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الرئيسية | مجتمع | "منع الزيارة" يفرغ أمعاء أحمجيق في "عكاشة"

"منع الزيارة" يفرغ أمعاء أحمجيق في "عكاشة"

"منع الزيارة" يفرغ أمعاء أحمجيق في "عكاشة"
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 14 مارس 2018 - 16:12

دخل المعتقل على خلفية "حراك الريف" نبيل أحمجيق، اليوم الأربعاء، في إضراب عن الطعام، بما فيه تناول الماء والسكر، على إثر رفض إدارة السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، المعروف باسم "عكاشة"، السماح لبعض أقاربه بزيارته.

وأكد محمد أحمجيق، شقيق المعتقل الملقب بـ"دينامو الحراك"، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "نبيل تفاجأ، اليوم الأربعاء، بمنع مسؤولي المؤسسة السجنية لأقربائه من زيارته، بالرغم من كونهم قدموا له وعدا بالسماح لهم بذلك"، وفق تعبيره.

وحسب شقيق المعتقل فإن إدارة "عكاشة" قامت، اليوم، بمنع الأقرباء الذين تكبدوا عناء التنقل من مدينة الحسيمة صوب الدار البيضاء، بالرغم من توفرهم على الوثائق الرسمية المسلمة لهم من لدن السلطات المحلية التي تثبت القرابة وتخول لهم الزيارة.

وأردف المتحدث نفسه أن شقيقه "أشعر إدارة السجن بدخوله في إضراب عن الطعام ابتداء من اليوم، احتجاجا على تنصل الإدارة للوعود التي قدمتها، ومنعها زيارتهم له بالرغم من توفرهم على الوثائق"، وفق روايته.

وحمّل محمد أحمجيق، في تصريحه لجريدة هسبريس، مسؤولي المؤسسة السجنية ما قد يترتب من أضرار صحية بشقيقه المعتقل، خاصة أنه يرفض التراجع عن هذه الخطوة طالما أن الإدارة تمنع أقاربه من الزيارة.

من جانبها، قررت أسرة نبيل أحمجيق، حسب تصريحها، "مقاطعة الزيارة إلى حين الكف عن سياسة المنع التي ينهجها مسؤولو المؤسسة السجنية في حقها".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منع أقارب نبيل أحمجيق، الاسم البارز في "حراك الريف" بعد أيقونته ناصر الزفزافي× إذ مُنع ابن خالته الأسبوع الماضي من الدخول إلى المؤسسة السجنية لزيارته.

واعتبرت الأسرة، على لسان محمد أحمجيق، أن "الإدارة السجنية تتطاول على القانون، وتوظف الانتقائية مع أسر معتقلي حراك الريف القابعين بالسجن المشؤوم"، وفق تقييمها للوضع.

ورفضت المؤسسة السجنية التعليق على الموضوع؛ غير أن مصادر من المندوبية السامية للسجون ذهبت إلى التأكيد على أن "إدارة السجن تبقى لها مسألة التقدير فيما يتعلق بالوثائق المسلمة".

علاقة بذلك علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أنه قد جرى حجز هاتف نقال بحوزة والد أحد المعتقلين، خلال زيارته له هذا الصباح، حيث تم إشعار النيابة العامة المختصة بهذه النازلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي...حر الأربعاء 14 مارس 2018 - 16:20
خليو القضاء يقول كلمته.....راه عندو ادلة دامغة.... واش انتما باغيين تخالفو القانون ولا اشتو......السيبة
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2 - someone الأربعاء 14 مارس 2018 - 16:53
كانتمنى ليك تخوض تجربة عملية مع هاد القضاء باش تتأكد نيت بلي راه حر
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5
3 - البناء خير من الهدم الأربعاء 14 مارس 2018 - 16:53
اعتقد ان المعتقلين و اسرهم و ساكنة الحسيمة و الريف عموما يتوجب عليهم التفكير في المصلحة العليا للوطن و العمل على البناء و تنمية منطقتهم من اجل جلب السياح و المستثمرين لخلق مزيد من ففرص الشغل ، ساعتها سيصبح الريف جنة الله على ارضه .
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4 - zaynab الأربعاء 14 مارس 2018 - 16:59
كلنا سنسال عما استخلفنا الله فيه.فاتقوا الله عباد الله .ان الظلم ظلمات يوم القيامة.
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5 - ماسين الأربعاء 14 مارس 2018 - 17:12
السلطة المخزنيه في ورطة لا تحسد عليها. مشاكل لا تنتهي شرقا مع الجزائر وجنوبا مع البولزاريو . إضافة إلى المشاكل الداخلية الريف شمالا وجراده شرقا ،ومع اسبانيا وموريتانيا من حين لآخر.
لا نستغرب أن يحدث هناك صراع مع أمواج المحيط الأطلسي غربا. الله يحفظ أو صافي.
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