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انتقادات حقوقية ترافق استمرار المحاكم في إصدار عقوبة الإعدام

انتقادات حقوقية ترافق استمرار المحاكم في إصدار عقوبة الإعدام
هسبريس - يوسف لخضر
الاثنين 12 مارس 2018 - 09:00

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية، استمرار محاكم المملكة في إصدار أحكام الإعدام رغم تجدد المطالب بإلغاء هذه العقوبة التي تثير سجالاً في كل مناسبة بين الرافضين لها والداعين إلى الإبقاء عليها في حالات خاصة.

وقالت الجمعية ذاتها، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، إنها "تستنكر تصريح رئيس النيابة العامة وتأكيده على مواصلة الدولة العمل بعقوبة الإعدام، واستمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام بالإعدام"، وأشارت إلى أن ثلاث محاكم أصدرت في الأشهر الماضية أحكاماً بالإعدام.

يتعلق الأمر، حسب الجمعية، بحكم صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالناظور، شهر شتنبر الماضي، إضافة إلى حكم آخر صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة الدار البيضاء يوم 15 يناير 2018، ثم استئنافية مدينة الرباط التي أصدرت حكماً بالإعدام في 28 فبراير 2018.

واعتبرت الجمعية أن هذه الأحكام "تأتي ضداً على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وانتظارات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية الساعية إلى إلغاء هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وتشكل تراجعاً عن التزامات سبق للدولة المغربية أن قدمتها".

أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال في تصريح لهسبريس إن استمرار صدور هذه الأحكام يسائل الالتزام الذي سبق أن عبر عنه المغرب سنة 2008 حين قدم ترشيحه لمجلس حقوق الإنسان، وقال إن هناك "انقلاباً على الالتزام الذي تم التعهد به بخصوص إلغاء هذه العقوبة".

وأضاف الهايج، في تصريح لهسبريس، أن القول بكون موضوع إلغاء عقوبة الإعدام لا يحظى بإجماع وطني كلام يستخدم من أجل عرقلة التزام ما، وزاد: "المغرب حين يقرر الانضمام إلى اتفاقية دولية لا يستحضر هذا الإجماع أو غيابه".

واعتبر الهايج أن استمرار المحاكم في إصدار أحكام الإعدام هو "تراجع وإخلال بالوضع الذي يجب أن يكون عليه المغرب كبلد يقدم نفسه استثناء في المنطقة، كما أنه مؤشر سلبي من طرف السلطات"، وأكد أن جمعيته ستستمر في المطالبة بإلغاء العقوبة باعتبارها غير إنسانية ومن مخلفات الماضي.

ومنذ سنة 1993 قرر المغرب عدم تنفيذ أحكام الإعدام، لكن دون المصادقة على إلغائها. ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في سجون المملكة، حسب تقارير الجمعيات، حوالي مائة، منهم بضع نساء؛ وتقول الجمعيات الحقوقية إنهم يعانون من وضعية نفسية صعبة.

وتطالب المنظمات الحقوقية الدولة المغربية بالانخراط في البرتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة والتصويت على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذها، لكن هذا الموضوع يثير جدلاً كبيراً بين المؤيدين والمعارضين.

ويستند المطالبون بإلغاء هذه العقوبة إلى هيئة الإنصاف والمصالحة التي شددت في تقريرها الختامي على ضرورة التوجه نحو إلغاء العقوبة، كما يعتبرون أنها تنتهك اثنين من حقوق الإنسان الأساسية، وهما الحق في الحياة والحق في العيش دون التعرض للتعذيب.

مقابل ذلك، تطالب فئة أخرى من المغاربة بالإبقاء على العقوبة وتطبيقها، خصوصاً في بعض الجرائم، ومنها الاغتصاب ضد الأطفال والقتل العمد والجرائم الكبيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - أتسائل !!! الاثنين 12 مارس 2018 - 09:15
لماذا وبكل بساطة لا يستفتى المغاربة حول ازالة عقوبة الإعدام ؟ أم أن النتيجة معروفة سلفا و من يري إزالتها يعلم أنه لا يمثل إلا نفسه ويؤمن أن هذا الشعب ليست له الأهلية لأن يستشار في مثل هذه الأمور الجسام؟
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4
2 - غاضب الاثنين 12 مارس 2018 - 09:15
الله يا ودي هي الهجريمين ولات فقلوبهم الرحمة او ما بقاوش كيقتلو الابرياء ويغتصبو ويتعداو . ياك الله لي خلقنا هو لي دار لينا القصاص ديال القتل العمد هو القتل واش حنا غدي نعرفو حسن منو على الا شريتو شي ماكنا او قال لكم المصنع ما كدارش فالما وا ش غدي ديروها او الا قال لكم كا دار فالنار ما غديش ديروها اولا تا هي غدي ديرو ليها الجمعيات يدافع عليها باااااز فين وصلتو
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8
3 - مغربي الاثنين 12 مارس 2018 - 09:17
عجيب أمر هده الجمعيات وكان أعضاءها يعيشون في كوكب آخر
هناك بعض الجرائم يستحق مرتكبوها أكثر من الاعدام
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9
4 - السهناني الاثنين 12 مارس 2018 - 09:20
قال تعالى : ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب. فالردع واجب كي ينظبط المجتمع وحتى الذي لا يخاف الله تعالى يخاف من القانون . وعقوبة الاعدام هي السبيل الوحيد اذا ثبتت جريمة القتل العمد واغتصاب الأطفال وقتل الأصول .
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10
5 - ادربال الاثنين 12 مارس 2018 - 09:25
أنا مع الإعدام !!!
لأن السجين يستحق التضامن من باب الانسانية .
ولكي تنتهي معانته بسرعة يجب إعدامه فورا بعد إصدار الحكم .
لأن الإعدام أرحم بكثير من قضاء ليلة و احدة في السجون المخزنية .
معتقلات الرعب .

الإعدام أرحم يا أولي الألباب .
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5
6 - اعليلوش الاثنين 12 مارس 2018 - 09:29
عقوبة الإعدام.هو عقاب يستحقه كل من ثبت تورطه في جريمة شنيعة.مثل القتل العمد و اغتصاب اطفال وجراءم كبيرة..وإن كنت أفضل ان يطبق لا ان يحكم به.وبعد فترة يصبح محدد..ثم الافراج بعد ذالك..اما تلك الجمعيات المدافعة عنه.فهي فقط اداة تستغلها ايادي خارجية وبدعم منها..اتمنى اتمنى حتى يتسنى لي ان يطبق الإعدام ليس سرا بل علنا.على مرأى الجميع في ميدان عام..لأن ما يقع في ايامنا هذه يزيد و يشجع على الجريمة..فيجب وضع لحد الجراءم الكبيرة بتطبيق الإعدام
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7 - l'expert retraite bénévole الاثنين 12 مارس 2018 - 09:30
في نظري من الأفضل إبقاء حكم الإعدام الصوري عبر المحاكم و الدفاع على إلغاء

حكم الإعدام الفعلي بدون محاكمة سواء حسي مسي أو شرع يديك أو بالحوادث أو

الإنتحار و الله أعلم
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8 - الميلود الاثنين 12 مارس 2018 - 09:31
من قتل نفسا عمدا و حرمها من الحياة فلا يستحق أن يعيش هو الآخر.
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9 - NOUMRI الاثنين 12 مارس 2018 - 09:35
يجب على المحاكم الإستمرار في إصدار عقوبة الإعدام في الجرائم القتل و الإتجار في المخدرات على غرار بعض الدول لكن شريطة تنفيد الحكم و لكن لبس بالشنق و إنما بالكرسي الكهربائي و بدون تخدير حتى يحس القاتل بما أحس به ضحاياه و يكون عبرة للأخرين أما كلام الهايج و جمعيته البئيسة فالتبحت لها عن شئ أخر لأن روح الإنسان عزيزة عند الله و طالما الإعدام لا ينفد فالجرائم ستزداد و بأبشع الطرق لأن العقوبة لا تنفد و بعدها تتحول إلى المؤبد تم إلى المحدد و تنتهي بالإفراج و عائلات الضحايا يعيشون حرقة الفراق و ظلم القانون
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10 - مغربي الاثنين 12 مارس 2018 - 09:43
يجب الابقاء على عقوبة الاعدام في جراءم القتل والا فالمجتمع الى الهلاك
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5
11 - كريم الاثنين 12 مارس 2018 - 09:45
سيرو شوفو لكم شي،شغل تقضيوه راكوم حماضيتو، دايرين ليا فيها زاعما راكم حداثيين و اوروبيين، واش كيتنفذ بعدا،شي اعدام في المغرب ول خاصكم غير تبانو راكم مناضلين، اطا لم تستح فاصنع ما شئت
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12 - kamal الاثنين 12 مارس 2018 - 09:45
لن يدمر المغرب غير هاته المنظمات الملعونة و المحسوبة، لنعد للوراء قليلا ايام كان يطبق شرع الله و لو بنسبة قليلة ايام الحسن الثاني، هل كان هناك اعتداء بالسلاح على العباد ؟ هل كان يجرؤ احد على القتل ؟ هل كان المرء يحس بالامان؟ هل كنا نذهب للتسوق بدون خوف؟ اليوم و مع منظمات العار اصبحنا نخاف على امهاتنا و اخواتنا ، لسبب بسيط هو هاته القوانين العبثية الغير زجرية ، بل هي مشجعة ، تصوروا ان متهم بالقتل يحكم عليه عشر او خمس سنوات، او يخرج براءة بالنشبة لاصحاب الشكاير، لو كنا حقا نطبق الاعدام لما سولت نفس لاحد ان يعتدي، الاعدام هو مخصص لاصحاب الحق والفكر البناء، لا غير
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13 - ملاحظة الاثنين 12 مارس 2018 - 09:46
تقولون ان هذه العقوبة قاسية و غير انسانية، و ماذا عن الجرائم المقترفة في حق الضحايا اليست في قمة الوحشية من اغتصابات و التفنن في تقطيع الجثت؟ مثل هذه الجمعيات هي من تشجع على نشر الجريمة في بلدنا، نعم ثم نعم للإعدام في حق كل من تجرء على قتل النفس بغير حق متعمدا تطبيقا و ليس حبرا على ورق الى ان يتمتع بالعفو
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14 - عربي الاثنين 12 مارس 2018 - 09:49
لا أعلم سبب دفاع هؤلاء الحقوقيون عن المجرمين أو بعض المظلومين كي لا اعمم.الأجدر مراجعة قوانين مدنية و ادارية و مؤؤسساتية تفيد المجتمع المدني في حياته المدنية من سرعة البث في الاحكام و نزاهة القضاء و محاربة الرشوة وتقريب الادارة و محاربة الفوارق القانونية بين ذوي السلط و المواطن العادي. أما الإعدام أو المؤبد فبالنسبة لي سواء لأن من سجن وراء الأسوار لم يعد فاعل مدني لا من قريب او من بعيد
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15 - Youssef USA الاثنين 12 مارس 2018 - 09:51
امريكا مهد حقوق الإنسان تطبق حكم الاعدام ،فما بالك بالمغرب،هاته الجمعيات دائما تدافع عن حق المجرم الوحش و تتناسى لحق الضحية والله اتعجب لهؤلاء ،القصاص هو عين العدل والمساواة as simple as that . thanks
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16 - مغربي الاثنين 12 مارس 2018 - 09:51
الجمعيات الحقوقية هي من تسعى إلى تخريب المجتمعات من خلال مناهضتها لعقوبة الإعدام في حق المجرمين. ماذا تنتظر من مجرم دبح أمه وأهله. وماذا تنتظر من شخص قتل شخص ليسرق منه مائة درهم. لماذا لم يحترم حق الحياة لهؤلاء الأبرياء.....حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الجمعيات
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17 - مواطن برأيه الاثنين 12 مارس 2018 - 09:52
الم يحن الوقت بعد لتعودو لرشدكم ياجمعيات المكر والخداع الم ترو كيف اصبح المجتمع يخشى على روحه وجسده في عز النهار هدا أصبح حينما اصبحتم تدافعون عن اللصوص والمجرمين والمغتصبين ... اطلب من الله بأن يأتي يوم ويتدوق أصحاب الجمعية ديال الشر من ماتدوق منه المواطن في الشارع من جرح وغتصاب ونهب . الإعدام صالح للردع في المجتمعات العربية بالخصوص .لأنهم طغات وقتلة
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18 - البعمراني الاثنين 12 مارس 2018 - 09:53
احكام الاعدام تهم المغاربة قاطبة فهم من لهم الحق بقبولها او رفضها اما ان يجتمع ثلة من الناس تسمى نفسها حقوقية وتطالب بشيء يعارضه اغلبية الشعب اذا كنتم حقوقيون كما تدعون استفتوا الشعب
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19 - idane الاثنين 12 مارس 2018 - 09:54
pk ne pas remettre toutes les personnes condamnes a peine de mort a l association? ca va vous faire plaisir d avoir une association pleine d assassin
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20 - ناضوري الاثنين 12 مارس 2018 - 09:58
غريب امر هؤلاء الدعاة الى رفع عقوبة الاعدام . فهناك جراءم تستحق اكثر من الاعدام ،وانا لدي سؤال لهؤلاء الحقوقون . اذا ما تعرض ابنكم او بناتكم مثلا ال اختطاف واغتصاب وقتل ثم التنكيل بالجثة واخفاءها فماهي العقوبة التي ستطالبون بها؟ اعشر سنوات زاءد الاكل والشرب والنوم والتطبيب على خساب الشعب؟ اتقوا الله وكفاكم نفاقا
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21 - simo الاثنين 12 مارس 2018 - 10:00
إذا كانت هاته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأمن بالديمقراطية فلتعد لرغبة الأغلبية من الشعب فيما يخص هذا الموضوع. أما أن يكونوا وكلاء لجمعيات أجنبية تنتمي لدول فعلا ديمقراطية وتغيب في مجتمعاتها مثل هذه الجرائم البشعة وهي ليست في حاجة لإصدار إعدامات, فهم حسب رأيي لن يزيدوا إلا في تشجيع المزيد من هذه الجرائم.
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22 - raadsamaa الاثنين 12 مارس 2018 - 10:00
سوف يأتي يوم نقدم فيه منحة شهرية للسجناء وربما عطلة موسمية هاته الجمعيات سوف تخرب المغرب . العقوبة القصوى لمن يستحق .مع العدالة القانونية لكل المغاربة (رآه واقعة السيبة في لبلاد)
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23 - م ن الاثنين 12 مارس 2018 - 10:01
هناك من يستحق اكثر من لاعدام ولدين سيمون انفسهم بلحقوقيون هم اكبر المنافقون لانهم يسكتون وتجف اقلامهم عندما يقوم اي اجنبي بغتصاب قاصرين مغاربة
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24 - محمدعامر الاثنين 12 مارس 2018 - 10:03
هدا اعتراض على حكم الله.انتهوا خيرا لكم وعودوا الى شرع الله لعلكم تفلحون
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25 - هشام الاثنين 12 مارس 2018 - 10:03
اسيدي لقتل شي واحد عمدا خص الاعدام و ليدار شي جريمة فشكل خص الاعدام اكبر ديموقراطيات العالم مطبقين الاعدام ماتجيش هاد الجمعية وتبقى تغيط على والو راه مغاربة فاقو بيكم نتومة كاتبيعو غي الاوهام ولاد بلادي قراو وتعلمو ماضيعوش الوقت ل فشي مجال يحاول يتقنوو يطورو وماهاد لجمعيات راه غرضها في اشاعة الفتنة و الله ولي توفيق
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26 - Hassan الاثنين 12 مارس 2018 - 10:04
لازالت المحاكم تصدر حكم الاعدام ومع ذلك لازالت أبشع وأفضع والجرائم تحدث
جمعيات ومنظمات لا الحقوق الإنسان أولى أن تطالبوا بتنفيذ الإعدام
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27 - younes الاثنين 12 مارس 2018 - 10:04
ces associations n'ont rien à faire, laissez nous tranquilles
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28 - مواطن الاثنين 12 مارس 2018 - 10:04
تنتقدون شرع الله من انتم؟
نرجو من الله ان تتعرضوا للاغتصاب او احد اولادكم لتقاصوا معانات من تعرضوا لذلك جمعيات زرع الفساد والفتنة
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29 - Adilon الاثنين 12 مارس 2018 - 10:08
وأنا أنتقد عدم تطبيقه في حق قاتلي مستعملي الطريق السيار ومغتصبي الأطفال و معترضي الأبرياء في الطرقات
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30 - mostafa hassani الاثنين 12 مارس 2018 - 10:15
سؤال بسيط :
لو كانت لك طفلة (طفل) عمرها لا يتجاوز العاشرة اغتصبها شخص ثم خنقها .
اية عقوبة يمكن ان تصدرها في حقه ؟
انا لا تكفيني الا عقوبة الاعدام في حقه
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31 - ahmed الاثنين 12 مارس 2018 - 10:17
premièrement le nouveau système des autorités des procureurs du Roi est un perte de contrôle de ce service administratif, maintenant attendu les poursuites injustifiées comme ce qu'on voit en egypte, des poursuite qui reçoivent des hautes ordres. c'est le temps de changement de la politique et l'attaque de la liberté d'expression et de la press surtout ceux qui analysent et dénoncent la fraude et la corruption des personne qui ont des grands pouvoirs. Même au canada et dans plusieurs pays démocratiques cette autorité de la poursuite est toujours sous le pouvoir du ministre de la justice. ce maroc est devenu maintenant comme l'egypte et celui qui ouvre sa bouche on le casse car une seule personne detient maintenant l'autorité de la poursuite et militaire, gendarme et police. Keffarette.
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32 - مهدي المالكي الاثنين 12 مارس 2018 - 10:19
من أعطى الحق لهؤلاء حتى يتحدثوا باسم المغاربة ويطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام ؟! عقوبة الإعدام هي الحالة الطبيعية في المعاملة بالمثل لكل من ارتكب جريمة القتل في حق الأبرياء الذين سلب حقهم الإنساني في الحياة وإكمالها في هذه الدنيا .
وهي الوسيلة الوحيدة لشفاء صدور أهالي الضحايا الذين فقدوا أعز مايملكون وهم أقاربهم فيكون قتل الجلاد فيه حبس للانتقام مرة اخرى وحبس لسفك الدم .
من الظلم أن يستفيد القاتل من أي تخفيف فهذه الدولة الملعونة المسمات بالدولة العلمانية الحديثة ترغمنا بالقهر بما ندفعه من ضرائب في أن يستفيد منها القتلة والمفسدين يدخلون السجن يأكلون ويشربون وينامون ثم تمر عليهم مدة يستفيدون من العفو فتراهم يخرجون من جحورهم متعلمين لأساليب أخرى في القتل فينتقمون من المجتمع مرة أخرى بالفساد في الأرض .
نعم لبقاء عقوبة الإعدام ولتذهب مايسمى بالحقوق الكونية إلى الجحيم . فالحمد لله أنا مفتخر بأنني كافر بهذه الحقوق ولاأؤمن بها من أصلها فقانون الله لن أبغي به بدلا ولن أبغي عنه حولا .
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33 - حسن المغترب الاثنين 12 مارس 2018 - 10:19
في امريكا بلد الحريات و الديمقراطية، لازال الحكم بالاعدام قائم و لا احد يناقش هده القضية لانها خط احمر، و للاشارة فيتم اعدامهم بالكرسي الكهربائي ، لدى على الجمعيات او كل شخص مهما كان يناقش موضع الاعدام ان يتم سجنه لثلاتة اشهر
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34 - ايوب جوهري الاثنين 12 مارس 2018 - 10:24
صراحة لا اعلم كيف لهده الحمعيات ان تطالب بالغاء هذه العقوبة خاصة ان مرتكبيها تكون لهم جرائم تفوق العقوبة المقررة لهم . ومبرر هذه الجمعيات هي كون ان عقوبة الاعدام تضرب الحق في الحياة في الحائط . لكن اليس مرتكب الجريمة والذي سينفد عليه الاعدام قد حرم شخصا اخر من الحق في الحياة ؟!!!!
وبالتالي هذه الجمعيات تتناقض مع ذاتها
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