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الرئيسية | مجتمع | "المساس بالأمن الروحي" يمنع بيع كتاب "البخاري نهاية أسطورة"

"المساس بالأمن الروحي" يمنع بيع كتاب "البخاري نهاية أسطورة"

"المساس بالأمن الروحي" يمنع بيع كتاب "البخاري نهاية أسطورة"
نور الدين إكجان*
الاثنين 12 مارس 2018 - 17:00

في سابقة من نوعها، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش قرارا يقضي بمنع بيع كتاب "صحيح البخاري، نهاية أسطورة" لكاتبه رشيد أيلال، بسبب ما أسمته مساسه بالأمن الروحي للمواطنين ومخالفة الثوابت الدينية المتفق عليها.

القرار، الذي اتخذته المحكمة بناء على طلب من لدن والي جهة مراكش تانسيفت، جاء بموافقة تامة على إجراءات الحجز على نسخ الكتاب المتوفر بمكتبات مدينة مراكش، مع التنفيذ بشكل مستعجل وتحمل الخزينة العامة للصائر.

وجاء القرار الابتدائي، الذي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، بناء على ملتمس كتابي للنيابة العامة يقضي بتفعيل مقتضيات الفصل الـ71 من قانون الصحافة والنشر الذي يتابع في جزء منه "الكتابات المسيئة إلى الدين الإسلامي".

في السياق ذاته، استغرب الكاتب رشيد أيلال من هذا القرار الذي اتخذته المحكمة بشكل سري منذ نونبر من 2017؛ لكن دون إشعاره، بالرغم من أنه هو المعني بالأمر، حتى قام بزيارة تفقدية لإحدى المكتبات بمراكش، ليفاجئه صاحب المكتبة بنص "القرار المفضي إلى المنع من البيع".

وأكد أيلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه سيستأنف القرار؛ لأن الجهة المخول لها بالبت في مثل تلك الاتهامات هي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، والمجلس العلمي الأعلى، وليس وزارة الداخلية التي تفتقد لصفة التدخل بشكل تام.

وأورد المتحدث ذاته أن الجهة التي طلبت التدخل مطالبة بتفسير معنى الأمن الروحي على المستوى الدستوري، وكيف تتحدث عن الأمن الروحي وهي تمنع البيع في مراكش فقط وتسمح بانتشار الكتاب في باقي مدن المغرب، مسجلا أن الكتاب كتبه إنسان عادي وانتقد فيه كتابا لطالما شكل مادة دسمة للنقاد على مر العصور.

وانتقد صاحب الكتاب المثير للجدل مسألة اتهامه بضرب الثوابت، وزاد: "منذ متى كان كتاب بشري من ثوابت الأمة التي أوضح لها نبيها ركائز دينها، ولم يأت هذا الكتاب إلا بعد 200 سنة من وفاة رسول الإسلام، فكيف يمكن أن نعتمد ثابتا لم ينظر فيه ولم يؤكده الرسول؟".

وأردف أيلال أنه سيطعن في القرار الذي لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال في القرن الحادي والعشرين وفي ظل دستور 2011، موضحا أنه لا يزال يتعرض لحملات من التشويه والشتم والسب الجارح بسبب مؤلف عرضه على أنظار الجميع، ودعا من له معرفة إلى أن يؤلف ردا عنه، بعيدا عن التهريج الذي لن يوقف المشروع التنويري القادم بقوة.

*صحفي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - صالح صالح الاثنين 12 مارس 2018 - 17:15
قرار صائب وجزاكم الله خيرا عن اﻷمة اﻹسﻻمية.
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-15
2 - يونس السلفي الاثنين 12 مارس 2018 - 17:15
قرار صائب فالمس بالمقدسات تهمة خطيرة و لا يجب الإكتفاء بمنع الكتاب إنما يجب محاكمة الكاتب المجرم على فعلته.
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-9
3 - مروكي الاثنين 12 مارس 2018 - 17:15
للأسف اصبحنا نعيش تراجع كبير في مايخص حربة التعبير و الصحافة وكدلك الحريات الامم تتقدم فكريا ليس ببناء الطرق و الملاهي اما فيما يخص الكتاب فهو يصلط الضوء على العديد من الاحاديث التي لاتصح ان يكون رسولنا الكريم عليه الصلاة و السلام قد قالها انا البخاري فهو انسان يصيب و يخطأ أتمنى ان يرفع الحظر عن هذا الكتاب الاكثر من رائع
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1
4 - رشيد الاثنين 12 مارس 2018 - 17:16
أهلا بكم في بلادي.. حيث الأمن "الروحي" أهم من الأمن الجسدي و الأمن الغذائي !!
حيث تنتفض المحكمة لأجل منع حرية التعبير و لا تتحرك أبدا ضد نهب الثروات و ضد "التشرميل" و ضد البيدوفيليا...
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91
5 - Ahmed الاثنين 12 مارس 2018 - 17:16
الآن أنا متشوق لقراءته ومعرفة مضمونه..الحكم سيتنج عنه أثر مضاد وسيتم تداوله على شكل كتاب إلكتروني pdf.
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57
6 - jalalox الاثنين 12 مارس 2018 - 17:18
قد يعتقد بعض القراء من الوهلة الأولى أن الموضوع حول صحيح البخاري .. ليكن في علم الجميع ان هذا الكتاب هو ربما يخالف الدين الاسلامي و موجه لتشجيع الناس على الالحاد . و هذا مرفوض تماما في الدستور المغربي .
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-33
7 - saZa الاثنين 12 مارس 2018 - 17:19
ادن الأمن الروحي للسكان مراكش على الحافة الانهيار
خليو ناس تعبر على راحتهم
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31
8 - Hicham الاثنين 12 مارس 2018 - 17:19
تصحيح:المساس بجيوب رجال الدين
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40
9 - سعدون الاثنين 12 مارس 2018 - 17:20
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الم يعد هناك ما يثير الجدل إلا ضرب الدين ومقوماته ؟!
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-25
10 - صاحب المكتبة الاثنين 12 مارس 2018 - 17:21
أتعجب فعلا ههههه
احكام غريبة تصدر في المغرب، الكتاب من حقه الصدور و من حق كاتبه التعبير و نحن ملسمين و الحمد لله و إسلامنا مبني على حجج و براهين و من كتب شيئا نرى انه يشاغب به على الناس فنرد عليه بالفكر و ليس بالقمع فهذه الطريقة فقط ستجعله اكثر شهرة خصوصا أنني أرى شخصيا ان صاحب الكتاب لا يستحق حتى الرد عليه لأنه متهافت من عنوانه فلا احد يعتبر البخاري اسطورة اصلا
لذلك فأنا أدافع بشدة على حقه في التواجد و النشر كغيره من الكتب
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25
11 - أمازيغ مراكشي الاثنين 12 مارس 2018 - 17:22
تخاريف البخاري يجب منعها و الإحتفاظ فقط بما في ما يوافق العصر من الأحاديث الموجودة في كتاب البخاري و الأحاديث الغير منطقية و العنيفة و الغير ملائمة مع هذا العصر يجب رميها في مزبلة التاريخ...يجب منع صحيح البخاري بدل منع هذا الكتاب
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10
12 - عزيز الاثنين 12 مارس 2018 - 17:22
في الحقيقة عندما رايت استنكار هذا الكاتب المزعوع والطريقة التي يتحدث بها تبين من خلال اسلوبه انه لا علاقة له بالكتب ولا هو ملم بالتاريخ الاسلامي ولا هو ملم بالثوابت الاسلامية التى تستقي منه دولتنا مناهجها في الحياة ذالك انه طعن في البخاري بشكل متعمد وكلامه واضح والعنوان يكفي لذالك انا اتفق مع حكم المحكمة ايا كانت الجهة المطالبة بوقف هذا الكتاب ذالك ان هذا الشخص فتح بابا للتطاول على سلفنا ونحن عندما نقول سلفنا نقصد اننا نكن لهم الاحترام لانهم سواء اخطاو ام اصابوا فقد تكبدوا الصعاب لينقولوا لنا سنة نبينا المصطفى ولا نقدسهم كما انه يجب على الدولة ان تقوم بتنقيح كل الكتب التي من شانها المس بديننا الاسلامي
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-16
13 - مغربيه الاثنين 12 مارس 2018 - 17:26
يا صاحب الكتاب اتق الله، من انت لتحكم على الامام البخاري وصحيحه هل بلغت ما بلغه من العلم والتقى؟ كان يسافر بين الاقطار لاجل حديث حتى يتحرى صحته ويخاف ان يروي حديثا مكذوبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اجمع علماء المسلمين ان أصح كتابين بعد القرآن الكريم هما صحيح البخاري وصحيح مسلم لم اقرأ كتابك ولا يشرفني ذلك ،هناك دائما انوع من البشر يحب ان يشتهر ولو على حساب دينه. وعقيدته يبتغي عرض الحياة الدنيا،
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-13
14 - tawban الاثنين 12 مارس 2018 - 17:27
كيف لك ان تنتقد كتاب صحيح البخاري وهو من الكتب التي اوصلت لنا السنة النبوية الطاهرة وذلك بتحري صاحبه التاكد من رواة الحديث وسنده وصحة مصدره ومدى ورعه اضافة الى المشاق الكبيرة التي قاساها مؤلفه في زمن لم تكن فيه لا ثورة معلوميات ولا مواصلات .فتاتي انت في هذا العصر وبجرة قلم تريد لفت الانتباه اليك بطعن العلماء اسيادك فاعلم ان لحمهم مر وانك لن تنال سوى السخط دنيا واخرة.
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-10
15 - هسبريسية الاثنين 12 مارس 2018 - 17:28
البحث عن الحقيقة ليست ضربا للثوابت ...الان سيبحثون الناس عن نسخة للكتاب ليقتنوه ...الكل يعلم أن الأئمة والصالحون والأولياء هم اشخاص عاديين وحاولوا الاجتهاد في أمور الدين ولكنهو أحيانا كانوا يُخطئون ..ويجعلون المسلم غبيا عندما يُسلم بكل ما يملون عليه ...اليوم وجب رؤية الدين استنادا للقران فقط ...ووجب عدم الخلط بين الايمان وبين تعديل بعض المراجع التي أكل عليها الدهر ...
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5
16 - SAID12 الاثنين 12 مارس 2018 - 17:30
سأشتري الكتاب إن شاء الله بالرغم عن أنف وزير العدل...
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16
17 - KAMاا الاثنين 12 مارس 2018 - 17:30
من يقرء عنوان الكتاب يخال انه من رجل متمكن ومن يغوص بين ثناياه يكتشف الجهل في ادق توصيفاته
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-4
18 - أم أيوب الاثنين 12 مارس 2018 - 17:32
والله أثلجتم صدري بهذا الخبر الحمد لله والشكر لله. وجزاه الله خيرا الرجل الذي طلب بمنعه. اللهم إحفظ القرآن والسنة من شر ماخلقت
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-13
19 - ماغوكان الاثنين 12 مارس 2018 - 17:33
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب على السلطات المغربية أن تحاكم كل من أراد أن يسب أو يشتم أو يستهزء الدين الإسلامي . مثل مافعلت السلطان المصرية مع الكاتب إسﻻم بجيري بالحكم عليه بالسجن في قضية إزدراء اﻷديان . ميزو عالم التنوير اﻷوروبي .
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-10
20 - ennajimi الاثنين 12 مارس 2018 - 17:35
ثورة الأنترنيت جعلت الوصول الى المعلومة أمر ممكن وخصوصا كل ما يتعلق بالمقدس.فكيف نقدس كتابا بشريا وليس من نبي كما يقول الكاتب.بل ما روي عن الرسول العظيم ٢٠٠ سنة بعد وفاته .أليس من حقنا أن نجتهد نحن جيل الأنترنيت.أليس من حقنا أن ننظر الى الماضي بعيون اليوم. ما المانع؟علوم جديدة غزونا بها الفضاء ،وطوَّرنا بها الإنسان ،كما
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0
21 - yaaaaaaaaadris الاثنين 12 مارس 2018 - 17:36
هذا بالضبط ما يريده صاحب الكتاب و التيار الموالي له ، لكي يصبح شهيدا للكلمة ، هو قرار متسرع يعطي نتائج عكسية ، و بالمقابل يضرب حرية التعبير في مقتل
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0
22 - ali الاثنين 12 مارس 2018 - 17:36
انا لم ولن اقرا هذا للكتاب لان عنوانه يدل على محتواه.لكن ماكان على الدولة ان ترخص لهذا الكتاب بالصدور.لازلتم لم ترو بعد عواقب المنتديات بالحرية.سوف تألف كتب تمس الدات الالاهية بداعي الحرية.وسوف تمشي الناس عريا بداعي الحرية وسوف تقع جرائم بداعي الحرية.و من طال عمره سوف يرى في الناس اشياء تشمإز لها النفس بداعي الحرية.ولكن في الحقيقة ليس بداعي الحرية ولكن بتهاوي وتداعي الاسنان.
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2
23 - Rachid الاثنين 12 مارس 2018 - 17:36
comment faire interdire un livre qui ne fait que critiquer des fait historiques et on se demande encore pourquoi on est sous développée, c'est lamentable. il n y'a pas pire que d'interdire au gens d’utiliser leurs
cerveaux et réfléchir librement c'est honteux et scandaleu,
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-2
24 - الحقيقة الضائعة الاثنين 12 مارس 2018 - 17:37
كل ماجاء في صحيح البخاري ولم يوافق الكتاب أي القرآن فهو مردود على صاحبه .ولا يجب الاخذ به. مثلا لقد جاء في صحيح البخاري أن الرسول (ص) حاول الانتحار أكثر من مرة.هل يعقل هذا؟ إذن صحيح البخاري يمكن إنتقاده والاستغناء عنه.
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-2
25 - mimou الاثنين 12 مارس 2018 - 17:38
تم المنع لانه لا يوجد مثقفون كثر في المغرب والشعب امي لا يقرئ ولا يفكر
لو ان الشعب له وعي ومثقف لما اصدرت المحكمة مثل هذا الحكم
المغاربة يحبون نحو الرقي بسرعة الحلزونة اضن ان هناك مختصون في بلوكاج الوعي الثقافة الحرية لذالك اقول ان هذه المحكمة هي من هؤلاء المختصون
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0
26 - wood الاثنين 12 مارس 2018 - 17:38
البخاري ليس نبي بل هو مجرد فقيه اجتهد في جمع الاحاديث النبوية الكثيرة بمجهوده الخاص بعد الحرب الشعواء الذي خاضها كفار قريش و الخلفاء على الارث النبوي ، فالكتاب ليس رواية و لا اديولوجية او وجهة نظر بل مجرد مجموعة احاديث نجدها في مسند أحمد بن حنبل و غيره من الحفاظ . كما ان احاديث البخاري نجدها في كتاب مسلم و الترمدي و غيرهم . فالخطير في الامر ان الاسلام السياسي يستبعد الكتب الدينية التي تتحدث عن الحقبة السوداء في تاريخ الاسلام معتمدا فقط على كتابين فقط هما مسلم و البخاري الا انه بعد التحقيق نجدها ايضا تحتوي احاديث بالغة الخطورة . فهذا الكاتب على ما يبدو من اولائك الذين يحاربون الحقيقة و يسوقون الوهم للناس !!؛
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-3
27 - الفقيه على وذنيه الاثنين 12 مارس 2018 - 17:39
من لم يسمع بهذا الكتاب من قبل فهو الآن على علم بوجوده ... ! شكراً لفقهاء المحكمة الابتدائية بمراكش ...!
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-1
28 - messager d'Athènes الاثنين 12 مارس 2018 - 17:40
Voilà,on va faire d'Ailal une autre icone,au meme niveau que Boukhari sinon plus important...Je suis sur que si Boukhari pourrait s'exprimer aujourd'hui,il vous dirait sans gene aucune,qu'il ne méritait pas toutes les éloges qu'on lui trouvait.Mais le grand respect qu'on lui doit ne le dérangerait pas du tout..mais jamais ,il n'accepterait qu'on le considérait comme un autre pilier indispensable à l'islam quoique très utile comme tant d'autres...
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-2
29 - mosi.fes الاثنين 12 مارس 2018 - 17:44
لمدة 200 سنة و المسلمين يطبقون امر الرسول الكريم..لا تكتبو عني غير القرآن...
حتى اتى البخاري وغيره فخاضو في الحديث وطبزو ليها العين....الان الاسلام..كل الاسلام مبني على صحيح البخاري...والنتيجة القاعدة وداعش.....
الان بالله عليكم...هل ينقص العلم سيدنا عمر و ابو بكر و جامع القرآن عثمان و علي رضي الله عنهم جميعا...و من تلاهم من الصحابة الى بعد 200 عام كن موت النبي...فاتى البخاري سااامح الله و نكث امر النبي و جمع الحديث...
لماذا امر النبي بعدم كتابة غير القىآن عنه...
زلا يخلطن احدكم بين اوامر النبي المتوارثة تطبيقا وفعلا عن النلي و الحديث في صحيح البخاري...فالاسلام غير مرتبط بالنبي بل هوين الله منذ الازل ولادين غيره فهو دين ادم و نوح وابراهيم و موسى و عيسى و محمد نبي من الانبياء...اذا نحن ندين بدين الله وليس دين البخاري....
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-1
30 - الناقد الاثنين 12 مارس 2018 - 17:45
أنا متفق مع الحكم الذي أصدرته المحكمة في حق الكتاب...أولا صاحبه ليست له شهادة و لا هو خريج إحدى المعاهد و لا هو أستاذ حتى نصغى لما يقول ، بل ليس له مستوى دراسي معروف، فكيف يتعرض لموضوع هو أكبر منه بكثير !! رحم الله عبدا عرف قدره فوقف عند حده...
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-1
31 - Nihilus الاثنين 12 مارس 2018 - 17:45
Comment est possible, que albukhari et des autres, quand ils finie un tafsir disait WA ALLAHU A3LAM, Donc ils ne sont pas sure sur ce qu'ils dit
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-1
32 - ber nour الاثنين 12 مارس 2018 - 17:46
صحيح البخاري يحرض على القتل والعنف وتحقير المرأة وهو إسناد لى داعش والمنظمات الارهابية والتطرف الاسلامي هذه حقيقة لا يجب حجب الشمس بي الغربال. والسلام عليكم
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-2
33 - ايت الراصد :المهاجر الاثنين 12 مارس 2018 - 17:47
باختصار وماذا عن أمن اجساد الاطفال من خلال السياحة الجنسية وأجساد المستضعفات المهانات....خاصة بمراكش ؟!؟مجرد تساؤل
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0
34 - انجل الاثنين 12 مارس 2018 - 17:49
خرافه اسمها صحيح البخاري ؟
صحيح البخاري للشيخ محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره بن بردزبه البخاري برواية العدل عن العدل وتلقته الأمه بالتسليم والقبول مجموع الاحاديث 650 الف حديث تم جمعها في 16 سنه
السنه 360 يوم اليوم 24 ساعه الساعه 60 دقيقه
اضرب 16x360x24x60
يكون المجموع 8432640 عدد الدقائق مقسومه علي 16 سنه يكون المجموع 12 حديث في الدقيقه
هل هناك عاقل يملك ذرة عقل يصدق هذه الاكذوبه المسماه صحيح البخاري علما أن هذا البخاري جاء بعد وفاة النبي عليه السلام ب 200 سنه
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0
35 - طنجاوي محمد الاثنين 12 مارس 2018 - 17:50
قال تعالى في محكم كتابه. ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) مارايكم والفاهم يفهم
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36 - طالب دكتوراه الاثنين 12 مارس 2018 - 17:51
صحيح البخاري ليس بكتاب منزل، هناك أحاديث لا يتقبلها العقل و هي سبب إلحاد عدد كبير من الشباب اليوم، الحديث الذي يقول أن الفأى أصله قبيلة من بني إسرائيل و الحديث الذي يقول أن الكأس اذا سقطت فيه ذبابة لا تىمي ما فيه بل اغطس الذبابة و اشرب إن في ذلك أجر، أنا مسلم و أؤمن بالقرآن فقط الذي أنزله الله و حفظه من كل تحريف أما شخص باحث و ليس بعربي كالبخاري عاش بعد الهجرة بسنين عديدة كيف له أن يصيب ولا يخطأ في عصر كان فيه الوصول للمعلومة صعب و صعب جدا.
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37 - هشام كولميمة الاثنين 12 مارس 2018 - 17:51
نصيحة المعلقين :اقرؤوا الكتاب اولا ثم للكل حق الرد او التعقيب أو النقد و أتمنى أن تفهموه.استخدام العقل الذي ميزنا به الله تعالى.
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