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كُتّاب وآراء
مسيرة إقليمية حاشدة في جرادة .. وإضرابات تشعل "عاصمة الفحم"
خاض سكان جرادة بعد زوال اليوم الأحد مسيرة إقليمية حاشدة جابت كل شوارع المدينة، إذ انطلق المئات من المتظاهرين من ساحة المنار صوب العيون الشرقية، في إطار البرنامج النضالي المسطر سلفا.
مصدر من داخل الحراك أورد في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية أن المسيرة التي شارك فيها أزيد من عشرة آلاف شخص انطلقت من ساحة المنار ومرت عبر أحياء المسيرة وولاد عمر وحاسي دلال، قصد التوجه مباشرة إلى العيون الشرقية.
المتحدث ذاته سجل تواجد إنزال أمني طوق المدينة، والدخول في مناوشات مع السكان من أجل إيقاف بعض قادة الحراك، خصوصا في مناطق المنار وولاد عمر، لكن لحمة المسيرة حالت دون ذلك.
وسجل المصدر أن حادثة السير التي اعتقل بسببها أمين مقيلش ومصطفى ادعنين لم تتسبب في أضرار مادية أو بشرية، وزاد: "الأمر يتعلق بانقلاب سيارة في منطقة تشهد مثل تلك الحوادث بسبب رداءة الطقس وضعف البنيات التحتية"، مبديا استغرابه من اعتقال أمين مقيلش "الذي لم يكن في السيارة حينها"، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، أكد محمد بونيف، رئيس فرغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرادة، أنه تأكد رسميا اعتقال شخص ثالث من الحراك اليوم اسمه عزيز بوتشيش، حسب ما أفادت به عائلته؛ فيما جرى نقل كل من أمين مقيلش ومصطفى ادعنين إلى مدينة وجدة.
وأضاف بونيف، في تصريح لهسبريس، أن المعتقل الثالث يتابع هو الآخر مع مصطفى ادعنين، الذي كان رفقته أثناء وقوع حادثة سير عند عودتهم إلى مدينة جرادة، بعد نقلهم للمعتقل أمين مقيلش الذي كان يهم بالذهاب إلى العاصمة الرباط، حيث يتابع دراسته.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن ينظم السكان غدا الاثنين الذكرى الأربعينية لوفاة "الشهيد عبد الرحمان"، تتبعها إضرابات عامة غدا وبعد غد الثلاثاء، في إطار استكمال البرنامج النضالي الذي وضعه الحراك في وقت سابق، وتضمن مسيرة للنساء في عيد 8 مارس، ومسيرة أخرى تقدمها ذوو الاحتياجات الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن حراك جرادة يدخل شهره الرابع دون الوصول إلى صيغة توافقية مع المسؤولين، رغم إرسال الحكومة لوفد وزاري مهم في وقت سابق، لكن السكان "لم يقتنعوا بطبيعة العرض الذي قدمته"، ليستمر بذلك الاحتقان في شوارع جرادة.
*صحافي متدرب
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
مغربي حر غيور على هدا البلد الامين .الوقوف مع سكان جرادة الأحرار لجتتات الفساد .هدا واجب أخلاقي ووطني وعلى كل مدن المغرب الوقوف مع الابطال
انشري هسبريس
لدى لكم الله يا سكان جرادة و توجهوا إلى العلي القدير لكي ينصفكم من هؤلاء المافيا الحكومية التي همها الوحيد سجن الأحرار و في ذلك هي لها صفة الإثقان. الإعتقال هو أمر تجيده دولة الظلم و اللاعدل.
ولكي لا يصفوننا بالغوغاءيين فإن لنا حل لهذه الأزمة الجرادية و الحسيمية و المغربية بصفة عامة ألا و هو إقالة هذه المحكومة و تعيين أولاد الفقراء في مراكز القرار و أنظروا في ظرف شهر سننعم بالرفاهية. الله غالب و الدولة العميقة مغلوبة.
سؤالي إلى كل من كان يطالب برفع العالم و يتهمون شرفاء الوطن بأبشع التهم. أين ستولون وجوهكم الآن؟
و الله لو كنتم منكم لتمنيت أن تنشق الأرض و تبلعني من شدة الخزي و العار.
بماذا ستجيبون الله تعالى عند يسألكم عن ضلم إخوانكم. و الظلم ظلمات يوم القيامة.
ياااا ربي السلامة سيكون حسابكم عسيرا.
الدولة المغربية تحشد اعلامها الرسمي لالهاء الشعب باشياء تافهة ها رشيد شو ها كي كنتي كي وليتي ها نيبا ها حاتم ادار ها ادومة ونفس الاعلام يجمل وجه الدولة ويطبل لها وفاش متيلقاو باش يلهيو الشعب تيجبدو قضية الصحراء ويخلقون خصم وهمي وتلهى ومتطالبش بحقوقك بقى متبع غي ماستر شاف وسامحيني وستانداب وفاش تتفشل جميع محاولات الدولة لاسكات الشعب تيعطيو الضوءالاخضر الاخضر للعياشة باش يهاجمو المتضاهرين ويتاهموهوم بالانفصال ونشر الفتنة
حاليا منع السيارات المحملة بالماء والخبز، من المرور لتقديم المساعدة لأحرار وحرائر جرادة
أظن أن سكان جرادة قد أوصلوا الرسالة ،لذالك يجب إيقاف هذه المسيرة الخطيرة التي قد تدمر مستقبل بلدنا و استقراره. هناك مجموعة من الدول العدوة التي تتمنا تصعيد هده الحركة .
اللهم اجعل بلدنا آمنا.
امولا نوبا
صراحة نعاني كثيرا في بلدنا حتى الاراضي الجماعية لم يبقى فيها شبر الا وسلمه نوابها لمافية العقار ليس لنا ولو شبر فبلدنا الجميل .
تحية عطرة لسكان مدينة جرادة و الطريقة السلمية و الراقية في مسيراتهم. التي تتميز بالرزانة دون الخروج على الهدف المقصود هذا من جهة و من جهة اخرى اذا تم القبض على أشخاص في هذه الاحتجاجات فهذا عادي هؤلاء انشاء الله سوف تتحاور معهم السلطات و يطلق سراحهم حيث هؤلاء وطنيون بالرايات الوطنية و الشعارات راقية و لن يهددوا اخد هذا ما جعلني متفائلة بكم يا اصحاب جرادة و حداري من الانزلاق و السلام عليكم و رحمة الله.
شخصيا كنت أنتظر من الاتحاد الأوروبي إلغاءها كما تداولتها بعض الصحف..... ليكون المغرب بدوره مجبرا لحدفها ..لكن يبدو أن الدول الأوروبية لم تتأخذ قرارها بعد.....وفي الختام ؛ الله أفرج علينا كاملين كرب ساعة النحس.
قد يحس المواطن في محيطه القريب منه بنوع من الشماتة والتذمر وهو يلمس عن قرب التحسن السريع لاحوال بعض الممثلين المحليين الذين اختارهم من اجل تمثيليته على نقيض أن نصيبه من الوعود التي قدموها له في الحملات الانتخابات كانت مجرد خيط دخان وليست سحابة خير .
وعاش شعب الريف