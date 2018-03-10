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الرئيسية | مجتمع | كريستوبال لوبيز روميو رئيسا للأساقفة في الرباط

كريستوبال لوبيز روميو رئيسا للأساقفة في الرباط

كريستوبال لوبيز روميو رئيسا للأساقفة في الرباط
هسبريس - و.م.ع
السبت 10 مارس 2018 - 16:10

عرفت كاتدرائية "سان بيير" في العاصمة المغربية، اليوم السبت، تنصيب كريستوبال لوبيز روميرو رئيسا لأساقفة الرباط.

وكان البابا فرانسوا الأول قد عين "الأب كريستوبال لوبيز روميرو"، وهو "راهب ساليزياني" من أتباع "دون بوسكو"، في 29 دجنبر الماضي خلفا لفانسون لانديل، الذي كان رئيسا لأساقفة الرباط منذ سنة 2001.

وترأس حفل التنصيب الكاردينال خوان خوصي أوميلا أوميلا، رئيس أساقفة مدينة برشلونة الإسبانية، مروفوقا بالكردينال كارلوس أميغو فاليخو، أسقف طنجة وصقلية.

وحضر قداس التنصيب، الذي تسلم فيه كريستوبال لوبيز روميرو مهامه، الرهبان الكاثوليك بأسقفية الرباط ووجدة والدار البيضاء والقنيطرة وأكادير والرشيدية، إضافة إلى ممثلي الكنائس الأورثودوكسية والانجيلية بالمغرب، كما حضر أساقفة من إفريقيا وأوروبا.

وولد القديس كريستوبال لوبيز روميرو سنة 1952 في ألميريا بإقليم الأندلس، جنوب إسبانيا، والتحق بساليزيان دون بوسكو في سن الـ15، وقام بأول مهمة دينية سنة 1968. ثم نصب كاهنا في برشلونة سنة 1979، حيث استمر بها لمدة خمس سنوات في اتصال مع الأشخاص المهمشين، قبل أن يتوجه إلى البراغواي ليستقر بها من سنة 1984 إلى سنة 2002.

وحل روميرو بالمغرب سنة 2003، في مدينة القنيطرة التي عمل بها مسؤولا عن الجالية المسيحية، ومديرا لمدرسة "دون بوسكو" ومركز التكوين المهني "جوك سبيل"، ومكث بها 7 سنوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Alakki السبت 10 مارس 2018 - 16:38
كتلميذ سابق بمدرسة دون بوسكو بالقنيطرة اتمنى للمدير روميو كل التوفيق في مهامه الجديدة، رجل رائع بمعنى الكلمة وساهم في تربية اجيال بالمدينة عوض مدارس الخردة المخزنية.
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13
2 - المجيب السبت 10 مارس 2018 - 16:44
ماذا يحدث في الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب؟؟ ومع من يستشير هذا البابا فرانسوا؟؟ لماذا عين الاسباني كريسطوبال لوبيز وأزاح ابن البلد فانسان ليندل المكناسي المولد؟؟ فهل حقا استقالة هذا الاخير كانت بسبب السن أم أن في الامر حنقليس؟؟
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-4
3 - عبد اللطيف السبت 10 مارس 2018 - 18:22
لم افهم شيئا عينه البابا في المغرب
لمدا وما دخل البابا في المغرب
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2
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