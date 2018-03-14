24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:11
|06:37
|12:42
|16:00
|18:38
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التيمومي يساند خيارات رونار في إعداد "أسود الأطلس" للمونديال
- فشل للبوليساريو أمام "كرانس مونتانا" .. كبار العالم يقصدون الداخلة
- من جرادة إلى العيون الشرقية
- أطر تنهي تكوين محاربة التطرف بسجون المملكة
- الكتاب.. الكتاب.. يا أهل الكتاب؟
- الملك يتجول مع الهمة في باريس .. ومغربي: صحة العاهل جيدة - (91)
- دقيق عظام الدجاج يخفض أسعار "الكفتة" بمحلات الجزارة البيضاوية - (59)
- الثروات جيل جديد من حقوق الإنسان توظفه البوليساريو ضد المغرب - (54)
- خادمات مغربيات يكشفن كواليس "سوق النخاسة" في السعودية - (44)
- "حراك جرادة" يشعل مواجهات بين طلبة العدل والإحسان والقاعديين - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أطر تنهي تكوين محاربة التطرف بسجون المملكة
عرف مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط توزيع شهادات على 20 مستفيدا، من موظفي المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية التابعة للمندوبية العامة، في مجال محاربة التطرف العنيف داخل المؤسسات السجنية، بشراكة مع منظمة "غلوبال سنتر أون كوبيراتيف سيكيوريتي".
وقد ترأس الحفل محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور إليكو كيسلز ممثل المنظمة، إضافة إلى سفراء أستراليا والنرويج وكندا وهولندا، وممثلة عن سفارة بريطانيا، وهي الدول التي قامت بتمويل هذا البرنامج.
حري بالذكر أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج ركزت على تكوين مكونين اثنين عن كل مديرية جهوية أو المؤسسات السجنية التابعة لها، والذين قاموا بدورهم بتكوين 10000 موظف من موظفي المندوبية العامة.
المرحلة الثانية همت تكوين الملتحقين الجدد بصفوف المندوبية العامة خلال سنة 2017، عددهم 390 موظفة وموظفا، بينما تمحورت المرحلة الثالثة حول تكوين الموظفين العاملين في المؤسسات السجنية التي تؤوي معتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
والان حان الوقت ان نبدأ بالتطرف خارج السجون.