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جامعيون يربطون تعزيز الديمقراطية التشاركية بتقوية المجتمع المدني

جامعيون يربطون تعزيز الديمقراطية التشاركية بتقوية المجتمع المدني
هسبريس - محمد الراجي (صور: سهيل الرميدي)
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 23:55

تمخضت الجلسة العلمية الأولى للجامعة الشتوية لجامعة الحسن الأوّل بسطات، المنطلقة اليوم الثلاثاء، عن إجماع المشاركين فيها على أهمّية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في الدفع بعجلة الديمقراطية والتنمية إلى الأمام، لكنهم أكدوا أنَّ ثمَّة نواقصَ عديدة ينبغي معالجتها من أجل أن تلعب مؤسسة المجتمع المدني دورَها في مجال الديمقراطية التشاركية.

نجيب الحجوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات، استهلَّ عرضه بالإشارة إلى أنَّ المجتمع المدني يشكّل مَدخلا أساسا لقياس مدى ديمقراطية النظام السياسية، فكلما كان المجتمع المدني حيويا ونشيطا، دلّ ذلك على وجود هامش من الديمقراطية والحرية، وكلما غُيّب المجتمع المدني، فإن ذلك يعني "أننا أمام دولة سلطوية"، يقول المتحدث.

ودافع الحجوي، الذي تحدث في موضوع "المجتمع المدني والخطاب العمومي"، عن مبدأ أن يكون المجتمع المدني شريكا سياسيا، وألا يكتفي فقط بالأدوار المدنية، قائلا: "أنا ضدّ أن يكون المجتمع المدني في منأى عن ممارسة السياسة، لأننا حين ننزع منه السلطة فإننا نبخس عمله"، غير أنه تساءل حول ما إذا كان المجتمع المدني المغربي قادرا على لعب هذا الدور.

في هذا الإطار، أشار الحجوي إلى غياب المجتمع المدني، كطرف وسيط، في الأحداث الاجتماعية التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة، مثل احتجاجات الريف وجرادة، متسائلا "هل لعب المجتمع المدني دوره إبان هذه الأحداث أم توارى إلى الخلف؟".

عبد الرحيم العلام، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش، عاد إلى أصول المجتمع المدني لنزع الالتباسات الملتصقة بهذا المفهوم، انطلاقا من تصورات عدد من الفلاسفة الغربيين، معتبرا أنَّ المبدأ الذي يجب أن يُبنى عليه عمل المجتمع المدني هو خدمة المصلحة العامة، بعيدا عن أي سعي إلى تحقيق مصالح شخصية.

وفيما عرف عدد جمعيات المجتمع المدني في المغرب تزايدا مُلفتا خلال السنوات الأخيرة، بلغ حوالي 150 ألف جمعية، قال العلام إنّ الجمعيات الحقيقية، التي يعمل المتطوعون المنخرطون بها بتجرّد من الذاتية، ويسهرون على خدمة الآخرين، لا تمثل سوى نسبة عشرة في المائة أو أقلّ من عدد الجمعيات الموجودة بالساحة.

وقدّم العلام عددا من الشروط التي يجب أن تؤطّر عمل المجتمع المدني، كتأطير المواطنين وفق رؤية حقوقية مبنية على الواجبات قبل الحقوق، والتشجيع على تنظيم المواطنين ضمن هيئات مدنية قوية يطبعها التجانس والقيَم النبيلة، والتركيز على القيم الحضارية والوطنية ونبذ العنف.

وتساءل عبد الجبار عراش، أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الأول بسطات، في مستهلّ عرضه، عن مدى توفر المغرب على سياسات عمومية حقيقية، قبل أن يجيب بأن "المغرب لا يتوفر على سياسات عمومية بالمعنى الدقيق لهذا المفهوم".

واعتبر عراش أنَّ المجتمع المدني يعدّ عنصرا فاعلا لخدمة المسلسل التحويلي التحديثي والمسار الديمقراطي، ويلعب دورا في التنشئة السياسية، كما أنه يفرز نخبا جديدة ويهيّئها لتحمّل المسؤولية، مضيفا أن المجتمع المدني قادر على تطويق الإشكالات المجتمعية إذا توفرت له الآليات الكفيلة للعب دوره على النحو المطلوب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Money الأربعاء 14 مارس 2018 - 00:18
عرف عدد جمعيات المجتمع المدني في المغرب تزايدا مُلفتا خلال السنوات الأخيرة، بلغ حوالي 150 ألف جمعية ; جمعيات L'argent facile
However, they forgot this about thier incomes
" Easy come Easy go"
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2
2 - wood الأربعاء 14 مارس 2018 - 00:25
الديمقراطية التشاركية هي برق ما تقشع ، او بمعني يتم تكوين جمعيات و نخب مزورة يتم اشراكها و لو بجزء يسير في غنيمة تسيير الشأن المحلي لاعطاء المصداقية لنهب المال العام ، فلا يمكن الحديث عن اي دمقراطية في غياب دولة الحق و القانون و اقتصاد الريع و اشخاص فوق القانون ، اما الديمقراطية فهي اولا وجود مؤسسات لها سلطات حقيقية و ليست صورية مؤطرة بقوانين واضحة و تتجسد عبر انتخابات نزيهة بعيدة عن الاحتراف و الاسترزاق السياسي !!!
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3
3 - المهاجر الأربعاء 14 مارس 2018 - 00:26
عن أية ديمقراطية تتحدثين أيها سادة نضامنا فاسد والديموقراطية ليسة في صالحه ؟؟ لم نلمس أية بوادر نشوء ديمقراطية حقيقية في المغرب اللهم التصفيق و التطبيل من قبل ( المسؤولين ) المستفيدين من الأوضاع المزرية القائمة ... الشعب في جهل و في بطالة و في فقر تام و مزمن و في تهميش لمناطق عدة من البلد و كأنها ملاجئ للغرباء في قفار الصحاري و الجبال المحاصرة دون أدنى حقوقهم. .... و أنت تتحدث عن ( الديمقراطية ) .. في الواقع المعاش هناك قمع للحريات و السجون بتهم كاذبة و قضاء مهترئ و تعليم متجاوز و صحة هي المرض بعينه ... لا تضحك على الدقون ... مستفيدون يستفيدون من الوضع ... و به الاعلان . والسلام /
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3
4 - نزهة العراقي الأربعاء 14 مارس 2018 - 00:28
واش كاين شي اساتذة عندهم كتب و مؤلفات؟واش غير دواين لهضرا وصافي..واش كاين شي مختصين تماك في الموضوع ام فقط الجموعات و تبرويل لكلام؟واش مختصين في الجمعيات و قانونها و وووووووووووو ام غير الجبهة و التسنطيحة لان المفروض ان يكون تمة مختصون في ميدان ما حتى تكون المعرفة الحقة على الاقل...ام نحن امام حقا علماء فطاحل في كافة حقول المعرفة..ثم لماذا لا يقرأ المغاربة؟ لماذا حتى الاساتذة لا يقرؤون و المكتبات فارغة و لم كثرة الجموعات و الجلوس في المقاعد فهل هي ثقافة مغربية تماما مثل عامة الناس المتجمهرة امام شاشات التلفزة في المقاهي الشعبية المنتشرة في كل مكان؟ علاش ما كاينشي شي صحيفة جديرة حقا في المغرب مثلا؟؟؟ في الحياة المغربية ثمة غياب للكتب و كثرة التليفونات النقالة آخر موضيل و الحواسيب ايضا و التلفزات لكن لم ارى واحدا يقرأ كتبا واحدا بما فيهم اساتظة الجامعة و جميعه يتدحث قط في البناء و السيارات و لفلوس...
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0
5 - الميلود الأربعاء 14 مارس 2018 - 00:31
لا يمكن التحدث عن الديموقراطية ما لم يكن العدل ثمّ العدل ثمّ العدل.
في كلِّ شيء.
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