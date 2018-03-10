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كُتّاب وآراء
كريستوبال لوبيز روميو رئيسا للأساقفة في الرباط
عرفت كاتدرائية "سان بيير" في العاصمة المغربية، اليوم السبت، تنصيب كريستوبال لوبيز روميرو رئيسا لأساقفة الرباط.
وكان البابا فرانسوا الأول قد عين "الأب كريستوبال لوبيز روميرو"، وهو "راهب ساليزياني" من أتباع "دون بوسكو"، في 29 دجنبر الماضي خلفا لفانسون لانديل، الذي كان رئيسا لأساقفة الرباط منذ سنة 2001.
وترأس حفل التنصيب الكاردينال خوان خوصي أوميلا أوميلا، رئيس أساقفة مدينة برشلونة الإسبانية، مروفوقا بالكردينال كارلوس أميغو فاليخو، أسقف طنجة وصقلية.
وحضر قداس التنصيب، الذي تسلم فيه كريستوبال لوبيز روميرو مهامه، الرهبان الكاثوليك بأسقفية الرباط ووجدة والدار البيضاء والقنيطرة وأكادير والرشيدية، إضافة إلى ممثلي الكنائس الأورثودوكسية والانجيلية بالمغرب، كما حضر أساقفة من إفريقيا وأوروبا.
وولد القديس كريستوبال لوبيز روميرو سنة 1952 في ألميريا بإقليم الأندلس، جنوب إسبانيا، والتحق بساليزيان دون بوسكو في سن الـ15، وقام بأول مهمة دينية سنة 1968. ثم نصب كاهنا في برشلونة سنة 1979، حيث استمر بها لمدة خمس سنوات في اتصال مع الأشخاص المهمشين، قبل أن يتوجه إلى البراغواي ليستقر بها من سنة 1984 إلى سنة 2002.
وحل روميرو بالمغرب سنة 2003، في مدينة القنيطرة التي عمل بها مسؤولا عن الجالية المسيحية، ومديرا لمدرسة "دون بوسكو" ومركز التكوين المهني "جوك سبيل"، ومكث بها 7 سنوات.
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تعليقات الزوّار (3)
لمدا وما دخل البابا في المغرب