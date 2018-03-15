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كُتّاب وآراء
بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟
مرت الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية، إلى السرعة القصوى لاحتواء الوضع المتوتر في جرادة، بعدما دخل احتجاج عمال "الساندريات" شهره الرابع دون أن يصل طرفا الأزمة إلى حل توافقي ينهي حالة الاحتقان السائدة في مدينة "الفحم".
واستمر تدفق المحتجين إلى شوارع جرادة حتى بعد صدور بلاغ وزارة الداخلية التي أعلنت فيه "منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام، والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة"؛ إذ رفض المحتجون إخلاء الساحات رافعين الشعارات نفسها التي تطالب ببديل اقتصادي في الإقليم وإطلاق سراح النشطاء المعتقلين، فيما فضّل 4 عمال الاعتصام داخل "آبار استخراج الفحم"؛ ما يُنذر بأن الوضع في المدينة الواقعة شرق المملكة مقبل على المزيد من الاحتقان.
وبالرغم من سياق طرحها الذي يتسم بالضبابية وعدم الوضوح، فإن عددا من المراقبين قدّروا أن خطة "لفتيت" لمنع التظاهر في شوارع جرادة قد تساهم في تأزيم الوضع أكثر، معتبرين أن وزير الداخلية يراهن على إضعاف حراك جرادة تماما كما فعل مع احتجاجات الحسيمة، التي فقدت بريقها بعد منع المسيرات ومحاصرة الساحات.
مصير حراك الريف
خالد البكاري، أستاذ جامعي محلل السياسي، قال في تصريح لهسبريس: "الدولة لم تغير من طبيعة تعاطيها مع الاحتجاجات الاجتماعية ذات الطبيعة المناطقية، ولو اختلفت طبيعة المطالب من منطقة إلى أخرى وأشكال التنظيم والخطاب والشعارات والرهانات. فبمقارنة خاطفة لانتقال الدولة من مرحلة إلى أخرى وتدرجها في كيفيات التعاطي مع كل من حراك الحسيمة/الريف، وحراك جرادة/الشرق الحدودي، نجد السيناريو نفسه يتكرر"، على حد تعبيره.
وعما إذا كانت الدولة قد استفادت من حراك الحسيمة وما خلّفه من هدر للزمن السياسي، أورد المحلل السياسي ذاته أن "الحكومة لم تستفد من التجارب السابقة؛ ذلك أن نجاحها المؤقت في شل حراك ما عبر متوالية: الإنهاك ثم الالتفاف وصولا إلى القمع، لا يعني انتصارها، بل يعني تأجيلها لانبثاق حركات جديدة قد تكون أكثر جماهيرية وأكثر راديكالية ما دامت لم تقض على الأسباب الحقيقية للاحتقانات والاحتجاجات والانتفاضات"، بتعبيره.
قواسم مشتركة
"الحكومة أنها لم تنتبه أو تغض الطرف على حقيقة أنه رغم تشابه حراكي الريف وجرادة من حيث الأسباب المباشرة والشعارات وأشكال التنظيم، فثمة اختلاف لافت في مرجعية الحراكين من حيث الذاكرة، ذاكرة هوياتية مرتبطة بعلاقة الريف بالمركز، وذاكرة عمالية منجمية بجرادة"، يقول البكاري، قبل أن ينتقل في حديثه إلى الاختلاف بين الحراكين من حيث المجال في بعده الحدودي؛ "حدود الريف البحرية في اتجاه إسبانيا، وحدود جرادة/المغرب الشرقي البرية في اتجاه الجزائر، خصوصا إذا استحضرنا إمكانية تحول المغرب الشرقي إلى بؤرة احتجاج ثابتة"، بتعبير المحلل السياسي ذاته.
ولم ينف البكاري انتقال الدولة إلى اعتماد المقاربة الأمنية لمعالجة الوضع في جرادة تماما كما حدث مع "حراك الريف"، وقال إن "بوادر هذه المقاربة بدأت تتضح عبر مؤشري بلاغ وزارة الداخلية واعتقال بعض النشطاء في ملف جنائي لا يخفى على أي متابع أن المستهدف منه هو الحراك نفسه لا ما ادعاه بلاغ النيابة العامة من عدم وجود علاقة سببية بين الموضوعين".
تدخل الملك؟
مصطفى السحيمي، محلل سياسي أستاذ جامعي، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "حق التظاهر والاحتجاج في الشارع مكفول لكل مواطن وهو حق دستوري، ومن جهة أخرى على الدولة أيضا أن تفرض هيبتها وأن تحافظ على استتباب الأمن وضمان السير العادي للحياة العامة وحماية مصالح المواطنات والمواطنين"، وهو ما يجعلنا، بحسب المتحدث ذاته، "أمام وضعية حرجة تتطلب الكثير من التريث والحكمة، لأن سكان جرادة لم يعودوا قادرين على التحمل أكثر".
وبخصوص ما إذا كان حراك جرادة يتجه إلى المزيد من الاحتقان، يرى السحيمي أن "الوضع الآن حرج ويصعب التنبؤ بالقادم، وإذا كان تدخل الملك في هذا الملف ضروريا فعليه أن يتدخل لأن ما وقع في الحسيمة هو نفسه الذي يقع في جرادة الآن ولو بوتيرة أقل"، على حد قوله.
وعاد الأستاذ الجامعي إلى الزيارة التي قامت بها الحكومة إلى المنطقة لاحتواء الوضع والدفع بالنشطاء إلى القبول بحل توافقي يعيد المحتجين إلى بيوتهم، ليؤكد أن "هناك الآن أزمة ثقة ما بين المحتجين والحكومة التي لم تسعفها الزيارة الميدانية التي قامت بها"، موضحا أن "من معالم هذه الأزمة مواصلة الاحتجاجات ورفض الخطاب الرسمي الحكومي الذي يعتبرونه (المحتجون) فاقدا للمصداقية".
"الحسيمة باتت تمثل أنموذجا لعدد من الحركات الاحتجاجية، ومن بينها حراك جرادة الذي ينطلق من مرجعيات إيديولوجية مختلفة ومن حساسيات يسيطر عليها رموز اليسار الراديكالي وجماعة العدل والإحسان، وهو ما يجعل خيار المواجهة هو المتحكم في نوازع المحتجين"، يخلص السحيمي في تصريحه لهسبريس.
*صحافي متدرب
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
- هل عدم قانونية أي عمل أو تحرك يقوم به المواطن يكون بالمطلق وبصدور قرارات حكومية في شأنه أم فقط بمجرد بيان من هذا الوزير أو ذاك ؟ فمثلا إذا كانت كل التظغهرات السابقة بجرادة لم تكن مرخّصة فهل كانت قانونية ؟ وإن لم تكن كذلك لماذا لم تتخذ الداخلية حينها الحسم والصرامة التين تتحدث عنهما اليوم ؟ إدن هي أيضا خرقت القانون بعدم تطبيقها لذلك؟ وإن كانت تساهلت حينها رغم عدم قانونية الخرجات فلماذا لا تستمر في تساهلها اليوم أم أن الأمر يتعلق بنزوات تظهر وتغيب حسب العرض والطلب؟
- لماذا لم تفكّر الحكومة في إشراك"الباطرونا"في الموضوع فتنظم لها زبارة ميدانية ولقاءات هناك بمعية كل الأطراف من مسؤولين محليين وساكنة ليروا هم أيضا ما يمكنهم فعله في إطار خلق ومواكبة المشاريع الصغرى لأبناء المنطقة بالإضافة للجهد الذي تبذله الجهة والحكومة علما أن الجهد الذي يظهر اليوم هو فقط ما تقوم به الجهة من ميزانيتها الخاصة لما له من تأثير مباشر وفوري على الساكنة أما مجهود الحكومة فيلزمه وقت لتظهر نتائجه وقد لا تأتي كل الإجراءات دفعة واحدة
وعليه فكل من لم يحترمه يعتبر غريب عنا يجوز بل يجب تأديبه - كفانا من لي الدراع وهيا بنا نتجه صفا واحدا للاشتغال من أجل النهوض ببلادنا و إعطاء افضل الصورة عن المغاربة - الصياح و الزج بالأطفال و العجائز إلى الشارع و الساحات العمومية لاشهر ليس باحتجاج بل انتهاك صريح للقانون يجب فضه ولو بالهراوات -
لماذا لم يستفيد لمغرب بعد أن لقمع و دهيس لمواطنين بسيارات شرطة سوف يلد إنفجار كبير في لمغرب حتى يصبح لمغرب متل سوريا و لعراق
يجيب على دولة أن تسحب قوات لقمع فورا ولا سوف تنهار دولة بكاملها
و هذا مايريدون أعدى لوطن تقوم بيه دولة لمغربية أمركم غريب تريدون تركيع شعاب أشعب لان يركع لكم لموت ولا لمدلى
نحن المغاربة نعلم علم اليقين ''ان فلوس اللبن كلاهم زعطوط وزعطوط هذا فوق القانون الالاهي وفوق القنون البشري لهذ لا يحق للمغربي ان يشكوا قانون 2018 في المغرب هو الرضوخ اذا لم يرضخ المواطن سوف يركع حيا او ميتا
المحترم والرجل المسؤول :
اعفاء وعزل :
ولاة....!
عمال....!
قياد.....!
رؤساء جماعات ترابية....!
موظفين.....!
انا اعتقد بان خطواة مهمة قام بها
وانشاء الله مازال يقوم بها......!
من اجل خلق لانضباط على جميع
المستويات........!
الامن والسلام والاستقرار.....!
عزل انشاء الله كل مسؤول يخل
بالتزاماته تجاه مصلحة وطنه.....!
خاصة رؤساء الجماعات الترابية
الذين يعرقلون التنمية.....!
ويبعثون في المال العام .....!
لتحايلهم وشغلهم الشاغل هو
المصادقة على منح صخمة للجمعيات
التي يترءسونها......من اجل هدرها
لسهولة....! وهكذا تغيب التنمية....!
نشكر السيد وزير الداخلية في
مسعاه من اجل تخليق الحياة
السياسية والاجتماعية....وخلق
الانظباط........!
وربط المسؤولية بالمحاسبة......!
الا فرط.....ايكرط......!
وضمان عدم الافلات من العقاب....!
سيقول قائل ومن اين سناتي بالمال . اقول على الحكومة ان تنشئ صندوقا للزكاة
او ما يشابه ذلك يمول من طرف الاغنياء ثم بجزء من الضرائب. وان اقتضى الامر ان نساهم فيه كل حسب جوده فالنفعل. انما لا للقهر والظلم والاستبداد والاحكام الجائرة بتهم ملفقة......هذا هو مدخل الاستقرار ....