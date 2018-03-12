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زواج القاصرات في المغرب .. الشيكات بدلا من عقود الزواج؟

زواج القاصرات في المغرب .. الشيكات بدلا من عقود الزواج؟
زينب الهاشمي الوزان *
الاثنين 12 مارس 2018 - 13:00

لم تكن نجاة الخاتري (43 عاما) تعلم أن فرحتها بزواج ابنتها رباب ذات الـ 16 ربيعا ستتحول إلى كابوس، إذ لم يجد زوجها أية صعوبة أو إشكال في طردها، وهي التي تزوجت دون عقد زواج بسبب عدم بلوغها السن القانونية التي يسمح فيها القضاء بزواج الفتيات والمحدد في 18 عاما. وقالت نجاة لـ DW عربية إنها "اضطرت لتزويج رباب بسبب الفقر ووجود أسرة مكونة من أربع بنات وولد بالإضافة إلى أب عاطل" عن العمل.

وتتابع نجاة باكية "هل يعقل في عصرنا الحالي أن يوجد من يبقى جائعا...إذا لم أبع الخبز والحريرة (شوربة مغربية) فسنقضي ليلتنا جائعين.. لذلك لما تقدم اللي خطبتها زوج وافقت على زواجها بالرغم من عدم موافقة أبيها لأنني أحمل عبء الأسرة على كتفاي."

وتضيف "وثقت بوعوده وأنه سيتزوجها وعندما تصل السن القانونية سيكتب عقد الزواج الشرعي.. وبعد انقضاء شهرين من الزواج حملها من قرية "المعازيز" قرب الخميسات شرق الرباط "بحقيبة تجمع متاعها البسيط الذي حملته من بيت أهلها، ووضعها بجانب الطريق قرب البيت ورحل".

وكان المغرب قد سن قبل 14 عاما قانونا جديدا للأسرة، وصف آنذاك من قبل ناشطين حقوقيين ومهتمين بـ "الثورة الاجتماعية الهادئة"، حيث تم رفع سن الزواج إلى 18 عاما بعدما كان محددا في 16. وأعطيت للمرأة حق حضانة أطفالها وجعلت الطلاق بيد القاضي، كما قيدت نسبيا تعدد الزوجات.

لكن المدافعات عن حقوق المرأة في المغرب اليوم يجدن أنفسهن من جديد في مواجهة مع فصول قانون الأسرة، أو ما يطلق عليه بـ"المدونة" إما "لوجود ثغرات قانونية" تم استغلالها بشكل سيئ أو بسبب عدم مواكبتها للعصر وتوفر معطيات جديدة تستلزم تحديثها.

ومن بين المطالب النسائية، إلغاء الفصل 20 من المدونة الذي يعطي للقاضي استثناء في تزويج الفتاة القاصر آخذا بعين الاعتبار مجموعة من المقتضيات كمراعاة الأعراف والتقاليد التي تحتم على بعض المناطق زواج البنت وهي صغيرة السن، أو وجود علاقة حب بين فتاة لم تصل إلى السن المؤهلة للزواج بعد، وشاب يقاربها في السن. ومن المفارقات أن نسبة زواج القاصرات في المغرب ارتفعت بعد صدور المدونة الجديدة.

مدونة خارج سياق الدستور

وأشار تقرير التنمية البشرية في أفريقيا الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2016 إلى أن نسبة تزويج القاصرات المغربيات بلغ 16 في المائة وهي ثاني أعلى نسبة في المنطقة المغاربية، بعد موريتانيا 34 في المائة والجزائر 3 في المائة بينما تسجل تونس نسبة 2 في المائة.

وقالت الحقوقية والمحامية عائشة الحيان لـ DW عربية: "أصبح من الضروري إلغاء المادة 20 من المدونة التي تنص على زواج القاصر كاستثناء. بينما الفصل 19 رفع سن الزواج إلى 18 عاما."

وأضافت "زواج القاصرات غالبا ما يكون تحت إكراه العائلة وينتفي فيه الرضا، كما أن المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية الأسرة تستوجب المساواة بين طرفي العلاقة، الشيء الذي ينتفي في الزواج دون سن الأهلية".

وتابعت عائشة "لا يمكن أن نقبل بزواج فتاة تبلغ من العمر 14 و15 و16 عاما في الوقت الذي مكانها الطبيعي هو المدرسة وهذا ما يؤدي إلى الهدر المدرسي الذي نعمل على محاربته، وارتفاع نسبة الهشاشة في صفوف النساء".

وتقول "رباب ب." التي اضطرت لرفع دعوى إثبات الزواج على زوجها الذي يكبرها بـ 25 عاما حتى تتمتع بحقوقها كزوجة مطلقة، "صعب جدا أن أعود إلى سالف عهدي يا ليتني أستطيع أن أعود إلى مقاعد الدراسة أو أدخل إلى أية مؤسسة لتعليم حرفة ما أساعد بها نفسي وأسرتي".

تسكت رباب كثيرا وتتكلم قليلا وهي مطأطأة الرأس، وبصوت خافت تقول إن أمنيتها حاليا أن تثبت زواجها شرعيا حتى تتطلق وتنقذ ماء وجهها أمام العائلة وسكان قريتها الفضوليين، وتبحث عن عمل "بعيدا عن عمل المنازل لأنها تخشى من أن تستغل مرة أخرى".

وتضيف رباب "أريد أن أذهب عند خالتي في الرباط حتى أتابع الدراسة المهنية في إحدى المؤسسات وأحصل على دبلوم يضمن لي الشغل بكرامة"، حسب تعبيرها. وتتدخل المحامية حليمة لقرع في مكتبها في الخميسات أنه في حالة رباب "يجب على القانون أن يكون صارما ويعاقب الأهل لأنه حتى شروط الاستثناء لا تتوفر في حالة رباب لذلك رفض القاضي تزويجها لأن الزوج يكبرها بسنوات و غير مناسب لها".

وتضيف أن الأصل في الزواج هو "إبرام العقد وتكون الفتاة قد تجاوزت 18 عاما، إلا أن المدونة أجازت زواج القاصر على أساس أن يتقدم وليها بطلب الزواج وألا يقل عمرها عن 16 عاما وستة أشهر".

ويشترط في الطلب موافقة أولياء الأمور وموافقة الفتاة و أن يكون الزوج متقاربا في السن مع الفتاة وله القدرة على الإنفاق والسكن".

وفي حالة رفض القاضي تزويج القاصر "يلجأ الأهل الذين يرغبون في زواج ابنتهم، إلى حلول مع الزوج مثلا الاتفاق، أو ما يسمى هنا بـ 'زواج الجماعة' أو يلجؤون إلى إشهاد، حيث يتعهد الزوج بأنه متزوج من فلانة، ويصحح إمضاءه لدى السلطات المحلية التي لا تلتزم إلا بالتوقيع وليس المحتوى". كما أنه من الممكن أن "يلجأ أهالي الفتاة إلى وسائل ضاغطة أخرى في نظرهم، كأن يحتفظ الأب بوثيقة الاعتراف بدين، بحيث يصبح الزواج كله مجرد اعتراف بدين".

وتكتب في بعض العقود أن الزوج مدين لفلان بـ "مبالغ تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف درهم (ما بين 1000 إلى 5000 دولار) مقابل الزواج بفتاة قاصر" وبعد أن تبلغ السن القانونية ويعقد عليها شرعيا يسقط عنه الدين وفي حالة تخليه عن الزوجة قبل وصولها سن الزواج الحقيقي يدفع ثمن الدين الذي عليه لوالديها وينتهي الموضوع"، كما تتابع المحامية حليمة. وتقول إنه "عقد صوري لأن أصله الزواج وليس الدين".

ويلجأ الآباء أحيانا إلى وسيلة الشيك ظنا منهم أنها "وسيلة ضاغطة حيث يضطر الأب إلى صرف الشيك الذي غالبا ما لا يتجاوز 50 ألف درهم في حالة ما لم يف الزوج بوعوده ويتزوج الفتاة عند وصولها السن القانوني للزواج".

وتعلق المحامية حليمة بالقول: "الكارثة عندما يصبح الزواج محله ذلك العقد أو الشيك في أية لحظة ممكن الزوج أن يدفع ثمن المبلغ ويتخلى عن الزوجة أو الأطفال إن وجدوا".

وبعيدا عن الخميسات وفي حي القرية بمدينة سلا جوار الرباط تندب "غزلان.ز" الفتاة ذات السابعة عشرة ربيعا حظها لأنها أطاعت والديها وقبلت الزواج من رجل يعمل تاجرا شهدها في عرس الجيران.

طمع والداها الفقيران في أنه سيعتني بابنتهما الجميلة وقد يكون سببا في إعانة العائلة المكونة من خمسة أفراد. فبالإضافة إلى الوالدين، هناك شقيقان عاطلان عن العمل وأختان الأولى تركت مقاعد الدراسة باكرا، والصغيرة في سن السابعة تتابع دراستها بالمدرسة الابتدائية بالإضافة إلى غزلان التي تركت الدراسة من أجل الزواج.

يقول أبو غزلان، الذي اشترط عدم ذكر اسمه وتصويره أو تصوير ابنته: "صحيح لقد أخذت منه شيكا كضمان بـ 40 ألف درهم ووعدني بأن يعقد شرعا على ابنتي بعد بلوغها سن الثامنة عشرة، لكنه وبسبب خلاف بسيط مع عائلته، حيث أسكنها في منزل أهله، طلب منها أن تذهب لزيارة بيت عائلتها "حتى تهدأ الأمور". وفي الغد "أتى وطلب الشيك بدعوى أنه يحب أن يفي بوعده، وسلمني قيمة الشيك ثم أخبرني أن الاتفاق الذي كان يربطه بنا قد انتهى زاعما أن ابنتي على غير خلق".

ويضيف "بالفعل أنا أخطأت وجنيت على ابنتي ولن تنفعني قيمة الشيك في ترميم جراحها أو العائلة كما أن المبلغ سيضيع في نفقات المحاكم ورفع القضايا لعل وعسى أستعيد حق ابنتي".

* ينشر بموجب اتفاقية شراكة مع DW عربية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - عين لحناش الاثنين 12 مارس 2018 - 13:15
كا تبيعوا بناتكم او كاتقولو الفقر هو السبب أو كا تردوا لبكاوات انا كانقولك ليس في المغرب فقر الأكل بل في المغرب فقر الوعي والدماغ والامية والجهل و ا
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191
2 - المهدي الاثنين 12 مارس 2018 - 13:19
الأب في الحالة الاولى عاطل عن العمل ويعيش عالة على زوجته لذا فهو غير مؤهل للمشورة ولأن يكون له رأي ، أما الأب الثاني فقد سال لعابه لمبلغ أربعين الف درهم فباع ابنته رخيصه للتاجر المتصابي ومع ذلك لا يسعنا سوى القول : قبح الله الفقر وقبح أكثر من يستغل هشاشة الفقراء ..
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139
3 - آسفي لغاليا الاثنين 12 مارس 2018 - 13:20
أوا طماع كيقدي عليه لكداب .بحكم تجربتي عندما تزوجت امرأتي كانت في سن 16 عند عقد لقران جمعن .وثائق ودهبنا عند عدول وقدمها لي لقادي لمقيم ومرننا في جلس امامه وقبل ملفنا بدون اي مشاكل سوى بعض مصارف صندوق وشواهد طيبية .ولأن لدى صبي والحمد لله .
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74
4 - محتاج الاثنين 12 مارس 2018 - 13:22
المسؤول الاول والاخير في كل هاته الامور هو الفقر :( كاد الفقر ان يكون كفرا ) .
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-48
5 - الصمت الاثنين 12 مارس 2018 - 13:40
المغرب برجالاته و نسائه اغلبهم من امهات قاصرات و لا زالت هذه الفطرة منتشرة في عدد لا يحصى في ارياف المملكة و المشكل هو أصحاب و صاحبات هذه البلبلة كذلك هم من امهات تزوجن قاصرات في زمن ليس ببعيد .
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-2
6 - عابر سبيل الاثنين 12 مارس 2018 - 13:43
سؤال للمناهضين لزواج القاصر : هل من ضمن الحقوق الواجب توفرها للقاصر من تعليم و..و.. هل يوجد كذلك حق "الممارسة الجنسية" ؟ لا يمكن لأي شخص في العالم أن ينكر على من بلغ جسده نموا فيزيولوجيا معيّنا أن تكون له رغبات من هذا النوع فهل في حالة وجود تلك الرغبة عند الفتاة البالغة سن 16 سنة مثلا وفتى بالغ من العمر 17 سنة هل يحق لهما ممارسة الجنس مع بعضهما ؟ فإن كانت إجابتكم يا دعاة الزندقة بالإيجاب ففي أي إطار سيمارسونها هل خفية أم بالقانون والأعراف ؟ وإن كان بالنفي فلماذا يحق لهما التعلّم في المدرسة ولا يحق لهما الممارسة وكلاهما حقين من حقوقهما ؟ وماذا لو نتج مولود عن تلك الممارسة ؟
أمهاتنا وجدّاتنا تزوجن وهن في سن 16 وأنجبننا وربيننا وأحسنّ تربيتنا بقناعتهن وتعاون أبائنا وأجدادنا معهن فكن من المعززات المكرمات ولم ينظر إليهن أبدا أنهن آلة جنسية لتلبية الرغبات فما الفرق بين تلك وهذه اليوم ؟
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44
7 - bida الاثنين 12 مارس 2018 - 13:46
comment vous voulez qun paysan au maroc qui est affame et sans argent , denvoyez ses filles a l ecole et payez la scolarite , les faire manger etc etc jusqua 18ans!!! vous etes des anes ou quoi???? faut la CAF , sinon ca va empirer , ca va donner le fassade !!!
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-13
8 - Kati الاثنين 12 مارس 2018 - 13:57
Le grand problème au Maroc c'est la pauvreté... C'est la source de tout problèmes... Cette situation subsistera à cause du l'absence du la démocratie et la division équitable de la richesse....
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8
9 - الى اهل التحريف الاثنين 12 مارس 2018 - 14:00
قاصرات خير من أن يصبحن قصيرات.
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-17
10 - NOUMRI الاثنين 12 مارس 2018 - 14:26
عقلية العصور الجاهلية و موضة جديدة للدعارة النكاح مقابل الشيك و بعد أن ينتهي الزوج من نزواته الحيوانية يرمي بالقاصر إلى الشارع بعد أن أكلها لحما و رماها عظما و يقول لأهلها هاهي سلعتكم و قد ردت أاليكم هدا هو حال المغرب الغير النافع العميق يا سادة
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39
11 - مصطفى الاثنين 12 مارس 2018 - 14:29
انا لم افهم لما كل هدا اللغو فيما يخص زواج القاصرات. نعم ، من منا من لم يدرس بالاعدادي؟ الفاهم يفهم مادا اعني.لمادا لم تحركوا ساكنا فيما يقع بالاعداديات و محيطها.من تحرش ومخدرات وووو.لقد اصبحنا نخشا على فلدات اكبادنا.انا لست مع استغلال الضروف.لاكن مع مراعات الضروف.
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18
12 - محمد الاثنين 12 مارس 2018 - 14:30
ههه...الجميع يتحدث عن القاصر ويحدده بالعمر وكأن الفتى أو الفتاة سيذهب للإنتخاب...هههه... إنها مسائل فيزيولوجية يا سادة ولا علاقة للسن بها : لماذا يكون إدن اختلاف في البلوغ من منطقة لأخرى بل وحتى داخل نفس الوطن ؟ كيف نطبق عليهم إدن نفس المعيار وهو السن 18 سنة : فإن كان ولا بد من تحديد ذلك السن فلماذا لا يتم تخصيصه فقط للمدن وإعفاء البوادي منه مع إضافة شروط تضمن ديمومة ذلك الزواج كإضافة بعض الإلتزامات من جانب الرجل مثلا عوض منع الزواج بالقاصر أصلا: متطلبات البادية ليست كمتطلبات المدينة ومن يريد منع الفتاة القروية من الزواج المبكر عليه أن يوفر لها مدرسة في دوارها وليس الذهاب هناك للتحسيس بعدم تزويج القاصرات.
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21
13 - le vagabond الاثنين 12 مارس 2018 - 14:31
ما لا افهمه هو الرأي العام المغربي، تارة يؤيد هذا النوع من البيدوفيليا وعندما يتغير أسلوب طرح المعضلة يصبح ضده. نعل الله البدوفيليا ومروجيها والنفاق والمنافقين.
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49
14 - Oujdi الاثنين 12 مارس 2018 - 14:37
SALAMO ALIKOM Pour moi le mariage des jeunes soient filles ou garçons c'est une erreur grave impardonnable il ne faut pas forcer ses enfants pour se marient contre coeur et celà nous montre que nos concitoyens ne sont contients des problèmes qui pourraient rencontrer durant toutes leurs vies c'est'garage comme culture wachokran
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14
15 - تطواني حر الاثنين 12 مارس 2018 - 14:37
لو وفرت الدولة الشغل والتعليم للمواطنين الفقراء لما وصلنا لمثل هذه الحالات ، بنات بلادي في خطر ...
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21
16 - نيليللي الاثنين 12 مارس 2018 - 14:38
من أهم المفارقات التي تتضمنها المدونة و ما أسس عليه الدستور من مساواة في الحقوق والواجبات بين الذكور والإناث. وما وافق عليه المغرب من اتفاقيات الدولية والتي نص الدستور المغربي لسنة 2011 على سموها وجعلها فوق التشريعات الوطنية مادامت لا تخالف ثوابت الأمة.
فإن ارتباط واشتراط عدم زواج الأم بعد الطلاق كسبب لبقائها حاضنة على أطفالها فيه إجحاف و ظلم كبير لجميع المطلقات خصوصا للشابات، مما يجعل مصيرهن في مجتمعنا الوعر كإقبار لهن وعدم تمكيهن من إعادة بناء حياتهن كما هو متاح للرجال.
وهذا ظلم لن يغفره الله لكل من لم يصحح هذا الخلل. فكيف تخيرون المطلقات بين إعادة بناء حياتها أو الإحتفاظ بفلذات أكبادهن كما هو حق للرجل.
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21
17 - lahoucine الاثنين 12 مارس 2018 - 14:47
الحرية والمسوات هي ادت با لمغاربة لبيع بناتهم كما يدعى بعض المتاسلمين..ان محاربة الفقر والحاجة ومحو الامية هو الجهاد المفروض على جميع المسلمين كل حسب وسعه .حتى نستطيع العيش بكرامة...
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6
18 - المقصرات الاثنين 12 مارس 2018 - 14:52
تلغطون الفقر الفقر الفقر لا و الف لا المغرب يعرف انحلال خلقي لدى صغيرات السن و زواجهن خير من تركهن فريسة سهلة سائغة باسم الحب و الفايسبوك و غيرهما فالاسرة تقبل تزويج القاصر على أن تتركها تأتيهم ببطن منتفخ من مجهول او صديق او جار او او لكم أن تتخيلوا ذلك فإستحسان زواج القاصر ليس بسبب الفقر و الحرمان و لكن صونا لشرف قد يضيع و تضيع معه الفتاة و الحياة بصفة نهائية انظروا عدد حالات ولادة القاصرات بطرق منافية للدين و القانون و لعدد حالات انتحار القاصرات بسبب الحمل او فقدان العذرية و انظروا بالخلاء كم ستجدون القاصرات رفقة شباب و شياب و قاصرين يفعلون في الحرام ما لا ترضونه لهن في الحلال
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-3
19 - Roudani abroad الاثنين 12 مارس 2018 - 14:52
ما فهمت علاش بنادم كا يمشي يتزوج شي وحدة مازال ما شبعت رسوم متحركة و لعب مع صحاباتها. انا داخل ف 36 عام، عايش بخير الحمد لله فأمريكا و عارف نقدر ندي شي وحدة صغيرة بالجرى، و مع ذلك كا نفكر الى غادي نتزوج نشوف شي وحدة فوق 25. تزوج شي وحدة عندها 16 ولا حتى 18 راه الهبال هداك و خا تكون نتا فالعشرينات. 16 العام دابا ماشي هي 16 ديال مئات السنين خلت.
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37
20 - محمد الاثنين 12 مارس 2018 - 15:23
حمل القاصرات هو مشكل أكبر كذلك استغلالهم في بيوت الضعارة
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9
21 - حديدان الاثنين 12 مارس 2018 - 15:36
دائما نفس المشكل، يا سيدي الانجاب مسؤولية كبيرة وقد ولى زمن " لي زاد برزقو " على من لا يقدر تحمل المسؤولية المادية والعائلية و العاطفية ان يتجنب الانجاب.
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9
22 - Said الاثنين 12 مارس 2018 - 15:51
الحل باين للعيان الفتاة إذا بلغت يحق لها أن تتزوج وبالوثائق و لن يتلاعب بها كما فعل بهذه الفتاة ولن تضطر لإثبات الزواج ولكن هدف بلدنا السعيد هو انتاج أكبر عدد من العاهرات لإنعاش السياحة الجنيية ويتغظى بها أولياء أمورنا الشرفاء الأتقياء النزهاء
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-8
23 - ماريا الاثنين 12 مارس 2018 - 16:13
ألم يظهر لكم الا زواج القاصرات ؟!! وفساد القاصرات وأمهات بدون زواج القاصرات ودخولهن بيوت الدعارة واوكار الفساد والحانات وقتلهن لأجنة وووووووو
أين أنتم من كل هذا ؟
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6
24 - مواطن الاثنين 12 مارس 2018 - 16:23
لم يكن الفقر يوما مبررا لبيع فلدات الكبد ; كان والي رحمه الله في حياته فقيرا ماديا لكنه غني روحيا ،تزوج بامي و في ملكه ابريق و كاسي شاي و حصيرة فجاهدا و جدا تارة في الفلاحة و تارة بالرعي فرزقا 10 اولاد ة لم يمد يده لاحد ؛ كبرنا و الحمد لله اشتغل في التعليم و اخي استاد جامعي واخي الصغير مهندس نتقاضى اجور جد محترمة و الحمد لله ولي 3 اخوات متزوجات بشرف ؛و نحن من احد الدواوير الناءية لا مدارس خاصة و لامعاهد ..اقول لكم كفاكم بكاء من جد و توكل على الله وجد
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14
25 - م ن الاثنين 12 مارس 2018 - 17:25
واش علامن كتضحكو لوكان القاضي يعطي اذن زواج في سن 14و15 و16 و17 ماكانت المشكلة كل شيئ كان سيكون موثق لان الدين يدعون الحقوقيون هم سبب التشرد هم من يمنعون القاضي ليعطي اذن زواج
هاد ناس تيبيعو القرد وتيضحكو علا ليشراه
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2
26 - BATISTA الاثنين 12 مارس 2018 - 17:34
حسب بعض الجمعيات النسائية مكرهوش أردو سن الزواج الفتيات 40 سنة حتى يتساوا اليأس ، أما أقل فالأوى بها ربط علاقات عاطفية و التجوال في المقاهي و الأزقة و الشواطئ حتى تنضج فكريا و جسديا حسب فهمهم ، اللهم لا نسألك رد القضاء و لكن نسألك اللطف فيه
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0
27 - هشام كولميمة الاثنين 12 مارس 2018 - 17:36
الفقر و الجهل هما سبب تزويج(بيع) القاصرات...فلو لدينا تعليم جيد و صحة سليمة و استقرار مادي لما فكر الوالدانتظويج ( بيع) ابنتهم القاصرة.
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1
28 - الفاتحي الاثنين 12 مارس 2018 - 17:38
الفتاة تكون غير قادرة على الزواج ولاتقدر مسؤولته ولاتعرف كيف تربي الابناء قبل 18سنة وبعدها بيوم واحد تصبح قادرة على الزواج وتقدر مسؤ..................ووووو.
خبراء الحضارات يقولون اذا اردت هلاك امة بلا حرب فعليك باذلال رجالات تعليمها
وافساد المراة فيها وتغيير القدوة فيها من العلماء والمفكرين والقواد الي المغنيين والرياضيين والممثلين.
اللهم ردنا اليك ردا جميلا.
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5
29 - الزمر الاثنين 12 مارس 2018 - 18:02
السلام، ما هي الأسباب التى في أغلب الأحيان تؤدي ان بعض الأشخاص يخترن الزواج بقاصرات، الأمر واضح هائلاء يريدون تشبيب أنفسهم على حساب القاصرات بالطبع ، و بالرغم انه تم إكتشاف حبة "viagra " ولاكن العكس هو ما حصل الى هائلاء. في نضري الإعلام له دور كبير في التعاطي مع هده الظاهرة (فضحوهم) ولا الطريقة التي ترونها مناسبة .
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3
30 - امراة الاثنين 12 مارس 2018 - 18:40
الى من يؤيدون زواج القاصر،بالله عليكم هل لديكم بنات ام تريدون الزواج من قاصرات؟أظن انه لو كان لديكم بنات لما ايدتم الفكرة ،ولكن بما انكم بيدوفيليين بطبيعة الحال تؤيدون الفكرة،بالله عليكم من يريد منكم ان يزوج ابنته لرجل يكبرها بسنين،هل تريدون ابنتكم ان تتمتع هي الاخرى بحياتها ام تريدونه فقط ان تلبي رغبات السي السيد،انتم الرجال لا ترون ابدا ان بناتكم من حقهم التمتع بحياتهم ،ان يكون الحب بينهم ،كيف لفتاة صغيرة كلها حيوية ،تريد ان تضحك،تلعب...تجد أمامها رجل مسن يقبلها وهي نافرة منه،
هل يوجد زوج في سنها في هذا الوقت له مؤهلات الزوج ويقدر على فتح منزل؟
لماذا غالبا مثل هذه الزيجات غير ناجحة وغالبا ما تتطلق البنت وهي صغيرة ،لان الرجل الذي يريد الزواج من صغيرة فهو لا يريد زوجة تدبر منزل وتدير شركة يعني البيت والأولاد والزوج..بل يريد لحمها الطري فقط ،لذا تجده سريعا يرمي بها ليبحث عن اخرى،مثل هذه الزيجات تحدث فقط في القرى التي يأتيها الشاري للبحث عن ما لذا وطاب ،وبعدها يرحل لا غير. فهو يعرف القانون جيدا،ويعرف بان مثل هؤلاء الناس سيزوجونه ابنتهم بدون عقد .لن أزوج حبيبتي الصغيرة حتى في العشرين.
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9
31 - rachida الاثنين 12 مارس 2018 - 19:02
je ne comprends pas pourquoi les personnes qui se considèrent pauvres n ont d autres tâches à faire que mettre au monde des enfants.est ce qu ils ont dans le crâne un cerveau ou autre chose,..!!!!!!! si vous êtes pauvres contentez vous d un seul enfant et soyez responsables pour pouvoir l éduquer et subvenir à tous ses besoins qu ils soient matériel s ou affectifs être pauvre et accoucher de cinq enfants madame est synonyme d ignorance et de folie.
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2
32 - تونسي ابن الجمهورية الاثنين 12 مارس 2018 - 19:11
هل مازلتم تناقشون مثل هذه الكارثة .....و البعض يجد لها المبررات؟
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-1
33 - مومو الاثنين 12 مارس 2018 - 19:20
عندما تبتعد القوانين عن حاجات و متطلبات المجتمع، يتفنن المجتمع في تجاوزها.
قام واضعو القوانين عندنا بنسخ سن الزواج في فرنسا، 18 سنة، دون أن يأخذوا بعين الاعتبار أنه في فرنسا يحق للمرأ ممارسة الجنس خارج الزواج، ويحق مثلا لفتاة 15 سنة أن تمارس مع شاب شرط أن يكون هو أيضا قاصرا دون أي مشاكل قانونية، كما أن العذرية عندهم غير مهمة، فتفقد الفتاة عندهم عذريتها في سن 15 أو 16 ثم تتزوج في سن 25 بعد أن تكون قد عددت خمس أو ست شركاء مختلفين.
عندنا الزواج أولا وازع شرعي ضد الزنا المحرمة قانونا و شرعا، و ثانيا حل اجتماعي لأن نسبة النساء النشيطات لا تتعدى الثلث و البقية تعشن من مصروف الأب أو الأخ فالزوج. فلا يمكن أن يمنع القانون فتاة في 16 تريد الزواج بمحض إرادتها لإشباع غريزتها الطبيعية و ضمان دخل قار مع زوجها من عقد قرانها و إثبات نسب أولادها أمام الله و القانون.
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34 - مول الشيك الاثنين 12 مارس 2018 - 20:09
هو الزواج حرماتو الدولة تحت سن الثامنة عشرة بالنسبة للبنات ..ولاكن يوجد شيء خفي في حدائق المدن وجنبات المدارس من إفراغ لرغبات المتعة الجنسية بالعلالي والكل يرى ويسمع ..ولاكن الزواج سجن ..وممارسة الحب حرية جميلة ودوق رفيع
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35 - chaabia الاثنين 12 مارس 2018 - 20:29
c est la pedophilie islamique,avant c ete ok.
maintenant c est le temps modern ou l enfant doit finir les etudes pour pouvoir faire une famille solide aide les enfant a l ecole derige l enfant a un bon future et savoir les droit respect de la famille et aussi choisir un epouse et ne pas un maitre de nikah ou la femme et consiere comme une machine a lave les vetement et les assietes et aussi une pouse de sex pour le male
les marocain ne comprendre rien ds la societe modern,ou la femme produit une generation qui save les droits et batire la societe et l avenir du paye du droit ,et ne pas attendre un politicien qui dit en va vous faire un paye du droit ou la femme et juste une marchandise et a la fin elle fini sa vie en misere a cause des traditions passe
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