إيقاف ناشط يؤجج الاحتجاجات في جرادة والنيابة العامة تبرر تدخلها

هسبريس ـ عبد الرحيم العسري

تشهد مدينة جرادة، اليوم السبت، احتقاناً شعبياً أعقب تحرك السلطات الأمنية لإيقاف أحد النشطاء البارزين في صفوف "الحراك"؛ أثناء تواجده وسط تجمع في سوق أسبوعي رفقة عدد من النشطاء الآخرين من أجل الإعداد لمسيرة الاحتجاج الإقليمية المقرر تنظيمها يوم غد الأحد.

وقال نشطاء في "حراك جرادة"، ضمن تصريحات لهسبريس، إن "الساكنة تعتصم منذ ساعات أمام مركز الشرطة بمدينة جرادة للمطالبة بإطلاق الناشط مصطفى ادعنين، الذي جرى توقيفه خلال تدخل للقوات العمومية لحظة قيامه بتعبئة الساكنة للخروج إلى الاحتجاج".

وأوضحوا أن ايقاف المعني بالأمر أجج الأوضاع وسط المدينة؛ "الأمر الذي دفع مجموعة من الأفراد إلى تسلق لاقط هوائي، مهددين بالانتحار في حالة عدم إطلاق سراحه؛ ولكنهم تراجعوا عن الخطوة بعدما قدمت لهم السلطات وعداً بالإفراج عنه"، وفق رواياتهم المتطابقة.

من جهته، نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في وجدة، على متن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن يكون توقيف مصطفى ادعنين في جرادة له علاقة بالأحداث التي تعرفها هذه المدينة.

وأكد الوكيل العام أن "الأخبار الرائجة تبقى عارية عن الصحة ولا تمت إلى الحقيقية بصلة؛ ذلك أنه بعد التحريات الجارية في الموضوع من طرف الضابطة القضائية تبين أن الأمر يتعلق بحادثة سير، ارتكبت من طرف المعني بالأمر بتاريخ 8 مارس الجاري على الساعة الواحدة صباحا، والأبحاث لازالت جارية في الموضوع".

ورفض المحتجون توضيحات النيابة العامة، إذ يتواصل الاعتصام الشعبي أمام مقر الدائرة الأمنية وسط تطويق أمني كبير، مطالبين بإطلاق سراح الناشط ادعنين بشكل فوري، ودون أي شروط.

ووفق البرنامج الاحتجاجي لهذا الأسبوع، خاضت نساء جرادة مسيرة جابت أحياء المدينة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تلتها مسيرة احتجاج أخرى نحو ساحة "الشهداء"، يتقدمها ذوو الاحتياجات الخاصة، وعمال المفاحم و"الساندريات"، تمهيدا لمسيرة تجوب الإقليم بأكمله نهار غد الأحد .

ومن المنتظر أن ينظم سكان جرادة "أربعينية الشهيد عبد الرحمان"، عبر إضراب عام يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مراهنين على "يشل حركة المدينة بشكل تام، مع تنفيذ اعتصام جزئي بساحة الشهداء طيلة اليوم"، وفق الدعاة إلى هذه الصور الاحتجاجية.

جدير بالذكر أنه رغم الزيارة التي قام بها إلى المنطقة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتحرك صوب مدينة وجدة رفقة وفد وزراي، تتواصل الاحتجاجات في مدينة جرادة بمظاهرات مستمرة منذ وفاة عاملين نهاية العام الماضي في بئر غير قانونية لاستخراج الفحم.

وحسب إفادات عدد من الحقوقيين بالمدينة الواقعة ضمن تراب جهة الشرق فقد قرر السكان العودة إلى الاحتجاج بعد رفضهم المقترحات التي قدمها سعد الدين العثماني، إذ رفعوا شعارات تنتقد الحكومة وتعتبر تصوراتها لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية "غير كافية".