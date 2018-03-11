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الرئيسية | مجتمع | مسيرة إقليمية حاشدة في جرادة .. وإضرابات تشعل "عاصمة الفحم"

مسيرة إقليمية حاشدة في جرادة .. وإضرابات تشعل "عاصمة الفحم"

مسيرة إقليمية حاشدة في جرادة .. وإضرابات تشعل "عاصمة الفحم"
نورالدين إكجان*
الأحد 11 مارس 2018 - 20:00

خاض سكان جرادة بعد زوال اليوم الأحد مسيرة إقليمية حاشدة جابت كل شوارع المدينة، إذ انطلق المئات من المتظاهرين من ساحة المنار صوب العيون الشرقية، في إطار البرنامج النضالي المسطر سلفا.

مصدر من داخل الحراك أورد في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية أن المسيرة التي شارك فيها أزيد من عشرة آلاف شخص انطلقت من ساحة المنار ومرت عبر أحياء المسيرة وولاد عمر وحاسي دلال، قصد التوجه مباشرة إلى العيون الشرقية.

المتحدث ذاته سجل تواجد إنزال أمني طوق المدينة، والدخول في مناوشات مع السكان من أجل إيقاف بعض قادة الحراك، خصوصا في مناطق المنار وولاد عمر، لكن لحمة المسيرة حالت دون ذلك.

وسجل المصدر أن حادثة السير التي اعتقل بسببها أمين مقيلش ومصطفى ادعنين لم تتسبب في أضرار مادية أو بشرية، وزاد: "الأمر يتعلق بانقلاب سيارة في منطقة تشهد مثل تلك الحوادث بسبب رداءة الطقس وضعف البنيات التحتية"، مبديا استغرابه من اعتقال أمين مقيلش "الذي لم يكن في السيارة حينها"، على حد تعبيره.

في السياق ذاته، أكد محمد بونيف، رئيس فرغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرادة، أنه تأكد رسميا اعتقال شخص ثالث من الحراك اليوم اسمه عزيز بوتشيش، حسب ما أفادت به عائلته؛ فيما جرى نقل كل من أمين مقيلش ومصطفى ادعنين إلى مدينة وجدة.

وأضاف بونيف، في تصريح لهسبريس، أن المعتقل الثالث يتابع هو الآخر مع مصطفى ادعنين، الذي كان رفقته أثناء وقوع حادثة سير عند عودتهم إلى مدينة جرادة، بعد نقلهم للمعتقل أمين مقيلش الذي كان يهم بالذهاب إلى العاصمة الرباط، حيث يتابع دراسته.

وفي السياق ذاته، من المنتظر أن ينظم السكان غدا الاثنين الذكرى الأربعينية لوفاة "الشهيد عبد الرحمان"، تتبعها إضرابات عامة غدا وبعد غد الثلاثاء، في إطار استكمال البرنامج النضالي الذي وضعه الحراك في وقت سابق، وتضمن مسيرة للنساء في عيد 8 مارس، ومسيرة أخرى تقدمها ذوو الاحتياجات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن حراك جرادة يدخل شهره الرابع دون الوصول إلى صيغة توافقية مع المسؤولين، رغم إرسال الحكومة لوفد وزاري مهم في وقت سابق، لكن السكان "لم يقتنعوا بطبيعة العرض الذي قدمته"، ليستمر بذلك الاحتقان في شوارع جرادة.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - yassinich الأحد 11 مارس 2018 - 20:08
انهض ايها الشعب الميت الشغل حق دستوري فالشباب ضاع في السجائر والحشيش ...
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535
2 - ber nour الأحد 11 مارس 2018 - 20:09
تحية نضالية وإجلال لي ساكنة شرق وخاصة مدينة جرادة الف تحية لكل من يطالب بي المساواة والعيش الكريم الله احفظ المغرب الحبيب من كل ظالم تسبب في نهب وسلب المواطن المغربي تحياتي
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502
3 - كريم الأحد 11 مارس 2018 - 20:10
مال هادو شبعو خبز المغرب كلو ف أزمة أو ساكتين
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-872
4 - عماد الأحد 11 مارس 2018 - 20:14
على كل
مغربي حر غيور على هدا البلد الامين .الوقوف مع سكان جرادة الأحرار لجتتات الفساد .هدا واجب أخلاقي ووطني وعلى كل مدن المغرب الوقوف مع الابطال
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450
5 - BITALI+3 الأحد 11 مارس 2018 - 20:15
هاد الناس تاهوما انفصليين !!!??? هاهوما هازين الراية الوطنية .ايوا اش قلتو???
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414
6 - ayman الأحد 11 مارس 2018 - 20:16
سياسة الحكومة تزيد الطين بلا لذلك وجب الامتثال للمطالب الجد بسيطة و المشروعة لسكان جرادة و الا فالدولة ستدخل في منعطف خطير نتائجه جد وخيمة
انشري هسبريس
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256
7 - سعيد الأحد 11 مارس 2018 - 20:19
يبدو أن جرادة و سكانها لن ينالوا من الدولة إلا الجراد. لا أحد يسمع لهم و لا أحد يحاورهم حوار الرجال. العثمة مغلوب على أمره و الملك رءيس الدولة في فترة النقاهة و لا أظن أن مثل هذه الأخبار عن جرادة تناسب صحته.
لدى لكم الله يا سكان جرادة و توجهوا إلى العلي القدير لكي ينصفكم من هؤلاء المافيا الحكومية التي همها الوحيد سجن الأحرار و في ذلك هي لها صفة الإثقان. الإعتقال هو أمر تجيده دولة الظلم و اللاعدل.
ولكي لا يصفوننا بالغوغاءيين فإن لنا حل لهذه الأزمة الجرادية و الحسيمية و المغربية بصفة عامة ألا و هو إقالة هذه المحكومة و تعيين أولاد الفقراء في مراكز القرار و أنظروا في ظرف شهر سننعم بالرفاهية. الله غالب و الدولة العميقة مغلوبة.
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152
8 - Sayou الأحد 11 مارس 2018 - 20:22
ادا كانت الدولة لا تيتمع الى الشعب في ابسط شيء كزيادة الساعة المشؤومة المسمات صيفية وهي ربيعية كيف تريدون من السعب ان يهدأ ولا ينتفض عليكم انتم تستمعون فقط الى قراراتكم وأنفسكم واسيادكم من فرنسا اما نبظ الشارع ومتطلبات الناس فلا تهمكم المغرب كله محتقن من زيادة هده الساعة الملعونة هلى اطفالنا وانتم في سبات وتحت دراءت واهية من قبيل الطاقة والسوق الوروبية والحقيقة هي انكم تعاقبون الشعب وتشتتون تفكيره وتظنون انكم ادكا الناس وانتم اغبى مسؤولين هلى وجه الارص
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137
9 - mohammed الأحد 11 مارس 2018 - 20:24
المسيرة تتجه إلى غاية كتابة هده الأسطر إلى مدينة العيون الشرقية مشياً على الأقدام 11/03/2018 الساعة 20:18 قاصدين الرباط.
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168
10 - ملاحظ الأحد 11 مارس 2018 - 20:26
وما هي الا ايام قليلة حتى يلفقوا لهم تهمة الانفصال كما فعلو بالحراك الريفي.
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208
11 - محمد الأحد 11 مارس 2018 - 20:28
اين هو موقع "القنوات" المغربية من هذه المسيرات التي تُطالب بالحقوق البسيطة للحياة!!!؟ ام أنها مجرد "قنوات" للصَّرف الصحي تواكب فقط اشكال الميوعة و المجون و الفن المنحل ...ايوا الله ينعل اللي ما يحشم.
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217
12 - علي آيت واحي الأحد 11 مارس 2018 - 20:28
الإنزال الأمني حل جد سهل لا يخفى على أحد ، و لكن ( الدولة ) التي تدعي الديمقراطية و حقوق الإنسان لا يليق بها أن تلجأ دائما إلى المقاربة الأمنية في حل المشاكل التي تراكمت منذ أمد بعيد و لم ترغب في وضع حد لهذه المعاناة المتكررة في كل مناطق البلد . احتجاجات شعبية منطقية و معقولة و حضرية و تعامل مخزني متخلف و منتجاوز .
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120
13 - احمد المغربي الأحد 11 مارس 2018 - 20:30
الوعي و الوعي هو من يدفع الشعوب و الأمم إلى الامام و هو من يدفع المسؤولين إلى تحسين سياستهم.
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113
14 - عكاشة الأحد 11 مارس 2018 - 20:31
لقد قلناها منذ بداية الحراك. سيأخذونكم جميعا إلى عكاشة فهم فقط سيغيرون الأسباب.
سؤالي إلى كل من كان يطالب برفع العالم و يتهمون شرفاء الوطن بأبشع التهم. أين ستولون وجوهكم الآن؟
و الله لو كنتم منكم لتمنيت أن تنشق الأرض و تبلعني من شدة الخزي و العار.
بماذا ستجيبون الله تعالى عند يسألكم عن ضلم إخوانكم. و الظلم ظلمات يوم القيامة.
ياااا ربي السلامة سيكون حسابكم عسيرا.
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143
15 - BENSLIMANE الأحد 11 مارس 2018 - 20:33
نقطة حسنة لساكنة جرادة : احتجاج حضاري ، منظم، بدون إراقة دماء و استفزاز رجال الأمن، تحت الراية الوطنية الموحدة لكل المغاربة . اتمنى لهته الساكنة الإنصات لمطالبها المشروعة.
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39
16 - Citoyen الأحد 11 مارس 2018 - 20:34
La pauvreté, le chômage. Et l'injustice sont les trois axes des manifestations.
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66
17 - سامي الأحد 11 مارس 2018 - 20:43
الدولة المغربية متيهمهاش المواطن هموم المواطن في واد وما تفعله الحكومة في واد المواطن يريد الشغل الصحة التعليم التنمية البشرية تقسيم التروة على الجميع الغاء مهرجان موازين وتقاعد البرلمانيين والدولة ملهية في تلميع صورتها رئيس الدولة الفلانية يشيد بكدا والسياسي الفلاني يشيد بكدا والمغني الفلاني يشيد بكدا والرياضي الفلاني يشيد بكدا ما ينفق على هده الاشادات وما ينفق على تنظيم كاس عالم تافه وما ينفق على البرلمانين وما ينفق على المهرجانات والمغنيين والممتلين والرياضيين وما ينفق بافريقيا كافي لاخراج المغرب من ازمته وكافي لانتشال المغرب من رتبته المتدنية في التنمية البشرية
الدولة المغربية تحشد اعلامها الرسمي لالهاء الشعب باشياء تافهة ها رشيد شو ها كي كنتي كي وليتي ها نيبا ها حاتم ادار ها ادومة ونفس الاعلام يجمل وجه الدولة ويطبل لها وفاش متيلقاو باش يلهيو الشعب تيجبدو قضية الصحراء ويخلقون خصم وهمي وتلهى ومتطالبش بحقوقك بقى متبع غي ماستر شاف وسامحيني وستانداب وفاش تتفشل جميع محاولات الدولة لاسكات الشعب تيعطيو الضوءالاخضر الاخضر للعياشة باش يهاجمو المتضاهرين ويتاهموهوم بالانفصال ونشر الفتنة
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99
18 - لا للركوع للبشر الأحد 11 مارس 2018 - 20:44
دولة فاسدة وفاشلة بكل المقاييس وفي الحقيقة لي ميقدرش يسير البلاد يحط السوارت ويمشي بحالو ,الى 15 bensliman مدينتك تعتبر من افقر المدن في القارة الافريقية ونتا مازال كتهدر على الراية ديال الليوطي
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132
19 - MOHAMMED الأحد 11 مارس 2018 - 20:47
عاااجل:
حاليا منع السيارات المحملة بالماء والخبز، من المرور لتقديم المساعدة لأحرار وحرائر جرادة
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105
20 - مواطن مغربي الأحد 11 مارس 2018 - 20:47
ما كاين لا انفصال لا والو.كونو على ياقين احنا اولاد جرادة مواطنين ايجابيين او كنبغيو ابلانا اوملكنا.فقط كانطالبو بحقوق مشروعة اساسها الشغل ومحاربة الفساد واطلاق سراح المعتقلين لانهم كانو سلميين.والسلام.
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71
21 - Simmo الأحد 11 مارس 2018 - 20:53
ماذا وكيف ستتدخل الحكومة يوم تكون الاضرابات بالملايين. يومئذ الحقائب والهربة ياناهبي أموال وثروات البلاد.
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90
22 - عاش الملك والشعب المغربي الأحد 11 مارس 2018 - 20:56
^^ السكان "لم يقتنعوا بطبيعة العرض الذي قدمته"، ليستمر بذلك الاحتقان في شوارع جرادة.^^ ادا الحكومة قدمت عرض وهم لم يجتمعوا.. اذا هدو فراسهم العجينة وباغيين جوا ومنجل
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-211
23 - مواطنة 1 الأحد 11 مارس 2018 - 21:09
الوضع يعلن عن احتجاجات عامة في جميع أنحاء المغرب، فزيادة على الحالة المزرية التي يعاني منها جل المغاربة من فقر وعدم تكافؤ الفرص السيد العثماني ينقد معاشات البرلمانيين على حساب مال الشعب أضف إلى ذلك الساعة المشؤومة التي سوف تتم زيادتها ابتداء من 25 مارس والتي اتبت الغرب انها خطيرة على صحة الناس ولا فائدة منها ....
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72
24 - حنان الأحد 11 مارس 2018 - 21:10
لو كنت تعيش القتهميش والفقر لما قلت ما قلته ولانك عياش فقل ما شأت
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56
25 - مفبركة الأحد 11 مارس 2018 - 21:12
اكاد أجزم أن الأمر يتعلق بأمر غير طبيعي ٠هناك شئ غريب في زماننا هذا. الكل يهدد الكل الكل يتهم الكل .ما هذا ؟
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-93
26 - إلى صاحب التعليق 3 الأحد 11 مارس 2018 - 21:16
عفوا اصحاب الافكار مثلك هم اهل الذلة. أتمنى ان تتوجه للعيش في جرادة. اتحداك ام تبقى اكثر من اسبوع ولو للنزاهة. اتقوا الله في اخوانكم
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76
27 - vraibidawi الأحد 11 مارس 2018 - 21:20
tant que vous hissez le DRAPEAU MAROCAIN nous sommes avec vous ...bon courage
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-48
28 - basim الأحد 11 مارس 2018 - 21:22
الشعب والحكومة أنتم أبناء وطن واحد أنتم إخوة وآباء وأمهات وأبناء لستم أعداء اهدؤوا تكالماو من كلا الطرفين الحياة جميلة طويلة إن شاء الله أمامكم،الحكومة لن تخسري شيئا إن جبرت كسر كل مضطر بائس كليل مستنزف وبسرعة،الشعب كونوا مفتاح خير لامفتاح شر،لاتنظروا لبعضكم بالعداوة أنتم في امتحان وهو طرف جريح محتاج لمساعدة ماسة والآخر بيده الدواء عليه إسعافه.
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-1
29 - غريب في وطنه الأحد 11 مارس 2018 - 21:24
تحية إجلال وإكبار لكل الشرفاء الأحرار في كل مكان وبالعزيزة جرادة على وجه التحديد والخزي كل الخزي للمخزن الجبان الذي يحاول إطفاء شرارة الحراك الشعبي بالقمع والاعتقالات ... بالوحدة والتضامن لي بغيناه يكون يكون
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48
30 - مهدي الأحد 11 مارس 2018 - 21:29
‏هذه لعبة خطيرة يجب على سكان جرادة ‏التأني والتسلح بروح المسؤولية.
‏أظن أن ‏سكان جرادة ‏قد أوصلوا الرسالة ،لذالك ‏يجب إيقاف هذه المسيرة الخطيرة التي قد تدمر مستقبل بلدنا و استقراره. هناك مجموعة من الدول العدوة التي تتمنا تصعيد هده الحركة .
اللهم اجعل بلدنا آمنا.
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-104
31 - ossama الأحد 11 مارس 2018 - 21:30
صاحب التعليق 3 اقول لك اذا كنا كما تقول قد شبعنا خبزا فان هذا الخبز مداقه فحم جرادة وليس بترول الخليج هل فهمتني ? ...اتمنى ذلك هههه
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58
32 - عزيز الأحد 11 مارس 2018 - 21:35
منذ1995 حين حصلت غلى اجازة في العلوم وانا عاطل عن العمل حيث قمت باكثر من مجهود دون جدوى فضاعت حياتي قي هذه الارض التي تسمى المغرب وحسابي مع المسؤولين يوم القيامة واقول بصوت عال اللهم ان هذا منكر
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58
33 - انور السلاوي الأحد 11 مارس 2018 - 21:45
كلنا اهل اجرادة. من طنجة الى الكويرة. من ابسط حقوق الشعب رغيف العيش و الكرامة. شي سارق و سايق المرسديس و شي ملاقي ماياكل.
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42
34 - العبرة لمن يعتبر الأحد 11 مارس 2018 - 21:47
الممكن هو اذهبوا إلى أعمالكم ومدارسكم ..ولا تطلبوا المستحيل ..وخذوا العبرة من الحسيمة وزفزافييها الذين أصبحو يطلبون العفو والتعادل.. الناس سيقفون معكم إذا كنتم على حق ..أما وأنتم تغوتون وتتظاهرون فأنتم لستم على حق ..لأننا نعرف بلدنا لا حول له ولا قوة أمام غطرسة الغرب والقوى العظمى.. احذروا الفتن ..
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-99
35 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 11 مارس 2018 - 21:52
اعتقد ان سبب اعتقال ذالك الناشط من وسط السوق الاسبوعي بجرادة كان بسبب قيامه بحملة تحريضية بين رواد السوق لحثهم على الاحتجاج و هذا ما يثبت ان احتجاج مدينة جرادة ليست له قاعدة شعبية فحينما يقوم النشطاء بتحريض السكان و كانهم في حملة انتخابية لصالح حزب ما فان ذالك يعني ان المواطنين غير مقتنعين و غير مهتمين بتلك الشعارات و هنا يصبح الامر لا يتعلق باحتجاجات عفوية و بريئة تهدف الى تحقيق مطالب الساكنة لان هذا الامر انتهينا منه منذ ان زار المنطقة رئيس الحكومة و الوزراء لكن خروجهم تحت الضغط و التحريض يعني ان هناك امور و اجندة خفية و غير بريئة في عقول هؤلاء الناشطين و اعتقد ان القانون الجنائي مليئ بالفصول التي تدين امثال هؤلاء المحرضين على الفوضى لذالك من المؤكد ان اعتقال بعض الافراد من حراك جرادة من طرف القوات الامنية قد استند على وقائع ثابتة.
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-100
36 - مغربي الأحد 11 مارس 2018 - 22:00
السيد العثماني ينقد معاشات البرلمانيين على حساب مال الشعب
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38
37 - مغربي الأحد 11 مارس 2018 - 22:07
الحل الوحيد لكل من سولت له نفس الجهر بالحق يعتقل و نحن شعب خواف اوفاش كيهضر شي واحد علينا كنخليوه بوحدو في الساحة ياكل الشحط حتي يعتقد انه يدافع على قطيع كبير ديال النعاج
امولا نوبا
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31
38 - مواطن الأحد 11 مارس 2018 - 22:30
هل يظن هؤلاء انهم وحدهم الموجودون في المغرب وعندهم مشاكل .؟فجميع مناطق المغرب لديهم مشاكل متشابهة .ولكن الناس يعملون ويكدون كل حسب إمكانياته. فليست هناك عصا سحرية لحل جميع المشاكل في الحال وبسرعة كما يظن المشاغبون بجرادة . حتى ولو في البلدان المتقدمة.فهؤلاء يريدون أن يقولوا (شدني ولا نطيح )اوا غير طيح وللا كاع سير شرب البحر شكون لليداها فيك.
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-69
39 - علي الأحد 11 مارس 2018 - 22:57
أقبح استفزاز للمواطنين هو تقاعد البرلمانيين والمستشارين ، والذي تسبب في احتقان كل المغاربة ، وستتولد عنه نتائج وخيمة ومدمرة.
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29
40 - الخبز الحافي الأحد 11 مارس 2018 - 23:17
تحية حارة الناس جرادة ناس طيبون ومتواضعون اعرفهم حق المعرفة نحن معكم حتى تتحقق مطالبكم والله يرزقنا ويرزقكم من فظله اما الحكومة ما عندها وقت للمواطن راهم اتسناو جرادة تفرفر باش يقصو ليها جناحيها
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21
41 - mohammed الاثنين 12 مارس 2018 - 00:09
صراحة هناك ظلم مند مدة والانسان يدرس ويتعدب ويحصل على ماستر أو دكتوراه ليجد نفسه مشرد و قد بلغ من العمر مايجعلوا قواه تتهاوى امام المشاكل المادية وهو ينظر للابويه قد بلغوا من العمر عتيا ولا يستطيع تحقيق لهم ابسط الامور .
صراحة نعاني كثيرا في بلدنا حتى الاراضي الجماعية لم يبقى فيها شبر الا وسلمه نوابها لمافية العقار ليس لنا ولو شبر فبلدنا الجميل .
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19
42 - الاحتجاجات الراقية الاثنين 12 مارس 2018 - 00:59
باسم الله الرحمان الرحيم.
تحية عطرة لسكان مدينة جرادة و الطريقة السلمية و الراقية في مسيراتهم. التي تتميز بالرزانة دون الخروج على الهدف المقصود هذا من جهة و من جهة اخرى اذا تم القبض على أشخاص في هذه الاحتجاجات فهذا عادي هؤلاء انشاء الله سوف تتحاور معهم السلطات و يطلق سراحهم حيث هؤلاء وطنيون بالرايات الوطنية و الشعارات راقية و لن يهددوا اخد هذا ما جعلني متفائلة بكم يا اصحاب جرادة و حداري من الانزلاق و السلام عليكم و رحمة الله.
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-10
43 - للملك الاثنين 12 مارس 2018 - 01:38
و على الملك أن يتدخل في كل مكان،لأننا أصبحنا أمام مسؤولين عاجزين أو فاشلين، و التدخل سيكون موفقا لو سار في اتجاه محاربة الفساد عبر دعمه "فقط" للسيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة و الوكيل العام لدى محكمة النقض، الذي توعد بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء بقوة الدستور و القانون و المؤسسات،يوم3نونبر2017 في حوار مطول نشر على جريدة الأخبار أجراه معه الصحفي محمد اليوبي.الدعم الدعم و التشجيع،(ؤ تمة غاتبان لينا فلوس كحلة اللي نقدرو نسددو بيها حتى الديون الخارجية) و (نسدو الفام) و نعيش الهناء و الاستقرار،المغرب ينهب منذ الاستقلال و لا زال واقفا و هذا معلوم لدى الجميع،المحجوبي أحرضان و عبد الواحد الراضي و محمد العنصر و(خدام الدولة)،نمودجا.و ما خفي كان أعظم مما تتصورون جدا جدا جدا.غير هذه التقارير ستخلعكم و تفتح أعينكم على النهوض بتعليمكم العليل و صحتكم المريضة و إعلامكم المتعفن،شكرا هسبريس.
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0
44 - Mrouki الاثنين 12 مارس 2018 - 02:46
L internet a cree un grand problem pour le makhzan et je croit que a l avenir il peut fair tombe le regim
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4
45 - مامسوقش الاثنين 12 مارس 2018 - 04:06
ناضت القيامة فالحسيمة ؤفالاخير كولشي تشتت ؤتصيد الزفزافي ؤرباعتو,هادشي لهدي يوقع لصحاب جرادة شحال من واحد هدي يتصيد ؤهدي يلصقو ليه المس بامن الدولة .
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6
46 - تكفيكم الوعود الاثنين 12 مارس 2018 - 04:14
لما يحصلون على 100 مليار سيقومون بإحصائكم وسيفكرون في تحسين ظروف عيشكم لكنهم الآن مشغولون في كيفية توزيعها بينهم والحرارة مرتفعة أصمت آذانهم ولا ينصتون إليكم، لقد وعدوكم ألا تكفيكم الوعود؟
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4
47 - وجهة نظر الاثنين 12 مارس 2018 - 04:58
التظاهر حق مشروع... لكن على الساكنة أن لا ترتكب بعض الأخطاء التي ارتكبتها جهات أخرى أثناء التظاهر......ليبقى هذا الأخير سلميا دون الانجرار إلى ما لاتحمد عقباه.
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-4
48 - إلى الأخ sayou الاثنين 12 مارس 2018 - 05:10
الشعب للأسف لم ينتفض ضد زيادة الساعة المشؤومة..والحكومة لا تسمع لاهات المواطنين......لو انتفض الشعب وتحركت معه النقابات لما أقدمت الحكومة على زيادة الساعة الربيعية.
شخصيا كنت أنتظر من الاتحاد الأوروبي إلغاءها كما تداولتها بعض الصحف..... ليكون المغرب بدوره مجبرا لحدفها ..لكن يبدو أن الدول الأوروبية لم تتأخذ قرارها بعد.....وفي الختام ؛ الله أفرج علينا كاملين كرب ساعة النحس.
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49 - حسين الاثنين 12 مارس 2018 - 06:58
يظهر ان عزم الحكومة الحالية في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة وسياسة الريع وضبط بؤر الفساد خاصة في الصفقات العمومية ، من خلال الافتحاصات المالية والرقابة والمحاسبة للمسؤولين ولعمل المؤسسات العمومية والمجالس المحلية والترابية من طرف المجلس الأعلى للحسابات كهيأة دستورية سيعيد للمواطن الثقة في مؤساسته الوطنية تلك الثقة الضوررية ، القمينة للحد من الاحتقانات الاجتماعية والباعثة على الاستقرار المجتمعي والأمل في غد أفضل .si vous manquez de confiance vous manquerez d'avenir مثل عبري.
قد يحس المواطن في محيطه القريب منه بنوع من الشماتة والتذمر وهو يلمس عن قرب التحسن السريع لاحوال بعض الممثلين المحليين الذين اختارهم من اجل تمثيليته على نقيض أن نصيبه من الوعود التي قدموها له في الحملات الانتخابات كانت مجرد خيط دخان وليست سحابة خير .
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50 - AMINA الاثنين 12 مارس 2018 - 08:19
عاش أحرار جرادة الأبطال تحية لكم لا تتراجعو للوراء أبدا إتمرو في احتجاجاتك ومظاهراتكم حتى تنالو وتحصلو على مطالبكم كاملة
وعاش شعب الريف
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51 - sara الاثنين 12 مارس 2018 - 08:47
الحكومة وكان تقرا غير تعليقات زوار فهسبريس والله حتى تعرف المشاكل لكايعنوها لمغاربة ولكن لاحياة لمن تنادي .
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52 - دعاء المظلومين المختطفين الاثنين 12 مارس 2018 - 09:49
الدولة لي كتنهب الخيرات ديال الشعب وكتقمع الاحتجاجات السلمية راه سميتها الدولة المفيوزية اما في ما يخص العلم ديال الريف راه ماعمرنا غادي نفرطو فيه واخا غادي يتلقى الجن مع الانس واخا غادي يتجمع علينا العالم باكمله.
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53 - بلقاسم الاثنين 12 مارس 2018 - 09:51
تحية نضالية لسكان جرادة الصامدة .. صمود الانبياء .. وتحية لنضالهم التاريخي السلمي، والحضاري ، و اكدوا ان المقاربة الامنية لاتجدي نفعا .. بل هم قادمون و سائرون لاثبات ان البدائل الاقتصادية هي الاحل ..
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