أطر تنهي تكوين محاربة التطرف بسجون المملكة

هسبريس من الرباط

عرف مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط توزيع شهادات على 20 مستفيدا، من موظفي المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية التابعة للمندوبية العامة، في مجال محاربة التطرف العنيف داخل المؤسسات السجنية، بشراكة مع منظمة "غلوبال سنتر أون كوبيراتيف سيكيوريتي".

وقد ترأس الحفل محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور إليكو كيسلز ممثل المنظمة، إضافة إلى سفراء أستراليا والنرويج وكندا وهولندا، وممثلة عن سفارة بريطانيا، وهي الدول التي قامت بتمويل هذا البرنامج.

حري بالذكر أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج ركزت على تكوين مكونين اثنين عن كل مديرية جهوية أو المؤسسات السجنية التابعة لها، والذين قاموا بدورهم بتكوين 10000 موظف من موظفي المندوبية العامة.

المرحلة الثانية همت تكوين الملتحقين الجدد بصفوف المندوبية العامة خلال سنة 2017، عددهم 390 موظفة وموظفا، بينما تمحورت المرحلة الثالثة حول تكوين الموظفين العاملين في المؤسسات السجنية التي تؤوي معتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب.