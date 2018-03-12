المغرب يتشبث بإضافة ساعة إلى توقيت البلاد بعد أيام

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه ستتم إضافة ستين دقيقة (توقيت غرينيتش+1) إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، وذلك عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 25 مارس 2018.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن هذا التغيير يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 بشأن إعادة ضبط التوقيت في المملكة.

جدير بالذكر أن نقاشا مستفيضا يعرفه الاتحاد الأوروبي حول إمكانية إلغاء التوقيت الصيفي، بعدما دعا عدد من البرلمانيين إلى تقييم ودراسة جدوى هذا النظام الذي يتم اعتماده ابتداءً من شهر مارس كل سنة.

بينما محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قال في تصريح سابق لهسبريس إن المغرب يقوم بتقييم دوري لجميع أشكال التوقيت، بما فيها التوقيت المستمر في الإدارات العمومية، وأشار إلى أن "الوزارة منشغلة بموضوع التوقيت الصيفي وتقييم آثاره"، وزاد: قرار التخلي عن التوقيت الصيفي، في حالة إلغائه في الاتحاد الأوروبي، لا يتعلق فقط بقطاع الإدارة، بل هو إجراء أفقي وقرار عام يشمل الحياة العامة في الدولة".