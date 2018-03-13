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نقابة للتعليم العالي تنتقد رئيس الحكومة وتتشبث بـ"التزامات أمزازي"

نقابة للتعليم العالي تنتقد رئيس الحكومة وتتشبث بـ"التزامات أمزازي"
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (صور: مصطفى بهلول)
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:00

بعد حرب البلاغات بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من جهة، والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة لحزب العدالة والتنمية، من جهة ثانية بخصوص "فشل الحوار مع النقابات القطاعية"، احتج العشرات من الدكاترة، اليوم الثلاثاء، أمام مقر وزارة التعليم العالي في الرباط، التي يقودها من الحزب ذاته كاتب الدولة خالد الصمدي.

أساتذة الجامعات، الذين تقاطروا على مقر الوزارة من كليات وجامعات في جهات عديدة من المملكة، رفعوا شعارات تنتقد سياسة الوزير سعيد أمزازي و"التنصل من التزاماته السابقة بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق حوله (الدكتوراه الفرنسية، الدرجة دال...) وعدم التفاعل الجاد مع قضايا الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين".

ونال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نصيبه من الشعارات على لسان "إخوانه في الحزب"، متهمين إياه بـ"ضرب مجانية التعليم من خلال تخلي الدولة عن مسؤوليتها في تمويل التعليم العالي العمومي، ودعمها للمؤسسات الهجينة ذات الطابع الربحي من المال العام"، كما عبروا عن رفضهم المطلق للطريقة المتبعة في مقاربة مشاكل صندوق التقاعد على حساب المنخرطين.

النقابة، التي دشنت منذ حوالي ثلاث سنوات انشقاقاً غير مسبوق عن النقابة الوطنية للتعليم العالي التي يُسيطر عليها الاتحاديون منذ أزيد من عشرين سنة، انتقدت ما اعتبرته "استفراد نخب غير معنية بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي بحسم الخيارات الاستراتيجية الكبرى للمنظومة خارج المؤسسات التشريعية، ودون إشراك المعنيين وممثليهم".

وقال محمد بنجبور، نائب الكاتب الوطني للتنظيم النقابي ذاته، إن الوقفة تأتي احتجاجا على عدم تنفيذ الوزير أمزازي ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة السابقة، داعيا المسؤول الحكومي إلى فتح نقاش حول مختلف القضايا التي تتخبط فيها الجامعة المغربية.

وشدد القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "مجانية التعليم مستهدفة بشكل خطير اليوم مع مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم".

كما طالب المسؤول النقابي بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين، وتحسين وضعيتهم المادية والإدارية، ووضع حد لظاهرة استقطاب الجامعات والمعاهد الخصوصية لدكاترة الجامعات بأجور "لا تقبل المقارنة مع نظيرتها في التعليم العالي العمومي".

من جهة ثانية، تتوقف الدراسة كليا يومي الأربعاء والخميس المقبلين بعد الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي الأكثر تمثيلية، للمطالبة بتفعيل ما سبق الاتفاق بشأنه حول "رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية وإضافة الدرجة دال في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي".

ويُطالب أساتذة الجامعات أيضاَ بـ"احتساب سنوات الخدمة المدنية ومعالجة الحيف الذي لحق بالأساتذة الباحثين الذين وُظفوا في إطار "أستاذ محاضر"؛ ورد الاعتبار إلى مهنة الأستاذ الباحث، من خلال الرفع في الأجور وتحسين ظروف التدريس والبحث العلمي والتأطير وفتح ورش الإصلاح الشمولي لواقع منظومة التعليم العالي.

وخلافا لتأكيدات "وزارة أمزازي" على الاستعداد الدائم للحوار الإيجابي والمثمر مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل الارتقاء بأدوار الفاعلين التربويين وتحسين ظروف عملهم،، قال عبد الكريم مدون، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح لهسبريس، إنه وجّه طلبا كتابيا وشفهيا إلى المسؤول الحكومي ولكنه لم يتجاوب مع ذلك.

وتابع الفاعل النقابي: "لا يُمكننا أن ننتظر أكثر من هذا، خصوصا أن هناك اتفاقيات سبق توقيعها مع محمد حصاد وقبله لحسن الداودي"، قبل أن يؤكد أن مبدأ استمرارية المرفق العمومي "يتطلب احترام المؤسسة المعنية لهذه الاتفاقيات وليس التملص من أدوارها"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - باحث تربوي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:25
نعم حان الاوان لادماج دكاترة الوظيفة العمومية بالجامعات المغربية، لا يعقل ترك دكاترة القطاع المدرسي يحاولون مهام الحاصل على إجازة، ونقابة التعليم العالي تناضل من أجل هذا المطلب المهم، فعلى رئيس الحكومة استجابة لهم
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-5
2 - etudiant de management الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:34
عجيب أمر هاد العدالة و التنمية.. نقابتهم تحتج ضدهم هههه
في المقابل أتمنى التوفيق للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الاضراب الذي تعتزم القيام به.. بينما نقابة البيجيدي من الافضل لها أن تكف عن النفاق لانه لاتهمها مصلحة الجامعة و الطلبة
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6
3 - عجماني خالد الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:36
لا ادري من يدافع بصدق عن ملف الاساتذة الباحثين هل الاتحاديون اصحاب ادريس لشكر او أصحاب بنكيران من قيادات المغربية
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3
4 - Hassan الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:39
عجبا لهده الأمة التي تحتقر الأستاد و تبجل القايد, لقد نخرها الفساد, ربما لقد دخلت مرحلة متقدمة من الانحلال لتموت بصفة نهائية
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9
5 - عبدالسلام الحراثي-جامعة مراكش الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:45
تتناسى النقابات التسيب و الفوضى في كليات المغرب بحيث اصبحت تشبه السوق الاسبوعي القروي زمن ال 50 اي مفتوحة و الجميع يفعل ما يحلو له بلا رقيب او حسيب..و لا احد ينضبط للقوانين او الاعراف الجامعية المعروفة و ثمة غياب للتراتبية بحيث الجميع يتساوى في الدروس و في التأطير و في المسؤوليات و تختلط كل الاطارات و لا ندري من يفعل ماذا و من المسؤول رغم وجود رؤساء جامعات و عمداء ...الا ان الفوضى هي السائدة و الحقيقة ان الكليات يجب ان تكون مثل الثكنات العسكرية و الا فما فائدة الرتب و الدرجات...و من مظاهر الفساد و الفوضى مثلا الحصول على التأهيل قبل حتى الترسيم اي قبل 3 سنوات في حين ان التأهيل هو مسار طويل في الجامعة و ليس خارجها و في دول اخرى يلزم للحصول على التأهيل اكثر من 24 سنة و عدد هائل من الانتاج و اما مبارة استاذ تعليم عالي فهي اتفه و ابسط اذ يمكن لاي كان باوراق تافهة و انشطة صباينية تذكر بما يحدث في دور الشباب و الثقافة و الجمعيات لكي يحصل شخص على درجة استاط تعليم عالي في اقل من 10 سنوات، ناهيك عن مباريات التوظيف المغشوشة و المخدومة..انها مؤسسات يسودها التسيب و اللاقانون و الانتهازيون فقط
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6 - سعيد الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:49
صراحة منذ أن بدأت ذاكرتي تشتغل و أنا أسمع بأضرابات في التعليم و لا يمر عام مدرسي دون أن يكون هنام إضراب. التعليم عندنا صحيح أنه ينتج كفاءات عالية لكنه يعد نقطة شد و نزاع بين الفسدة الكبار من نقابيين و موظفين في الدولة. أما رجل التعليم البسيط فلا حول له و لا قوة. هو الحلقة الضعيفة في هذه المنظومة الفاسدة.
كلنا نحب رجال التعليم و نطلب لهم حياة رغيدة لكي يؤدوا واجبهم بكثير من الجد و الإجتهاد و لا نحبذ أن تكون معاناتهم فرصة لأصحاب الكروش الوارمة و الريوس الخاوية. الله غالب.
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7 - باحث عن الحقيقة الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:03
عار على من يدعون امتثالهم لتعاليم الدين والاسلام ان يكونوا هم السبب في شق عصا العمل النقابي الجامعي ولذلك نحن نرى ان دخول النقابة المغربية للتعليم العالي على الخط ماهو الا كسر لشوكة النقابة العتيدة وتفتيت للجهود التي طالما اثمرت عبر سنين عديدة
نصيحتي لنقابة البيجيدي : لا مكان لكم في التعليم العالي وعودوا الى رشدكم وصوابكم
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8 - معلم الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:07
les profs universitaires marocains ont un salaire élevé par rapport à nos voisins tels que ( l'Algérie, tunisie, Egypte .....) sachant qu'un prof.assistant commence avec un salaire de 13.000 dh et qui peut atteindre 30.000dh
pour le grade PES . Personnellement je ne vois pas le salaire comme une raison qui va pousser les prof à se manifester devant le ministère de l'éducation
par contre les conditions d'enseignements sont trop défavorables au sein des facultés à cause de la massification des étudiants et le manque des
professeurs
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9 - سعيد الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:09
حان الوقت من اجل التنزيل الحقيقي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب كمؤسسات تابعة للتعليم العالي بقوة القانون والقانون المحدث 2012 وفي نفس الوقت النظر لملفات الفئات العاملة بها من اداريين واساتذة واعوان .. فالمراكز الجهوية محتاجة الى تنزيل القوانين التنظيمية من جهة توتعزيز استقلاليتها في تدبير شؤونها الخاصة بالتكوين والتأهيل وحل مشاكل أطرها العالقة منذ سنوات ومنها تسوية وضعية الدكاترة بها والذين لا يتجاوز عددهم الخمسين في المغرب ومن جهة خلق مسالك للتربية والتكوين في الجامعات المغربية بتنسيق مع المراكز والاستفادة من الباحثين في هذه المراكز ومن تجربتهم وابحاثهم لتحقيق تأهيل موارد بشرية من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة لدى الوزارة الوصية .. فالمراكز هي الوجهة الوحيدة القادرة حاليا على حمل مشعل تكوين اطر وزارة التربية الوطنية من اساتذة ومفتشين واطر تخطيط وتوجيه وادارة تربوية ومبرزين ...هذا طبعا عن طريق تجميع هذه التخصصات كلها في مركز واحد بالمغرب وهي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خدمة وتنزيلا للجهوية الجديدة المنشودة والحقيقية والعملية ببلادنا
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10 - abdo الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:15
بالنسبة دكاترة الوظيفة العمومية يجب ادماجهم لكن بشرط المباراة(الا كانو بصح دكاتر اوعارفين راصهم في ايديهم ايبينو ) رغم أن الكثييييير منهم لا يستحق تلك الشهادة وأنا أتحدى كل من يقول العكس أن يذكر لي بحث في جريدة عالمية لديه d'impact facteur طالع لأنه حصل على تلك الشهادة بطرق ملتوية لو كنا في دولة متقدمة لماوجدنا هذا الكم من الأطروحات التي لافائدة منها لنكن واقعينن مستوى الدكاتر في المغرب طآآآآآآآيح بزاف .
سياسية لوي الذراع لاتنفع
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11 - نقابي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:29
غريب أمر هذه النقابة العجيبة الغريبة التي تحتج ضد قرارات اتخذها حزبهم وهو يسير الشأن التعليمي خصوصا والبلاد عموما، مند 2011.
ساقول لكم على على من تضحكون اوعلى من تحتجون:
تحتجون ضد وزير ينتمي إلى حكومة يسيرها حزبكم.
تحتجون ضد كاتب دولة في التعليم العالي ينتمي إلى حزبكم
تحتجون ضد حكومة يرئسها رئيس ينتمي إلى حزبكم
تحتجون ضد قرارات سنها رئيس حكومة سابقة لحزبكم.
تحتجون على اقتطاعات فعلتها حكومة تنتمي لحزبكم.
تحتجون على تجميد الأجور طبقتها حكومة تنتمي لحزبكم.
تحتجون ضد قانون التعليم العالي رفضته حكومة تنتمي لحزبكم.
تحتجون ضد من ومع من
صحيح انه البؤس السياسي والحزبي والنقابي.
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12 - أجور هزيلة الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:29
الجميع يعلم أن أجور الأساتذة الجامعيين هزيلا بالنظر لكثرة مهامهم: التدريس، التأطير و البحث العلمي و التصحيح. إن المعدل العالمي هو50 طالب تقريبا لكل أستاذ بينما في المغرب يقارب العدد 1000طالب لكل أستاذ. الكثير من الأساتذة يصححون 7000 ورقة امتحان و أكثر. التنقلات داخل المغرب و خارجه يؤديها الأساتذة، في الغالب الأعم، من مالهم الخاص. الأساتذة يجدون صعوبات كبيرة في اقتناء الكتب الجديدة في مجال تخصصهم لغلائها بالنظر لهزالة الراتب الذي تقتطع منه حكومة العدالة و التنمية كل سنة. جل الأساتذة يجدون صعوبة في اقتناء منزل أو سيارة بالنظر لكون الراتب الهزيل يتوزع بين أشياء كثيرة ذات أولوية علمية. فبالنظر لحالة البؤس المادي الذي يعاني منه الأستاذ الجامعي تجده يستأجر بدلة من صديق للمشاركة في لقاء علمي أو للاستقبال و فد أجنبي لأنه من الصعب أن يشتري بدلة أو بدلات تليق بوضعه الرمزي بالنظر لهزالة الأجر. وبالنظر للغلاء الفاحش و هزالة الراتب التجأ الكثير من الجامعيين إلى المتاجرة في السيارات، الدجاج، الدلاح، البطيخ، الأرانب، بل وحتى فتح محلات للحرشة و السفنج. البعض يقترض من الأصدقاء المغاربة و الأجانب.
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