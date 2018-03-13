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الرئيسية | مجتمع | الخلفي: المغرب يتوفر على إرادة قوية للنهوض بالديمقراطية التشاركية

الخلفي: المغرب يتوفر على إرادة قوية للنهوض بالديمقراطية التشاركية

الخلفي: المغرب يتوفر على إرادة قوية للنهوض بالديمقراطية التشاركية
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:00

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب لديه إرادة قوية للنهوض بالديمقراطية التشاركية، والتي ترتكز على إشراك جمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المرتبط بالسياسات العمومية.

وقال الخلفي اليوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للجامعة الشتوية بجامعة الحسن الأول في سطات، إن إرادة المغرب في النهوض بالمجتمع المدني تنبع من كون الديمقراطية التشاركية تشكّل عنصرا متكاملا مع الديمقراطية التمثيلية، وهما العنصران الأساسيان لأي بناء ديمقراطي.

ونوّه الخلفي بالعمل الذي يقوم به المجتمع المدني المغربي، قائلا: "لدينا أزيد من نصف مليون متطوع في حوالي مائة وخمسين ألف جمعية تشتغل في مختلف المجالات، وطيلة عقود من الزمن كان للحركة الجمعوية الدور البارز في النهوض بحقوق النساء والأسرة والدفاع عن كرامة المجتمع وعن الحقوق والحريات".

من جهة ثانية، أعلن الخلفي عن جملة من المشاريع التي شرعت وزارته في إطلاقها؛ ومنها مشروع إعداد التقرير الوطني حول مؤشرات حرية وتعددية وفعالية المجتمع المدني، والمرحلة الثانية من برامج تعزيز قدرات المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية وتكوين المكونين في هذا المجال، والذي سينطلق الشهر الجاري.

المشروع الثالث، الذي أعلن الخلفي عن تحضيره يتعلق بالإعلان عن مستوى التقدم الذي سُجل فيه الحملة التواصلية حول الديمقراطية التشاركية، والذي سيتم شهر ماي المقبل، ثم إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالعرائض والتي ستمكن من تتبع مسار العرائض.

واستطرد الخلفي أن وزارته قد شارفت على الانتهاء من إعداد عدد من مشاريع القوانين، بشراكة مع القطاعات الحكومة المعنية؛ ومنها قانون الإحسان العمومي والتبرعات، والقانون المتعلق بالتطوع. كما أن الوزارة ستشتغل على قوانين أخرى، وهي قانون تأسيس الجمعيات، وقانون التشاور العمومي والمؤسسات الكفيلة.

وتهدف الجامعة الشتوية لجامعة الحسن الأول بسطات، والتي ستعرف تقديم محاضرات يلقيها أساتذة جامعيون وورشات علمية وزيارات ميدانية لمعارض من تنظيم جمعيات محلية، إلى الوقوف عند التمفصلات القائمة بين المجتمع المدني والفعل العمومي في المغرب، والبحث في طبيعة هذه العلاقة.

وفي هذا الإطار، قالت حنان بنقاسم، رئيسة المرصد المغربي للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، إن الجامعة الشتوية لجامعة الحسن الأول، المنظمة تحت شعار "المجتمع المدني والفعل العمومي بالمغرب، أي تمفصلات ممكنة؟"، تهدف إلى كشف تأثير الفاعل المدني في العل العمومي، ليس على مستوى إعداده، بل تنفيذه وتقييمه والبحث عن المؤشرات التي تمكّن من قياس تأثير المجتمع المدني على السياسات العمومية.

من جهته، اعتبر عبد الجبار عراش، مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، أن مؤسسة المجتمع المدني تُعدّ مؤسسة مجتمعية في غاية الأهمية، باعتبارها مؤسسة وسيطة بين المجتمع والمؤسسة السياسية، كما أنها تكرِّس نوعا من الاستقلالية النسبية تجاه مؤسسات القطاع العام، وكذا المؤسسات المالية، حيث تنخرط هذه الجمعيات في إقامة مشاريع اقتصادية وتتولى تمويلها بقروض صغيرة.

واعتبر عراش أن مؤسسة المجتمع المدني بإمكانها أن تسهم في دعم وتقوية مسارات التحول والتحديث والدفع بالاختيار الديمقراطي إلى الأمام؛ لكنه دعا إلى التحلي بالجرأة لطرح الأسئلة حول مدى توفر فعاليات المجتمع المدني على آليات تمكنها من التأثير عَلى مسلسل الانتقال الديمقراطي، وهل تلعب هذه الفعاليات الدور المنوط بها على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن الجامعة الشتوية تنظم من لدن جامعة الحسن الأول وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، بمبادرة من المرصد المغربي للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، وبشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - المهاجر الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:14
الديموقراطية التشاركية هههه من يسمع هده الخرجات للوزير يضن ان المغرب بلاد متل سويسرا والواقع يكذب ما يقوله الوزير لدي سؤال لهدى الوزير هل هناك صحة تعليم سكن حياة كريمة للمواطن المغربي لا اضن ادا التزم الصمت ويكفي ان يخرج الوزير الى شوارع الرباط العاصمة وسيشاهد الأزبال والأوساخ الحاصول الله عطينا وجوهكم دولة فاسدة بمتياز .
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83
2 - Hassan الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:16
قهرنونا بالشعارات الفارغة, اشمن ديمقراطية و نحن نعيش عصر الاقطاع, الجامعة يسيرها واحد معين نازل من السماء, النقابات مهمشة,,,
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71
3 - samir الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:18
أكثر كلاما لهدا هو الناطق باسم المحكومة.شتانا بين الكلام والفعل.في بلدنا بتكلمون اكثر من اي بلد والعمل لا ولا ثم ألف لا.نحن مند وعيي بالحياة اسمع نحن في طريق الحرية وبناء الديموقراطية وووووو ولدت طفلتي ولازلت اسمع نفس الموال وهي سوف تكبر وتلد وستسمع نفس الاسطوانة هي واحفادها الله يعطينا وجهكم.
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59
4 - منير كريم الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:20
على من تضحكون ايها الدمم الشعب يزيد مدارس مستشفيات وبنيات تحتية معقولة وفرص الشغل. وفك العزلة عن البوادي والقرى والمواطنين المحاصرون بالتلوج عن اَي حقوق تتكلمون ايها المنافقون.
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67
5 - مغربي حر الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:22
دائما المغرب لديه إرادة قوية للنهوض ب و ب وب لكننا لا نرى شيئا على أرض الواقع فنحن لم نعد نثق بتقاريركم ولا بوعودكم الا في حالة واحدة ألا وهي الزيادة في متطلبات الحياة اليومية للمواطن المغلوب على أمره.
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48
6 - MAMADOU الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:25
الديموقراطية الحقيقية لي بغاها الشعب المغربي وهو توزيع العادل للثروات والزج بالمفسدين النهابين بسجن تزممارت واطلاق سراح المناظلين الاحرار والحراءر و توفير فرص الشغل والصحة والتعليم وفك الحصار والعزلة عن المدن والقرى والمداشر والمناطق المهمشة والمنسية ديك الساعة كلنا غادي نقولو VIVE LE MAROC
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50
7 - Me again الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:27
فعلا، المغرب يتوفر على إرادة قوية للنهوض بالديمقراطية التشاركية! و المغرب يعني المغاربة أمثال الزفزافي و المهداوي و غيرهم من المناضلين الذين يتوفرون على هذه الإرادة القوية، فالسوءال هو: هل خدام الدولة و اصحاب القرارات و الذين يحكمون و يتحكمون في كل صغيرة و كبيرة و الاشباح والذين وراء الحكومة و أمامها و الحكومة بنفسها و روءوس الدكاكين السياسية لهم إرادة بسيطة للنهوض بالديموقراطية التشاركية؟ لا، أظن ذلك. لهذا وجب على المغاربة، جلهم النضال من اجل حقوقهم المشروعة!
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44
8 - عزيز الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:36
للنهوض بالديمقراطية يجب عليكم ان ترحلو
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43
9 - Amri الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:37
بعد خرافة البنوك التشاركية جاء دور الديمقراطية التشاركية. هل توجد ديكتاتورية تشاركية؟
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60
10 - reda الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:37
comme d'habitude only Chaffawi
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27
11 - ali الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:38
اذا كان ما يقوله الوزير صحيحا قولا وعملا فان ما نعيشه في اقليم بنسليمان يجعل هذا الاقليم خارج التاريخ ، فقد عمد مجموعة من المواطنين بجماعة الزيايدة التابعة لقيادة الزيايدة إلى وضع كل الوثائق القانونية الخاصة بتأسيس جمعية تهتم بتنمية الجماعة ، لكن قائد المنطقة له رأي مخالف لما يقوله الوزير إذ رفض الترخيص للجميع بعقد جمعها التأسيسي رغم تقديم اللجنة التحضيرية لثلاث طلبات في الموضوع أولها في شهر دجنبر وآخرها في شهر فبرائر ،بدعوى أن الجمعية ستدخل السياسة والنقابة إلى المنطقة. فاين نحن مما يدعيه الوزير من الفكر التشاركي
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26
12 - Hakim الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:41
واش داوي على نيتك أسي الخلفي؟ ؟ ؟
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35
13 - Abousarah الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:44
الوزير الناطق الرسمي يعني التقصدير او تخراج لعينين.
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30
14 - ابوزيد الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:48
هذا الوزير ليس له مثيل .يبرر كل شيء وينوب على الوزراء للإجابة عن جميع الأسئلة سواءا في الاقتصاد أو الفلاحة أو السياسة أو الصحة .فهو ابن الشعب لاكن أصبح تكنوقراط بامتياز.لقد قضيت شهرا بالمغرب مع أصدقاء اوروبيين ورأيت عكس ما نطق به الوزير.
إذن عن أي سياسة تتكلم أسي الخلفي الله يهديك
هذا مغربنا ونحن نعرفه.انتهى الكلام.
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25
15 - عمر51 الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:54
رئيس مجلس النواب هوالرجل الثالث في نظام الدولة التي تحترم الديموقراطية , وكان من المفترض أن يكون من الحزب المرتب الثالث في الاستحقات الانتخابية التشريعية, على الأقل ......وليس من الحز الذي حصل على 20 مقعدا. فعلى أي ديموقراطية يتحدث هذا الوزير ؟؟؟ التخلف في كل شيئ : في الانتخاب , في العقول , في في في .... وما هذا إلا اسخفاف بالعقول وووووو وبالإنسان .....
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15
16 - ALHOCEIMA الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:07
انا والله اعتقد واشك كثيرا ان تكون هناك ديموقراطية يوما ما في المغرب،هذا مستحيل جدا.
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24
17 - فريدة الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:10
من لازال يثيق في هذا الوزير ؟؟ قال ان هولندا ستقوم بتسليم سعيد شوعو البرلماني السابق للقضاء المغربي في اقرب وقت لان القضاء الهولندي يثق في القضاء المغربي ولاكن كان العكس صحيح الله اعطينا وجهك السي الخلفي الاسلامي
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21
18 - Hamido الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:17
انت يا خلفي لا تدخر جهدا مع تيار الاستوزار لتجميل صورة المغرب.
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19
19 - حمزة الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:30
السياسة العمومية حق للشعب المغربي عموما ،وليس لجمعيات لسنا ندري أهي غربية أم رغبية..
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4
20 - mohamed dihi الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:42
قالك الديموقراطية التشاركية! المغاربة بغاوْ غيرْ الديموقراطية بلا نعوت.الديموقراطية المتعارف
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5
21 - يوسسسسف الثلاثاء 13 مارس 2018 - 15:42
هاد اللغة ما بقيناش كانفهموها....شرحو لينا اسي الخلفي بالدارجة اشنو هاد الديموقراطية التشاركية...كا يقول المثل الوجه المشروك عمرو ما كايتغسل....
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7
22 - ابراهيم اخوكم من ألمانيا الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:16
شيئا فشيئا يخرج الناطق الرسمي للحكومة بأشياء جميله تظن أنك تعيش في سنة مغرب 3000 بعد الميلاد..
احيانا تساعدنا التخيلات في نسي الواقع ههههه
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3
23 - بنت الريف الحرة الثلاثاء 13 مارس 2018 - 16:22
الله يهديك أسي الخلفي على أي نهوض بالديمقراطية تتحدث !؟ أنسيت كيف فُعِلَ بالأستاذ بن كيران الذي اختاره الشعب ليكون رئيساً للحكومة ؟ فالحياة علمتنا ان الحاكم العربي لا يعترف بالديمقراطية إن لم تكن في صالحه ، مهما كذبوا علينا ، فعلا كان عندنا أمل لكن بعد الإنخابات الأخيرة أصبحنا لا نثق بأحد.
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