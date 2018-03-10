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الرئيسية | مجتمع | إيقاف ناشط يؤجج الاحتجاجات في جرادة والنيابة العامة تبرر تدخلها

إيقاف ناشط يؤجج الاحتجاجات في جرادة والنيابة العامة تبرر تدخلها

إيقاف ناشط يؤجج الاحتجاجات في جرادة والنيابة العامة تبرر تدخلها
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
السبت 10 مارس 2018 - 19:00

تشهد مدينة جرادة، اليوم السبت، احتقاناً شعبياً أعقب تحرك السلطات الأمنية لإيقاف أحد النشطاء البارزين في صفوف "الحراك"؛ أثناء تواجده وسط تجمع في سوق أسبوعي رفقة عدد من النشطاء الآخرين من أجل الإعداد لمسيرة الاحتجاج الإقليمية المقرر تنظيمها يوم غد الأحد.

وقال نشطاء في "حراك جرادة"، ضمن تصريحات لهسبريس، إن "الساكنة تعتصم منذ ساعات أمام مركز الشرطة بمدينة جرادة للمطالبة بإطلاق الناشط مصطفى ادعنين، الذي جرى توقيفه خلال تدخل للقوات العمومية لحظة قيامه بتعبئة الساكنة للخروج إلى الاحتجاج".

وأوضحوا أن ايقاف المعني بالأمر أجج الأوضاع وسط المدينة؛ "الأمر الذي دفع مجموعة من الأفراد إلى تسلق لاقط هوائي، مهددين بالانتحار في حالة عدم إطلاق سراحه؛ ولكنهم تراجعوا عن الخطوة بعدما قدمت لهم السلطات وعداً بالإفراج عنه"، وفق رواياتهم المتطابقة.

من جهته، نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في وجدة، على متن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن يكون توقيف مصطفى ادعنين في جرادة له علاقة بالأحداث التي تعرفها هذه المدينة.

وأكد الوكيل العام أن "الأخبار الرائجة تبقى عارية عن الصحة ولا تمت إلى الحقيقية بصلة؛ ذلك أنه بعد التحريات الجارية في الموضوع من طرف الضابطة القضائية تبين أن الأمر يتعلق بحادثة سير، ارتكبت من طرف المعني بالأمر بتاريخ 8 مارس الجاري على الساعة الواحدة صباحا، والأبحاث لازالت جارية في الموضوع".

ورفض المحتجون توضيحات النيابة العامة، إذ يتواصل الاعتصام الشعبي أمام مقر الدائرة الأمنية وسط تطويق أمني كبير، مطالبين بإطلاق سراح الناشط ادعنين بشكل فوري، ودون أي شروط.

ووفق البرنامج الاحتجاجي لهذا الأسبوع، خاضت نساء جرادة مسيرة جابت أحياء المدينة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تلتها مسيرة احتجاج أخرى نحو ساحة "الشهداء"، يتقدمها ذوو الاحتياجات الخاصة، وعمال المفاحم و"الساندريات"، تمهيدا لمسيرة تجوب الإقليم بأكمله نهار غد الأحد .

ومن المنتظر أن ينظم سكان جرادة "أربعينية الشهيد عبد الرحمان"، عبر إضراب عام يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مراهنين على "يشل حركة المدينة بشكل تام، مع تنفيذ اعتصام جزئي بساحة الشهداء طيلة اليوم"، وفق الدعاة إلى هذه الصور الاحتجاجية.

جدير بالذكر أنه رغم الزيارة التي قام بها إلى المنطقة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتحرك صوب مدينة وجدة رفقة وفد وزراي، تتواصل الاحتجاجات في مدينة جرادة بمظاهرات مستمرة منذ وفاة عاملين نهاية العام الماضي في بئر غير قانونية لاستخراج الفحم.

وحسب إفادات عدد من الحقوقيين بالمدينة الواقعة ضمن تراب جهة الشرق فقد قرر السكان العودة إلى الاحتجاج بعد رفضهم المقترحات التي قدمها سعد الدين العثماني، إذ رفعوا شعارات تنتقد الحكومة وتعتبر تصوراتها لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية "غير كافية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - محايد السبت 10 مارس 2018 - 19:10
السطل غادي وكايعمر و راه قريب ايفيض
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538
2 - عبد الرحمان السبت 10 مارس 2018 - 19:12
باراك من تلفاق التهم لعباد الله راه كلشي واضح وباين الناس راها كتقلب على العيش الكريم راه حقهم في العيش اعباد الله خافو الله
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519
3 - سمير الوجدي البطالي السبت 10 مارس 2018 - 19:12
صراحة يستحق الاعتقال منذ مدة ولكن السلة تهاونت... هل يعقل ان تجيب الساكنة كلهم وفردا فردا على اساس تلبية جميع مطالبهم واكثر، وتجد مثل هؤلاء المراهقين يصرون على للخروج للشارع لا لشيء الا لمشاركة السلفيات والتباهي على عشيقاتهم. ارتقو يا اخوان ارتقو فهذا بلدنا كلنا فلنحارب الفساد بالتي هي احسن ليس بالتبرهيش مع الاسف. انشري هسبرس
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-772
4 - سعيد السبت 10 مارس 2018 - 19:16
هناك أناس يلعبون بأمن البلاد و لا بهمهم إنزلاقها إلى الهاوية و هم معروفون سلفا و يستعملون ما سمي النيابة العامة المستقلة. كل مرة يعتقلون الشرفاء تكون التهم و الجنح مطبوخة من حوادث سير و شيكات بدون رصيد و اغتصاب و أشياء حقيرة تستعملها النيابة العامة في وقت الملك غير موجود و في فترة نقاهة. البلاد في طريقها إلى الهاوية و الملك يجب أن يستعمل سلطته لوقف هذه الألعاب الطفولية بالقضاء و العدل. لا ملك بدون عدل و لا ملك بدون عدل و نطلب مرة أخرى تجنيب البلاد سيناريو اليمن.
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-336
5 - abd السبت 10 مارس 2018 - 19:17
الفخ موجود الآن وعلى استعداد للوقوع
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243
6 - Ayyoz السبت 10 مارس 2018 - 19:19
شبعو خبز وسيرو الله أهديكم يجب على الدولة الحد من هذه المهازل سواء في الريف او الشرق
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-601
7 - رضى الورياغلي السبت 10 مارس 2018 - 19:21
التهمة الاغتصاب هههه طبعا انها الموضة الجديدة
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364
8 - حسبي الله ونعم الوكيل السبت 10 مارس 2018 - 19:22
فعلا هناك تراجع واضح لحقوق الانسان في المغرب ؟؟؟؟!!!!!!!!
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359
9 - moha السبت 10 مارس 2018 - 19:27
العنوان..... إيقاف ناشط ... يؤجج ....الاحتجاجات في جرادة، صحافة جوج دريال.
يقول صاحب آلسيارة : آلحادثة وقعت بعد آنزلاق آصتدمت آلسيارة نسبيا بشجرة بدون أي خسائر فما محل آلإعتقال من آلإعراب
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271
10 - ايت الراصد:المهاجر السبت 10 مارس 2018 - 19:31
بدون لف ولادوران هاهي الحكومة المتحكم فيها يأمرها اسيادها بتحويل اموال الطوارئ والكوارث الى صندوق معاشات النواب مما يعني انهم مع الحاكم الأكبر يسيطرون على خيرات المغاربة وكل المناطق المهمشة ويجدون الحلول الاستعجالية لمشاكلهم وذويهم ولكن عندما يتعلق الامر بالمحتجين من اجل مطالب تنموية فان الاعتقال يكون مصيرهم سواء رفعوا الراية الوطنية او لم يرفعوها.... لان كل ذلك بعد تبريرا لخروقاتهم ..ليتضح ان الحل الاصعب هو استمرار الا حتجاجات بالريف وجرادة وغيرها ...مع مزيد من الانتفاضات...
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336
11 - amorran nelmghreb السبت 10 مارس 2018 - 19:32
الاعتقالات العشوائية والاحكام التعسفية الموجهة لا تحل المشاكل ولا توقف الاحتقانات المتعددة في كل من جرادة الحسيمة تنغير وزكورة بل بالعكس فا نها تؤجج الا وضاع وتفجرها الم يتعض المخزن مما حدث بسوريا لما اراد بشار قمع الشعب السوري وبادر الى استعمال القوة وعسكرة المدن المنتفظة حداري حداري من التمادي في قهر وقمع الشعب المغربي لان السيل وصل الزبى فعوض اللجء الى الحلول المعقولة يستخدم المخزن قوته وعضلاته ضد المواطنين العزل ويستقوي عليهم بجهاز القضاء الدي يعلم القاصي والداني انه موجه ولا يحترم القانون وخير مثال اعتقالالصحافي الشهم البطل حميد المهداوي بتهمة واهية وهي الصراخ بالشارع ههههههه وبعد ان تبين للمخزن انه سقط في التلاعب بحرية المواطنين وعاب عليه العالم هده التصرفات الارهابية ضد الاحرار سارع المخزن الى تلفيق تهمة عدم التبليغ بالسلاح وهده مسرحية محبوكة ومؤامرة خبيثة ضد المهداوي لتكميم فمه واسكاته عن قول كلمة الحق عزاؤنا واحد فيك يامغرب لانك لم تعد وطننا امنا للمغاربة فالكل يعيش تحت تاثير الخوف والمؤامر ة سنوات الرصاص عادت من جديد بحلة اشد عتامة من الماضي كل المغاربة في خطر
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220
12 - ‏ حراك جرادةيسقط مقاربةالقمع السبت 10 مارس 2018 - 19:33
إن الإعتقالات المتواصلة للنشطاء و المناضلين و القياديين و باقي جماهير الشعب الكادح المحتجين في الحراكات الشعبية المتأججة في مناطق المغرب العميق و البئيس و منه الريف و جرادة و زاكورة بثبث بما لا يدعو للشك زيف الادعاءات الحكومية عن تلبية المطالب الاجتماعية و الاقتصادية لعموم ساكنة المناطق المحتجة و عجز هاته المحكومة التي يقودها الباجدة عن الإجابة على مطالبها في بديل تنموي إقتصادي و إجتماعي للمنطقة، كما أن إستمرار دعاة مقاربة القمع التخوينية المخزنية في نهج مقاربتهم لمعالجة الاحتجاجات المطلبية لعموم المحتجين لن يزيد الوضع إلا غليانا و إحتقانا و تذمرا عارما. ‏‎ ‎
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157
13 - wood a vous السبت 10 مارس 2018 - 19:35
الاخ Wood سيجدها مناسبة للطعن حتى في أوامر النيابة العامة.....و سيدعي زورا و بهتانا أن العنصر الموقوف برىء....سيدي اعلم جيدا ان اي مظاهرة غير مرخصة تستوجب تدخل قوات الامن ذلك حفاظا على سلامة المتظاهرين انفسهم ثم المواطنين و الممتلكات العامة .
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-229
14 - لبيب وادي زم السبت 10 مارس 2018 - 19:36
يجب الغاء المحاكم والتخلي عن الاجهزة الامنية ، واعلاق السجون نهاءيا ، والعودة الى زمن السيبة والتسيب ، وسيادة قانون الغاب وقطع الطريق واستباحة الحرمات ،،حتى يبقى هؤلاء البشر على ( خاطرهم).
اتقوا الله في وطنكم ، وكفاكم ما يحاك ضد وحدتكم ، وتكالب المتامرين عليكم.
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-220
15 - كريم السبت 10 مارس 2018 - 19:36
حادث سير، لاحول ولا قوة الا بالله، هد الدولة مجهدى في تلقيف التهم الباطلة، مكتعرفش هاد الدولة او لعمق منها، أن لكل امة اجلها لها ما كسبت و عليها ما كسبت، نهاركم غايجي
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144
16 - fador السبت 10 مارس 2018 - 19:44
طبعا لن يعتقلوه بسبب المظاهرة بل سيبحثون عن اي سبب لاعتقاله اظن ان المخزن ذكي عندما يتعلق الامر باعتقال من يطالب بحقه .. المغرب في العاوية و الله اصبحت ابحث عن حل لادهب الى الخارج حيث الكرامة و الانسانية .. بلدنا جميل لكن للاسف ليس هنا من يحكمنا بالعدل
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156
17 - م ن السبت 10 مارس 2018 - 19:44
لهم الحق في لاحتجاج ولايمكن تجاوز لاحتجاج يفرضون اطلاق سراح وبدون شروط هادا ينقص من هيبة الدولة عندئدن الدولة لها الحق في التدخل ولاعتقال هاداجاريبه العمل في كل الدول.
نقول للمغرورين بحقوق لانسان اي مضاهرة من هادا النوع سوائ في ؤروبا او امريكا العصا لمن عصى
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-151
18 - أمين سويسرا السبت 10 مارس 2018 - 19:45
أطلق صرح ادعنين والله مهزلة الآن سيعاقب بالانقلاب و الاتجار بالبشر الى أين أنتم دهبون بنا ........؟
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96
19 - المتتبع السبت 10 مارس 2018 - 19:46
بالله عليكم هل في هذه الحكومة من يفكر في استقرار البلد العثماني يريد ضخ المليارات في صندوق تقاعد البرلمانيين وسكان جرادة أولى بذلك كفى كفى كفى هل تريدون أن يصبح حراك في كل مدينة وقرية وامحمداه وامحمداه وامحمداه كل من حولك يريدون تشويه الوطن لا يفكرون الا في مآربهم التفت لشعرك قبل فوات الاوان اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد
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104
20 - م ع السبت 10 مارس 2018 - 19:49
بالنسبة لي يجب إنسحاب الشركات من جرادة و غلق جميع الإدارات العامة و قطع الكهرباء و الماء عنهم و منع شركات البنزين و المازوت من التوجه هناك و منع شاحنات الخضر. لأنهم أرادوا إضراب فلتساعدهم الدولة بالإضراب حتى يكون كلي.
في الأخير سيعرفون دور الدولة.
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-184
21 - Abousarah السبت 10 مارس 2018 - 19:50
بدء الانزلاق اربطوا احزمتكم.ليس هكذا تعالج الامور ِ اذا كان هدفكم تحديد النسل فاعلموا ان الوسيلة الوحيده هي التربيه التعليم و التوعيه اما الإقصاء التهميش و التجويع فقد اتبت فشله و العواقب يمكن ان تكون كارتيهِ
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84
22 - خليلوفيتش السبت 10 مارس 2018 - 19:52
في الحقيقة هناك بعض المسؤوليات تسند إلى أشخاص غير أكفاء رغم شواهدهم العليا و من هؤلاء نجد مسؤولين عن الأمن يصبون الزيت على النار فحذاري مما قد تسفر عنه مثل هاته الإعتقالات و التدخلات سواء أكانت بأوامر من النيابة العامة أو كانت إرتجالية.
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79
23 - Ayoub السبت 10 مارس 2018 - 19:53
هههههههههههه كيما العادة. قريبا ستسمعون. انه متهم بمس سلامة الدولة. وإنارة الفتنة. في البلد ههههه و ممكن ايديروا. شي. اجتهاد. ويلاصقو ليه. شي. حاجة. من عالم اخر. المهم. هادا. هو المغرب
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72
24 - جعفر القشبندي السبت 10 مارس 2018 - 19:56
نفس النهج والسيناريوالتي نهجتها
الدولة القمعية في الحسيمة وزاكورة
ووزان وطاطا وتينغير وأوطاالحاج وتندرارة
وتطوان وأكادير هاهي تكشرانيابها ضد
الحراك الشعبي جرادة بالعسكرة وتهجيج
الأوضاع وبالتالي تبررنفسها وتقول
إن المختطف له علاقة بحادثة سير
وليس الحراك ألاعيبكم مفروشة
المنطقة الشرقية لكم بالمرصاد
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74
25 - حديدان السبت 10 مارس 2018 - 19:58
بوعشرين الاغتصاب و ادعنين حادثة سبر الملفات لن تنتهي
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84
26 - جرادة الحبيبة السبت 10 مارس 2018 - 20:11
السيارة كانت قادمة من وجدة صوب جرادة و اصطدمت بشجرة و لم تخلف أي ضرر بأي كان ما عدا الأضرار التي أصابت السيارة مما استدعى من سائقها إيداعها لدى (الطولوري)، و بعدها تم استدعاء صاحب السيارة الذي هو أب أحد النشطاء بحراك جرادة،و وجه له اللوم حول جعل سيارته في خدمة الحراك الشعبي، و ردا على النيابة العامة في حلتها المستقلة الجديدة،لماذا لم يتم استدعاء السيد المصطفى معنيين من طرف الشرطة،و تم اعتقاله في خرق سافر للدستور و القانون و المساطر القانونية كما وقع بالظبط مع توفيق بوعشرين؟إتقوا الله في وطنكم و أنفسكم.و كفوا من أساليب العرر.باحترامكم للقانون فقط يا رجل القانون و الدولة و المؤسسات.لماذا لم تسلموا الرجل أي استدعاء في بيته كما يسري القانون بكل بقاع الأرض؟ باركة من البسالة التي قد تودينا في ستين دهية.الله يرضي عليكم.
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91
27 - INCONNU السبت 10 مارس 2018 - 20:40
لا تقلقو على حقوق الانسان بالمغرب فهي في طريق الصحيح واثبتت في عدت مناطق من المغرب
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31
28 - نبيل السبت 10 مارس 2018 - 20:44
لا حول ولا قوة ألا بالاه ، ناس وصلة فيها تالعضم أوحد تقول ليهم قولو لعام زين . تحية لناس ريف أناس شرق ألمغاربة لي عيقين بالقالب
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56
29 - Karim12 السبت 10 مارس 2018 - 20:50
القضية بدات كتحماض .اظن سيناريو سوريا سيتكرر مرة اخري لان الامور غدا كدهور
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54
30 - استاذة السبت 10 مارس 2018 - 21:18
الم تشبعوا من تلفيق التهم لكل من اراد ان يبين الحق,هل كل من قال الحقيقة وفضح الدولة تعتبرونه مجرما,هل هذه هي الديموقراطية وحرية التعبير التي تتغنون بها ؟حسبنا الله ونعم الوكيل في دولة المخزن,دولة تجويع الفقير وإغناء الغني,وا اسفاه ! بلد جميل ولكن يفضل ابناؤه الهرب و الموت في البحر على البقاء فيه,
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60
31 - rifi paltoulki السبت 10 مارس 2018 - 21:24
لكم الله يا ابناء وطني هذا هو حال السياسة المخزنية
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43
32 - Hamido السبت 10 مارس 2018 - 21:33
لم يعد للدولة ما تخفيه .هده الاحتجاجات هي الأكثر اثارة للجدل.وستكلف المغرب الكثير.والدولة تلعب بالنار. إنه مأزق كبير .ونريد معرفة من أدى بنا لهدا الوضع.والله أصبحنا نخاف أن تخرج الأوضاع عن السيطرة.المشكل هو أن الناس لم تعد ساذجة الكل يعرف ما يحدث .وكيف تنهب الثروات.اتمنى أن تحل الحكومة وان تشكل أخرى بالتوافق.ونريد أن نرى محاكمة اللصوص.
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54
33 - ديما مغربي السبت 10 مارس 2018 - 22:00
الشبعة اومادير كون كاين الجوع كون مشاو يقلبو على مايتكال
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-93
34 - الوزاني السبت 10 مارس 2018 - 22:02
وا اسفاه، عوض ضخ 8 ملايير من المال العمومي لحل مشاكل الجهات المهمشة تفضل الدولة ان تعطيها في طابق من ذهب البرلمانيين مكافأة لهم على غيابهم أو على نومهم داخل قبة البرلمان.
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63
35 - بنت الريف الحرة السبت 10 مارس 2018 - 22:22
إلى تعليق 17 ومن على شاكلته ، اسمعوا جيداً هيبة الدولة تُستَحْضر مع الأعداء والطامعين في إستغلال خيرات البلاد وليس مع المواطن الضعيف الذي يطالب بلقمة العيش ليسدد بها جوعه ويلبي حاجيات أطفاله ، كفاكم من الإستغباء والإستحمار!؟
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52
36 - طنجاوي (ا) السبت 10 مارس 2018 - 22:25
رحم الله الحسن الثاني و ادريس البصري___ حقوق الانسان لا تصلح ان تعطى للجاهل الامي لأنه سوف يفعل بنفسه ما لا يفعله به عدوه
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-78
37 - Hamido السبت 10 مارس 2018 - 22:40
قرأت جميع التعليقات وبصراحة كانت راءعة .هناك أمل في المغرب مادام هناك أناس يناقشون بدرجة عالية من الوعي بما يحدث في هده البلاد.وكلنا متفق على أن من المخزن هو الدي يحرك الأمور في هده البلاد.ووبتواطيء مع الأحزاب.
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35
38 - عزيز الرباطي السبت 10 مارس 2018 - 22:53
البلاد تسير في منحى خطير، الخوف كل الخوف أن نصل إلى حالة مصر في 2011.
اللهم احفظ بلادنا من الفتن
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-15
39 - مغربي حر السبت 10 مارس 2018 - 22:55
تعليق رقم3:
إسم على مسمى الوجدي البطالي
إن لم تستحي فقٰل ما شئْت
هؤلاء رجال وليس مراهقين مثلك
هؤلاء وطنيون حتى النخاع
هؤلاء هم الذين فضحوا الفساد والمفسدين
هؤلاء هم رموز الوطن
إذن من أنت ؟
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50
40 - حميد السبت 10 مارس 2018 - 23:18
التهديد بالانتحار يوضح تهور . هذه طريقة ضعاف النفوس والإيمان.والقانون فوق الجميع.
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-45
41 - بن الحبووططط الوجدي السبت 10 مارس 2018 - 23:36
ظهرت المبالغة شيءا ما في التظاهر وبدون ترخيص . هناك اتفاقيات جرت بين مسؤولين وبين نشطاء حول عدة مشاريع لفائدة سكان جرادة. النشطاء تركوا التظاهر الحضاري ومروا إلى التظاهر المفرط الذي قد يسبب ويتسبب في عدة أمور ضد المواطنين . كفى من الركوب على المظاهرات . التمسوا من جديد اجتماعا مع المسؤولين لحل المشاكل المطروحة وجنبوا البلاد والعباد الفوضى والفتنة .
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-47
42 - شعشاع السبت 10 مارس 2018 - 23:48
لنكن صريحين..المغرب تختلف مناطقه اقتصاديا..هناك مناطق فرص العمل بها او انشاء مشاريع متوفرة وغالبا تنجح..وهذا ينطبق على كل اادول..فمن اراد تحسين وضعه المادي قد لا يتحقق له ذلك بقريته او بلدته او مدينته....انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله..المغرب شاسع وواسع...هناك من يستغل هذه الامور لضرب الدولة باكملها ..جهات كبيرة في حجم دولة....علينا نحن المغاربة اليقظة...والسلام
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-34
43 - Mowatin الأحد 11 مارس 2018 - 00:24
مرة تلو اﻻخرى يتبين ان الدولة تفقد مصداقيتها وان الشعب لم يعد يصدق تلك اﻻعدار الصبيانية من تلفيق التهم للمغاربة اﻻحرار الدين وقفوا في وجه الطغات اللدين عتو في المغرب فسادا و تناساو ان الله يمهل وﻻ يهمل
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29
44 - basim الأحد 11 مارس 2018 - 00:50
صحاب جرادة مساكين رغم طيبوبتهم وصبرهم ووعيهم وسعة ثقافة كثير منهم راه ماعندهم زهر(أستغفرك يارب)غراب الموت يحلق فوق رؤوسهم دوما،وكم من شباب فجعت فيه عائلته بالسندريات وبمدركات الزمن فجأة(الحمد لله على كل حال وقل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا) لكن هذي ملحوظة كمنطقة بين زايو وبركان فيها حوادث سير مفجعة بأسباب بسيطة للغاية وصحاب المنطقة عارفين،لكن راهم أهل دين وإيمان وتقوى وزين خلقي وخلقي،الله يفتح عليهم ويرحم شهداءهم ويبدل سوايعهم العسيرة يسرا ويرفع عنهم هاد سوء الحظ ويحفظهم من الموت الفجائي القابع هناك في آبار الموت،لابد الدولة تساعد معهم راه حالتهم مأساوية فعلا،ونتمنى الدولة تعرف تتصرف معهم يكفينا من الإحتجاجات اعطيوا للمساكين باش يعيشوا وماأنفقتم من شيء فهو يخلفه وأي منطقة في المغرب الإنفاق عليها كرامة ببركتها مشي خسارة بضياعتها.
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27
45 - simona الأحد 11 مارس 2018 - 01:13
ا لعد الكسي قد بداء بهدا الاعتقال المخزن يجس نبض الشارع قبل التدخل .....حادثة سير ههههههههههههههههههههههه
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4
46 - حقوق الانسان خزعبلات الأحد 11 مارس 2018 - 07:25
حقوق الانسان حقوق الانسان حقوق الانسان فرعتو لينا راسنا بهاد الخدعة لي خلقها الغرب لتشتيت العرب لانهم عارفين انو غير على سبا ... حقوق الانسان عاد عرفتوها نتوما داكشي كولو غير خزعبلات وراه رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون : "عندما يتعلق الأمر بالأمن العام فلا يحدثنى احد عن حقوق الإنسان"
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47 - DSSARA الأحد 11 مارس 2018 - 07:25
les marocains veulent les droits mais ne veulent pas entendre parler des devoirs
Aucun pays au monde ne donne à manger gratuitement aux gens
il faut se réveiller et aller au travail
les gens meurent de fain en Europe et en Amérique
les marocains doivent respecter la loi
je sais qu'ils découvrent la démocratie mais ils ne faut pas en abuser et respecter la loi
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48 - غيورة الأحد 11 مارس 2018 - 09:05
اصحاب جرادة ماهرسو ما دارو صداع كيهدرو على حقهم بكل سلمية ، واش ولينا اللي يسكت على الحق شيطان اخرس !!!! كاين شي ... اكتر من هادو اللي ماحاسينش بسكان جرادة وكاع أقاليم المغرب . بلدنا زين وملكنا ولكن خرجو عليه ولاد الحرام
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49 - كمال الأحد 11 مارس 2018 - 10:49
بعد تهمة الانفصال. الفتنة. التخابر. رفع علم غير العلم المخزني الخ.... الآن صفة مأجج الاحتجاجات. مضحك والله.
اما عن العياشه فلا رد عليها لان الرد عليها ما هو إلا مضيعة للوقت. والسلام
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50 - فارسي ابو فارسي الأحد 11 مارس 2018 - 12:04
الانفصال الاتجار في البشر تلقي اموال من اعداء الوطن ووحدته تعريض مصالح المواطنين للخطر الاعتداء على موظف يزاول مهامه ....الان حادثة سير لن نصدقك ايها المخزن وانت بنفسك لن تصدق نفسك لان الصدق مصطلح محذوف من قاموسك فبدل التفكير في تلبية النذر اليسير من المطالب تتفنن في ابتكار الاكاذيب لاحتجاز وسجن الاجساد ...احذروا فافكار ومطالب تلك الاجساد تتكاثف كالغيوم وقد تتحول الى امطار رعدية طوفانية ....
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51 - مغربي حر الأحد 11 مارس 2018 - 14:35
هناك مهرجون وانتهازيون للأزمات ينتظرون فقط اتفه الأسباب ازرع البلبلة والفوضى في البلاد . ف جرادة كغيرها من المناطق في المغرب لا تخلو من المشاكل ولا يمكن حل.جميع المشاكل بسرعة وفي أن واحد .ولابد من التريث إذا كنا واقعيين.فليست هناك عصا. سحرية.حتى في الدول المتقدمة.وهل يريد هؤلاء .قول المثال( شدني ولا نطيح ).أو غير طيح ولا كاع شرب البحر.
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52 - hassan الاثنين 12 مارس 2018 - 01:24
انه جس نبض الساكنة وردود افعالها ،لقد ضل مهندسوا الدولة العميقة البوليسية لعقود انهم تحكموا في العقول وقنوات تخريج الانسان المغربي من المهد الى اللحد لكن جرت الامور بما لا تشتهي السفن ،فالزمان غير الزمان والبشر غير البشر والعالم غير العالم ،
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