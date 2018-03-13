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الزفزافي يرفض "جينات التمرد" في جلسة محاكمة معتقلي الريف

الزفزافي يرفض "جينات التمرد" في جلسة محاكمة معتقلي الريف
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 00:36

غلبت أجواء التوتر على جلسة محاكمة "معتقلي الريف" أكثر من مرة، خاصة بعد طرد القاضي الطرشي للمعتقل محمد جلول، الذي احتج على منع المحكمة للمتهم أبقوي من الحديث عن تاريخ عبد الكريم الخطابي إثر عرض صورته مرفوقة بورقة كتب عليها "جمهورية الريف".

جلسة الاثنين شهدت توجيه المعتقلين في شخص قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، شكاية إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، ضد نائب الوكيل العام حكيم الوردي، متهمين إياه بوصفهم بكونهم يحملون جينات التمرد في الجلسة السابقة.

وتلا ناصر الزفزافي، بعد حصوله على إذن رئيس الجلسة علي الطرشي، نص الرسالة الموجهة إلى رئيس النيابة العامة، حيث عبر عن استنكار المعتقلين لما ورد على لسان نائب الوكيل العام، "باتهامنا بحملنا جينات التمرد، وذلك كان بمثابة الضوء الأخضر لإنزال أقصى العقوبات في حقنا"، مضيفا: "الكلام نفسه جاء على لسان هتلر عندما وصف اليهود بأنهم يحملون جينات المكر والخداع، وكان بمثابة الضوء الأخضر لإبادتهم".

ودخل أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين على خط الواقعة، إذ دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي ممثل النيابة العامة إلى الاعتذار عما صدر منه وسحبه، أو أن تحفظ المحكمة لهيئة الدفاع حقها في سلك إجراءات قانونية؛ فيما احتجت المحامية أسماء الوديع على الأمر.

نائب الوكيل العام، حكيم الوردي، نفى تهمة إهانة أي كان، مضيفا أنه يقوم بمهامه بشكل مستمر في إطار القانون، وليس مخولا له الحديث طالما أن الشكاية رفعت ضده وموجهة إلى رئيس النيابة العامة.

من جهته اضطر المتهم محمد حاكي، المتابع على خلفية أحداث الحسيمة، إلى طلب تأجيل الجلسة التي عقدت مساء يوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد سماعه التهم الموجهة إليه.

وطلب المتهم من القاضي علي الطرشي تأجيل جوابه عن الأسئلة الموجهة له، بعد سماعه التهم، وضمنها السعي إلى زعزعة استقرار الوطن والتنسيق لمخطط إجرامي، مؤكدا أنه يشعر بالتعب.

بدوره، نفى المتهم ابراهيم أبقوي، الذي مثل أمام القاضي، علاقته بالمسماة "سعاد أكزاوي"، وكذا تلقيه أموالا منها، مشيرا إلى أن له علاقة بزوجها فقط.

كما نفى المتهم، في معرض جوابه على سؤال النيابة العامة الممثلة في شخص حكيم الوردي، علاقته بكل من عبد الصادق بوجيبار، وولد خالي علي، المنتمي إلى صفوف حركة 18 شتنبر التي تطالب بـ"استقلال الريف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - wood الثلاثاء 13 مارس 2018 - 00:59
جلسات ماراطونية و حلقات من مسلسل ممل لا ينتهي و الى حدود الساعة ليس لدى المحكمة اي تهمة حقيقية تجاه المعتقلين ، بل فقط يحاكمون على النوايا لا غير . صحيح انهم تمردوا ضد المخزن لكن تمردهم كان سلميا تضمنه جميع القوانين و المواثيق الدولية التي يدعي المخزن انه يحترمها . فنشطاء الريف فضحوا المخزن و كشفوا ان هناك فرق كبير بين من جهة ادعاء احترام حقوق الانسان و المواثيق الدولية و من جهة اخرى تطبيقها على ارض الواقع !!!
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20
2 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 13 مارس 2018 - 01:07
ان العدالة على مقاس المخزنية سيمتها المكر وهاهي الان تدخل بالمحاكمات وبالمعتقلين الى متاهة لامخرج منها الا بكشف خيوط اللعبة الماكرة ،وهي اطالة معاناة ابناء الريف واستنزاف طاقاتهم وعائلاتهم انها الان محاكمة استنزاف وتيئيس ستطول شهورا ...الا ان المخرج من هذه المتاهة هو معارضة القضاء بمافيه النيابة العامة وتجاهلها تماما وتأكيد الدفاع على براءة المعتقلين بدون اية ألاعيب ماكرة وسيكون الحل الأمثل كذلك انسحاب الدفاع احتجاجا على تلاعبات مايسمى العدالة المخزنية التي غرضها الاساسي اللعب على الزمن واستنزاف طاقات الجميع..
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8
3 - Reda الثلاثاء 13 مارس 2018 - 01:35
و أين هم أصحاب جينات الإختلاس و أكل أموال الشعب أم أن دماءهم لا يمكن أخذ عينات منها كي تخضع للتحليلات
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2
4 - محماد احسيمي مول الحانوت الثلاثاء 13 مارس 2018 - 01:45
الزفازفة يحملون جينات التمرد والعصيان والعنصرية . هذه الصفات استعملوها في اعطاب افراد القوات العمومية واحراق مساكنهم واحراق معدات وسيارات عمومية . اضف الى الشتم ورفع شراويط وشعارات معادية للوطن . زد التحريض والدعوة إلى الفتنة والاحتجاج في اماكن عمومية دون ترخيص و و و . وقد اجتهد المتهمون في اختلاق مبررات وصراخ وضجيج في كل الجلسات لتطويل مدة المحاكمة واستعمال وسائل الاتصال لنشر هذه الاختلاقات وذالك لإعطاء صبغة السياسية للمحاكمة. والواقع ليس كذالك هذه جنح وجنايات موثقة بالصوت والصورة في حق المغاربة والامن القومي والاستقرار . ولعل السيد wood يسعى داءما لإعطاء المحاكمة صبغة ( محاكمة سياسية ) ضدا على إرادة الشعب المغربي الذي يصر على متابعة الزفازفة على الجرائم التي ارتكبوها . انشري هيسبريس وشكرا.
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-2
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