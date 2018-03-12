مقرب من بنشماش ينفي تضامنه مع حامي الدين

هسبريس من الرباط

نفى مصدر مقرب من رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، أن يكون الأخير تضامن مع عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس الأسبوع الماضي للتحقيق معه في الشكاية الجديدة التي تتهمه بـ"التورط في اغتيال الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى".

وقال المصدر المقرب من بنشماش، في اتصال بهسبريس، إن رئيس مجلس المستشارين لا يمكن أن يتدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يمكنه أن يؤثر على السلطة القضائية، مؤكدا أن ما صدر عن بنشماش لا يتجاوز المجاملة التي غالبا ما يقوم بها المغاربة في مثل هذه الأمور.

وفِي مقابل تقدم دفاع القيادي في حزب العدالة والتنمية بمذكرة من أجل تأجيل الاستماع إلى غاية 27 مارس الجاري، وهو ما استجابت له المحكمة، أكد المقرب من بنشماش أن البرلمانيين يجب أن يكونوا قدوة للمجتمع في تمثل معاني القانون، موضحا أن المثول أمام القضاء يعد من هذه المعاني.