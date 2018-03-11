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الرئيسية | مجتمع | "أساتذة مُرسبون" يرفضون "النسيان" ويطالبون أمزازي بوقف الاحتقان

"أساتذة مُرسبون" يرفضون "النسيان" ويطالبون أمزازي بوقف الاحتقان

"أساتذة مُرسبون" يرفضون "النسيان" ويطالبون أمزازي بوقف الاحتقان
(نورالدين إكجان* (صور منير محيمدات
الأحد 11 مارس 2018 - 16:00

عودة جديدة إلى الاحتجاجات باشرها "الأساتذة المرسبون"، بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد 11 مارس أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، حيث طالبوا بمحاسبة جميع المتورطين في هذا الملف، من مسؤولين سابقين وحاليين، ومشددين على ضرورة كشف نتائج جميع التحقيقات المفتوحة بخصوص "الجرائم" المرتكبة في حق الفوج، حسب ما ورد في البيان الداعي إلى الوقفة.

العشرات من الأساتذة الذين تقاطروا على شارع محمد الخامس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم صدحت حناجرهم بشعارات من قبيل: "بالوحدة والتضامن لي بغيناه اكون اكون"، "الله الله على ورطة ..والترسيبات من لفوق جاية"، و"علاش جينا واحتجينا .. الترسيب مابغيناه"، منددين بقرار "الترسيب" ومعتبرين إياه "غير قانوني وحاملا لخلفيات أخرى".

عبد الرزاق بومهدي أكد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الوقفة الاحتجاجية الوطنية تأتي ضمن نضالات التنسيقية الوطنية احتجاجا على الخروقات التي شابت المحضر المفضي إلى توظيف الأساتذة المتدربين، وتأتي كذلك تذكيرا بصمود واستمرارية ملف الأساتذة، وعدم الرضى عن الوضع الحالي وصمت المسؤولين حياله".

وأضاف بومهدي أن "سعيد أمزازي، الوزير الحالي للتربية الوطنية، يتحمل كامل المسؤولية بشكل مباشر في ملف الأساتذة المرسبين، وعليه أن يعتبره من أولى أولوياته، من أجل التسريع في إيجاد حل للمشكل الذي طال".

وأورد المتحدث ذاته أن "نضالات التنسيقية تعاني من مشكل تباعد المؤسسات التعليمية التي يدرس بها أساتذة الفوج، إذ إن أغلب الأساتذة يشتغلون بمناطق نائية مهمشة، وخير دليل على ذلك استشهاد الأستاذ شهيد الواجب الوطني يوسف رياض بمديرية أزيلال، بعد أن جرفته الوديان عندما كان عائدا من مقر عمله، في ظروف لا تليق بالأستاذ وبمربي الأجيال".

وعن بوادر الانفراج قال بومهدي: "لا وجود لأي إشارة تفيد بقرب تسوية ملفاتنا من طرف المسؤولين، بل قُوبلنا بالنسيان وترويج الأكاذيب والأخبار المغلوطة، وإرادة قوية من أجل جل طي وإهمال الملف بشكل نهائي؛ لكن دورنا هو تذكير المسؤولين به عبر التواصل مع مختلف الفاعلين، من نقابات ومناضلين، لكي نسترد حقوقنا الضائعة".

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - م ن الأحد 11 مارس 2018 - 16:15
بعض لاساتدة يستهل في حقهم السجن مدا الحيات لانهم خانو لامانة. كيف للؤستاد يئخد اجرته وهوا دائما في غياب مستمر وتلاميد ناجحين وعند سؤالهم تصورو التلميد في الخامسة بتدائي وهوا لا يزال يتهجا الحروف. وخاصتا في المناطق نائية. نطلب من تلك لاساتد ان يفعل امتحان لتلك التلاميد وعندئد هم يحكمون بما يروه مناسب لدي غيرت على البلد لهادا السبب نتكب هادا
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-52
2 - محمد الأحد 11 مارس 2018 - 16:41
هؤلاء ليسوا أساتدة بل خدام جماعة العدل و الاحسان و التي تسعا إلى دس خدامها في كل القطاعات العمومية كي يعملوا بدورهم في الترويج وو الاستقطاب...كفى مؤسسات التربية لم تعد سوى أوكار للعدل و الاحسان و للتوحيد و الاصلاح.
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-46
3 - wood à vous الأحد 11 مارس 2018 - 16:48
تعليق م.ن خدعة واضحة حتى للاعمى ...كسابقاتها من تدليس الطلبة الغير المتدربين آنذاك على المواطنين بتعليقات متواضعة من قبيل أن من ينتقد هم فقط من طبقة الجهال الذين لا دراية لهم بشؤون الدولة.....و الله حقا انها مهزلة ان يكون هؤلاء من المفترض أنهم سيتولون تدريس ابناءنا....قوم لا هم لهم الا الانتقاد و جعل المصلحة المادية فوق كل اعتبار ......خزعبلاتكم انكشفت للجميع.....لاذكر اخواني في هذه الجريدة بالاسماء المستعارة التي استعملوها فترة تمردهم في المراكز الجهوية للتربية والتكوين و هي كانت تحوي جملا رديئة مثلا : عمر بجيدي ....الخ
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-17
4 - wood à vous الأحد 11 مارس 2018 - 16:59
بمجرد لمحة تاريخية لما سمي اعلاميا "أساتذة الغد"
هم مجموعة من الطلبة تم قبولهم للالتحاق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لكن بشرط مسبق يفرض امتحان في آخر فترة التكوين يتم من خلاله انتقاء المتميزين و سيكون فيه بشكل عادي مجموعة من المترسبين...فور الالتحاق و بعد امضاء استمارات التكوين تشكلت تنسيقيات---- بايعاز من مجموعة من الأساتذة المدمنين و المحرومون من الاضرابات مخافة الاقتطاعات ---- حرضت الطلبة على التمرد و عدم مواكبة دروس التكوين حتى اسقاط المرسومين كما زعموا...امتد الانقطاع اكثر من ثلاثة أشهر في عناد مع الحكومة و ان كفتهم تروم الانتصار خاصة و الخصاص مهول فلا مفر من الدولة بتوظيف الفوج توظيفا مباشرا و بشكل كامل
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-17
5 - kader الأحد 11 مارس 2018 - 17:00
التعليق رقم ١ : عيب عليك يا أخي لا يجب عليك أن تتهم أي شخص بتهمة لا أناقة و لاجمال فيها من خلال مستواك يتضح أنت خائن للأمانة في حق نفسك. اصلح راسك و بعد احكم
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20
6 - wood a vous (suite) الأحد 11 مارس 2018 - 17:06
فقط جزء بسيط من مسرحية الطلبة الغير المتدربين التى لن ينساها الشعب المغربي....هاته المناورات و بعد دراسة معمقة من لدن مجموعة من الباحثين و القانونيين و شخصيات وازنة في قطاع التعليم كمدير أكاديمية الرباط و الوزارة الوصية....تم سن التوظيف بالتعاقد كسبيل وحيد لتوفير شباب ذوي إرادة صادقة و انضباط و جدية....عناصر أصبح جيل الأساتذة يفتقد اليها.....هكذا كانت الحكاية.
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-19
7 - حاميدو الأحد 11 مارس 2018 - 17:07
عطيوا للناس حقوقهم هادشي راه حرام....تحية لرجال التعليم....المرسبون و حاملي الشهادات و ضحايا النظامين.
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14
8 - خالد م عجمان الأحد 11 مارس 2018 - 17:10
الراسبون من الياسينيين يريدون الالتحاق للعمل بالمدرسة العمومية للاجهاز على ما تبقى من التعليم العمومي
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-1
9 - ملاحض الأحد 11 مارس 2018 - 18:42
شعار الأساتذة المُرسبون : " الترسيب حرام حرام حرام .. النجاح لجميعنا بدون امتحان .. و النجاح لتلاميذنا بدون امتحان كذلك .. إلى الأمام يد ف يد"
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3
10 - أستاذ رسبوه الأحد 11 مارس 2018 - 19:03
إلى 1 - م ن :
أنت على حق .. مستوانا التعليمي لا يسمح لنا فعل أكثر .. نحن بدورنا ضحية المنظومة التربوية الفاشلة .. طلبنا في أكثر من مناسبة يقريونا بالدارجة المغربية حتى يكون بمقدورنا استيعاب الدروس .. لكن لا حياة لمن تنادي !
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-11
11 - منير الأحد 11 مارس 2018 - 20:01
الشعب يطالب بمحاسبة ومحاكمة بنكيران الذي تنكر لإلتزام الدولة المغربية الشهير بمحضر 20 يوليوز ثم دمر مستقبل شريحة من الدكاترة في الوقت الذي وظف فيه أبنته براتب سمين ، إن العدالة الحقة تستوجب محاسبة بنكيران لاستخفافه بالتزام دولة الحق والقانون ومحاكمته على جرمه في حق ضحايا محضر 20 يوليوز الذين توفي حتى الآن خمسة منهم وما يزال الآخرون يكابدون ويصارعون الأمراض بسبب ظلمه لهم .
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-2
12 - Citoyen الأحد 11 مارس 2018 - 20:09
Je crois que le problème a commencé avec les décisions de benkirane qui cherche une masse électorale et pas de trouver des solutions pour les chômeurs et l'enseignement, c'est. Bien dommage et c'est honteux de jouer avec les rêves des jeunes et de l'image des formations et des lauréats.
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0
13 - أستاذ رسبوه الأحد 11 مارس 2018 - 20:46
الأساتذة المرسبون يطالبون بإعادة الإمتحان و يسماح ليهوم يجاوبون بالدارجة المغربية لأن المهم هو المضمون حتى يتسنا لهم النجاح و بالتالي الإلتحاق بمناصبهم كأساتذة محترمون في أقرب الآجال.
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-4
14 - أحمد الأحمدي الأحد 11 مارس 2018 - 21:38
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الوزارة شغلت الآلاف بعدهم ..وهل هم فقط من تعوزهم الكفاءة؟لا تنسوا أنهم اجتازوا مبارة الولوج للمراكز وتكونوا كذلك؟عودوا إلى صوابكم نرجوكم.
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1
15 - simona الأحد 11 مارس 2018 - 21:54
عن اي اجيال تتبهون تربون انضر الى الشباب وترون مستواكم رجال التعليم هههههههههههه
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3
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