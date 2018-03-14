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الرئيسية | مجتمع | زيان: النبوي ووكلاء الملك "طغاة" .. والقانون يتيح مقاضاة الهمة

زيان: النبوي ووكلاء الملك "طغاة" .. والقانون يتيح مقاضاة الهمة

زيان: النبوي ووكلاء الملك "طغاة" .. والقانون يتيح مقاضاة الهمة
هسبريس - محمد بلقاسم (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 14 مارس 2018 - 00:35

هاجم النقيب محمد زيان، محامي الصحافي توفيق بوعشرين، المعتقل على خلفية اتهامات قضائية ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والاغتصاب، (هاجم) النيابة العامة؛ وذلك بعد استقلالها، على خلفية حفظ شكاية تقدمت بها عفاف برناني في حق ضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقال زيان، اليوم الثلاثاء في ندوة صحافية عقدها بالرباط: "نحن أمام طغاة، لأنهم يتخذون قرارات دون رقابة، ويحكمون دون أن يسألهم أو يراقبهم أحد"، مؤكدا أن رئيس النيابة العامة (محمد عبد النبوي) "لم يعد يحكم فيه أحد، بخلاف وزير العدل الذي كان تحت رقابة البرلمان، والذي كان يفسر كل القرارات"، وفق تعبيره.

وقال زيان إنه "بعد استقلالية النيابة العامة أصبحت تفعل ما تريد، ولو كان لها قليل من الأخلاق والشفافية لأرسلت ملف المشتكية إلى القضاء للنظر فيه، لكنها اعتبرتها "برهوشة"، ولا حق لها في أن تشتكي من وكيل الملك"، مشددا على أن "هذا الأمر يحتاج إلى نضال كبير للعودة إلى ما كنّا عليه سابقا (وصاية وزير العدل على النيابة العامة)، أو التنصيص على ضرورة إرسال الشكايات بشكل مباشر إلى غرفة الجنايات، وأن يبقى دور رئيس النيابة العامة كساعي بريد فقط"، وفق تعبيره.

وتساءل النقيب زيان "عمن سيراقب رئيس النيابة العامة الذي يتصرف في حرية المغاربة، في حين أن القانون يتيح متابعة جميع المسؤولين القضائيين في الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، ثم يجري التحقيق في القضية بملتمس للوكيل العام للملك بمحكمة النقض"، معتبرا أن هذا القانون "يتيح إمكانية رفع دعوى قضائية ضد مستشاري الملك، بمن فيهم فؤاد عالي الهمة، وهذا هو القانون المغربي"، على حد قوله.

"القانون يحذر من المس بشرف الملك، وكل من قام بذلك سيعرض نفسه للعقوبة، لكنه لا يمنع الشكاية ضد مستشاريه"، يقول زيان، الذي اعتبر بخصوص الشكاية التي سجلها توفيق بوعشرين حول تزوير محضر أنها "جاءت لكون الوكيل أكد على اعتقال المعني في حالة تلبس، وهذا غير صحيح، بل اعتقل على خلفية شكايات بالعنف الجنسي، والشكايات فيها بحث تمهيدي"، حسب تعبيره.

وكشف زيان وضع شكايتين يوم الأربعاء أمام رئيس محكمة النقض، وتعني عفاف برناني، التي لم توقع على محضر الشرطة القضائية، موردا أن "المحكمة سجلت الشكاية بشكل ملف أمام الغرفة الجنائية، وهي قضية ستعرض الأربعاء أمام المحكمة، وتم الحصول على طلب المرافعة للترافع أمام الغرفة الجنائية الأولى"، وموضحا أن "الأمر يتجاوز النيابة العامة، لأن من يقرر الحفظ أو التحقيق هو الغرفة الجنائية بمحكمة النقض".

أما الشكاية الثانية التي سجلها بوعشرين ضد الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء فيقول عنها زيان: "بعدما توصل بها الوكيل العام لدى محكمة النقض قام بحفظها بدعوى أننا مجموعة من الحمقى"، موردا أنه "عندما يتعلق الأمر بالوكيل العام أو رئيس محكمة فإن الملف يرفع إلى الوكيل العام لمحكمة النقض، الذي يحيله على الغرفة الجنائية بملاحظاته".

وأكد زيان في هذا الصدد أن "حفظ الشكاية يعني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نفذ الأوامر الكتابية التي توصل بها من رئيس النيابة العامة"، وزاد موضحا: "رئيس النيابة العامة هو الوكيل العام لمحكمة النقض الذي وضعنا الشكاية لديه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - المغرب الأربعاء 14 مارس 2018 - 00:51
لا أعرف ما أقول، لكن أرى أن المغرب يعرف في الفترة الأخيرة تراجعا حادا على جميع الأصعدة (الاقتصادية و السياسية و الحقوقية و كثرة الفساد و و و .......)
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52
2 - wood à vous الأربعاء 14 مارس 2018 - 00:53
و الله إنها لمن عجائب نقيبنا المحترم...أيام الرميد ناضل بكل ما وسعه من أجل استقلالية القضاء عن وزارة العدل و كانت قضية الهيني واحدة من الموجات التي ركبها و أعزى ظلمية الهيني الى تحكم الدولة ممثلة بوزارة الرميد على مفاصل القضاء ...الآن وبعد استجابة الدولة لكم و مكنت النيابة العامة من استقلاليتها تنادون الى إعادة الامور الى سابق عهدها...و الله شخصيا بدأ الشك يراودني في مدى دقة اهداف نضالات ك....الذي أعرف أن الإنسان يناضل على أساس مبدأ قار قيبقى نضاله مؤسس على رؤية واضحة ذات اتجاه معلوم رغم التقلبات و الظرفيات التي تحوم حوله.....فأقول و أختم اللهم إني أعوذ بك من شر النفاق.
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1
3 - اكادير الأربعاء 14 مارس 2018 - 00:55
هدي حلقة في وسط جامع الفنا ...هدا الشخص مثير للجدل وكثير الكلام وقليل الافعال .
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-17
4 - ابو الاميرتين الأربعاء 14 مارس 2018 - 00:56
القصاء النزيه يقاضي حتى روؤياء دول و ايس اعوانهم انا لا اتفق مع استقلال النيابة العامة على وزارة العدل ولو هم هم ادا صلحزالعدل و التعليم و الصفة فلا خوف على الوطن.
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-4
5 - مواطن مغربي الأربعاء 14 مارس 2018 - 00:59
بلا غوات بلا تبوحيط راه حتى واحد ما فوق القانون . كل من زبلها كيدعي البراءة و كيتهم القضاء . هذا راه الفرعنة .
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-6
6 - wood الأربعاء 14 مارس 2018 - 01:01
يبدو انه كان هناك توجه مند البداية الى اقناع الرأي العام ان بوعشرين قد قام فعلا بكل (الجرائم) المتابع بها ، و هذا التوجه هو الذي جعلهم يرتكبون الكثير من الاخطاء ، فحملة التضامن مع ضحايا بوعشرين في حد ذاتها حكم مسبق على صدقية هذه الادعاءات قبل حكم المحكمة ، و هو امر منافي للمنطق و العقل . فليس كل امرأة تقدم خدمات جنسية لرجل فهي ضحية لهذا الرجل بل قد يكون الامر مقابل مصالح او غاية في نفس يعقوب هذا ان افترضنا جدلا ان بوعشرين كانت له علاقات جنسية سابقة مع المشتكيات !!! فالمغربيات يلاحقن الاثرياء كالذباب !! فممكن ان يكون هذا الصحافي متابعا من طرف الكثير من النساء لوضعيته الاجتماعية المرموقة و حتى ان استغلهن فهن يتحملن كامل المسؤولية عن تصرفاتهن !!! 
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6
7 - حسن الأربعاء 14 مارس 2018 - 01:03
حضي راسك أسي زيان ملي دوز حدا وادي الشراط ولا السكة لي حداه راه ضو ماكاينش تما
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21
8 - wood à vous الأربعاء 14 مارس 2018 - 01:11
نوازل كفيلة لافراز انماط مختلفة من الشخصية المغربية..بدءا من مسألة الأساتذة المتدربين و قضية الهيني مرورا بقائد الدروة ثم مقتل مرداس فأحداث الحسيمة و جرادة و ختاما بنوعية خاصة و استثنائية هي قضية بوعشرين.....من خلال تحليل زمكاني لللاحداث يبدو أن مجموعة من الشخصيات الوازنة الوطنية التي سلطت عليها الاضواء خلال فترات النوازل السابقة أبانت عن تخبط واضح في مواقفها ...تخبط وصل حد التناقص....و للاسف بدت طائفة سرعان ما تشعر ورقة العناد في كل شيء حتى وان اخطأت تمادت في أمرها حتى تظهر للعامة انها على صواب رأس مالها الابحار عكس التيار.....طبقة أخرى تتموقع حيث المصلحة الشخصية و اتضحت الصورة جليا في تفاعل رجال التعليم مع الطلبة المتمردين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين رافعين شعار انصر اخاك ظالما......عينة ثالثة لم يستقر لها رأي في موضوع فتارة تؤيد و مع زحمة الاحداث تغير رأيها فعانت التردد و عدم ثبات رؤيتها.
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0
9 - wood à vous الأربعاء 14 مارس 2018 - 01:23
كقانوني وددت أن شخصيات من أمثال السيد النقيب...تكون تدخلاتها على أساس تنوير الرأي العام بمستجدات النصوص القانونية لا من حيث المساطير و لا من حيث إسقاط النصوص و ملاءمتها مع طبيعة التهمة المتداولة إعلاميا.....الاخ wood ما دور المخزن في هكذا مستجدات.....استشعرت منك أن زيان قد تم استدراجه !!!!!
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10 - Karima الأربعاء 14 مارس 2018 - 01:24
لو كان الشعب واعيا لصوت لزيان و منيب و بلافريج لاخد الريادة و دخول الحكومة لاحدات الزلزال السياسي المنتظر لتغيير الواقع الاقتصادي و الاجتماعي ! لكن بنادم باقي كيشد لفلوس ليصوت لفلن و فلان و الكتير لا يهتم اصلا و بعد دلك ينتقد الحكومة.. وا سير تصوت على الناس المعقولين نتوما خليتو مالين الشكاير و الباجدة يديرو ما بغاو لخدمة مصالحهم و اجندات معروفة..
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11 - عجبا الأربعاء 14 مارس 2018 - 01:26
انصحك موكل هذا الشخص ان يسحب منه التوكيل
انه رجل سياسة اكثر منه رجل قانون انصحه بسحب توكيله منه
الخرجات الاعلامية دعائية اكثر منها قانونية وخلفه اية قرانية
خطاب سياسي غير قانوني
لم يبق على الاتنخابات البرلمانية الا ثلاث سنوات سيحاول ان يمدد القضية الى اطول مدة
هناك محامون كثر ولا تغرنك انه نقيب هيئة المحامين
اليس للمتهم اقارب حتى يستوضحوا من افعال هذا الشخص
خرجات الوكيل خاطئة وخرجات مؤازر المتهم دعائية
تلك الاصوات ونبرتها لم تعد تنطلي على احد نحن في القرن 21 وليس الثمانينات اليوم اجيال الانترنيت والاعلام
نقيب عجبا عجبا يخلط بين الخطاب السياسي والخطاب القانوني الحقوقي
لا اتذكر اية نقابة ينتمي لها
كيف تسير هذه النقابة وكيف وصل الى رئاستها عجبا
كنا نظن اننا سنكون امام محاكمة نموذجية لها من الاعراف والضوابط القانونية اذ بنا امام مسرحية هزلية تذكرنا بالافلام القديمة بالابيض دون الوان عجبا
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