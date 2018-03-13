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الرئيسية | مجتمع | حقوقيون يرفضون الانصياع للكتائب ويُشيدون بجرأة "ضحايا بوعشرين"

حقوقيون يرفضون الانصياع للكتائب ويُشيدون بجرأة "ضحايا بوعشرين"

حقوقيون يرفضون الانصياع للكتائب ويُشيدون بجرأة "ضحايا بوعشرين"
هسبريس- عبد الإله شبل (صور: محمد كرايمي)
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:00

أكد مجموعة من الحقوقيين الذين أطلقوا مبادرة تضامن وحماية لصالح الصحافيات والعاملات اللواتي تقدمن بشكايات ضد الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم" المتابع على خلفية الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي وتهم أخرى، أنهم يؤمنون بقرينة البراءة ولا تهمهم الأفعال المنسوبة إلى بوعشرين ولا مركزه القانوني باعتباره متهما.

وخيم على الندوة الصحافية التي عقدت بمركز بنسعيد آيت ايدر بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، نقاش حول مسألة الاصطفاف ضد بوعشرين، وقال خلالها أحمد الدريدي: "لا يهمنا أي تيار سياسي ولا بوعشرين ولا غيره، نحن نتضامن مع من كانت لهن الجرأة في الحديث عن التحرش".

وحاول هؤلاء دفع تهمة الاصطفاف ضد توفيق بوعشرين عنهم، خاصة أنه يتبنى موقفا سياسيا معينا، مؤكدين أن تبنيهم للملف "يأتي استجابة لطلبات المشتكيات المصرحات، وكذا دفاعا عن النساء من الاعتداءات الجنسية، وتشجيعا للواتي قد يتعرضن للاغتصاب أو التحرش أو ما شابه على اللجوء إلى القضاء".

وقال أحمد الدريدي، عضو المبادرة الحقوقية، أمام وسائل الإعلام إن "التيارات التي تشعر بأن مبادرتنا تمسها يجب أن تعيد النظر في أفكارها"، مضيفا: "لن توقفنا أية كتائب تحاول منعنا من التضامن مع المشتكيات والمصرحات، ونؤكد على ضرورة وجود محاكمة عادلة".

وشدد الفاعل الحقوقي الذي ينشط في تنظيمات عدة على أن "ما يهمنا هو جرأة النساء اللواتي استطعن تكسير هذا الطابو".

ولفت هؤلاء إلى أنهم متضامنون "مع المشتكيات، لأن الأمر يتعلق بحق عدم التعرض للعنف الجسدي أو الاغتصاب، ما دام أن المشتكيات تؤكدن تعرضهن لذلك، فنحن نقف بجانبهن، حتى يتم انصافهن"، إلى جانب التضامن "مع العاملين بالمؤسسة الاعلامية المذكورة، ونحث كل الأطراف، من إدارة ومالكيها بألا يكون للقضية انعكاس على حقوقهم المهنية".

وطالب منظمو الندوة، وعلى رأسهم عمر الزغاري، ومحمد حسين، واحمد الدريدي، بـ"الحماية الجسدية والنفسية والحياة الخاصة للمشتكيات والمصرحات، وحماية الحياة الخاصة للمشتكى به من زوجة وأبناء".

واعتبر هؤلاء أن مصلحة النساء هي أن "تكون المحاكمة عادلة، وأن تنصف المشتكيات إن ثبت تعرضهن للخروقات، وهو ما سيجعل بلادنا على سكة القضاء على التحرش".

وأكد أصحاب المبادرة ثقتهم في القضاء وعدم تدخلهم فيه، معبرين عن ارتياحهم لـ"بعض الإجراءات الحمائية والوقائية التي عرفتها أول جلسة لهذه المحاكمة"، ولم يخفوا، في المقابل، قلقهم من "التهديدات ومحاولات إحراج المشتكيات والمصرحات والمس بكرامتهن التي وجهت لهن من طرف بعض المدافعين عن بوعشرين وبعض أقربائه عبر الهاتف ووسائط الإعلام المجتمعي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - silence svp الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:12
الكثير من رؤساء ومدراء العمل واصحاب المال يبتزون الموظفات والعاملات:الجنس مقابل العمل,مستغلين فقر اخواتنا وبناتنا.من يدعم بو20 عليه الصمت احتراما لضحايا تم تصويرهن من طرف صحافي دوره تصوير حالات الرشوة وسرقة المال العام
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56
2 - مهبول الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:15
القانون فوق الجميع هذا في الدنيا وغدا عند لقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم
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81
3 - Ahmed de Rabat الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:15
حقوقيون ديال اخر زمن عاملين ندوة كتهضرو في الخوا ااخاوي هادوك الضحايا عندهم القضاء لي ينصفهم من تهمة الاتجار بالبشر..ما شفتوش هادوك لي كيتاجرو في مال البشر و ناهبيه هادوك هما لي خاصهم يتحاكموا و توقفوا ضدهم .
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28
4 - البعمراني الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:18
وهذ الحقوقيون لا أفهمهم اول الأمر ينتقدون اعتقال بوعشرين ويقولون ها نحن نعود لسنوات الرصاص والان يشيدون بشجاعة الضحايا
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27
5 - السلام عليكم الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:19
لماذا لم تتحرك نقابة الصحافيين لتتضامن مع بوعشرين ؟على الأقل ان المتهم بريء حتى تتبث اذانته أو على الاقل تصدر بيان تضامن بغض النظر عن التهمة التي يتابع بها.ام ان هناك عدد من الصحافيين كانوا ينتظرون ويتمنون سقوطه.ام ان كل القيم سقطت بهذا البلد
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-16
6 - Houssam الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:25
لا يمكن أن نفهم موقف من يدافع عن بوعشرين إلا في إطار احتقار المرأة المغربية و الدفاع عن شخص ارتكب أفعال شادة موثقة بالفيديوهات والصور والمكالمات الهاتفية في حق نساء ذنبهن الوحيد هو البحث عن عمل يضمن لهن العيش الكريم و اصطدمن بواقع متعفن يسيطر فيه أناس يمارسون الشطط و الابتزاز باختلاف أنواعه.
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20
7 - شهود الدنيا هم شهود اﻷخرة الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:26
ولماذا ﻻيكونوا هما من استدرجوه ليتحرش بهم ...فﻻ تتسرعوا في الحكم ...المحاكمة والمواجهة والقضاء هو الفصل...فﻻ داعي لركوب الموج(( المجتمع المدني؟؟؟؟))
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-29
8 - درقاوي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:26
تحية حقوقية حقيقية من أجل الإنصاف والمناصفة ، وللجنة الرائدة التي لا تكذب أهلها منذ سنين عديدة.
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1
9 - Abdellah_Electron_Libre الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:26
Personnellement, je trouve que ce qu’ il a fait ce Monsieur est extrêmement grave. Aussi, je qualifie les actes de barbaries qu’il a commis contre ces femmes, d’insultes aux valeurs morales de notre société, d’insultes aux vrais valeurs de journalisme qui sont l’intégrité et l’honnêteté qu’il prétendait défendre. Malheureusement, ce Monsieur, nous a montré qu’il est qu’un manipulateur, un hypocrite. C’est à dire tout ce qu’il écrit est en contradiction avec ce qu’il fait dans la réalité. Il n’a aucun respect pour les femmes Marocaines. Il a profité de sa notoriété pour exploiter la vulnérabilité de ces pauvres femmes. Personnellement, je suis très solidaire avec ces femmes victimes de ce Monstre. Finalement, je ne suis pas d’accord avec les gens qu’ils vont qualifier ces gestes comme un complot d’état.
Tous mes respects aux femmes Marocaines qui sont : ma mère, ma femme, ma sœur, ma fille.....
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11
10 - أيوب المغربي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:28
المدافعون عن بوعشرين لا يؤمنون بمحاربة العنف ضد المرأة والتحرش بها عندما يكون الجاني واحدا منهم، فيصبح هذا الواحد منزها ومعصوما وحتى ان اعترف بجريمته يقولون إن الإنسان خطاء وخير الخطائين الثوابون، فيصبح المجرم في أعينهم حملا وظيعا...أما إن كان الفاعل لا ينتمي إليهم فإنهم يشحذون سيوفهم ويحدثونك عن الفحشاء وغياب الوازع الديني ويطالبون بأقسى العقوبات ضده، ويصبح في نظرهم شيطانا رجيما!!!
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31
11 - العربي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:28
الدباب الالكتروني او الجيش الفيسبوكي أدوات تغليط عابرة للاوطان العربية وهي بمتابة السم العزاف الذي ينخر الحقاىق ويعبث بوعي المواطن .. نقول بوعشرين ليس قسيسا او قديسا او نبيا او رسولا حتى ترفع عنه الشبهات..وكونه صحافيا يخدم أجندةالاخوان وزبانية الاخوان ومريدي الاخوان اخوان الكراسي من طبيعة الحال لايعغيه من المحاسبة والمساىلة ان كان متورطا...كلام لن يروق عاشقي خطاب المظلومية والشعبوية والاعرابية.....
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25
12 - Hina الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:29
اعطي لهادا الملف اكتر من حجمه.صراحة.ولم تعط لملفات الاغتصاب مع الأصول ما هو أخطر.ولقتل الأبرياء من الأطفال والحياة الاقتصادية الحالية في هدا البلد.وندوات صحافية واعلام .حتي الثابت نفسه لم يحظ بهدا الكم من الاهتمام اللهم في الصحافة المكتوبة.نحن محايدين لكن رائحة ما بدأت تنبعث.
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14
13 - كريم الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:30
مثل هؤلاء الحقوقيين هم الذين يدعون إلى الحرية الجنسية والمثلية ، والآن يصطفون للدفاع عن أعراض النساء والحقيقة أنهم وجدوا الفرصة للنيل من الصحفي بوعشرين الذي كان يخالفون الرأي بغض النظر عن القضية المطروحة على أنظار العدالة.
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-3
14 - فاطمة الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:31
من يدافع عن بو 20 هم أناس يصطفون مع الباطل "قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا"
الشعب المغربي ذو اخلاق عالية لا يقبل بثاتا بافعال شنيعة لصحافي استولى علبه الشيطان فضل ضلالا بعيدا كما قال الرميد .
المغربي القح لا يقبل ان تغتصب ابنته او زوجته او اخته . وهولاء الدين يرعبون المشتكيات أظن انهم لا يحترمون المرأة كما يجب ، يقال ان الطفل عندما يرضع من تدي أمه فهو يستنزف من أمه الكالسيوم والكثير مما يحتاج لتنمية ذماغه وفي الأخير يقول عن أمه والنساء عموما ناقصة عقل وهو اخد عنها كل شيء، وكثير من النساء عندهم نقص حاد مِن الكالسيوم وهو سبب هشاشة العظام عند المرأة : الشعب الذي لا يحترم المرأة لا بد ان ينهار يوماما ، هؤلاء الذين يدافعون عن استغلال واغتصاب هؤلاء الضعيفات كما قال رسول الله احدروا ظلم الضعيفبن المرأة والطفل ،
اللهم خد لهولاء الضعيفات حقهم من مغتصبهم يارحمان يارحيم
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4
15 - أبو رضا الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:32
مادامت المبادرة تطالب بالمحاكمة العادلة، ومادامت المبادرة تهدف إلى تشجيع النساء البوح بما يتعرضن له من تحرش يومي، علني وسري من طرف مرضى مكبوتين، هذا واقع لابد من تظافر الجهود من قبل كل الديمقراطيين مواجهته، فالتحرش نجده حتى في المجتمعات المتحضرة والتي تتعامل معه بكل حزم، وخير مثال الشخصيات العالمية التي أذنها القضاء الغربي بأشد العقوبات، فما بالك مجتمعنا المتخلف الذي يرى بعض أفراده أن المرأة فريسة يجب افتراسها، وهذا نجده في الشارع والعمل والمنزل، فإنها مبادرة تستحق التشجيع دون أن ننجر وراء العاطفة.
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22
16 - البيضاوي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:33
بلا مزايدات و لا ركوب على الأحداث راه 2018 هادي!:يجب أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي للطرفين المتهم و الضحايا
أما هذا الصراخ في هذه القضية بالذات فيطرح أكثر من علامة استفهام و تعجب ؟! أين كنتم في صرخة المتدربة ضد مدير قناة تلفزيون!؟ أين كنتم من استغاثة كاتبة من اعتداء حقوقي معروف؟!
احترموا ذكاء المغاربة وجوهكم "قزديرة" يا العشران !!
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16
17 - Driss الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:39
من جلال الادله القاطعه على بوعشرين الاعتدار و الاعتراف الى المسوب اليه لانه لم يوقر لا المتجوجه و لا العازبه و لا ام الاطفال عير عليك ، الصحفى قبل القلم فهو اخلاق .
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1
18 - الجواهري الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:41
تضا منكم مند البداية مع المشتكيات يدل على انكم غير محايدين وضاربين مبدأ قرينة البراءة في الصميم خصوصا وأن القضية لا زالت في بدايتها ولم يقل القضاء كلمته النهائية .فعن أي تضامن تثحدتون؟ ؟؟؟التضامن يكون بعد أن يقول القضاء كلمة الفصل النهائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به.
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5
19 - متابع الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:41
عبر اصحاب المبادرة عن ثقتهم في القضاء هههههههه على من كيضحكو هادو؟؟؟؟ الحكم بعد المكالمة ههههه
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6
20 - مغربي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:46
عجيب من يساندون بشكل مطلق بوعشرين
لو ان الصحفيات تم الاعتداء عليهن من طرف مسؤول اخر غير بوعشرين لشنوا عليه حملة عشواء ولطالبوا بمعاقبنه اشد العقاب
لماذا الكيل بمكيالين
هل بوعشرين ملاك عصوم من الخطأ
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8
21 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:47
انه الاستغراب!،الان بدا يظهر الحقوقيون ،اين كنتم عندما اغتصب العشرات من الاطفال والقاصرات ؟آخرهن قاصر ابن ملال حيث تم اغتصابها بالتهديد من طرف أربعة منحرفين اطلق سراح بعضهم وحكم على الآخرين بسنتين ..وهاهي الام تناشد من يساندها لتأخذ حقها المناسب للجرم ..وماذا عن المرشدة الدينية والنائب البرلماني الذي لم يعترف بابنه مع ثبوت الادلة فهل قدمتم لهؤلاء المساعدة؟!
يمكن لبوعشرين كبشر له غرائزه ان يفعل مافعله -مع بعضهن واللواتي لهن غرائزهن كذلك في اطار التراضي -ولكن ليس الى حد الاغتصاب والاتجار في البشر ..والدليل لم يصرحن حتى شاهد بعضهن تسجيلات مصورة من طرف الامن السري وبعد الضغط عليهن بل ان إحداهن رفضت التصريح بالرغم من الضغط ؟!؟..ليتضح ان القضية مصطنعة بعد تعبير الصحفي عن رايه ضد اخنوش وسياسة التحكم التي يريد اصحاب القرار تثبيتها بقانون القوة من خلال خطة الحكومة المقبلة التي يجب ان يرأسها المشار اليه ...
ان خرجتكم ليست من اجل حقوق المصرحات او ضد الاعتداءات الجنسية على النساء وما أكثرهن بل من اجل ترسيخ قانون القوة وتمكين الحكام من تكميم الأفواه من خلال ترسيخ القبضة الأمنية ..؟!
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5
22 - hassan الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:49
وخيم على الندوة الصحافية التي عقدت بمركز بنسعيد آيت ايدر بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، نقاش حول مسألة الاصطفاف ضد بوعشرين، اسم هدا المركز وغياب منيب فيه تناقض والفاهم افهم 
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-2
23 - موحى الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:49
نعم إن الكتائب تلعب دورا خطيرا في محاولة لتوجيه الرأي العام لصالحها وتدافع عن الشيطان حتى من أجل مصالحها. فهي تدافع عن المتهم وليس عن القانون. و تلعب دوراً كبيراً كذلك في الدفع بفكرة أن المخزن هو أصل المشاكل وان الأيادي الخفية هي التي تحكم ولا تترك الحكومة تشتغل. وبصراحة كما قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله عندما يفشلون يلصقون سبب فشلهم بالقصر وعندما ينجحون فهم تيديرو فيها الطبالة والغياطة.
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4
24 - karim الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:50
أجل جميل أن نتضامن جميعا مع المظلوم، لكن لا يجب أن نخلط بين هذا العمل النبيل مع العمل السياسي الحقير في بلادنا الغالية منجل تصفية حسابات خاصة، إذ أكاد أجزم أنه في أغلب الادارات المغربية، قطاعا عاما كان أو خاصا، فالحصول على الشغل والترقية وباقي الامتيازات وووو كلها مقابل الجنس والرشوة والتحرش الجنسي والعنف اللفظي، لكن ثقافة بلادنا لا تسمح بفضح الجميع، أضف الى ذلك مشكل الفقر وقلة فرص العمل ومشكل عدم تكافؤ الفرص، وبالتالي فما هي سوى الشجرة التي تغطي غابة في حجم الامازون،مما يؤدي الى ضعف مردودية الادارة واقصاء الكفاءات وأصحاب المبادئ النبيلة، فأين الحــــــــل إذن
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4
25 - أيوب المغربي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 22:01
المدافعون عن بوعشرين لا يؤمنون بمحاربة العنف ضد المرأة والتحرش بها عندما يكون الجاني واحدا منهم، فيصبح هذا الواحد منزها ومعصوما وحتى ان اعترف بجريمته يقولون إن الإنسان خطاء وخير الخطائين الثوابون، فيصبح المجرم في أعينهم حملا وديعا...أما إن كان الفاعل لا ينتمي إليهم فإنهم يشحذون سيوفهم ويحدثونك عن الفحشاء وغياب الوازع الديني ويطالبون بأقسى العقوبات ضده، ويصبح في نظرهم شيطانا رجيما!!!
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0
26 - hassia الثلاثاء 13 مارس 2018 - 22:04
قد يكون هناك تحرش وفيديهات.لكن هؤلاء الصحافيات لسن بأميات أو قاصرات.ممكن أن بعشرين يستبزهم بالنشر.فما على المحكمة أن تحدره من النشر طلقو الرجل.لدي حكم قضائى ألمانى يعاقب على النشر.وباركا من دبز.دمقراطية ديالكم ميقد علها العالم كلو.تتقنون
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-1
27 - SI MOU الثلاثاء 13 مارس 2018 - 22:14
Ce qui laisse la majorité des gens ne croit pas en cet film de BOUACHRINE par ce que il y a des personnalités que Bouachrine a critiquer et qui sont peut etre derrière ça Sinon pourquoi ces femmes qui ne sont des mineurs ne déclarent pas auparavant
Il y a quelque chose qui cloche et qui laisse les marocains douter
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-1
28 - Retraite الثلاثاء 13 مارس 2018 - 22:19
في نظري أن الضحيات لسن قاصرات ولسن في حاجة لمن يدافع عنهن غير محاميهن وعلى نقابة الصحافيين أن تلتزم على الاقل الحياد ولا تتخذ أي موقف ما دام الأمر بيد القضاء خصوصا وأن قضية الصحفي الدي هو منهم غير متابع كصحفي
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2
29 - تما نوضو الثلاثاء 13 مارس 2018 - 22:31
كل شيء بثمن،هنا حقوقيون وعقوقيون،ملف عامر دغل، وعدد من الصحافيين حوكموا واعتقلوا،وهجروا منذ الربيع العربي.
هناك كتائب المخزن هي التي تكتب،وتريد الامضاء على بياض لكل ما يقوله المخزن وهي الاكثر نشاطل،انا لا انتمي الى اي حزب ولكن اعرف كل كتيبة ،داخلية او خارجية تكتب في مواضيع محددة.
انشري هسبريس
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-1
30 - mimou الثلاثاء 13 مارس 2018 - 22:41
ان الذي يدافع عن قظية وهو على يقين انها قضية عادلة لا يضيف اليها جمع نساء ككل الا يعني ان هؤلاء من زبانية سياسية تفهم بعضها بعض بالغمز واللمز
موقفهم موقف متقاعس ليس فيه اختيار من ضمير حي
لا ابرئ احد لاكن نوع خصم بوعشرين عددا وعدة فيه الكثير الخبث ولو كان هو خبيثا
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3
31 - سليمة الثلاثاء 13 مارس 2018 - 22:49
من قال إن بوعشرين ارتكب ما قيل أنه ارتكبه ، لأن المتهم بريء حتى يتبث العكس. كان من المنظمات الخقوقيين أن تقف مع بوعشرين في كشف الحقيقة و
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1
32 - ازداحماض الثلاثاء 13 مارس 2018 - 22:56
" نحن نتضامن مع من كانت لهن الجرأة في الحديث عن التحرش"
هنا وقعت في المحظور فقد حكمت على أن ماتدعيه المشتكيات صحيحا قبل أن يقول القضاء كلمته نحن ننتظر القضاء أن يحكم في هذه النازلة ثم نصطف مع المظلوم لا أن نصطف مع أي طرف قبل التبين ( ياأيها الذين آمنوا اذا جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ...  )  نتمنى أن تكون المشتكيات مظلومات لأن فعلا التحرش يجب أن يوضع له حد لكن أظن أن هذه التهمة أصبحت موضة ( سعد المجرد ...طارق رمضان .... ) ثم ماذا إن ثبت أن بعض المشتكيات لفقن تلك التهمة بالمدعى عليه هل سيتم تعويضه اوسجن المدعيات.  
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3
33 - marocain الثلاثاء 13 مارس 2018 - 23:04
أتعجب لمن يدعو إلى التضامن مع المغتصبين...غير أنني لا أتعجب ممن يحمل شعار معارضة الدولة ليستغله في اﻹفلات من طائلة القانون فقد أصبحت هذه التجارة موضة شائعة ووسيلة سهلة للربح
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-2
34 - Soussi الثلاثاء 13 مارس 2018 - 23:04
5 - السلام عليكم
راه المشتكيات تاهوما صحافيات فجريدة بوعشرين. اوا معامن بغيتي النقابة تتضامن؟
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0
35 - وطني مثلي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 23:08
أتفق مع هؤلاء النشطاء الحقوقيين النبلاء
لا وجود لداعي يدفع النساء إلى الادعاء بالتحرش بهن عكس الرجال الذين دائما ما يكذبون حين يدعون بأنهم كانوا ضحايا تحرش النساء و المثليين بهم في مقرات عملهم و في السجون بإستثناء الفنانين و المغنيين من مرهفي الحس كالفنان الشاب الوسيم سعد المجرد
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-5
36 - رشدون حمادي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 23:10
اين كنتم لما افرج على الاسباني مغتصب الاطفال وما موقفكم من وجود اسم مشغلة في ﻻئحة المشتكيات رغم عدم تقدمها بالشكاية اليس هدا كافل بنسف القضية برمتها ؟؟؟؟
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0
37 - شي مغربي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 23:13
تحية للدولة العميقة التي استطاعت أن توجد أزلاما لها حتى ضمن الحقوقيين
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