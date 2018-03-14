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كُتّاب وآراء
بعد منع التظاهر في جرادة .. عمال الفحم يعتصمون وسط "آبار الموت"
تعيش مدينة جرادة على صفيح ساخن بعد الاعتصام الذي نفذه، اليوم الأربعاء، عمال "الساندريات" داخل "آبار استخراج الفحم"، رداً على بلاغ وزارة الداخلية الذي أعلنت فيه "منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام، والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين".
وتطوق السلطات الأمنية، منذ ساعات، مكان اعتصام عمال الساندريات، وقال نشطاء في تصريح لهسبريس: "أربعة عمال ألقوا بأنفسهم في إحدى آبار استخراج الفحم الحجري، بدون توفرهم على الحبل الذي يمكنهم من الصعود إلى الأعلى"، وأضافوا: "لا نعرف الآن مصيرهم واش ميتين أو حيين".
وأظهرت مقاطع فيديو مباشرة نشرها "نشطاء الحراك" على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لحظة ارتماء عمال في بئر للفحم، وسط تعالي الصراخ والصياح وطلبات النجدة؛ وهو ما دفع رجال الوقاية المدنية إلى التدخل على وجه السرعة في محاولة لإنقاذهم من الموت.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رجال الوقاية المدنية ما زالوا يحاولون استخراج العمال من وسط البئر، وحمّلوا المسؤولية إلى السلطات الأمنية بعد تدخلها لفض الاعتصام السلمي.
من جهة ثانية، قال مصدر أمني من مدينة جرادة إن "القوات العمومية تعرضت لحظة الاعتصام للرشق بالحجارة من طرف المحتجين، كما تم منع رجال الوقاية المدنية من استخراج العمال الذين ألقوا بأنفسهم وسط باطن الأرض".
وندد المحتجون ببلاغ وزارة الداخلية الذي اتهم "جهات سياسية باستغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة"، وأكدوا في تصريحات أن "الحراك سلمي ومشروع وتقوده الساكنة للمطالبة ببديل اقتصادي حقيقي وليس وعود من ورق"، وفق تعابيرهم المتطابقة.
ويطالب المعتصمون بـ"إطلاق سراح نشطاء الحراك المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في نهب خيرات وثروات المنطقة، وتمتيع المدينة بمجانية الماء والكهرباء، وتوفير بديل اقتصادي يخرج المنطقة من أزمتها الخانقة".
وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت، في بلاغها، أنه إيمانا منها بضرورة معالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، حرصت الحكومة على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من ساكنة ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري مهم للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير الماضي.
ونظرا لأهمية وجدية هذه الإجراءات، يشير البلاغ، فقد أصدرت الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، بيانات تم التعبير من خلالها عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات الساكنة، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
يا دولة الكارطون تواضعي وطيحي مع الشعب للحضيض راهوم ولادك حتى هما ولهم الحق فالعيش الكريم بحالهوم بحال أبناء بن ... و بن ... وزيد وزيد
choses à part si ce gouvernement est incappable il faut arreter de jouer avec le feu aucun caillou n a été jeté depuis le debut de ce mouvements . e
مغربنا الجميل مغرب الحب و الوآم و التسامح ٠
ولكن ها الخخبر الصحيح من عين المكان وشاهد عيان
راه والله الحكومة جات لا بحلول ولا والو أويلي واش مجبرتوش لكذوب على الحكومة
راه البلاغ منع الاعتصام في الشارع وداخل المدينة ماشي تحت الارض وفي الجبل وهاد الآبار الاباطرة هما لي ستغلوا الفحم ديالهم وبشهادة الحكومة لي مسحبت لهم الرخص المزيفة حتى ناض الحراك
راه لي طاحوا فالآبار السيمي هجم على عليهم بقا بنادم هارب معرف ما يدير بقا يطيح فالحاسي
راه الفيديو موجود بلي المواطنين لي كانو امام الآبار هما لي بقاو يعيطو على الوقاية المدنية منين جاو مقدروش يدخلو كما وقع مع عبد الرحمان ومشاو بخاطرهم
راه الناس كانت جالسة تحت الاشجار وجاء والامر للقوة باش تتدخل ودخلت والناس هربت نحو الشرق ومع الحدود قريبة خافو تضرهم القوة يوصلو للحدود قالو تهزو لحجر ربما يتراجعو
هذا هو المعقول لي بغا يصدق يصدق ولي بغا يكذب راه الحكومة اقسمت باش تقول الحف وراها تكذب
يريدون مجانية الماء والكهرباء
زوينة هادي
البسالة و الضصارة
أما الطرقات و كل شيء يدخل في الملك العام فيخضع لقوانين تنظيمية للحفاظ على الأمن و سلامة المواطن.
التظاهر يكون لسبب واقعي و برخصة و لساعات محددة و في مكان محدد دون إزعاج السكان.
را كو ما كاتعرفوش مع من كتتعاملوا؛انهم في منتهى الاقدام والتهور.انه العقل الشرقي..انها آبار متعددة ،وربما يفاجؤكم الناس ،وهم يلقون بأنفسهم دفعة واحدة في الآبار الكبيرة وليس السانريات فقط.
أوقف رجاء ،فأنا ابن المنطقة وأعرف تاريخها النقابي جيدا.تدارك قبل فوات الأوان.انها سمعة المغرب. لا تقارنوا مع الريف هؤلاء من طينة أخرى؛وليس لهم ما يخسرونهم اطلاقا. حينما يقولون الموت ولا المذلة فهم يعنون مات يقولون.رجاء تصرفوا بحكمة ،وياشباب أوقفوا الانتحارات ...
موتى وهم احياء . وبالخصوص عنما منعت الدولة التهريب في منطقة الشرق بصفة عامة ولم تباذر بالبديل لابناء المنطقة . ليس لهم حل اخر يا سندريات وهم عارفين انهم ذاهبون بارجلهم الى الموت لكن الله غالب. نتمنى ان تكون التفاتة لمنطقمة الشرق ككل
اتقيو الله وخليونا طرانكيل