن

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن مكافحة الفساد تحتاج إلى رؤية واضحة إضافة إلى استراتيجية وإرادة.

وأضاف العثماني في سياق حديثه خلال حفل تكريمي لتخرج الفوج الأول من ماستر "الكشف والوقاية من الجرائم المالية"، نظم بملحقة رئاسة الحكومة في الرباط، أن "ورش تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، ورفع منسوب الشفافية والتخليق، وجهان لعملة واحدة ويتكاملان؛ وهما من التوجهات الاستراتيجية الكبرى للدولة حتى قبل مجيء هذه الحكومة".

وأبرز المسؤول أن "هذا التوجه جزء، كذلك ،من برنامج الحكومة الحالية، ونؤكد أن لنا إرادة سياسية قوية للمضي في هذا الورش وتخليق الحياة الاقتصادية ومكافحة كل أنواع الفساد الذي يعيق التنمية".

رئيس الحكومة قال في كلمته التي وجهها إلى الفوج الأول من الطلبة المتخرجين من ماستر "الكشف عن الجرائم المالية": "نخسر أمام الفساد ما بين 5 و7 في المئة من الناتج الداخلي الخام".

وأضاف أن كشف الفساد المتخفي يحتاج إلى خبرات، وأن "تكريم هذا الإبداع الذي يهمنا جاء في سياق دخول هذا الماستر في أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي من بين أهدافها تكوين الأطر ضد الفساد المالي والإداري على الأرض عن طريق خبرات متجددة تستطيع كشف التحايل على المال العام والخاص".

وذكر رئيس الحكومة، في كلمته، أن "مؤشر ملامسة الرشوة لترانسبارنسي قفز فيه المغرب تسع نقط، من 90 إلى 81"، واعتبر ذلك غير كاف.

كما زاد: "في التنقيط وصلنا إلى 40، وربما هذا من التأثيرات المعنوية للاستراتيجية الوطنية، وإخراج رسوم اللجنة الوطنية، وإشراك القطاع الخاص"، مضيفا أنه "من الممكن أن نتقدم في مجال مكافحة الفساد بإرادة متضافرة بين الجميع"، متعهدا بـ"الاستمرار في إرادتنا المجتمعية وليس السياسية فقط".

سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قال في الموعد نفسه: "أحيي الطلبة على هذا المسار المتميز، وأريد شكر رئيس الحكومة على مبادرة الالتقاء بالخريجين التي هي الأولى في عهد الحكومة الحالية".

وأضاف الوزير أن "عددا كبيرا من خريجي الفوج الأول من هذا الماستر قد توظفوا"، معتبرا أن "هذا نموذج تكوين لا بد أن تفتحه جامعات أخرى".

بينما توجه لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في كلمته، بسؤال إلى المشرفين على الماستر حول طلبتهم قائلا: "هل يعرفون الإنجليزية؟"، وأضاف أن التكوين يكون مدى الحياة، وأن خريجي هذا الماستر عليهم أن يُؤثروا في المجتمع، لا أن يتأثروا به"، معتبرا أن "الغنى يكون بالعلم".

وخاطب الداودي المتخرجين، أمام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالقول: "لا تحتاجون أن تظهروا شيئا باللباس والسكن، ولا يمكن أن تذهبوا بعيدا دون هذا التفكير، فأنتم في تنافس مع العالم".

محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، هنأ للطلبة على هذه المبادرة الإنسانية والأكاديمية، التي هي "تتويج لمجهودكم ومجهود آبائكم وأسركم والجامعة المغربية"، بتعبيره.

وأضاف أن وجود مثل هؤلاء الخريجين يؤكد أن الجامعة العمومية المغربية تلائم التكوين مع الشغل، وأشار إلى أن "جزء كبيرا من هؤلاء الخريجين يندرجون في سوق العمل بسرعة كبيرة جدا".

أما خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم، فكشف أن "5 أو 6 في المئة من الناتج الداخلي الخام يضيع في الفساد"، وقال: "إذا ربحنا 1 في المئة من هذه النسبة واستغلناه في تنمية البحث العلمي سيكون الأمر مهما".

وتوجه إلى الطلبة قائلا: "يجب أن تكونوا متيقنين من أنكم ستحتاجون، إلى جانب معرفتكم، قيمكم وحكامتكم الجيدة"، بحسب تعبيره.

وقال إدريس منصور، رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن عدد خريجي "ماستر الكشف والوقاية من الجريمة المالية 36 خريجا"، وأضاف أنه "يمكن للجامعة أن تبدع وتخلق مسالك تلبي حاجيات المجتمع المغربي في القطاع العام أو قطاع الصناعة والقطاع الخاص"، وذكر أنه "يمكننا زيادة عدد الخريجين وإحضار مكونين وخبراء عالميين"، وتوجه إلى رئيس الحكومة قائلا: "هذا يحتاج لتمويل".