"المساس بالأمن الروحي" يمنع بيع كتاب "البخاري نهاية أسطورة"

نور الدين إكجان*

في سابقة من نوعها، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش قرارا يقضي بمنع بيع كتاب "صحيح البخاري، نهاية أسطورة" لكاتبه رشيد أيلال، بسبب ما أسمته مساسه بالأمن الروحي للمواطنين ومخالفة الثوابت الدينية المتفق عليها.

القرار، الذي اتخذته المحكمة بناء على طلب من لدن والي جهة مراكش تانسيفت، جاء بموافقة تامة على إجراءات الحجز على نسخ الكتاب المتوفر بمكتبات مدينة مراكش، مع التنفيذ بشكل مستعجل وتحمل الخزينة العامة للصائر.

وجاء القرار الابتدائي، الذي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، بناء على ملتمس كتابي للنيابة العامة يقضي بتفعيل مقتضيات الفصل الـ71 من قانون الصحافة والنشر الذي يتابع في جزء منه "الكتابات المسيئة إلى الدين الإسلامي".

في السياق ذاته، استغرب الكاتب رشيد أيلال من هذا القرار الذي اتخذته المحكمة بشكل سري منذ نونبر من 2017؛ لكن دون إشعاره، بالرغم من أنه هو المعني بالأمر، حتى قام بزيارة تفقدية لإحدى المكتبات بمراكش، ليفاجئه صاحب المكتبة بنص "القرار المفضي إلى المنع من البيع".

وأكد أيلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه سيستأنف القرار؛ لأن الجهة المخول لها بالبت في مثل تلك الاتهامات هي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، والمجلس العلمي الأعلى، وليس وزارة الداخلية التي تفتقد لصفة التدخل بشكل تام.

وأورد المتحدث ذاته أن الجهة التي طلبت التدخل مطالبة بتفسير معنى الأمن الروحي على المستوى الدستوري، وكيف تتحدث عن الأمن الروحي وهي تمنع البيع في مراكش فقط وتسمح بانتشار الكتاب في باقي مدن المغرب، مسجلا أن الكتاب كتبه إنسان عادي وانتقد فيه كتابا لطالما شكل مادة دسمة للنقاد على مر العصور.

وانتقد صاحب الكتاب المثير للجدل مسألة اتهامه بضرب الثوابت، وزاد: "منذ متى كان كتاب بشري من ثوابت الأمة التي أوضح لها نبيها ركائز دينها، ولم يأت هذا الكتاب إلا بعد 200 سنة من وفاة رسول الإسلام، فكيف يمكن أن نعتمد ثابتا لم ينظر فيه ولم يؤكده الرسول؟".

وأردف أيلال أنه سيطعن في القرار الذي لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال في القرن الحادي والعشرين وفي ظل دستور 2011، موضحا أنه لا يزال يتعرض لحملات من التشويه والشتم والسب الجارح بسبب مؤلف عرضه على أنظار الجميع، ودعا من له معرفة إلى أن يؤلف ردا عنه، بعيدا عن التهريج الذي لن يوقف المشروع التنويري القادم بقوة.