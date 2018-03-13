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كُتّاب وآراء
حقوقيون يرفضون الانصياع للكتائب ويُشيدون بجرأة "ضحايا بوعشرين"
أكد مجموعة من الحقوقيين الذين أطلقوا مبادرة تضامن وحماية لصالح الصحافيات والعاملات اللواتي تقدمن بشكايات ضد الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم" المتابع على خلفية الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي وتهم أخرى، أنهم يؤمنون بقرينة البراءة ولا تهمهم الأفعال المنسوبة إلى بوعشرين ولا مركزه القانوني باعتباره متهما.
وخيم على الندوة الصحافية التي عقدت بمركز بنسعيد آيت ايدر بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، نقاش حول مسألة الاصطفاف ضد بوعشرين، وقال خلالها أحمد الدريدي: "لا يهمنا أي تيار سياسي ولا بوعشرين ولا غيره، نحن نتضامن مع من كانت لهن الجرأة في الحديث عن التحرش".
وحاول هؤلاء دفع تهمة الاصطفاف ضد توفيق بوعشرين عنهم، خاصة أنه يتبنى موقفا سياسيا معينا، مؤكدين أن تبنيهم للملف "يأتي استجابة لطلبات المشتكيات المصرحات، وكذا دفاعا عن النساء من الاعتداءات الجنسية، وتشجيعا للواتي قد يتعرضن للاغتصاب أو التحرش أو ما شابه على اللجوء إلى القضاء".
وقال أحمد الدريدي، عضو المبادرة الحقوقية، أمام وسائل الإعلام إن "التيارات التي تشعر بأن مبادرتنا تمسها يجب أن تعيد النظر في أفكارها"، مضيفا: "لن توقفنا أية كتائب تحاول منعنا من التضامن مع المشتكيات والمصرحات، ونؤكد على ضرورة وجود محاكمة عادلة".
وشدد الفاعل الحقوقي الذي ينشط في تنظيمات عدة على أن "ما يهمنا هو جرأة النساء اللواتي استطعن تكسير هذا الطابو".
ولفت هؤلاء إلى أنهم متضامنون "مع المشتكيات، لأن الأمر يتعلق بحق عدم التعرض للعنف الجسدي أو الاغتصاب، ما دام أن المشتكيات تؤكدن تعرضهن لذلك، فنحن نقف بجانبهن، حتى يتم انصافهن"، إلى جانب التضامن "مع العاملين بالمؤسسة الاعلامية المذكورة، ونحث كل الأطراف، من إدارة ومالكيها بألا يكون للقضية انعكاس على حقوقهم المهنية".
وطالب منظمو الندوة، وعلى رأسهم عمر الزغاري، ومحمد حسين، واحمد الدريدي، بـ"الحماية الجسدية والنفسية والحياة الخاصة للمشتكيات والمصرحات، وحماية الحياة الخاصة للمشتكى به من زوجة وأبناء".
واعتبر هؤلاء أن مصلحة النساء هي أن "تكون المحاكمة عادلة، وأن تنصف المشتكيات إن ثبت تعرضهن للخروقات، وهو ما سيجعل بلادنا على سكة القضاء على التحرش".
وأكد أصحاب المبادرة ثقتهم في القضاء وعدم تدخلهم فيه، معبرين عن ارتياحهم لـ"بعض الإجراءات الحمائية والوقائية التي عرفتها أول جلسة لهذه المحاكمة"، ولم يخفوا، في المقابل، قلقهم من "التهديدات ومحاولات إحراج المشتكيات والمصرحات والمس بكرامتهن التي وجهت لهن من طرف بعض المدافعين عن بوعشرين وبعض أقربائه عبر الهاتف ووسائط الإعلام المجتمعي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
Tous mes respects aux femmes Marocaines qui sont : ma mère, ma femme, ma sœur, ma fille.....
الشعب المغربي ذو اخلاق عالية لا يقبل بثاتا بافعال شنيعة لصحافي استولى علبه الشيطان فضل ضلالا بعيدا كما قال الرميد .
المغربي القح لا يقبل ان تغتصب ابنته او زوجته او اخته . وهولاء الدين يرعبون المشتكيات أظن انهم لا يحترمون المرأة كما يجب ، يقال ان الطفل عندما يرضع من تدي أمه فهو يستنزف من أمه الكالسيوم والكثير مما يحتاج لتنمية ذماغه وفي الأخير يقول عن أمه والنساء عموما ناقصة عقل وهو اخد عنها كل شيء، وكثير من النساء عندهم نقص حاد مِن الكالسيوم وهو سبب هشاشة العظام عند المرأة : الشعب الذي لا يحترم المرأة لا بد ان ينهار يوماما ، هؤلاء الذين يدافعون عن استغلال واغتصاب هؤلاء الضعيفات كما قال رسول الله احدروا ظلم الضعيفبن المرأة والطفل ،
اللهم خد لهولاء الضعيفات حقهم من مغتصبهم يارحمان يارحيم
أما هذا الصراخ في هذه القضية بالذات فيطرح أكثر من علامة استفهام و تعجب ؟! أين كنتم في صرخة المتدربة ضد مدير قناة تلفزيون!؟ أين كنتم من استغاثة كاتبة من اعتداء حقوقي معروف؟!
احترموا ذكاء المغاربة وجوهكم "قزديرة" يا العشران !!
لو ان الصحفيات تم الاعتداء عليهن من طرف مسؤول اخر غير بوعشرين لشنوا عليه حملة عشواء ولطالبوا بمعاقبنه اشد العقاب
لماذا الكيل بمكيالين
هل بوعشرين ملاك عصوم من الخطأ
يمكن لبوعشرين كبشر له غرائزه ان يفعل مافعله -مع بعضهن واللواتي لهن غرائزهن كذلك في اطار التراضي -ولكن ليس الى حد الاغتصاب والاتجار في البشر ..والدليل لم يصرحن حتى شاهد بعضهن تسجيلات مصورة من طرف الامن السري وبعد الضغط عليهن بل ان إحداهن رفضت التصريح بالرغم من الضغط ؟!؟..ليتضح ان القضية مصطنعة بعد تعبير الصحفي عن رايه ضد اخنوش وسياسة التحكم التي يريد اصحاب القرار تثبيتها بقانون القوة من خلال خطة الحكومة المقبلة التي يجب ان يرأسها المشار اليه ...
ان خرجتكم ليست من اجل حقوق المصرحات او ضد الاعتداءات الجنسية على النساء وما أكثرهن بل من اجل ترسيخ قانون القوة وتمكين الحكام من تكميم الأفواه من خلال ترسيخ القبضة الأمنية ..؟!
Il y a quelque chose qui cloche et qui laisse les marocains douter
هناك كتائب المخزن هي التي تكتب،وتريد الامضاء على بياض لكل ما يقوله المخزن وهي الاكثر نشاطل،انا لا انتمي الى اي حزب ولكن اعرف كل كتيبة ،داخلية او خارجية تكتب في مواضيع محددة.
انشري هسبريس
موقفهم موقف متقاعس ليس فيه اختيار من ضمير حي
لا ابرئ احد لاكن نوع خصم بوعشرين عددا وعدة فيه الكثير الخبث ولو كان هو خبيثا
هنا وقعت في المحظور فقد حكمت على أن ماتدعيه المشتكيات صحيحا قبل أن يقول القضاء كلمته نحن ننتظر القضاء أن يحكم في هذه النازلة ثم نصطف مع المظلوم لا أن نصطف مع أي طرف قبل التبين ( ياأيها الذين آمنوا اذا جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ... ) نتمنى أن تكون المشتكيات مظلومات لأن فعلا التحرش يجب أن يوضع له حد لكن أظن أن هذه التهمة أصبحت موضة ( سعد المجرد ...طارق رمضان .... ) ثم ماذا إن ثبت أن بعض المشتكيات لفقن تلك التهمة بالمدعى عليه هل سيتم تعويضه اوسجن المدعيات.
راه المشتكيات تاهوما صحافيات فجريدة بوعشرين. اوا معامن بغيتي النقابة تتضامن؟
لا وجود لداعي يدفع النساء إلى الادعاء بالتحرش بهن عكس الرجال الذين دائما ما يكذبون حين يدعون بأنهم كانوا ضحايا تحرش النساء و المثليين بهم في مقرات عملهم و في السجون بإستثناء الفنانين و المغنيين من مرهفي الحس كالفنان الشاب الوسيم سعد المجرد