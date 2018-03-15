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  2. بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟ (5.00)

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بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟

بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟
عبد السلام الشامخ*
الخميس 15 مارس 2018 - 16:00

مرت الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية، إلى السرعة القصوى لاحتواء الوضع المتوتر في جرادة، بعدما دخل احتجاج عمال "الساندريات" شهره الرابع دون أن يصل طرفا الأزمة إلى حل توافقي ينهي حالة الاحتقان السائدة في مدينة "الفحم".

واستمر تدفق المحتجين إلى شوارع جرادة حتى بعد صدور بلاغ وزارة الداخلية التي أعلنت فيه "منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام، والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة"؛ إذ رفض المحتجون إخلاء الساحات رافعين الشعارات نفسها التي تطالب ببديل اقتصادي في الإقليم وإطلاق سراح النشطاء المعتقلين، فيما فضّل 4 عمال الاعتصام داخل "آبار استخراج الفحم"؛ ما يُنذر بأن الوضع في المدينة الواقعة شرق المملكة مقبل على المزيد من الاحتقان.

وبالرغم من سياق طرحها الذي يتسم بالضبابية وعدم الوضوح، فإن عددا من المراقبين قدّروا أن خطة "لفتيت" لمنع التظاهر في شوارع جرادة قد تساهم في تأزيم الوضع أكثر، معتبرين أن وزير الداخلية يراهن على إضعاف حراك جرادة تماما كما فعل مع احتجاجات الحسيمة، التي فقدت بريقها بعد منع المسيرات ومحاصرة الساحات.

مصير حراك الريف

خالد البكاري، أستاذ جامعي محلل السياسي، قال في تصريح لهسبريس: "الدولة لم تغير من طبيعة تعاطيها مع الاحتجاجات الاجتماعية ذات الطبيعة المناطقية، ولو اختلفت طبيعة المطالب من منطقة إلى أخرى وأشكال التنظيم والخطاب والشعارات والرهانات. فبمقارنة خاطفة لانتقال الدولة من مرحلة إلى أخرى وتدرجها في كيفيات التعاطي مع كل من حراك الحسيمة/الريف، وحراك جرادة/الشرق الحدودي، نجد السيناريو نفسه يتكرر"، على حد تعبيره.

وعما إذا كانت الدولة قد استفادت من حراك الحسيمة وما خلّفه من هدر للزمن السياسي، أورد المحلل السياسي ذاته أن "الحكومة لم تستفد من التجارب السابقة؛ ذلك أن نجاحها المؤقت في شل حراك ما عبر متوالية: الإنهاك ثم الالتفاف وصولا إلى القمع، لا يعني انتصارها، بل يعني تأجيلها لانبثاق حركات جديدة قد تكون أكثر جماهيرية وأكثر راديكالية ما دامت لم تقض على الأسباب الحقيقية للاحتقانات والاحتجاجات والانتفاضات"، بتعبيره.

قواسم مشتركة

"الحكومة أنها لم تنتبه أو تغض الطرف على حقيقة أنه رغم تشابه حراكي الريف وجرادة من حيث الأسباب المباشرة والشعارات وأشكال التنظيم، فثمة اختلاف لافت في مرجعية الحراكين من حيث الذاكرة، ذاكرة هوياتية مرتبطة بعلاقة الريف بالمركز، وذاكرة عمالية منجمية بجرادة"، يقول البكاري، قبل أن ينتقل في حديثه إلى الاختلاف بين الحراكين من حيث المجال في بعده الحدودي؛ "حدود الريف البحرية في اتجاه إسبانيا، وحدود جرادة/المغرب الشرقي البرية في اتجاه الجزائر، خصوصا إذا استحضرنا إمكانية تحول المغرب الشرقي إلى بؤرة احتجاج ثابتة"، بتعبير المحلل السياسي ذاته.

ولم ينف البكاري انتقال الدولة إلى اعتماد المقاربة الأمنية لمعالجة الوضع في جرادة تماما كما حدث مع "حراك الريف"، وقال إن "بوادر هذه المقاربة بدأت تتضح عبر مؤشري بلاغ وزارة الداخلية واعتقال بعض النشطاء في ملف جنائي لا يخفى على أي متابع أن المستهدف منه هو الحراك نفسه لا ما ادعاه بلاغ النيابة العامة من عدم وجود علاقة سببية بين الموضوعين".

تدخل الملك؟

مصطفى السحيمي، محلل سياسي أستاذ جامعي، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "حق التظاهر والاحتجاج في الشارع مكفول لكل مواطن وهو حق دستوري، ومن جهة أخرى على الدولة أيضا أن تفرض هيبتها وأن تحافظ على استتباب الأمن وضمان السير العادي للحياة العامة وحماية مصالح المواطنات والمواطنين"، وهو ما يجعلنا، بحسب المتحدث ذاته، "أمام وضعية حرجة تتطلب الكثير من التريث والحكمة، لأن سكان جرادة لم يعودوا قادرين على التحمل أكثر".

وبخصوص ما إذا كان حراك جرادة يتجه إلى المزيد من الاحتقان، يرى السحيمي أن "الوضع الآن حرج ويصعب التنبؤ بالقادم، وإذا كان تدخل الملك في هذا الملف ضروريا فعليه أن يتدخل لأن ما وقع في الحسيمة هو نفسه الذي يقع في جرادة الآن ولو بوتيرة أقل"، على حد قوله.

وعاد الأستاذ الجامعي إلى الزيارة التي قامت بها الحكومة إلى المنطقة لاحتواء الوضع والدفع بالنشطاء إلى القبول بحل توافقي يعيد المحتجين إلى بيوتهم، ليؤكد أن "هناك الآن أزمة ثقة ما بين المحتجين والحكومة التي لم تسعفها الزيارة الميدانية التي قامت بها"، موضحا أن "من معالم هذه الأزمة مواصلة الاحتجاجات ورفض الخطاب الرسمي الحكومي الذي يعتبرونه (المحتجون) فاقدا للمصداقية".

"الحسيمة باتت تمثل أنموذجا لعدد من الحركات الاحتجاجية، ومن بينها حراك جرادة الذي ينطلق من مرجعيات إيديولوجية مختلفة ومن حساسيات يسيطر عليها رموز اليسار الراديكالي وجماعة العدل والإحسان، وهو ما يجعل خيار المواجهة هو المتحكم في نوازع المحتجين"، يخلص السحيمي في تصريحه لهسبريس.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - ريف إي نو الخميس 15 مارس 2018 - 16:08
بتعنث هذه الحكومة بالذات ستجر البلاد لما يحمد عقباه فالمغرب أصبح قنبلة إجتماعية موقوتة وهي تنذر بالأسوء حراكات متتالية من سيدي إيفني ، الحسيمة ، زاكورة و جرادة و الإحتقان لا زال سائدا في جل مناطق هذا الوطن فإما أن يتم تطبيق دستور 2011 بحذافره وتسريع وثيرة النمو بشكل أسرع و إما سنواجه حراكا وطنيا سلميا مطالبين بتقسيم ثروات البلاد بشكل معقلا فهذه 2018 سياسة القمع لم تعد ترهبنا فإياكم و إياكم ثم إياكم من إنفجار الشعب المغربي
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119
2 - NOUMRI الخميس 15 مارس 2018 - 16:14
أقول لسكان اجرادة ( أجرادة مالحة فين كنت سارحة أش اكليتي أش اشربتي.... ) عندكم الخلا و القفار أشمن إستتمار غادي إنفع عندكم و في الختام نعم لكم الحق في التظاهر لكن بترخيص من السلطات المحلية لكي تتخد الإجراءات الضرورية للحفاظ على سلامتكم و كدا الأمن العام و الممتلكات العامة و الخاصة و السؤال المطروح فيما قبل كانت مظاهراتكم سلمية فكيف تحولت اليوم إلى إستعمال العنف ضد القوات العمومية
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-268
3 - اراري الخميس 15 مارس 2018 - 16:15
تستقون شهادات ممن يريد ان تستمر الاحتجاجات على ظهور الابرياء في الجرادة. من يريد الديممقراطية يجب ان يبدا بنفسه. لكن كيف من من كمم الافواه في الجامعات باضرب بالتقتيل وقمع الراي الاخر وهو طالب ان يعرف معنى الديموقراطية. القانون هو اساس كل ديموقراطية وليس اميلات اخرجوا من الرباط هي التي ستحل مشكل الجرادة او البحث عن الشعبية لتنظيمات مكروسكوبية. المكروسكوبي سيبقى كذلك لان الشعب عيق او فيق
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23
4 - الله استر الخميس 15 مارس 2018 - 16:19
الخوف كل الخوف من استغلال مستوى الإحتقان و السخط لدى الساكنة من طرف قوى اجنبية باجندات تدميرية للبلاد لا يجب ان ننسى احدات اسني سنة 1994 عندما تم تهريب مجموعة من الأسلحة الى المغرب فالحكومة الجزائرية والجيش هناك يتحينون الفرص للإنقضاض و تصدير مشاكلهم الداخلية لجارتهم الغربية واستمرار السياسة القمعية من شأنه ان يساعد أعداء المغرب لتنفيد مخططاتهم الشيطانية.
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-78
5 - moh الخميس 15 مارس 2018 - 16:21
ما هو دنب الدولة فى نفاد الفحم من مناجم الدولة من اجم جرادة وما هو دنبها في هلاك شخص دخل الحفر بطريقة غير قانونية ودون احترام قواعد الصحة و السلامة وما هو دنب رجال الامن
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-97
6 - جبلي ابن الجبل الخميس 15 مارس 2018 - 16:23
ريف و جرادة و ستتبعها شفشاون وووو لأن الحكومة تستهزء بالمواطنين و لا تلبي طلباتها كما وقع مؤخرا بفض اعتصام سلمي بشفشاون حيث عمد رجال الامن الى تفريق المحتجين بالضرب بشفشاون لمطالبتهم بفتح تحقيق حول الفساد الذي يعم قطاع الصحة بصفة عامة باقليم شفشاون عموما و المستشفى الاقليمي بالمدينة خصوصا و الوضع مرجح للتصعيد في حالة لم يتادرك المسؤولون الوضع
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55
7 - الحقيقة الخميس 15 مارس 2018 - 16:25
هدا نتاج خمسون سنة للفساد المستشري في المغرب والقادم اصعب بكتير ان الله يمهل ولا يهمل الله يحفض اوصفي.
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55
8 - غادايز الخميس 15 مارس 2018 - 16:26
والله العظيم ثلاثا لو تم تقسيم الثروة الوطنية بيننا، لا أقول بالتساوي بل فقط بالعدل والمنطق والإنسانية، لما كان في بلادنا ما نراه اليوم من بؤس مقيم. لكن السارقين لا يخجلون، فلا يملك المرء إلا أن يدعو لهم بشيء من الشبع، لأن الجوع في نفوسهم وقلوبهم مقيم أكثر مما هو مقيم في بطون الفقراء. الله يعفو عليهم من اللهطة وخلاص. الانسان وخا يملك مال قارون لا يمكن أن يفطر أو يتغدى مرتين ولا أن ينام على فراشين ولا أن يلبس لباسين في آن معا، لكن هؤلاء القوم لا يفقهون.
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50
9 - عابر سبيل الخميس 15 مارس 2018 - 16:31
هناك سؤالين يطرحان نفسيهما بإلحاح يتعلقان بالشق القانوني وبالحلول المقترحة وهما :
- هل عدم قانونية أي عمل أو تحرك يقوم به المواطن يكون بالمطلق وبصدور قرارات حكومية في شأنه أم فقط بمجرد بيان من هذا الوزير أو ذاك ؟ فمثلا إذا كانت كل التظغهرات السابقة بجرادة لم تكن مرخّصة فهل كانت قانونية ؟ وإن لم تكن كذلك لماذا لم تتخذ الداخلية حينها الحسم والصرامة التين تتحدث عنهما اليوم ؟ إدن هي أيضا خرقت القانون بعدم تطبيقها لذلك؟ وإن كانت تساهلت حينها رغم عدم قانونية الخرجات فلماذا لا تستمر في تساهلها اليوم أم أن الأمر يتعلق بنزوات تظهر وتغيب حسب العرض والطلب؟
- لماذا لم تفكّر الحكومة في إشراك"الباطرونا"في الموضوع فتنظم لها زبارة ميدانية ولقاءات هناك بمعية كل الأطراف من مسؤولين محليين وساكنة ليروا هم أيضا ما يمكنهم فعله في إطار خلق ومواكبة المشاريع الصغرى لأبناء المنطقة بالإضافة للجهد الذي تبذله الجهة والحكومة علما أن الجهد الذي يظهر اليوم هو فقط ما تقوم به الجهة من ميزانيتها الخاصة لما له من تأثير مباشر وفوري على الساكنة أما مجهود الحكومة فيلزمه وقت لتظهر نتائجه وقد لا تأتي كل الإجراءات دفعة واحدة
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8
10 - المهاجر الخميس 15 مارس 2018 - 16:32
ايها الشعب المغربي الحر الا بي اياكم ثم اياكم ان تستهينو بالوضع الحالي الدي يعيشه المغرب فالولله انه يخفي وراءه ملا يحمد عقباه خاصة وان الغليان والتوتر تجاوز اكثر من مدينة فبالا مس الحسيمة وزكورة واليوم جرادة ولازال المخزن يستعمل اسلوبه القديم الدي عفا عنه الزمن فليس بالقمع والا عتقال والا تهامات الباطلة تحل المشاكل لا بد من حوار مفتوح مبني على الصدق ولامانة والتعجيل في ايجاد الحلول لان الشعب لم يعد يثق بالمخزن نظرا للتراكمات التي عاشها المواطن المغربي المنبود المحكور المقهور اتمنى يوما ان يراجع النظام نفسه ويتصالح مع الحق ويستمع الى الشعب بقلبه لقد سئم الناس من كثرة النفاق والكدب الصغير قبل الكبير اصبح يفكر في الحريك ومغادرة هدا الوطن المدل للمواطنين بعدما سيطرت على ثرواته مجموعة صغيرة من تماسيح وعفاريت وقروش فاسدة نستغيثك يا لله فاغثنا فلا مولى لنا سواك
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14
11 - م ع الخميس 15 مارس 2018 - 16:32
لا أحد يستطيع فهم طريقة تعامل الدولة. يكفي إحراق شركة أو مقر و تتدخل قوات الأمن لجمع كل شخص وجدوه في الشارع. كما فعلت تونس خلال يوم قضت على كل المظاهرات في تونس عبر الصرامة و إنزال أمني كبير في كل تونس و حملات تطهير في كل مكان و في وسائل المواصلات و النقط السوداء. مكاين غير طلع.
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-5
12 - Oujdi الخميس 15 مارس 2018 - 16:34
ARRÊTEZ DE SORTIR DANS LA RUE TOUS LES JOURS ET BLOQUER TOUT LE MONDE POUR TRAVAILLER NORMALEMENT TOUTES EST FERMÉES CE N'EST PAS NORMAL MÊME DANS LES DÉMOCRATES ON PEUT PAS FAIRE UNE MANIFESTATION DANS AUTORISATION ET DANS UN ENDROIT LIMITÉ LA LIBERTÉ EST TROP CHÈRE POUR NOUS ON 'ABUSE DANS TOUT C'EST DOMMAGE
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-19
13 - محمد للشلح الخميس 15 مارس 2018 - 16:36
القانون هو ميثاق وضع و صادق عليه جميع المغاربة لتنظيم شروط عيشهم بسلام و أمان داخل البلاد -
وعليه فكل من لم يحترمه يعتبر غريب عنا يجوز بل يجب تأديبه - كفانا من لي الدراع وهيا بنا نتجه صفا واحدا للاشتغال من أجل النهوض ببلادنا و إعطاء افضل الصورة عن المغاربة - الصياح و الزج بالأطفال و العجائز إلى الشارع و الساحات العمومية لاشهر ليس باحتجاج بل انتهاك صريح للقانون يجب فضه ولو بالهراوات -
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-17
14 - morad الخميس 15 مارس 2018 - 16:51
واخيرا بداء ربيع لعربي في لمغرب من مدنية جرادة
لماذا لم يستفيد لمغرب بعد أن لقمع و دهيس لمواطنين بسيارات شرطة سوف يلد إنفجار كبير في لمغرب حتى يصبح لمغرب متل سوريا و لعراق
يجيب على دولة أن تسحب قوات لقمع فورا ولا سوف تنهار دولة بكاملها
و هذا مايريدون أعدى لوطن تقوم بيه دولة لمغربية أمركم غريب تريدون تركيع شعاب أشعب لان يركع لكم لموت ولا لمدلى
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2
15 - mimou الخميس 15 مارس 2018 - 16:57
بدون شك مصير ابناء اجرادة سيكون على نفس المنهج المتخذ في حق ابناء الحسيمة.لان الحكومة ليس لها حلول بديلة [اكلت حين اكل الثور الابيض]
نحن المغاربة نعلم علم اليقين ''ان فلوس اللبن كلاهم زعطوط وزعطوط هذا فوق القانون الالاهي وفوق القنون البشري لهذ لا يحق للمغربي ان يشكوا قانون 2018 في المغرب هو الرضوخ اذا لم يرضخ المواطن سوف يركع حيا او ميتا
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0
16 - وزير الداخلية...والمسؤولية...! الخميس 15 مارس 2018 - 17:21
منذ مجيء معالي وزير الداخلية
المحترم والرجل المسؤول :
اعفاء وعزل :
ولاة....!
عمال....!
قياد.....!
رؤساء جماعات ترابية....!
موظفين.....!
انا اعتقد بان خطواة مهمة قام بها
وانشاء الله مازال يقوم بها......!
من اجل خلق لانضباط على جميع
المستويات........!
الامن والسلام والاستقرار.....!
عزل انشاء الله كل مسؤول يخل
بالتزاماته تجاه مصلحة وطنه.....!
خاصة رؤساء الجماعات الترابية
الذين يعرقلون التنمية.....!
ويبعثون في المال العام .....!
لتحايلهم وشغلهم الشاغل هو
المصادقة على منح صخمة للجمعيات
التي يترءسونها......من اجل هدرها
لسهولة....! وهكذا تغيب التنمية....!
نشكر السيد وزير الداخلية في
مسعاه من اجل تخليق الحياة
السياسية والاجتماعية....وخلق
الانظباط........!
وربط المسؤولية بالمحاسبة......!
الا فرط.....ايكرط......!
وضمان عدم الافلات من العقاب....!
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0
17 - Hamido الخميس 15 مارس 2018 - 17:27
اين الطبقة السياسية ؟لم نسمع الرميد الدي قال بالأمس أن حقوق الإنسان في المغرب تضاهي مثيلاتها في الغرب.أين الحوت الأزرق وزعيمه اخنوش الدي زار كل المدن باستثناء جرادة .؟لكن للمغاربة ذاكرة قصيرة .اليوم يدهس المواطن أمام أنظار العالم.اليوم بدأت الردة الحقوقية بكل تجلياتها.
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0
18 - أين التروة؟؟ الخميس 15 مارس 2018 - 17:28
بتعنث هذه الحكومة بالذات ستجر البلاد لما يحمد عقباه فالمغرب أصبح قنبلة إجتماعية موقوتة وهي تنذر بالأسوء حراكات متتالية من سيدي إيفني ، الحسيمة ، زاكورة و جرادة و الإحتقان لا زال سائدا في جل مناطق هذا الوطن فإما أن يتم تطبيق دستور 2011 بحذافره وتسريع وثيرة النمو بشكل أسرع و إما سنواجه حراكا وطنيا سلميا مطالبين بتقسيم ثروات البلاد بشكل معقلا فهذه 2018 سياسة القمع لم تعد ترهبنا فإياكم و إياكم ثم إياكم من إنفجار الشعب المغربي
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19 - مول الحكمة الخميس 15 مارس 2018 - 17:28
الحل هو منح منحة الشوماج للقادرين عن العمل الى ان تنجز الحكومة المشاريع التي يمكن ان تستوعب العاطلين . ما عدا ذلك ستبقى الدولة تراهن على ترهيب الشعب الى ان تنفلت الامور الى ما لا تحمد عقباه.
سيقول قائل ومن اين سناتي بالمال . اقول على الحكومة ان تنشئ صندوقا للزكاة
او ما يشابه ذلك يمول من طرف الاغنياء ثم بجزء من الضرائب. وان اقتضى الامر ان نساهم فيه كل حسب جوده فالنفعل. انما لا للقهر والظلم والاستبداد والاحكام الجائرة بتهم ملفقة......هذا هو مدخل الاستقرار ....
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