24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:14
|06:40
|12:42
|16:00
|18:36
|19:51
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الناصري .. فنان فطري
- نصائح جدوان
- مناداة حقوقية بتشديد عقاب المدانين بالبيدوفيليا
- محاورة مع قرائي حول الفكر المسيحي
- عدنان يُدون مشاهداته في مونتريال الكندية .. ألفة وجمال وحنين
عدنان يُدون مشاهداته في مونتريال الكندية .. ألفة وجمال وحنين (5.00)
"كليبات" مغربية تثير سخرية فيسبوكية .. والتدلاوي: جراثيم فنية (5.00)
- شركة بريطانية تكتشف حقلا جديدا للغاز في المغرب - (69)
- العُثماني: لا انتخابات مبكرة .. والحكومة ستُكمل ولايتها إلى 2021 - (57)
- مسيرة إقليمية حاشدة في جرادة .. وإضرابات تشعل "عاصمة الفحم" - (53)
- الدكتاتور فرانكو يحرم شابة مغربية في سبتة من الجنسية الإسبانية - (39)
- "كليبات" مغربية تثير سخرية فيسبوكية .. والتدلاوي: جراثيم فنية - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التقارير الدولية تزعج العثماني .. والرميد يمر إلى السرعة القصوى
عوض إصدار تصريحات وبلاغات تشجب فيها كل مرة ما تعتبره أكاذيب وحملات تستهدف صورة المغرب، اختارت الحكومة هذه المرة النزول إلى الميدان للرد على التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية الدولية حول واقع الحريات في المغرب؛ وقبل ذلك كانت قد أكدت أن هذه التقارير "غير منصفة وتشوبها الكثير من العيوب".
وللرد على هذه التقارير "المزعجة" ستعكف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان على تنظيم مجموعة من اللقاءات، ستهم 9 مدن مغربية، خاصة داخل الفضاءات الجامعية، للتعريف بمحاور الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أطلقها الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد.
مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قال في تصريح لهسبريس إن "وضع الخطة الوطنية يقتضي التوسع في النقاش حول محاورها وبنودها وكيفية إخراجها إلى الوجود"، مشيرا إلى أن "ذلك يتماشى والمعايير الدولية بخصوص وضع الخطط، والتي تقوم على التحسيس وإثارة النقاش حولها وإيلاء الاهتمام بمستجداتها، للدفع بها نحو التطبيق"، حسب تعبيره.
وعما إذا كان الأمر يتعلق بالرد على التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الدولية التي تستنفر حكومة العُثماني ودفعته للتواصل جهويا لشرح مضامين خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان، قال الرميد في التصريح ذاته: "هذه التقارير ننجز بشأنها ردودا خاصة، ولا علاقة لهذه اللقاءات التي نحن بصددها بما تنشره هذه المنظمات"، قبل أن يؤكد أن "من المرتقب أن تكون هناك حوارات ونقاشات حول فحوى الخطة، سواء داخل الجامعات أو في جهات المملكة".
عزيز إدامين، رئيس مركز الشباب للحقوق والحريات، أكد في تصريح لهسبريس أن "الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بدأ الاشتغال عليها منذ سنة 2007 مع حكومة عباس الفاسي، التي حددت برنامج عملها من 2008 -2011؛ وذلك تماشيا مع توصيات مؤتمر فيينا لسنة 1993، ولكنها تأخرت، واضطرت الحكومة إلى تأجيلها من أجل التحيين بعد دستور 2011"، مسجلا في هذا الصدد تأخر الحكومة من سنة 2011 إلى غاية 2018؛ "أي 7 سنوات من هدر الزمن الحقوقي"، حسب تعبيره.
وعن سياق وضع الخطة يرى الخبير في حقوق الإنسان أنها تأتي في سياق ارتفاع وتيرة التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الدولية، التي تؤكد تصاعد منسوب الانتهاكات والخروقات التي تعرفها بلادنا، لاسيما في ما يتعلق بالحق في التظاهر والتجمع وحرية الرأي والتعبير؛ ما سيدفع الحكومة المغربية، في اعتقاده، إلى تسويق هذه الخطة للخارج باعتبار اعتماد المغرب سياسة عمومية في مجال حقوق الإنسان.
وأبدى المتحدث ذاته عدة ملاحظات بخصوص الخطة التي سيترافع عنها الرميد بالقول: "لازلنا أمام مشروع خطة، لأن اعتمادها يقتضي أن يتخذ ذلك الالتزام المعنوي عبر نشرها في الجريدة الرسمية".
ثاني ملاحظة أبداها إدامين في هذا السياق أن "الخطة استثمرت من قبل وزير حقوق الإنسان لمهاجمة بعض الجمعيات الحقوقية والقضايا الحقوقية، خاصة منها تلك المتعلقة بالحريات الفردية والمساواة بين المرأة والرجل".
"الخطة عبارة عن مجموعة من الأنشطة، ولا يحكمها خيط ناظم، أي بدون رؤية أو أهداف؛ فتارة يتم الحديث عن قيم الإنسانية النبيلة، وتارة أخرى عن القيم الإسلامية السمحة"، يقول المتحدث ذاته، قبل أن يختم تصريحه بالتساؤل: "هل نحن بصدد سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية أم العكس؟".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
كفى من اللف و الدوران يا وزير حقوق الإنسان، و كفى من التصاطيح ؤ الخو الخاوي، وبعد لماذا لا تفاتحون السيد محمد عبد النباوي حول الوعد الذي قطعه على نفسه،لما توعد بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء بقوة الدستور و القانون و المؤسسات، يوم3نونبر2017 في حوار مطول نشر على جريدة الأخبار أجراه معه الصحفي محمد اليوبي؟يا معالي الوزير،أليس من حقكم حسم هذه الخطوة تحت شعار"لا أحد فوق القانون " و تحت قبة البرلمان؟ الفساد هو سبب الفقر والبطالة و التهميش و الإقصاء و الحكرة و كل البلاوي،و بالتالي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فاضحي الفساد بأمر من الملك.بدلك تكون قد قضيت و نحيت المشكل الذي يحرجك أمام ضميرك و أمام العالم. ببساطة شديدة إشتغلوى بالنية و اجتهدوا في ابتكار حلول للمغاربة، أو ارحلوا قبل أن تنالوا مزبلة التاريخ خيرا لكم.و السلام ختام أيها المغاربة الأحرار.أحباؤنا أعزاؤنا أبناؤنا و أحفادنا في خطر.و الوظيفة العمومية أصبحت في خبر كان.إلى متى؟
ما هو سبب كل هذه المشاكل في وقت واحد..
الملك يدعو للعدالة الاجتماعية
وبعض المسؤولين يجمع المليارات
والريف اقوت. وجرادة تقوت.والصحراء شرعيتها على المحك..والملك مريض من كثرة مشاكل الشفارة لكبار. طلبوا الله السلامة.مايقع لا يبشر بخير.اتمنى أن أكون مخطى..
.
نحن نشهد ان الدولة بمؤسساتها وان كانت تبذل بعض المجهودات الا انها مجهودات خجولة جدا ولا ترقى الى الاهتمام بالمواطن كما يجب ، بل نشهد في كثير من الجهات تهميشا للانسان وحرمانه من حقوق طبيعية كالسكن كالاكل كالتعليم كالتطبيب كتكريمه واحترامه وتحسيسه بانه اهم موجود على الارض او في الوطن ... نحن نشعر في وطننا اننا مخلوقين زائدين فقط وان الدولة لا تلتفت الينا الا عندما تحصينا كاصوات لطلب قروض من صندوق النقد . نحن نشعر اننا ارقاما في فترة الانتخابات فقط . نحن نشعر باننا مواطنون حينما تحتاجنا الدولة لملء مخزوناتها بأكياس دمائنا كي تنقذ بها حياتهم هم ، نحن لسنا بني آدم سوى لملء الطرقات والتصفيق لمرور هذا الوزير او ذاك . الدولة لا تستمع ابدالصوت الشعب ولا لنبض الشعب ، الدولة تعقد الاتفاقيات بملايير الدراهم وحالنا نحن دائما في تراجع .. اين الانسان في هذا وغيره . هذا هو الاشكال في خططكم وبرامجكم فتأمله يا سيد الرميد
نموذجا و كذا مسيرات جرادة .. اعتقال الصحفي بوعشرين و المهداوي و غيرهما .. زيادة على متهمي حراك الريف المتابعين بتهم جد ثقيلة ....
يا أخي اصمتوا الواقع يقول أكثر مما تقوله المنظمات الحقوقية العالمية .
المثل المغربي الشائع : " اللي قالها المخزن هي اللي كاينة " واللي مشى ضد المخزن تلفق له تهم ويزج به في السجن ....