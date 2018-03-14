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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تعد المراسيم لاستفادة المهن الحرة من التغطية الصحية

الحكومة تعد المراسيم لاستفادة المهن الحرة من التغطية الصحية

الحكومة تعد المراسيم لاستفادة المهن الحرة من التغطية الصحية
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 14 مارس 2018 - 20:00

أنهت حكومة سعد الدين العُثماني إعداد المراسيم التطبيقية لتنزيل القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه.

وفي هذا الصدد، قال مصدر حكومي لهسبريس إن "الحكومة تستعد لإطلاق أكبر ورش يهدف إلى استفادة المهن الحرة المنظمة والمستقلين من التغطية الصحية للمهن، وهي الفئات التي تمثِّل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من ساكنة المملكة؛ ما سيمكن من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين".

وكشف المصدر ذاته أن اللجنة المكلفة بصياغة المراسيم التنظيمية عقدت لقاءات خلال الأيام الماضية، وأحالت مشاريع المراسيم على الحكومة للمصادقة عليها قريبا.

نظام التأمين هذا الذي أسند تدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلنت الحكومة، بحسب ما أكده مصدر هسبريس، أنها تسعى من خلاله إلى تجاوز المعيقات التي تواجه تطبيق هذا القانون، موردا أن الوزارة المعنية بالشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخلا في مشاورات مع ممثلي هذه الفئات للبحث عن كيفيات تنزيل نظامي التغطية الصحية والتقاعد، لتبدأ بعدها الانخراطات واستفادة المؤمَّن لهم وعائلاتهم.

وكان القانون الذي صادق عليه البرلمان قد ربط تنزيل المقتضيات التي جاء بها بالقوانين المنظمة لأنظمة المعاشات بمقتضى مشروع القانون رقم 99.15 الذي يرمي إلى خلق نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مزيدا من السلب الأربعاء 14 مارس 2018 - 20:05
الحكومة تعد المراسيم لسلب المزيد من المال من المواطن البسيط، هذه المرة بدعوى التغطية الصحية...أما الصحة فلا تحلموا بها. هل توجد بنية صحية أصلا في المغرب.
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6
2 - thanks الأربعاء 14 مارس 2018 - 20:14
من أجل نخر جيوب أصحاب المهن الحرة
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3
3 - Opoyo الأربعاء 14 مارس 2018 - 20:16
اولا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاليا يعمل بطريقة بذلءية و يلزمك يوم كامل حتى تدفع الملف هذا ان لم يرفضوه و ترجع بخفي حنين. و عندما ستزيد 10 ملايين مستفيد لا ادري كيف ستتم المعالجة . ربما تلزمك سنوات حتى يتم التعويض.
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0
4 - وجدي الأربعاء 14 مارس 2018 - 20:19
الا كانت فحال التغطية اللي تتشمل العمال في القطاع الخاص إوا غير اعملوا منها بناقص !
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1
5 - el afia rachid الأربعاء 14 مارس 2018 - 20:23
on a besoin de cnss .abdeltif afia
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0
6 - نعمة الأربعاء 14 مارس 2018 - 20:40
اعلم الله شنو مورا داكشي هذا الا تطبق ف 2030 ماتقولوها لحد
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0
7 - fak الأربعاء 14 مارس 2018 - 20:52
هل هي مساهمة مجانية لمساعدة الطبية ان كانت كذلك فهي بادرة حسنة .؟؟؟؟...
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8 - المزابي الأربعاء 14 مارس 2018 - 21:08
نعم اقتطاعات جديدة لتغطية الاختلاسات السابقة.
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9 - yassir الأربعاء 14 مارس 2018 - 21:11
فات الأوان بعد استنزاف صناديق التقاعد الآن تريدون المهني الفقير أن يكون هو الحل هههه
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