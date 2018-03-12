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الرئيسية | مجتمع | المغرب يتشبث بإضافة ساعة إلى توقيت البلاد بعد أيام

المغرب يتشبث بإضافة ساعة إلى توقيت البلاد بعد أيام

المغرب يتشبث بإضافة ساعة إلى توقيت البلاد بعد أيام
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 مارس 2018 - 11:23

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه ستتم إضافة ستين دقيقة (توقيت غرينيتش+1) إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، وذلك عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 25 مارس 2018.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن هذا التغيير يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 بشأن إعادة ضبط التوقيت في المملكة.

جدير بالذكر أن نقاشا مستفيضا يعرفه الاتحاد الأوروبي حول إمكانية إلغاء التوقيت الصيفي، بعدما دعا عدد من البرلمانيين إلى تقييم ودراسة جدوى هذا النظام الذي يتم اعتماده ابتداءً من شهر مارس كل سنة.

بينما محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قال في تصريح سابق لهسبريس إن المغرب يقوم بتقييم دوري لجميع أشكال التوقيت، بما فيها التوقيت المستمر في الإدارات العمومية، وأشار إلى أن "الوزارة منشغلة بموضوع التوقيت الصيفي وتقييم آثاره"، وزاد: قرار التخلي عن التوقيت الصيفي، في حالة إلغائه في الاتحاد الأوروبي، لا يتعلق فقط بقطاع الإدارة، بل هو إجراء أفقي وقرار عام يشمل الحياة العامة في الدولة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - khalid الاثنين 12 مارس 2018 - 11:34
لن نسامح من أساء إلينا على حساب مصالحه الشخصية
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25
2 - youssef hanafi الاثنين 12 مارس 2018 - 11:35
الله ياخذ الحق فكل من هو مسؤول على إضافة هاد الساعة المنحوسة
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28
3 - ahmed الاثنين 12 مارس 2018 - 11:37
سسلام عليكم اشمنةتقيم الله يهديكم وراها ساعة ماعنهاىفائدة وغير تتققهرونا بها واكتر تلوليدات صباح الله يهديكموعلينا مخاصنا بشي ساعة زايدة
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16
4 - مغربي مع الاسف الاثنين 12 مارس 2018 - 11:37
حسبنا الله ونعم الشعب في واد والمسؤولين في واد آخر
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5
5 - شديد الاثنين 12 مارس 2018 - 11:38
جميع أطياف تنادي بعدم فاعلية هذا التوقيت ورغم دلك تصر الوزارة المكلفة على تطبيقه
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6
6 - حسن الاثنين 12 مارس 2018 - 11:38
لماذا لا يتم اعتماد توقيت الدول العظمى كالولايات المتحده اليابان وووووتظيفون خمس ساعات ونوليو نخدمو بالليل ونعسو بالنهار انتم كمسؤولون لا تقومون باي شيئ لا افقيا ولا عموديا غير بلا بلا بلا
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2
7 - رشيد الاثنين 12 مارس 2018 - 11:38
بلاد الروفيكس ! معكسين من عند الله..
الله يعفو
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5
8 - إداري الاثنين 12 مارس 2018 - 11:39
هدا ماشي إصلاح الإدارة بل تخريب الإدارة وا فسادها أكثر مما فيه.
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