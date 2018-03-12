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كُتّاب وآراء
"المساس بالأمن الروحي" يمنع بيع كتاب "البخاري نهاية أسطورة"
في سابقة من نوعها، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش قرارا يقضي بمنع بيع كتاب "صحيح البخاري، نهاية أسطورة" لكاتبه رشيد أيلال، بسبب ما أسمته مساسه بالأمن الروحي للمواطنين ومخالفة الثوابت الدينية المتفق عليها.
القرار، الذي اتخذته المحكمة بناء على طلب من لدن والي جهة مراكش تانسيفت، جاء بموافقة تامة على إجراءات الحجز على نسخ الكتاب المتوفر بمكتبات مدينة مراكش، مع التنفيذ بشكل مستعجل وتحمل الخزينة العامة للصائر.
وجاء القرار الابتدائي، الذي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، بناء على ملتمس كتابي للنيابة العامة يقضي بتفعيل مقتضيات الفصل الـ71 من قانون الصحافة والنشر الذي يتابع في جزء منه "الكتابات المسيئة إلى الدين الإسلامي".
في السياق ذاته، استغرب الكاتب رشيد أيلال من هذا القرار الذي اتخذته المحكمة بشكل سري منذ نونبر من 2017؛ لكن دون إشعاره، بالرغم من أنه هو المعني بالأمر، حتى قام بزيارة تفقدية لإحدى المكتبات بمراكش، ليفاجئه صاحب المكتبة بنص "القرار المفضي إلى المنع من البيع".
وأكد أيلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه سيستأنف القرار؛ لأن الجهة المخول لها بالبت في مثل تلك الاتهامات هي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، والمجلس العلمي الأعلى، وليس وزارة الداخلية التي تفتقد لصفة التدخل بشكل تام.
وأورد المتحدث ذاته أن الجهة التي طلبت التدخل مطالبة بتفسير معنى الأمن الروحي على المستوى الدستوري، وكيف تتحدث عن الأمن الروحي وهي تمنع البيع في مراكش فقط وتسمح بانتشار الكتاب في باقي مدن المغرب، مسجلا أن الكتاب كتبه إنسان عادي وانتقد فيه كتابا لطالما شكل مادة دسمة للنقاد على مر العصور.
وانتقد صاحب الكتاب المثير للجدل مسألة اتهامه بضرب الثوابت، وزاد: "منذ متى كان كتاب بشري من ثوابت الأمة التي أوضح لها نبيها ركائز دينها، ولم يأت هذا الكتاب إلا بعد 200 سنة من وفاة رسول الإسلام، فكيف يمكن أن نعتمد ثابتا لم ينظر فيه ولم يؤكده الرسول؟".
وأردف أيلال أنه سيطعن في القرار الذي لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال في القرن الحادي والعشرين وفي ظل دستور 2011، موضحا أنه لا يزال يتعرض لحملات من التشويه والشتم والسب الجارح بسبب مؤلف عرضه على أنظار الجميع، ودعا من له معرفة إلى أن يؤلف ردا عنه، بعيدا عن التهريج الذي لن يوقف المشروع التنويري القادم بقوة.
*صحفي متدرب
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
حيث تنتفض المحكمة لأجل منع حرية التعبير و لا تتحرك أبدا ضد نهب الثروات و ضد "التشرميل" و ضد البيدوفيليا...
خليو ناس تعبر على راحتهم
احكام غريبة تصدر في المغرب، الكتاب من حقه الصدور و من حق كاتبه التعبير و نحن ملسمين و الحمد لله و إسلامنا مبني على حجج و براهين و من كتب شيئا نرى انه يشاغب به على الناس فنرد عليه بالفكر و ليس بالقمع فهذه الطريقة فقط ستجعله اكثر شهرة خصوصا أنني أرى شخصيا ان صاحب الكتاب لا يستحق حتى الرد عليه لأنه متهافت من عنوانه فلا احد يعتبر البخاري اسطورة اصلا
لذلك فأنا أدافع بشدة على حقه في التواجد و النشر كغيره من الكتب
cerveaux et réfléchir librement c'est honteux et scandaleu,
لو ان الشعب له وعي ومثقف لما اصدرت المحكمة مثل هذا الحكم
المغاربة يحبون نحو الرقي بسرعة الحلزونة اضن ان هناك مختصون في بلوكاج الوعي الثقافة الحرية لذالك اقول ان هذه المحكمة هي من هؤلاء المختصون
حتى اتى البخاري وغيره فخاضو في الحديث وطبزو ليها العين....الان الاسلام..كل الاسلام مبني على صحيح البخاري...والنتيجة القاعدة وداعش.....
الان بالله عليكم...هل ينقص العلم سيدنا عمر و ابو بكر و جامع القرآن عثمان و علي رضي الله عنهم جميعا...و من تلاهم من الصحابة الى بعد 200 عام كن موت النبي...فاتى البخاري سااامح الله و نكث امر النبي و جمع الحديث...
لماذا امر النبي بعدم كتابة غير القىآن عنه...
زلا يخلطن احدكم بين اوامر النبي المتوارثة تطبيقا وفعلا عن النلي و الحديث في صحيح البخاري...فالاسلام غير مرتبط بالنبي بل هوين الله منذ الازل ولادين غيره فهو دين ادم و نوح وابراهيم و موسى و عيسى و محمد نبي من الانبياء...اذا نحن ندين بدين الله وليس دين البخاري....
صحيح البخاري للشيخ محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره بن بردزبه البخاري برواية العدل عن العدل وتلقته الأمه بالتسليم والقبول مجموع الاحاديث 650 الف حديث تم جمعها في 16 سنه
السنه 360 يوم اليوم 24 ساعه الساعه 60 دقيقه
اضرب 16x360x24x60
يكون المجموع 8432640 عدد الدقائق مقسومه علي 16 سنه يكون المجموع 12 حديث في الدقيقه
هل هناك عاقل يملك ذرة عقل يصدق هذه الاكذوبه المسماه صحيح البخاري علما أن هذا البخاري جاء بعد وفاة النبي عليه السلام ب 200 سنه