جمعية تلقن أطفالا صما بكما مفاهيم رئيسية عن "الثقافة المالية"

عبد السلام الشامخ*

"أشتري قارورة ماء عندما أحس بالعطش، يمكنني كذلك أن أشتري قصة أو لعبة، وللحصول على هذه الأشياء يجب أن أدفع نقودا مقابل هذه المشتريات، هذه النفقات تسمى أيضا المصاريف".

بمجهود كبير تحاول إيمان بنزروال، عن الجمعية المغربية للثقافة المالية، شرح بعض المفاهيم الأولية الخاصة بعالم المالية، للأطفال المحرومين من نعمتي السمع والكلام، وهم يشغلون مقاعد فصول الدراسة سعيا إلى اكتساب المعرفة.

الجمعية المغربية للثقافة المالية، وفي إطار دورتها السابعة لأيام المالية لفائدة الأطفال والشباب، التي تستمر إلى غاية الـ18 من الشهر الجاري، حطّت اليوم الرحال بمؤسسة لالة أسماء لأطفال الصم والبكم، لتأطير ورشة تعليمية لفائدة التلاميذ النازلين بالمؤسسة ذاتها، وقد همّت هذه الورشة تلقينهم المبادئ الرئيسية للثقافة المالية ومختلف المفاهيم التي تؤثث هذا المجال.

إيمان بنزروال، عن الجمعية المغربية للثقافة المالية، قالت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "دورة الأيام المالية لسنة 2018 تنظم بالتزامن على الصعيد الدولي (أسبوع المال العالمي)، وسيشارك فيها ما لا يقل عن 137 بلدا بشراكة مع المنظمة الدولية لمالية الطفل والشباب"، مشيرة إلى أن "تنظيم هذه الورشة يأتي في سياق إطلاق تطبيق ميزانيتيMizaniyati الذي يرمي إلى تطوير العادات الحسنة في مجال إدارة المالية الفردية أو العائلية".

ولفتت المتحدثة ذاتها، التي تقوم بتأطير هذه الورشة الأولى من نوعها، إلى أن "الجمعية تحاول، من خلال تنظيم هذه الورشات، شرح المفاهيم الأولية التي تهم عالم المالية؛ مثل المداخيل والمصاريف والميزانية"، متوقفة في حديثها "عند التفاعل الكبير الذي أبداه الأطفال خلال حصص التعليم".

وأوردت المتحدثة ذاتها أن "هذه الدورة تروم رفع عدد التلاميذ المستفيدين من برنامج الزيارات (بنسبة 30 في المائة مقارنة مع 2017)، أي أكثر من 200 ألف تلميذ، وإدراج التلاميذ المتدربين في التكوين المهني، ضمن برنامج وضع بالتعاون بين الجمعية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، والذي سيستفيد منه ما لا يقل عن 20 ألف تلميذ-متدرب"، على حد تعبيرها.

نزهة أية أمغار، المسؤولة التربوية في مؤسسة لالة أسماء لأطفال الصم والبكم، اعتبرت، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "تنظيم مثل هذه الملتقيات من شأنه أن يساعد الأطفال على تنظيم مستحقاتهم المالية، وتبليغهم الطريقة المثلى لتصريف مدخراتهم المالية وستحسسهم بأهمية التدبير الرشيد للمال الذي في حوزتهم"، على حد تعبيرها.

المسؤولة التربوية، أكدت أن "مؤسسة لالة سلمى، التي تتكلف برعاية أطفال الصم والبكم ابتداء من الحضانة إلى شهادة البكالوريا، في حاجة إلى تنظيم مثل هذه الورشات التي ستقرب التلاميذ، خاصة الفوج المقبل على الامتحانات الوطنية من مجال المالية وسوق المعاملات".

يذكر أن الجمعية المغربية للثقافة المالية٬ التي لا تسعى إلى الربح٬ تضم عددا من الفاعلين في القطاعين العام والخاص؛ منها بنك المغرب٬ ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية٬ وبورصة الدار البيضاء، والاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ ومجلس أخلاقيات القيم المنقولة.