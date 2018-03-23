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الرئيسية | مجتمع | أغلبية قراء هسبريس يتوقعون ''انهيار'' حكومة العثماني قبل 2021

أغلبية قراء هسبريس يتوقعون ''انهيار'' حكومة العثماني قبل 2021

أغلبية قراء هسبريس يتوقعون ''انهيار'' حكومة العثماني قبل 2021
عبد السلام الشامخ*
الجمعة 23 مارس 2018 - 14:00

لم تكن هذه المرة الأولى التي يدافع فيها سعد الدين العثماني، ربان الحكومة الحالية، عن أغلبيته، في كل مناسبة ينحصر فيها النقاش حول احتمال انهيارها، إذ كادت تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، التي هاجم فيها عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، تسبب في أزمة حقيقية مع شريك استراتيجي في النسق الأغلبي، قبل يتدخّل العثماني بنفسه ويقطع "الشك باليقين"، ويُبعد عن حكومته شبح "انهيار الأغلبية واللجوء إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها".

وكان قائد الائتلاف الحكومي قال إن "الحديث عن انتخابات سابقة لأوانها كلام لا يتجاوز من يكتبه، ولا أثر له علينا كطبقة سياسية وأغلبية حكومية"، مهاجما بذلك الجهات التي تروج لاحتمالية الذهاب إلى استحقاقات تشريعية مبكرة بالقول إن الحكومة التي يرأسها ستستمر إلى نهاية ولايتها بتعاون من الجميع، مؤكدا أن "هناك أطرافاً لا تريد أن يكون العدالة والتنمية على رأس الحكومة"، دون أن يسميها.

مؤشرات أخرى كانت تُظهر أن المشهد السياسي المغربي مقبل على انتخابات سابقة لأوانها وأن عمر هذه الولاية الحكومية محدود، في ظل الاستعدادات التي أبان عليها زعيم التجمعيين من خلال تقديمه عرضه السياسي، وإعلان حزبه فتح الترشيحات للانتخابات، قبل أن يؤكد أخنوش أنه "لا علاقة لما يقوم به الحزب بالانتخابات السابقة لأوانها".

من هنا طرحت هسبريس على قرائها السؤال التالي: هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

وذهبت الغالبيَّة الساحقة من المصوتين، وفق استطلاع للرأي أجرتهُ أخيرا جريدة هسبريس، إلى أن الحكومة الحالية التي يترأسها العثماني لن تستمر حتى نهاية ولايتها (2021). وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي شاركَ فيه 27 ألفا و919 شخصا، عن أن معظم المستجوبين يتوقعون انهيار الأغلبية الحكومية والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها.

وعبّر أزيد من 15 ألف مشارك عن احتمالية سقوط الحكومة، بنسبة 56.31%، بينما يرى مشاركون آخرون بأن ربان الحكومة الحالية قادر على الذهاب بأغلبيته إلى غاية الانتخابات التشريعية لسنة 2021، بعدد نقرات 12198 زائرا، باصمين على نسبة 69, 43%.

بلال التليدي، الباحث والخبير في الحركات الإسلامية، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "جزءا من الرأي العام بات يتابع انطلاق دينامية سياسية جديدة مرتبطة بحزب التجمع الوطني للأحرار وكيف يتم تسويق حراكه سواء على مستوى الداخل والخارج"، مشيرا إلى أن "هناك من يرى في هذا الحراك جزءا من ترتيب الخريطة السياسية المستقبلية بالمغرب"، على حد تعبيره.

المحلل السياسي شدد، في تصريحه، أن "هناك تحديات كبيرة تواجهها المملكة خاصة في شهر أبريل، سواء على مستوى رهاناته الخارجية المرتبطة بأجندات الصحراء في ظل حالة الترقب التي تعيش على وقعها الدبلوماسية المغربية قبيل إصدار تقرير الأمم المتحدة الشهر المقبل، وفي ظل قرار المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري".

وهي التحديات التي يعتبرها التليدي ''حاسمة" تتطلب توافقا وطنيا وحكومة منسجمة؛ وهو "ما يجعل التفكير في تشتت الأغلبية في هذه الظرفية أمرا مستبعدا''.

"هذه المرحلة الحساسة يجب أن تكون هناك جبهة داخلية موحدة وقدر مهم من الإجماع الوطني" يقول التليدي الذي عاد ليؤكد أن "هذا التوتر الناشئ في مزاج الرأي العام محدود وجزئي يعكس اختلاف الديناميات التي تجري على المستوى السياسي والدولي".

في سياق آخر، سجّل المحلل السياسي الدكتور عبد الحميد بنخطاب، "غياب التجانس بين مكونات الأغلبية الحكومية بسببتوجس بعض الأحزاب من كون لاعب سياسي مهم داخل الحكومة بات يستأثر بالقرارات الأساسية وأصبحت الأضواء مسلّطة عليه أكثر من أي طرف آخر".

وتابع المتحدث: "كان من المفروض أن يكون الحزب الأغلبي (حزب العدالة والتنمية) هو صاحب القرار المتحكم في دواليب الحكومة؛ غير أن الحاصل هو عكس ذلك تماما".

وتابع قائلا: "نحن أمام حكومة غير منسجمة ولا تملك رؤية موحّدة للعمل، وهذا ما يكرّس الانطباع العام لدى المغاربة بخصوص مستقبل حكومة العثماني"، مقدّرا أن "الحكومة ستستمر إلى غاية انتخابات 2021 لأن مسألة انهيار الأغلبية ليست بيد الفرقاء السياسيين، وإنما تبقى حكرا على المؤسسة الملكية التي لها دور تحكيمي في خلق التوازنات بين الأطياف السياسية".

وختم الأستاذ الجامعي تصريحه بالقول: "هناك إرادة داخل الحكومة لتقليص حجم البيجيدي والدفع به ليكون رقما عاديا كباقي الأحزاب الأخرى".

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - مكناسي الجمعة 23 مارس 2018 - 14:18
الحكومة بيد أخنوش. ينتظر فقط الضوء الأخضر لإسقاطها.
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8
2 - rachid الجمعة 23 مارس 2018 - 14:21
لا ثم لا لن تنهار وستستمر الى نهايتها لمادا لان في المغرب هناك احزاب للتعويض مستعدة للتضحية بكل ما لديها من اجل الاستوزار .ثم ايضا الامر كله ييد الملك والدليل على دلك ما حدث مع اوزين او الشوباني حتى اخدوا الادن من صاحب الجلالة اننا في المغرب وليست هناك اي استقلالية لاحد في السياسة
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4
3 - ana الجمعة 23 مارس 2018 - 14:22
حكرة وظلم و يئس انا مبقاش عندي أمل في هد لبلاد
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8
4 - أنوار الجمعة 23 مارس 2018 - 14:23
قرار تغيير خطة اللعب داخل رقعة الميدان لا يملكه إلا المدرب
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10
5 - ذو الناب الازرق الجمعة 23 مارس 2018 - 14:25
العثماني لا يملك قراره انه مسخر بدرجة وزير متصدعوناش بزاف كاين الملك وحكومة الظل من المستشارين هم الكل في الكل والباقي مشرط الحناك
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12
6 - نتائج سوء الاختيار الجمعة 23 مارس 2018 - 14:25
الإنهيار مصير كل من يتخد الدين مطية ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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-1
7 - الاطلسي الجمعة 23 مارس 2018 - 14:27
يجب ان تنهار. ماذا فعلت هذه المحكومة و رئيسها المحكوم. ماذا اضافو للشعب سوى احتجاجات جرادة و احتجاجات الريف و غيرها من الاحتجاجات و التي يواجهونها بالبوليس و الاعتقال و الضرب و الركل عوض وضع الحلول التي من اجلها تقوم هذه الاحتجاجات. الى الجحيم لتحاسب على ما تفعله بهذا الشعب الذي عينها بالتصويت على احزابها.
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7
8 - شكيب الجمعة 23 مارس 2018 - 14:27
حلمنا ان تنهار اليوم قبل الغد ،
حكومة غير منسجمة ، لوبي التحكم مسيطر ،سلطة المال مهيمنة و الشعب ينتظر ان تنتهي المهازل
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5
9 - المواطن الجمعة 23 مارس 2018 - 14:33
سواء تحملت الحكومة السير الى 2021 ام لم تتحمل، فبوادر الحزب الذي سيكون مسيطرا في المستقبل القريب ظهرت و كذالك الشخصية التي ستكون رءيسا للحكومة المقبلة.
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6
10 - mehdi الجمعة 23 مارس 2018 - 14:35
ماشي غير الحكومة ديال العثماني لي تنهار السياسة كولها ديال المغرب غادي تنهار الى ما كانوش شي اصلاحات جذرية لي تحسن اوضاع هاد الشعب المقهور او لي ولا كيشوف راسو مابقى كيستافد والو فبلاد عامرة بالخيرات او كاتقسم ما بين بعض اللوبيات اللي مبقاو كايفرقو ما بين الحلال و الحرام راه ساهل باش اكسبو المحبة ديال هاد الشعب الى هودو للارض او مابقاوش عايشين فالسما او يشوفو المعانات ديال هاد الشعب عن قرب
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10
11 - جبلي ابن الجبل الجمعة 23 مارس 2018 - 14:38
مجرد توقعات و لكن هيهات من سيزيحهم من مكانهم فاشعب مخمور و مقهور و لا يستطيع فعل شيء اما المخزن فهو الرابح الاكبر من وجود العثماني على رأس الحكومة لتمرير ما يريد تمريره من قوانين .. إذا من سيقيلهم ؟؟
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6
12 - Hamido الجمعة 23 مارس 2018 - 14:38
هدا الاستطلاع يكاد يكون من البدهيات.وجولات الحوت الأزرق داخل المغرب وخارجه دون الاقتراب من جرادة خير دليل على دالك.فالتجمع الوطني للأحرار بات يقدم نفسه كبديل للمغاربة.لكن الدي يعرف تاريخ هدا الحزب الإداري المخزني والدي يسيطر عليه رجال الأعمال والمصالح ؛اقول لن يصوت عليه أحد.وأما الباجدة فإلى مزبلة التاريخ.واتمنى أن يصوت المغاربة وبكثرة ويساندوا بل ويضحوا من اجله هو حزب اليسار الاشتراكي الموحد.رغم انه لن يشارك في الحكومة بل سيشكل معارضة حقيقية ويكشف المستور .وخير دليل على دالك مواقفه الثابتة في كثير من الطاوبوهات.وآخرها قضية جرادة حيث بعث بنائب برلماني إلى المنطقة رغم أن الداخلية منعته من دالك.وله مقعدين فقط في البرلمان.كلنا مع منيب ضد اخنوش الدي أراد أن يجمع كل شيء.
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13 - Mockingjay الجمعة 23 مارس 2018 - 14:38
الحكومة لن تنهار إلا إذا انهارت بفعل فاعل بوضع عصا في عجلتها توقف تحركها ! وهناك العديد من هم مستعدون لفعل ذالك نصرة لإديولوجيتهم وكرها لإديولوجية الآخر بعيدا عن السياسة التي هي لُب الموضوع ! ويبقى المواطن مثل الكرة يتقاذف به بين الأرجل .
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2
14 - رشيد الجمعة 23 مارس 2018 - 14:39
لن تنهار الحكومة قبل اوانها . لان الكل له مصلحة في ان تضل الحكومة كما هي عليه . ولتبقى ايضا الاحزاب المنخرطة في الواجهة لمراقبة سير الحكومة والاعداد في نفس الوقت للانتخابات المقبلة واظهار نزاهة الاحزاب والنية في خدمة البلاد والنهوض باقتصادها ومحاولة اظهار وجه صادق وايجابي لتحسين عيش المواطن وارضاءه وهو الشيء الذي لم يتحقق لحد الان ! ! ! ! !
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15 - نو الدين من فاس الجمعة 23 مارس 2018 - 14:44
انا اول الموقعين لهده الحكومة العرجاء
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16 - جريء الجمعة 23 مارس 2018 - 14:44
كل من يظن انها ستنهار فهو بكل تاكيد لا يعرف المخزن المغربي، المخزن عبر ادواته هو من يحكم، المخزن مرتاح البال وليس هناك من يقض مضاجعه وترك انصاف العفول تخمن كيف تشاء.
يسقط الشعب اكبر من راه ساقط، والا تسقط الحكومة المحكومة.
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17 - عبدالحق الجمعة 23 مارس 2018 - 14:45
وهل في هدا شك دعهم يأكلوا ويشبعوا
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0
18 - عبده الجمعة 23 مارس 2018 - 14:46
هذه الحكومة لاتختلف عن سابقتها..الإفتقاد للكفاءة والجري وراء المنافع الشخصية...في الحقيقة نحن في حاجة إلى وزراء أكفاء...حكومة تقنقراط...بعدما أصبح واضحا فشل الأحزاب وأن ما يهمهم هو المنصب والتعويضات الخيالية..والسفريات....
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19 - en QUelque Mots الجمعة 23 مارس 2018 - 14:46
1- ازاحة بن كيران المزعج ....
2- تشتيت الPJD....
3-ا خراج نزار بركة للاضواء رءاسة حزب الاستقلال
4- ضبط حزب الاسقلال
5- تولى نزار بركة رءاسة الحكومة
6- ......
VOILA.....en quelque mot :)
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20 - حلم مزعج الجمعة 23 مارس 2018 - 14:48
بزاف لَوَاه ما فينا مَيْصبر حتى 2021 كْفًتنا غِير السنين السبع الضائعة ؟؟؟ الماء ، و الكَرَّطا الأُزِّينِيَّة حتى لْقاع البحر
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21 - اسماعيل الجمعة 23 مارس 2018 - 14:50
أغلب قراء هسبريس.. يتوقعون تغيير النظام لا محالة ان بقي الوضع على ما هو عليه.. فما بالك بالحكومة!!! لقد مل المواطن المغربي هذا الهراء الذي نسمعه ونعيشه لحظة بلحظة
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22 - Rachid الجمعة 23 مارس 2018 - 14:50
الما والشطابة حتى قاع المحيط ماذا سينتظر الشعب المغربي من هذه الحكومة ومن تجار الدين الا الدمار و الخراب الدي بداؤوه و سيكملونه.
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23 - basim الجمعة 23 مارس 2018 - 14:51
الأمرالذي نجا المغرب من الهاوية التي وقعت وهوت بها دول عربية هو تعاون أحزاب ذات توجهات إسلامية وأخرى ذات شعارات يسارية وهو ما خلق توازنا واستقرارا،ومحاولة الدفع بالمكون الإسلامي أو اليساري بعيدا عن المجتمع والدولة مجازفة محفوفة بكل الفخاخ ملغمة بكل المخاطر الممكن الوقوع فيها،إذن احترام حكومة اختارتها الشرعية أمرمسؤول سياسيا وحتمي أمنيا.
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24 - said الجمعة 23 مارس 2018 - 14:56
pourquoi ne vous demandez pas ou il est notre roi, pourquoi nous marocains nous n'avons pas le droit de savoir pourquoi notre roi est abdent depuis logntemps du pays? et pourquoi il est souvent absent pour des visites privèes a l'etranger ces dernièess annèes? et qui gère les dossiers chauds du maroc en son absence?..pourquoi la presse marocaine n'ose pas parler d'un sujet estremement important et que tout le monde au maroc en parle a voix bas bien sur, et pourquoi laisser les marocains sans informations donc en main aux multiples speculations de la presse etrangère sur le sujet? les marocains ne sont ni dupes ni des mineurs pour leur cacher et les tenire a l'ecart de leur destin surtout dans un monde ouvert comme maintenant
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25 - Ghomari الجمعة 23 مارس 2018 - 14:57
و هي عمرها وقفت حتى تنهـــار؟
سؤال غريب وراءه ما وراءه...
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26 - Bern الجمعة 23 مارس 2018 - 15:02
بِسْم الله الرحمن الرحيم
ليس فقط انهيار المحكومة بل انهيار الدولة ذات المؤسسات الفاسدة ولهذا نرى الحكام كلهم يهربون ما أمكن من الثروة والاموال لأنهم يعرفون انها الحلقة الاخيرة من مسلسل الكذب على الشعب
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27 - Nour الجمعة 23 مارس 2018 - 15:03
اودي راه ويل ويل مشات هاد الحكومة زعما اتجي حكومة اخرى من الدانمارك نفتقد الى سياسيين استراتجيين لهم رؤية واضحة للمستقبل ولهم جرأة التواصل وقول كلمة لا للفساد على جميع الاصعدة..غير هذا فكل الحكومات كوبي كوولي..
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28 - الرامي الجمعة 23 مارس 2018 - 15:04
بالنسبة للموظفين أصحاب السميك 2400 درهم . انهارت لديهم هذه الحكومة بعد تشكيلها ب 6 أشهر ولم تذكر اية زيادة بل تنقص لهم
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29 - العرايشي الجمعة 23 مارس 2018 - 15:04
لقد (قيل) عدلت فنمت يا عمر . و مع انني ضد (نمت) فعلا اَي حكومة لا أتعمل على خدمة المواطن وخدمة البلد فهي ميتة قبل ألأوان .انتم تعلمون ان الرئيس الصيني سيبقى رئيسا مدى الحياة لماذا؟ لانه يخدم بلده ؟ كما تعلمون ان الرئيس ترامب يقف قويا امام العواصف لانه يقولها صراحة امام العالم أميركا اولا و يقول احبكم أيها الأمريكان . هذا لن يحركه زلزال .اما ما سلف و ما هو كائن كحكومة العثماني وما هو قادم ليس لهم وزن .لانهم لا يهتمون الا بالسلطة و الجاه كباقي الحكومات العربية . الا انه ينتظر بعض التغيير الإيجابي في السعودية اذا استمر الامر كذلك و اذا نسوا ايران واميركا وفكروا في بناء دولة قوية .
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30 - Mohammed الجمعة 23 مارس 2018 - 15:05
Le plus tôt sera le mieux car il y a trois gouvernement le gouvernement de mr AKHNOUCHE il y a le gouvernement de mrJETTOU et le troisième qui comporte 3 ministres ministre de culte ministre de la intérieur d'ériger par mr BOURITA et qui attendent la des solutions de me atmani.
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31 - امغار ناريف الجمعة 23 مارس 2018 - 15:13
المشكل الوحيد الدي يعيشه الشعب المغربي هو كونه بعيد جدا عن المعلومة فلا يدري ما يدور في فلك المملكة وابسط من دلك هو عدم اطلاعه على الحالة الصحية لرئيس الدولة الامر الدي سمح بتضارب الاراء حول الموضوع وكدلك حول طلاقه من الاميرة سلمى فبالامس سال مراسل جريدة اسبانية الخلفي الناطق الرسمي باسم الدول عن صحة الخبر فا حاله على الديوان الملكي من هنا نستفيد بان المعلومة محاصرة والمحكومة لا حق لها في الادلاء باي تصريح يحوم حول حياة رئيس الدولة الحياة الخاصةوالعامة على حد سواء ادن ما دور المحكومة وما مكانها من الاعراب ادا لم يستطع ناطقها الدفاع عن حياة رئيس الدولة وان يفند الاخبار التي تروج الان عبر قنوات عدة المحكومة موقفها ضعيف امام الشعب المغربي واضعف بكثير امام الراي الدولي لان الغرب يعلم جيدا من يحكم
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