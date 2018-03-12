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كُتّاب وآراء
انتقادات حقوقية ترافق استمرار المحاكم في إصدار عقوبة الإعدام
انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية، استمرار محاكم المملكة في إصدار أحكام الإعدام رغم تجدد المطالب بإلغاء هذه العقوبة التي تثير سجالاً في كل مناسبة بين الرافضين لها والداعين إلى الإبقاء عليها في حالات خاصة.
وقالت الجمعية ذاتها، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، إنها "تستنكر تصريح رئيس النيابة العامة وتأكيده على مواصلة الدولة العمل بعقوبة الإعدام، واستمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام بالإعدام"، وأشارت إلى أن ثلاث محاكم أصدرت في الأشهر الماضية أحكاماً بالإعدام.
يتعلق الأمر، حسب الجمعية، بحكم صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالناظور، شهر شتنبر الماضي، إضافة إلى حكم آخر صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة الدار البيضاء يوم 15 يناير 2018، ثم استئنافية مدينة الرباط التي أصدرت حكماً بالإعدام في 28 فبراير 2018.
واعتبرت الجمعية أن هذه الأحكام "تأتي ضداً على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وانتظارات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية الساعية إلى إلغاء هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وتشكل تراجعاً عن التزامات سبق للدولة المغربية أن قدمتها".
أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال في تصريح لهسبريس إن استمرار صدور هذه الأحكام يسائل الالتزام الذي سبق أن عبر عنه المغرب سنة 2008 حين قدم ترشيحه لمجلس حقوق الإنسان، وقال إن هناك "انقلاباً على الالتزام الذي تم التعهد به بخصوص إلغاء هذه العقوبة".
وأضاف الهايج، في تصريح لهسبريس، أن القول بكون موضوع إلغاء عقوبة الإعدام لا يحظى بإجماع وطني كلام يستخدم من أجل عرقلة التزام ما، وزاد: "المغرب حين يقرر الانضمام إلى اتفاقية دولية لا يستحضر هذا الإجماع أو غيابه".
واعتبر الهايج أن استمرار المحاكم في إصدار أحكام الإعدام هو "تراجع وإخلال بالوضع الذي يجب أن يكون عليه المغرب كبلد يقدم نفسه استثناء في المنطقة، كما أنه مؤشر سلبي من طرف السلطات"، وأكد أن جمعيته ستستمر في المطالبة بإلغاء العقوبة باعتبارها غير إنسانية ومن مخلفات الماضي.
ومنذ سنة 1993 قرر المغرب عدم تنفيذ أحكام الإعدام، لكن دون المصادقة على إلغائها. ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في سجون المملكة، حسب تقارير الجمعيات، حوالي مائة، منهم بضع نساء؛ وتقول الجمعيات الحقوقية إنهم يعانون من وضعية نفسية صعبة.
وتطالب المنظمات الحقوقية الدولة المغربية بالانخراط في البرتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة والتصويت على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذها، لكن هذا الموضوع يثير جدلاً كبيراً بين المؤيدين والمعارضين.
ويستند المطالبون بإلغاء هذه العقوبة إلى هيئة الإنصاف والمصالحة التي شددت في تقريرها الختامي على ضرورة التوجه نحو إلغاء العقوبة، كما يعتبرون أنها تنتهك اثنين من حقوق الإنسان الأساسية، وهما الحق في الحياة والحق في العيش دون التعرض للتعذيب.
مقابل ذلك، تطالب فئة أخرى من المغاربة بالإبقاء على العقوبة وتطبيقها، خصوصاً في بعض الجرائم، ومنها الاغتصاب ضد الأطفال والقتل العمد والجرائم الكبيرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
هناك بعض الجرائم يستحق مرتكبوها أكثر من الاعدام
لأن السجين يستحق التضامن من باب الانسانية .
ولكي تنتهي معانته بسرعة يجب إعدامه فورا بعد إصدار الحكم .
لأن الإعدام أرحم بكثير من قضاء ليلة و احدة في السجون المخزنية .
معتقلات الرعب .
الإعدام أرحم يا أولي الألباب .
حكم الإعدام الفعلي بدون محاكمة سواء حسي مسي أو شرع يديك أو بالحوادث أو
الإنتحار و الله أعلم
جمعيات ومنظمات لا الحقوق الإنسان أولى أن تطالبوا بتنفيذ الإعدام
نرجو من الله ان تتعرضوا للاغتصاب او احد اولادكم لتقاصوا معانات من تعرضوا لذلك جمعيات زرع الفساد والفتنة
لو كانت لك طفلة (طفل) عمرها لا يتجاوز العاشرة اغتصبها شخص ثم خنقها .
اية عقوبة يمكن ان تصدرها في حقه ؟
انا لا تكفيني الا عقوبة الاعدام في حقه
وهي الوسيلة الوحيدة لشفاء صدور أهالي الضحايا الذين فقدوا أعز مايملكون وهم أقاربهم فيكون قتل الجلاد فيه حبس للانتقام مرة اخرى وحبس لسفك الدم .
من الظلم أن يستفيد القاتل من أي تخفيف فهذه الدولة الملعونة المسمات بالدولة العلمانية الحديثة ترغمنا بالقهر بما ندفعه من ضرائب في أن يستفيد منها القتلة والمفسدين يدخلون السجن يأكلون ويشربون وينامون ثم تمر عليهم مدة يستفيدون من العفو فتراهم يخرجون من جحورهم متعلمين لأساليب أخرى في القتل فينتقمون من المجتمع مرة أخرى بالفساد في الأرض .
نعم لبقاء عقوبة الإعدام ولتذهب مايسمى بالحقوق الكونية إلى الجحيم . فالحمد لله أنا مفتخر بأنني كافر بهذه الحقوق ولاأؤمن بها من أصلها فقانون الله لن أبغي به بدلا ولن أبغي عنه حولا .
وبالتالي هذه الجمعيات تتناقض مع ذاتها