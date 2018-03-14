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الرئيسية | مجتمع | بعد منع التظاهر في جرادة .. عمال الفحم يعتصمون وسط "آبار الموت"

بعد منع التظاهر في جرادة .. عمال الفحم يعتصمون وسط "آبار الموت"

بعد منع التظاهر في جرادة .. عمال الفحم يعتصمون وسط "آبار الموت"
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:00

تعيش مدينة جرادة على صفيح ساخن بعد الاعتصام الذي نفذه، اليوم الأربعاء، عمال "الساندريات" داخل "آبار استخراج الفحم"، رداً على بلاغ وزارة الداخلية الذي أعلنت فيه "منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام، والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين".

وتطوق السلطات الأمنية، منذ ساعات، مكان اعتصام عمال الساندريات، وقال نشطاء في تصريح لهسبريس: "أربعة عمال ألقوا بأنفسهم في إحدى آبار استخراج الفحم الحجري، بدون توفرهم على الحبل الذي يمكنهم من الصعود إلى الأعلى"، وأضافوا: "لا نعرف الآن مصيرهم واش ميتين أو حيين".

وأظهرت مقاطع فيديو مباشرة نشرها "نشطاء الحراك" على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لحظة ارتماء عمال في بئر للفحم، وسط تعالي الصراخ والصياح وطلبات النجدة؛ وهو ما دفع رجال الوقاية المدنية إلى التدخل على وجه السرعة في محاولة لإنقاذهم من الموت.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رجال الوقاية المدنية ما زالوا يحاولون استخراج العمال من وسط البئر، وحمّلوا المسؤولية إلى السلطات الأمنية بعد تدخلها لفض الاعتصام السلمي.

من جهة ثانية، قال مصدر أمني من مدينة جرادة إن "القوات العمومية تعرضت لحظة الاعتصام للرشق بالحجارة من طرف المحتجين، كما تم منع رجال الوقاية المدنية من استخراج العمال الذين ألقوا بأنفسهم وسط باطن الأرض".

وندد المحتجون ببلاغ وزارة الداخلية الذي اتهم "جهات سياسية باستغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة"، وأكدوا في تصريحات أن "الحراك سلمي ومشروع وتقوده الساكنة للمطالبة ببديل اقتصادي حقيقي وليس وعود من ورق"، وفق تعابيرهم المتطابقة.

ويطالب المعتصمون بـ"إطلاق سراح نشطاء الحراك المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في نهب خيرات وثروات المنطقة، وتمتيع المدينة بمجانية الماء والكهرباء، وتوفير بديل اقتصادي يخرج المنطقة من أزمتها الخانقة".

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت، في بلاغها، أنه إيمانا منها بضرورة معالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، حرصت الحكومة على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من ساكنة ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري مهم للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير الماضي.

ونظرا لأهمية وجدية هذه الإجراءات، يشير البلاغ، فقد أصدرت الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، بيانات تم التعبير من خلالها عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات الساكنة، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - ريف إي نو الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:14
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، بغيت غير نعرف واحد القضية الدستور كايخون ليك باش تنظم تظاهرات و إعتصامات إذا كانت سلمية لحدود اللحظة مزيان لكن كايخرج بلاغ من وكيل الملك كايقوليك أي تجمهر غير مرخص سيتم فكه بالقوة حتى هاذي ندوزوها ولكن بغيت نعرف فين عمر شي وقفة إحتجاجية رخصتها الدولة هنا يكمن الخلل ، لا لا نسيت راهوم رخصو لديال زروال و ديال بوكيمون عفوا بانكيمون ....
يا دولة الكارطون تواضعي وطيحي مع الشعب للحضيض راهوم ولادك حتى هما ولهم الحق فالعيش الكريم بحالهوم بحال أبناء بن ... و بن ... وزيد وزيد
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148
2 - الغزواني الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:16
ان يرمي بنفسه في نفق بدون اخد اعتبار لحياته و فهدا قمة الجهل و التشدد
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-148
3 - رشيد الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:17
اللهم احفظ جرادة وساكنتها وقها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن
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103
4 - said الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:22
la situation devient insoutenable sur le plan sociale et economique,sur le dossier du sahara les marocains ont droit a avoir des reponses et des messages de tranquilitè de la part des responsables politique, comme ils ont droit a savoir pourquoi leur roi qui a en main pratiquement tout les dossierset tout les pouvoirs est souvent absent du pays avec les problèmes qui s'accumulent et s'aggravent
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36
5 - algerien الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:28
انا حاجة ما فهمتهاش ... بعيدا عن موضوع جرادة ... ما تحت الارض ملك للدولة كيف يسمح للافراد بالتنقيب عليها ...
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-87
6 - wood الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:32
واضح ان منطقة جرادة تعيش كارثة اقتصادية و انسانية خطيرة امام تفرج السلطات ، فإذا كان المخزن غير قادر على حل مشاكل المواطنين فعلى الامم المتحدة و المجتمع الدولي خصوصا المفوضية الدولية لرعاية اللاجئين التدخل لتقديم المساعدة الانسانية لساكنة جرادة !!!
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62
7 - عزيز الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:35
رمي النفس في آبار استخراج الفحم هو انتحار ويعبر عن الجهل المطلق لهؤلاء ، القانون يجب أن يسري على الجميع لا فرق بين المنع في الحسيمة وإرادة، إحترام القانون يجب عدم التسامح فيه.
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-63
8 - ossama الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:38
انتهت السلمية...المخزن ادخل جرادة في نفق مسدود ...مواجهات خطيرة الان تجمع بين المخزن والشعب للاسف.. انتهى كل شيء.
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62
9 - الخليل الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:43
اللهم ابعد عنا جهل هؤلاء ، رمي النفس في البئر انتحار حرمه الله ،اهل جرادة يريدون تمتيع مدينتهم بامتيازات خاصة لا وجود لها في كل انحاء العالم ، نعم لإيجاد فرص الشغل ، نعم لتنميةالمدينة، نعم لإنجاز مشاريع تنموية بها باسرع وقت ممكن ، لا للي يد الدولة التي إذا ضعفت إنتهى أمرها.
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-45
10 - بوهارو الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:43
راه دين الخزينة وصل 702 مليار يعني دولة على حافة الافلاس وزيد عليها النهب راه كتقول للشعب متبقاوش تظهرو راه كديرو لينا القوق وصداع والعصا للي يصلح لينا هاد دولة فاسدة خاصها تعاود من جديد بلا متحلمو بالاصلاح السلمي مع المافيا.
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45
11 - Chahlal hassan الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:50
Est ce pas honteux de raconter des mensonges aussi grossiers, les gens ne demandent pas grand .
choses à part si ce gouvernement est incappable il faut arreter de jouer avec le feu aucun caillou n a été jeté depuis le debut de ce mouvements . e
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10
12 - FILALI الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:53
الدولة ليست لها عصى سحرية حتى تقول لمدينة جرادة كوني كمدن تعج باقتصاد قوي يعود بالرفاه على المواطن هذا مستحيل. و بين عشية وضحاها .يا شباب جيلكم جيل معطوب وردة فعلكم شيء طبيعي فاقد الشيء لا يعطيه يجب ان تتحرروا من قيود الماضي وتقفوا وقفة تأمل ماذا عساي ان أفعل ماهي المؤهلات الداتية كي أكون قادرا على مواكبة التحديات القادمة .من السهل ان اشل واخرب ما هو موجود لكن من الصعب ان ابني لأنني سانتظر عدة اجيال لذالك. كونوا حريصين على صيانة ماهو مكتسب بين أيديكم وانتظروا الدولة لأن لها المخطط الإقتصادي والاجتماعي لمدينتكم حيث عاهدتكم على ذالك ليس خوفا منكم بل واجب وطني ككل المدن المغربية تريثوا وساعدوا الدولة على ذالك والله المعين.....
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-32
13 - ملاحظ الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:57
لا سياسيين لا احزاب لا جمعيات . الرباط لا تبالي بما يقع في المغرب العميق. ما عساهم فاعلين . لكم الله يا سكان جرادة . فانه يمهل و لا يهمل
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18
14 - karim الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:57
السجن للخونة اللدين يحرضون ويغسلون عقول الصغار والكبار لزعزعة استقرار الوطن وشثات شمل المغاربة وزرع الفتنة والكراهية والحقد والبغض بين أبناء الوطن لتمهيد الطريق لأعداء الوطن ٠
مغربنا الجميل مغرب الحب و الوآم و التسامح ٠
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-36
15 - من عين المكان الأربعاء 14 مارس 2018 - 13:58
ثلاث كذبات
ولكن ها الخخبر الصحيح من عين المكان وشاهد عيان
راه والله الحكومة جات لا بحلول ولا والو أويلي واش مجبرتوش لكذوب على الحكومة

راه البلاغ منع الاعتصام في الشارع وداخل المدينة ماشي تحت الارض وفي الجبل وهاد الآبار الاباطرة هما لي ستغلوا الفحم ديالهم وبشهادة الحكومة لي مسحبت لهم الرخص المزيفة حتى ناض الحراك
راه لي طاحوا فالآبار السيمي هجم على عليهم بقا بنادم هارب معرف ما يدير بقا يطيح فالحاسي
راه الفيديو موجود بلي المواطنين لي كانو امام الآبار هما لي بقاو يعيطو على الوقاية المدنية منين جاو مقدروش يدخلو كما وقع مع عبد الرحمان ومشاو بخاطرهم
راه الناس كانت جالسة تحت الاشجار وجاء والامر للقوة باش تتدخل ودخلت والناس هربت نحو الشرق ومع الحدود قريبة خافو تضرهم القوة يوصلو للحدود قالو تهزو لحجر ربما يتراجعو
هذا هو المعقول لي بغا يصدق يصدق ولي بغا يكذب راه الحكومة اقسمت باش تقول الحف وراها تكذب
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19
16 - شعشاع الأربعاء 14 مارس 2018 - 14:00
في كل دول العالم لا يمكن القيام باي اضراب الا بعد اشعار السلطات..وعدم منعها...هذا هو القانون في اي مكان في الدنيا...
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-22
17 - سمحمد الأربعاء 14 مارس 2018 - 14:06
هههه
يريدون مجانية الماء والكهرباء
زوينة هادي
البسالة و الضصارة
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-30
18 - الكبير الأربعاء 14 مارس 2018 - 14:09
هدو بغاو الدولة تجي الدق علبهم و تعطيهم لفلوس بﻻ ما بخدموا المسخ هدا
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-20
19 - مقاربةالقمع والفشل الذريع الأربعاء 14 مارس 2018 - 14:11
ههههههه لقد جاء قرار منع التظاهر في جرادة و إقليمها متأخرا بعد أربعة أشهر و نيف من الاحتجاج السلمي المنظم و الحضاري أبانت عنه ساكنة هاته المنطقة المنسية من المغرب العميق و البئيس التي ترغب جماهيرها الصامدة المناضلة و المكافحة عبر حراكها الشعبي بإصرار لا مثيل له في نفض غبار الإقصاء و التهميش الممارس على المنطقة من طرف كبار الفاسدين و بارونات و حيتان و ديناصورات الريع و نهب المال العام و ثروات المنطقة من الفحم. لدى فإن مقاربة القمع و المنع لن تحل إشكالات المنطقة الاقتصادية و من الضروري البحث عن مقاربة تنموية و إقتصادية شاملة جامعة و مانعة تخرج جرادة و باقي المغرب العميق من غياهب النسيان و البؤس. ‏‎ ‎
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12
20 - توزيع العادل للثروات الأربعاء 14 مارس 2018 - 14:12
الى 9 الخليل,المغرب استقل فعام 1956 قبل سنغافورة والكوريتين وماليزيا واليابان واثيوبيا وشوف هاد الدول فين وصلو ف التقدم والتطور والازدهار وشوف المغرب لي عندو احسن موقع جيوغرافي في العالم وبعيد من اروبا فقط ب 14 كيلوميتر + ثراوات هاءلة ولكن بلادنا مابغاتش تزيد القدام وغارقة ف الديون والبطالة والفقر المدقع ,الى 7 عزيز,الحراك ديال الريف انتقل الى العواصم الاروبية ومستمر ويتمدد يوما بعد يوم.
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18
21 - نبيل القنيطرة الأربعاء 14 مارس 2018 - 14:15
هادش كلو و السي المالكي باغي يدير دورة استثنائية لكي ينهب برلمانيون رغم رحيلهم من قبة البرلمان "وليس تقاعد أقولها ليس تقاعد البرلماني بل نهب المال العام السايب " وهم السبب الرئيسي لما الت له الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في المملكة بسبب جهل وتعمد البعض منهم في سن قوانين عبثية أدخلت البلد في الفوضى وعدم وضوح الرؤيا
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11
22 - تببن الأربعاء 14 مارس 2018 - 14:16
واش مسيرة ولد زروال خدات شي رخصة هاد الداخلية خاصها تعاود من جديد اجيبو ولاد الناس الي حلو مشاكل ماشي الشفارة
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11
23 - م ع الأربعاء 14 مارس 2018 - 14:17
القانون لا يرحم حتى تكاليف تدخل السلطات لإنقادهم ملزمون بدفعها كما هو معمول به في الغرب فقط في حالة كان مريض نفسي سيأخدونه لمستشفى الأمراض النفسية.
أما الطرقات و كل شيء يدخل في الملك العام فيخضع لقوانين تنظيمية للحفاظ على الأمن و سلامة المواطن.
التظاهر يكون لسبب واقعي و برخصة و لساعات محددة و في مكان محدد دون إزعاج السكان.
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-12
24 - متتبع الأربعاء 14 مارس 2018 - 14:19
يا وزير الداخلية؛رجا ءأوقف القوات العمومية،فو الله انها الكارثة ستحل بجرادة:
را كو ما كاتعرفوش مع من كتتعاملوا؛انهم في منتهى الاقدام والتهور.انه العقل الشرقي..انها آبار متعددة ،وربما يفاجؤكم الناس ،وهم يلقون بأنفسهم دفعة واحدة في الآبار الكبيرة وليس السانريات فقط.
أوقف رجاء ،فأنا ابن المنطقة وأعرف تاريخها النقابي جيدا.تدارك قبل فوات الأوان.انها سمعة المغرب. لا تقارنوا مع الريف هؤلاء من طينة أخرى؛وليس لهم ما يخسرونهم اطلاقا. حينما يقولون الموت ولا المذلة فهم يعنون مات يقولون.رجاء تصرفوا بحكمة ،وياشباب أوقفوا الانتحارات ...
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7
25 - jradi الأربعاء 14 مارس 2018 - 14:20
راه الناس مارماو راسهوم حتى زيرهم السيمي ب العصا و كاينين اللي جاو هاربين و طاحو فالابار و الحقيقة راه السيمي اللي بدا بالضرب الناس راهم تم مخنوقين راه ماكاين والو و الدولة فيدها الحل كان عليهم يسيفطو الشباب شي القواة المساعدة شي القواة المسلحة شي البوليس شي الدرك شي للشركات راهم ماشي بزاف 2000 او اقل ربي ينصر سيدنا و يشوف من حال البلاد
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-1
26 - متأمل الأربعاء 14 مارس 2018 - 14:30
على الدولة أن تجد حلولا استعجالية لما يعانيه أهل جرادة حتى لا تعطي لمثيري الفتنة العبث بأمن واستقرار الوطن.
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2
27 - رشدون حمادي الأربعاء 14 مارس 2018 - 14:47
رويدا رويدا تمتلئ سجون المملكة ولهدا عليكم باعتبار المغرب سجنا باكمله كي تجدوا حﻻ لهده المعضلة .
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1
28 - اسلام الأربعاء 14 مارس 2018 - 14:49
من زار مدينة جرادة سيحس بالقهر الذي تعيشه الساكنة ويراف لحالها. كنت اتمنى ان يزور رئيس الحكومة المدينة ويرى بام عينيه الواقع المرة الذي تعيشه المنطقة من تهميش وجوع وفقر ... انا شخصيا لو نصبوني احسن منصب هناك لن اقبل به
موتى وهم احياء . وبالخصوص عنما منعت الدولة التهريب في منطقة الشرق بصفة عامة ولم تباذر بالبديل لابناء المنطقة . ليس لهم حل اخر يا سندريات وهم عارفين انهم ذاهبون بارجلهم الى الموت لكن الله غالب. نتمنى ان تكون التفاتة لمنطقمة الشرق ككل
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1
29 - saber الأربعاء 14 مارس 2018 - 14:55
واش باغين تردونا بحال سوريا
اتقيو الله وخليونا طرانكيل
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-1
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