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التقارير الدولية تزعج العثماني .. والرميد يمر إلى السرعة القصوى

التقارير الدولية تزعج العثماني .. والرميد يمر إلى السرعة القصوى
عبد السلام الشامخ*
الاثنين 12 مارس 2018 - 00:00

عوض إصدار تصريحات وبلاغات تشجب فيها كل مرة ما تعتبره أكاذيب وحملات تستهدف صورة المغرب، اختارت الحكومة هذه المرة النزول إلى الميدان للرد على التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية الدولية حول واقع الحريات في المغرب؛ وقبل ذلك كانت قد أكدت أن هذه التقارير "غير منصفة وتشوبها الكثير من العيوب".

وللرد على هذه التقارير "المزعجة" ستعكف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان على تنظيم مجموعة من اللقاءات، ستهم 9 مدن مغربية، خاصة داخل الفضاءات الجامعية، للتعريف بمحاور الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أطلقها الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد.

مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قال في تصريح لهسبريس إن "وضع الخطة الوطنية يقتضي التوسع في النقاش حول محاورها وبنودها وكيفية إخراجها إلى الوجود"، مشيرا إلى أن "ذلك يتماشى والمعايير الدولية بخصوص وضع الخطط، والتي تقوم على التحسيس وإثارة النقاش حولها وإيلاء الاهتمام بمستجداتها، للدفع بها نحو التطبيق"، حسب تعبيره.

وعما إذا كان الأمر يتعلق بالرد على التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الدولية التي تستنفر حكومة العُثماني ودفعته للتواصل جهويا لشرح مضامين خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان، قال الرميد في التصريح ذاته: "هذه التقارير ننجز بشأنها ردودا خاصة، ولا علاقة لهذه اللقاءات التي نحن بصددها بما تنشره هذه المنظمات"، قبل أن يؤكد أن "من المرتقب أن تكون هناك حوارات ونقاشات حول فحوى الخطة، سواء داخل الجامعات أو في جهات المملكة".

عزيز إدامين، رئيس مركز الشباب للحقوق والحريات، أكد في تصريح لهسبريس أن "الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بدأ الاشتغال عليها منذ سنة 2007 مع حكومة عباس الفاسي، التي حددت برنامج عملها من 2008 -2011؛ وذلك تماشيا مع توصيات مؤتمر فيينا لسنة 1993، ولكنها تأخرت، واضطرت الحكومة إلى تأجيلها من أجل التحيين بعد دستور 2011"، مسجلا في هذا الصدد تأخر الحكومة من سنة 2011 إلى غاية 2018؛ "أي 7 سنوات من هدر الزمن الحقوقي"، حسب تعبيره.

وعن سياق وضع الخطة يرى الخبير في حقوق الإنسان أنها تأتي في سياق ارتفاع وتيرة التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الدولية، التي تؤكد تصاعد منسوب الانتهاكات والخروقات التي تعرفها بلادنا، لاسيما في ما يتعلق بالحق في التظاهر والتجمع وحرية الرأي والتعبير؛ ما سيدفع الحكومة المغربية، في اعتقاده، إلى تسويق هذه الخطة للخارج باعتبار اعتماد المغرب سياسة عمومية في مجال حقوق الإنسان.

وأبدى المتحدث ذاته عدة ملاحظات بخصوص الخطة التي سيترافع عنها الرميد بالقول: "لازلنا أمام مشروع خطة، لأن اعتمادها يقتضي أن يتخذ ذلك الالتزام المعنوي عبر نشرها في الجريدة الرسمية".

ثاني ملاحظة أبداها إدامين في هذا السياق أن "الخطة استثمرت من قبل وزير حقوق الإنسان لمهاجمة بعض الجمعيات الحقوقية والقضايا الحقوقية، خاصة منها تلك المتعلقة بالحريات الفردية والمساواة بين المرأة والرجل".

"الخطة عبارة عن مجموعة من الأنشطة، ولا يحكمها خيط ناظم، أي بدون رؤية أو أهداف؛ فتارة يتم الحديث عن قيم الإنسانية النبيلة، وتارة أخرى عن القيم الإسلامية السمحة"، يقول المتحدث ذاته، قبل أن يختم تصريحه بالتساؤل: "هل نحن بصدد سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية أم العكس؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - عبدالله ب الاثنين 12 مارس 2018 - 00:24
الدول التي تحترم شعبها فيها وزارة للعدل أو هيئة عليا للعدالة و لا تحتاج إلى 'وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان'
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147
2 - Hamido الاثنين 12 مارس 2018 - 00:26
حزب الباجدة يقول الشيء ونقيضه .والان انظر كيف يكدبون التقارير الدولية المهتمة بحقوق الإنسان .في عهدكم حصلت كل المصائب وازدادت المديونية .وتكدبون كل شيىء.أيتها المحكومة ومعها حزب الأحرار بالخصوص اقول لكم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
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109
3 - rifi الاثنين 12 مارس 2018 - 00:31
انت فين والحب فين !المسافة بين النظرية والتطبيق ,كالمسافة بين الوجود والمجهول !!!لقد وقع المغرب على معاهدات دولية منها الحقوقية ولكن اين جزاء الريف من كل هذا ?ان اصدم العثماني من هذه التقارير فالقادم سيكون اعظم !فالكسول يمكن ه ان يعيد السنة او يطرد من الموسسة ,فلا داعي للمزايدات الحاصول ما ينفع غير الصح في وقت المعقول فان ايام الكليخ انتهت فلم يعود هناك استغلال اكثر !!!!!
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79
4 - wood الاثنين 12 مارس 2018 - 00:32
طريقة اعتقال الصحافي بوعشرين و التهم الغريبة الموجهة له تكشف الواقع السياسي في المغرب ، بل تكشف ان كل الكلام الذي كان يقال مند سنوات او عقود من الانتقال الديمقراطي و احترام حقوق الانسان و انخراط المغرب في بناء دولة الحق و القانون و احترام المواثيق الدولية مجرد أكاذيب كانت تسعى من ورائها تمرير اشياء تهمها سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي اما النظام فكل ما يثقنه هو تغيير الاقنعة !!!
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96
5 - BADER الاثنين 12 مارس 2018 - 00:35
المغرب ماعمرو كان فيه حقوق الانسان وماعمرو غادي يكون فيه
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98
6 - احمد مكي الاثنين 12 مارس 2018 - 00:37
واهم تقرير هو تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية الدي يضع المغرب في اسفل الترتيب خلف كافة البلدان شمال افريقيا وخلف اغلب بلدان افريقيا التي ينفق فيها المليارات من المال العام المغرب ينفق المليارات من اجل تلميع وجهه القبيح خارجيا لو انفقت دااخليا لاصبح المغرب جميلا فعلا المغرب ينفق خارجبا ببدخ منقطع النظير ويتقشف داخلياووكانه افقربلدب العالم والسبب ؟؟؟؟
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88
7 - المهاجر الاثنين 12 مارس 2018 - 00:45
ما لا يعرفه النظام المخزني وهو ان تلك تقارير المتعلقة بحقوق الانسان من يكتبها هم موضفون يشتغلون داخل السفارات الأجنبية بحيت كل صباح يكتبون تقرير عن واقع البلاد التي يشتغلون بها وحالة المغرب لم تعد تخفي على احد لان العالم صارة قرية .!
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78
8 - Al7a9ed الاثنين 12 مارس 2018 - 01:13
ما لا يعرفه النظام المخزني وهو ان تلك تقارير المتعلقة بحقوق الانسان من يكتبها هم موضفون يشتغلون داخل السفارات الأجنبية بحيت كل صباح يكتبون تقرير عن واقع البلاد التي يشتغلون بها وحالة المغرب لم تعد تخفي على احد لان العالم صارة قرية .!
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9
9 - مغربي الاثنين 12 مارس 2018 - 02:02
الدولة المغربية دينها الرسمي هو الإسلام هذا ما صوتنا عليه في دستور 2011. لذا فالتشريعات التي تستمد شرعيتها من الدين الإسلامي ومن القيم الإسلامية السمحة تسمو على الاتفاقيات الدولية إن كان هناك تعارض. هذا هو منطق الدول التي تحترم حقوق الأغلبية من مواطنيها. والشاذ لا يقاس عليه ولا يعمم به.
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-14
10 - مواطن من كريان سنطرال الاثنين 12 مارس 2018 - 02:09
هسبريس :أنشروا الله يرحم ليكم الوالدين.
كفى من اللف و الدوران يا وزير حقوق الإنسان، و كفى من التصاطيح ؤ الخو الخاوي، وبعد لماذا لا تفاتحون السيد محمد عبد النباوي حول الوعد الذي قطعه على نفسه،لما توعد بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء بقوة الدستور و القانون و المؤسسات، يوم3نونبر2017 في حوار مطول نشر على جريدة الأخبار أجراه معه الصحفي محمد اليوبي؟يا معالي الوزير،أليس من حقكم حسم هذه الخطوة تحت شعار"لا أحد فوق القانون " و تحت قبة البرلمان؟ الفساد هو سبب الفقر والبطالة و التهميش و الإقصاء و الحكرة و كل البلاوي،و بالتالي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فاضحي الفساد بأمر من الملك.بدلك تكون قد قضيت و نحيت المشكل الذي يحرجك أمام ضميرك و أمام العالم. ببساطة شديدة إشتغلوى بالنية و اجتهدوا في ابتكار حلول للمغاربة، أو ارحلوا قبل أن تنالوا مزبلة التاريخ خيرا لكم.و السلام ختام أيها المغاربة الأحرار.أحباؤنا أعزاؤنا أبناؤنا و أحفادنا في خطر.و الوظيفة العمومية أصبحت في خبر كان.إلى متى؟
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26
11 - Sniper الاثنين 12 مارس 2018 - 02:34
عن أية حقوق تتكلم ياهذا كل التقارير المرفوعة والتي تضع المغرب في وضع لايحسد عليه في مجال حقوق الانسان هي تقارير علمية لا تستحق الشك والسؤال المطروح لماذا سيتم رفع تقارير مغلوطة في حق المغرب مقارنة مع دول اخرى ما جدوى ذالك الجواب لا شيء أنتم تحاولون إيجاد تبريرات واهية وغير معقولة والشعب فاق ولَم يعد غافلا فقضية سجد الصحافي بوعشرين ماهي الاوجه من انتكاسات حقوق الانسان وسجن زعماء الريف وسجن زعماء حراك جرادة وغيرها من الخروقات الجسيمة لدليل عن تدني حقوق الانسان في المغرب
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17
12 - الشفافية الاثنين 12 مارس 2018 - 03:35
لن نتحرك إلاإذا صفعتنا أو جذبتنا من آذاننا المنظمات الحقوقية الدولية ، أما الشعب المكلخ الجاهل فلا يعرف كيف يطالب بحقوقه ،و العاقل يفضل عدو ذكي متعلم على صديق غبي جاهل لأن الأخير لا يمكن التكهن بما قد يفعل في ظروف معينة ويسهل التلاعب به فالتجهيل سيف ذو حدين، لا ينفع إلا الصح فإما قوموا بالتدابير الازمة أو اتركوا المجال لمن يرى في نفسه الأهلية.
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12
13 - لحبيب ادليمي الاثنين 12 مارس 2018 - 03:36
كل ما يقع في المغرب هو دليل أن جهات كبرى في الدولة تتأمر على النظام الملكي.
ما هو سبب كل هذه المشاكل في وقت واحد..
الملك يدعو للعدالة الاجتماعية
وبعض المسؤولين يجمع المليارات
والريف اقوت. وجرادة تقوت.والصحراء شرعيتها على المحك..والملك مريض من كثرة مشاكل الشفارة لكبار. طلبوا الله السلامة.مايقع لا يبشر بخير.اتمنى أن أكون مخطى..
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-18
14 - ريفي2 الاثنين 12 مارس 2018 - 06:15
الان فهمت لماذا عندنا في المغرب وزارۃ مكلفۃ بحقوق الانسان. الجواب بسيط, لكي تقوم الوزارۃ بالدفاع عن التقارير الصادرۃ من طرف منظمات دوليۃ حول حقوق الانسان بالمغرب حتی يرضی صندوق النقد الدولي علی المغرب ويستمر المغرب في الاقتراض
.
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13
15 - Marocain الاثنين 12 مارس 2018 - 06:40
سيعترف الشعب المغربي بهذه الوزارة الزائدة عندما يرى نصيبه من المال العام يصله.وعندما يرى ان دور الزنك(الصقيع) تهدم بهد تعويض ساكنيها بشقق لائقة للسكن.وعندما نرى ابناء بلدنا لا يمدون ايديهم لطلب العون على الاستشفاء من المحسنين.انذاك نزغرد ونصفق للسيد الرميد.
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11
16 - أيوب المغربي الاثنين 12 مارس 2018 - 07:19
أقوى رد على التقارير الدولية هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفاضحي فسادكم ما عدا ذلك فهو ضحك على الذقون
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6
17 - باحث عن الحقيقة الاثنين 12 مارس 2018 - 08:05
قد تكون الخطة في هندستها وفي مضامينها راقية جدا تفوق بكثير ماهو معتمد في دول كبرى ، لكن هل صحيح ان ما يقرر بالحبر هو ما يجري على الواقع ؟
نحن نشهد ان الدولة بمؤسساتها وان كانت تبذل بعض المجهودات الا انها مجهودات خجولة جدا ولا ترقى الى الاهتمام بالمواطن كما يجب ، بل نشهد في كثير من الجهات تهميشا للانسان وحرمانه من حقوق طبيعية كالسكن كالاكل كالتعليم كالتطبيب كتكريمه واحترامه وتحسيسه بانه اهم موجود على الارض او في الوطن ... نحن نشعر في وطننا اننا مخلوقين زائدين فقط وان الدولة لا تلتفت الينا الا عندما تحصينا كاصوات لطلب قروض من صندوق النقد . نحن نشعر اننا ارقاما في فترة الانتخابات فقط . نحن نشعر باننا مواطنون حينما تحتاجنا الدولة لملء مخزوناتها بأكياس دمائنا كي تنقذ بها حياتهم هم ، نحن لسنا بني آدم سوى لملء الطرقات والتصفيق لمرور هذا الوزير او ذاك . الدولة لا تستمع ابدالصوت الشعب ولا لنبض الشعب ، الدولة تعقد الاتفاقيات بملايير الدراهم وحالنا نحن دائما في تراجع .. اين الانسان في هذا وغيره . هذا هو الاشكال في خططكم وبرامجكم فتأمله يا سيد الرميد
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3
18 - Abousarah الاثنين 12 مارس 2018 - 08:30
مند اعتلاء البجدا سدة الحكومة و الحريات في تراجع. هذا الحزب رجعي و ليس بينه و بين التحضر الا الخير و الاحسان زد على ذلك ان افراده جوعانين عطشانين على جميع الأصعدة. المرأة بالنسبه لهم عوره و ليست بالشريك فهم ادوات و متواطوون ومتامرون رغما عنهم لانهم لا يدركون,في ماس الشعب المغربي.
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0
19 - علي آيت واحي الاثنين 12 مارس 2018 - 09:00
هل تكذب عليكم المنظمات الحقوقية الدولية؟ أبدا لا أنتم من تسيئون إلى حقوق الإنسان في البلد .. تصدرون قرارات مجحفة و تفرضونها على الشعب رغما عن أنفه. . هناك حراك في كل جهة يقمع بإنزال القوات القمعية و حراك الريف
نموذجا و كذا مسيرات جرادة .. اعتقال الصحفي بوعشرين و المهداوي و غيرهما .. زيادة على متهمي حراك الريف المتابعين بتهم جد ثقيلة ....
يا أخي اصمتوا الواقع يقول أكثر مما تقوله المنظمات الحقوقية العالمية .
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9
20 - ALHOCEIMA الاثنين 12 مارس 2018 - 09:05
والله لا توجد اي ديموقراطية في المغرب ابدا ،هذه مجرد اكاذيب،المغاربة عارفين اوفاهمين كولشي.
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9
21 - مواطنة 1 الاثنين 12 مارس 2018 - 09:11
عندما يكون مصير شعب بيد حفنة من الناس لا كفاءة ولا التزام ولا ضمير ، نهب لأموال واغتناء على ضهور الشعب فعن أي حقوق تتكلمون وعن أي ديموقراطية تتحدثون ؟
المثل المغربي الشائع : " اللي قالها المخزن هي اللي كاينة " واللي مشى ضد المخزن تلفق له تهم ويزج به في السجن ....
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1
22 - FAICAL الاثنين 12 مارس 2018 - 09:13
الهدرة ديالكوم يا وزراء ديال اخر الزمان كتدير فينا الجنون وتنزيدو نكرهوكم
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1
23 - الى مزبلة التاريخ الاثنين 12 مارس 2018 - 10:12
التقرير ديال 2017 جينا في المرتبة 123 عالميا في التنمية البشرية ههههه بعد ليبيا وبورما والعراق وافغانستان + المراة المغربية تهان ويمسح بها الارظ يوميا في المعبرين ديال سبتة ومليلية واش هذا هو حقوق الانسان لي راك تهدر عليه يا الرميد?????
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